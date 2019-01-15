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Англия. Кубок 2018/2019, 3-й раунд, переигровка 1 X 2
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Испания. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
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Франция. Лига 1 2018/2019, 18 тур 1 X 2
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Франция. Лига 1 2018/2019, 17 тур 1 X 2
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21:00 сегодня  Ним -:-  Нант 2.33 3.2 3.2
21:00 сегодня  Монако -:-  Ницца 2.2 3.35 3.3
23:00 сегодня  Сент-Этьен -:-  Марсель 2.3 3.5 3
Франция. Кубок 2018/2019, 1/32 финала 1 X 2
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Австралия. А-Лига 2018/2019, 12 тур 1 X 2
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Италия. Суперкубок 2018 1 X 2
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Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 2 тур 1 X 2
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Кубок Азии 2019, 3 тур 1 X 2
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19:00 сегодня  Вьетнам -:-  Йемен - - -
19:00 сегодня  Иран -:-  Ирак - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
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сегодня Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З -:- Логотип футбольный клуб Анагенниси Деринейя (Дериниас)Анагенниси Деринейя - - -
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«Тоттенхэм»: пчела без жала

вчера, 10:00

Беда не приходит одна. «Шпоры» проиграли «Манчестер Юнайтед», а теперь потеряли и Харри Кейна. «Соккер.ру» оценивает серьезность потери.

Очень плотный зимний график в чемпионате Англии редко оставляет команды без кадровых проблем. Играть в таком напряженном режиме и не получать травм удается немногим. В игре с «Манчестер Юнайтед» Кейн повредил голеностоп и точно пропустит несколько недель. В клубе пока боятся прогнозировать точные сроки возвращения, но опыт показывает, что восстановление после таких травм занимает примерно месяц

К тому же это еще определенная потеря ритма в подготовке, потеря формы. Так что негативный эффект может распространяться и дальше. Почему же в Англии уделяют столько внимания этой травме? Не потому, что Кейн – главная ударная сила сборной Англии. А потому, что это главный нападающий клуба, который некоторыми рассматривается как претендент на чемпионство, ну или на место в Лиге чемпионов точно, а борьба за первую четверку очень плотная, там много интересантов. 

И возникает вопрос зависимости команды от одного игрока. Согласитесь, что у «Тоттенхэма» это проявляется больше, чем у других в первой шестерке. Когда мы говорим о том, от кого исходит опасность у «шпор», всегда имеем в виду в первую очередь Кейна и не сразу можем вспомнить альтернативу. С другими командами не так. 

Есть такая по значимости фигура в «Манчестер Сити»? Да нет. Такой считали Де Брюйне, Агуэро, Сильву в разные времена, но «горожане» справлялись и без них, когда те были травмированы поочередно. У «Ливерпуля» в голову приходит Мохамед Салах, но вместе с ним – Мане и Фирмино как минимум. У «Челси» зависимость игровая чуть ярче выражена – там Азар, от движений и действий которого многое зависит в игре «синих». У «Манчестер Юнайтед» такой фигуры, пожалуй, нет. А у «Арсенала»? Вероятно, что это Обамеянг. 

Но давайте обратимся к цифрам. Говоря о лидерах атаки, мы в первую очередь имеем в виду голы. В Англии у Салаха, Обамеянга и Кейна поровну голов – по 14. Они делят лидерство в бомбардирской гонке в чемпионате, то есть очень важные фигуры уже хотя бы поэтому. Но тут важен их вклад в общую голевую копилку. И максимальный в чемпионате Англии он как раз у Кейна и Обамеянга – по 30 процентов голов клубов забили именно они. 

У Салаха 28 процентов, потому что помогают уже упомянутые Фирмино и Мане в большей степени. Но Салах лучший по показателю «гол+пас». У него помимо 14 голов есть семь голевых передач. Следом за ним Азар, который к своим десяти мячам добавил десять же результативных пасов. У «Тоттенхэма» в силу специфики игрового стиля результативные передачи размазаны более равномерно среди других игроков, Кейн выступает здесь строго как наконечник копья. 

Чаще других у «шпор» ассистирует Эриксен – семь передач на гол. А вот второй по этому показателю Сон Хын-Мин – пять голевых передач и восемь голов. Почему стоит говорить сейчас и о корейце? Потому что «Тоттенхэм» и его потерял. Он поехал в сборную Кореи на Кубок Азии и гипотетически может пропустить пять игр «шпор», если национальная команда доберется до финала. «Тоттенхэм» лишается всей стремительности в атаке на ближайшие матчи. 

И если даже у зависимого от Обамеянга «Арсенала» можем вспомнить в качестве альтернативы Ляказетта, то у «Тоттенхэма» в отсутствие этих двоих сразу не придет в голову имя сменщиков. Достойных сменщиков. Ну, не Фернандо Льоренте же это. Хотя «Тоттенхэм», который намеревался его продавать, приостановил переговоры, поняв, что может с ним остаться в атаке. 
И боссы «шпор» наверняка осознали свою уязвимость в том, что по-настоящему топовая команда не может так подвисать из-за потери двух игроков, пусть они и очень классные. Хотя вот Уго Льорис храбрится по этому поводу:

Мы знаем, как важен Харри для нашей команды, но он – не весь «Тоттенхэм». Футбол – командная игра, и каждый игрок готов помочь своему клубу.

За один сезон бывают и взлёты, и падения, к которым мы должны всегда уметь приспосабливаться. Посмотрим, что будет с Харри. Но я думаю, что все готовы биться, помогать команде и конкурировать. Лучше, когда на поле выходят сильнейшие игроки, но такие вещи могут произойти с любым клубом.

В команде всегда есть более значимые игроки, но самая важная вещь – это коллектив. Быть командой – единственный способ завоевать трофеи. Не всё зависит от одного, двух игроков, но мы все знаем, как важен Харри. Мы продолжаем выступления во всех турнирах, и наша главная задача – финишировать в топ-4. Мы говорили об этом с самого начала и не собираемся передумывать.

Итак, давайте прикинем, с кем «Тоттенхэму» придется встретиться в самом худшем сценарии без Сона. Это «Фулхэм», «Уотфорд» и «Ньюкасл» в чемпионате Англии и «Челси» с «Кристал Пэлас» в Кубке лиги и Англии соответственно. А если прогнозы относительно Кейна подтвердятся, то без него «шпоры» проведут эти матчи и еще встречу с «Лестером» в чемпионате и первый поединок с дортмундской «Боруссией» в Лиге чемпионов. 

Очень неприятные могут быть последствия с учетом того, что в Англии каждый соперник очень неуступчив, а в средствах взлома его защиты «Тоттенхэм» очень ограничен без Кейна и Сона. Появились слухи, что «Тоттенхэм» все-таки с большой неохотой, но полез на трансферный рынок изучать варианты. Называют имя Малкома из «Барселоны». Но для оперативной помощи в атаке, наверное, нужен более опытный и эффективный форвард, знающий специфику чемпионата Англии. 

С другой стороны, скупое руководство «шпор» вряд ли захочет платить столько, сколько затребуют за самого захудалого нападающего английские клубы – здесь другой порядок цен совершенно. Так своей недальновидностью и попыткой сложить все яйца в одну корзину «Тоттенхэм» поставил под угрозу выполнение основной задачи. Маурисио Почеттино будет очень обидно, если наступит серьезный спад именно по этой причине. И это может подтолкнуть его к уходу из клуба к более щедрому Флорентино Пересу, например.

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Все комментарии
SpaM-SARW
SpaM-SARW
   278 / 710
вчера в 19:33
Леви напомининает гинера жадного до невозможности. С таким подходом ему титулов не видать в этом веке.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
   563 / 710
вчера в 19:19
Сейчас в Англии только один топ клуб это Ливерпуль и клуб который может достойно выступить в ЛЧ. Тоттенхэм даже с Кейном тяжело рассматривать как претендента на золото это команда обладает хорошими игроками но они играют шаблонно напоминает Арсенал Венгера Поччет хороший селекционер как и Венгер но как тренеры они не сильны чисто субъективно Вот у Клоппа это футбол все их движения бывают непредсказуемы их передачи за спину сквозные передачи между игроками и т.д. Не понимаю откуда столько восхищения когда речь заходит о Тоттенхэме шпоры лишь хорошая команда но чтобы стать чемпионами им нужно больше тут или бюджет или сильный тренер если Почетт все же уйдет из ТТХ то им лучше взять Бенитеса тогда речь можно завести о чемпионстве потому как играла Валенсия при нем и Ливерпуль этот футбол футбол победителя
Roger Young
Roger Young
   233 / 710
вчера в 16:22
Да ладно, бросьте. Какой из Тоттенхэма претендент на золото?
Ливерпуль и МС - кроме них реальных претендентов нет.

Даже на вторую строку шпорам не подняться.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   98 / 710
вчера в 12:01
Я бы сказал- курочка без клюва:)
Tott_Hot
Tott_Hot
   102 / 710
вчера в 11:40
Второе окно без приобретений, и при этом стадион не движется с мертвой точки. Леви, апплодирую стоя, это апогей твоей жадности!
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
   240 / 710
вчера в 10:35
Надеюсь провалят. Почеттино пускай идёт в реал. Это все из за жадности леви нет замены Кейну. Малком не подойдёт, он не 9-ка. Остаётся надеяться на лукаса моуру, который привык сидеть на скамейке.
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   145 / 710
вчера в 10:28
Без Кейна нет шпор!
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