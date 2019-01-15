«Тоттенхэм»: пчела без жала

вчера, 10:00

Беда не приходит одна. «Шпоры» проиграли «Манчестер Юнайтед», а теперь потеряли и Харри Кейна. «Соккер.ру» оценивает серьезность потери.

Очень плотный зимний график в чемпионате Англии редко оставляет команды без кадровых проблем. Играть в таком напряженном режиме и не получать травм удается немногим. В игре с «Манчестер Юнайтед» Кейн повредил голеностоп и точно пропустит несколько недель. В клубе пока боятся прогнозировать точные сроки возвращения, но опыт показывает, что восстановление после таких травм занимает примерно месяц.

К тому же это еще определенная потеря ритма в подготовке, потеря формы. Так что негативный эффект может распространяться и дальше. Почему же в Англии уделяют столько внимания этой травме? Не потому, что Кейн – главная ударная сила сборной Англии. А потому, что это главный нападающий клуба, который некоторыми рассматривается как претендент на чемпионство, ну или на место в Лиге чемпионов точно, а борьба за первую четверку очень плотная, там много интересантов.

И возникает вопрос зависимости команды от одного игрока. Согласитесь, что у «Тоттенхэма» это проявляется больше, чем у других в первой шестерке. Когда мы говорим о том, от кого исходит опасность у «шпор», всегда имеем в виду в первую очередь Кейна и не сразу можем вспомнить альтернативу. С другими командами не так.

Есть такая по значимости фигура в «Манчестер Сити»? Да нет. Такой считали Де Брюйне, Агуэро, Сильву в разные времена, но «горожане» справлялись и без них, когда те были травмированы поочередно. У «Ливерпуля» в голову приходит Мохамед Салах, но вместе с ним – Мане и Фирмино как минимум. У «Челси» зависимость игровая чуть ярче выражена – там Азар, от движений и действий которого многое зависит в игре «синих». У «Манчестер Юнайтед» такой фигуры, пожалуй, нет. А у «Арсенала»? Вероятно, что это Обамеянг.

Но давайте обратимся к цифрам. Говоря о лидерах атаки, мы в первую очередь имеем в виду голы. В Англии у Салаха, Обамеянга и Кейна поровну голов – по 14. Они делят лидерство в бомбардирской гонке в чемпионате, то есть очень важные фигуры уже хотя бы поэтому. Но тут важен их вклад в общую голевую копилку. И максимальный в чемпионате Англии он как раз у Кейна и Обамеянга – по 30 процентов голов клубов забили именно они.

У Салаха 28 процентов, потому что помогают уже упомянутые Фирмино и Мане в большей степени. Но Салах лучший по показателю «гол+пас». У него помимо 14 голов есть семь голевых передач. Следом за ним Азар, который к своим десяти мячам добавил десять же результативных пасов. У «Тоттенхэма» в силу специфики игрового стиля результативные передачи размазаны более равномерно среди других игроков, Кейн выступает здесь строго как наконечник копья.

Чаще других у «шпор» ассистирует Эриксен – семь передач на гол. А вот второй по этому показателю Сон Хын-Мин – пять голевых передач и восемь голов. Почему стоит говорить сейчас и о корейце? Потому что «Тоттенхэм» и его потерял. Он поехал в сборную Кореи на Кубок Азии и гипотетически может пропустить пять игр «шпор», если национальная команда доберется до финала. «Тоттенхэм» лишается всей стремительности в атаке на ближайшие матчи.

И если даже у зависимого от Обамеянга «Арсенала» можем вспомнить в качестве альтернативы Ляказетта, то у «Тоттенхэма» в отсутствие этих двоих сразу не придет в голову имя сменщиков. Достойных сменщиков. Ну, не Фернандо Льоренте же это. Хотя «Тоттенхэм», который намеревался его продавать, приостановил переговоры, поняв, что может с ним остаться в атаке.

И боссы «шпор» наверняка осознали свою уязвимость в том, что по-настоящему топовая команда не может так подвисать из-за потери двух игроков, пусть они и очень классные. Хотя вот Уго Льорис храбрится по этому поводу:

Мы знаем, как важен Харри для нашей команды, но он – не весь «Тоттенхэм». Футбол – командная игра, и каждый игрок готов помочь своему клубу. За один сезон бывают и взлёты, и падения, к которым мы должны всегда уметь приспосабливаться. Посмотрим, что будет с Харри. Но я думаю, что все готовы биться, помогать команде и конкурировать. Лучше, когда на поле выходят сильнейшие игроки, но такие вещи могут произойти с любым клубом. В команде всегда есть более значимые игроки, но самая важная вещь – это коллектив. Быть командой – единственный способ завоевать трофеи. Не всё зависит от одного, двух игроков, но мы все знаем, как важен Харри. Мы продолжаем выступления во всех турнирах, и наша главная задача – финишировать в топ-4. Мы говорили об этом с самого начала и не собираемся передумывать.

Итак, давайте прикинем, с кем «Тоттенхэму» придется встретиться в самом худшем сценарии без Сона. Это «Фулхэм», «Уотфорд» и «Ньюкасл» в чемпионате Англии и «Челси» с «Кристал Пэлас» в Кубке лиги и Англии соответственно. А если прогнозы относительно Кейна подтвердятся, то без него «шпоры» проведут эти матчи и еще встречу с «Лестером» в чемпионате и первый поединок с дортмундской «Боруссией» в Лиге чемпионов.

Очень неприятные могут быть последствия с учетом того, что в Англии каждый соперник очень неуступчив, а в средствах взлома его защиты «Тоттенхэм» очень ограничен без Кейна и Сона. Появились слухи, что «Тоттенхэм» все-таки с большой неохотой, но полез на трансферный рынок изучать варианты. Называют имя Малкома из «Барселоны». Но для оперативной помощи в атаке, наверное, нужен более опытный и эффективный форвард, знающий специфику чемпионата Англии.

С другой стороны, скупое руководство «шпор» вряд ли захочет платить столько, сколько затребуют за самого захудалого нападающего английские клубы – здесь другой порядок цен совершенно. Так своей недальновидностью и попыткой сложить все яйца в одну корзину «Тоттенхэм» поставил под угрозу выполнение основной задачи. Маурисио Почеттино будет очень обидно, если наступит серьезный спад именно по этой причине. И это может подтолкнуть его к уходу из клуба к более щедрому Флорентино Пересу, например.