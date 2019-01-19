Борьба за ЛЧ. Эмери отдал Сарри должок

вчера, 23:08

«Соккер.ру» рад, что центральный матч дня пусть не продолжил ряд диких поединков «Вулвз» или «Ливерпуля», зато порадовал тренерской футбольной дуэлью.

Перестрелки 4:3, как в матчах «Вулверхэмптона» и «Лестера», а также «Ливерпуля» и «Кристал Пэлас» (с тем же счетом), могут не нравиться только фанатам проигравших или ханжам. Полезно для лиги, что в АПЛ подскочила средняя результативность. Было 2.68 гола за матч, а с учетом нынешних результатов – 2.83 мяча за поединок.

Роскошный показатель! Плюс параллельно не падает качество, тренеров ведь набрали хороших. Открытый футбол – то, что нужно, когда хочешь посмотреть соревнование, где даже два лидера, оторвавшись от «Тоттенхэма» и «Челси», демонстрируют ставку на атаку. У «Ливерпуля» разница мячей +41, у «Манчестер Сити» до матча против последнего в таблице «Хаддерсфилда» +42.

«Арсенал» или «Манчестер Юнайтед» идут скромнее по всем показателям, однако команды при Унаи и Сульшере обязательно будут опасными даже для тех, кто пока в первой четверке. Хотя бы потому, что речь о богатых и амбициозных клубах со звездами на поле. Осенью у Эмери и Моуриньо не лучшим образом получалось играть с фаворитами, но зимой и весной можно исправить былые ошибки.

Чем сегодня «Арсенал» активно занимался и до первого забитого мяча, и после того, как гол Косьельни успокоил хозяев поля и напомнил им, что дома могут обыграть кого угодно в хороший вечер. А сегодня у «канониров» был отличный день.

Цифровое измерение лондонского дерби

Удары (в створ): 13(5) – 13 (1). На первый взгляд, ничья, которая на самом деле означает разгром «Челси» со стороны «Арсенала». 5:1 по точным ударам объясняют, что хозяева поля доводили атаки до ума (38 % точных ударов), а вот «аристократы» подошли к реализации попыток вяло (менее 8 % метких выстрелов).

Отборы (перехваты): 33 (19) – 13 (13). Нужно начать с этих показателей, чтобы понять следующий пункт. У «Арсенала» 33 отбора – примерно по одному за минуту в среднем, а у «Челси» только 13 штук. Какое-то роковое число сегодня для Сарри, ведь ударов 13, перехватов – столько же. И во всех случаях уступают «Арсеналу» заметно, когда доходит до конкретики.

Владение мячом, % (точность паса, %): 36 (75) - 64 (87). «Челси» был с мячом и ничего не сумел сделать. Один пас Луиса на Педро, когда испанец едва не попал в дальнюю девятку, успешно перебросив Лено, стоит больше, чем остальные 564 передачи «Челси» в матче. Ведь если перейти к такому важному параметру, как пасы под удар, то счет уже 11:12. «Арсенал» сыграл эффективнее.

Потери мяча: 26 – 34. «Арсенал» не играл строго и шикарно, если придираться к работе с мячом, и первым номером, но посмотрите на «Челси». Много странных ошибок, причем важно отметить, что 7 раз мяч терял Канте, когда пробовал обострять игру, а в 9 случаях – Азар. Два футболиста, от которых во многом зависит стройность работы оркестра Сарри, не справились, хотя в первом тайме старались.

Огорчение вечера. Травма Эктора Бельерина («Арсенал»)

Эктор был хорош, отдал умный голевой пас на Ляказетта. Понятно, что французский форвард выжал из эпизода максимум самостоятельно, но Бельерин сыграл по своему флангу прилично. Обидно, что получил повреждение, и надеемся, что травма не выбьет знаменитого любителя современной моды надолго.

Разочарование матча. «Челси» в завершающей фазе атак

Ладно, в защите допускали помарки, которые помогли «канонирам» забить ровно в минуты, когда «Челси» мог и должен был переломить ход гостевого поединка – под конец стартового отрезка в 15 минут, и «в раздевалку». Пусть сломались морально, однако не сказать, что первый тайм провели так вяло, как второй. И между линиями появлялись, и атаковали, пока не устали, однако нельзя играть без форварда. Так что проблема впереди. У «Челси» в дерби всего один удар в створ ворот Лено. Немец и не мог пропустить по такой игре.

Герой матча. Унаи Эмери («Арсенал»)

С учетом, что испанец уже проигрывал матчи прямым конкурентам и фаворитам в дебютном сезоне в Англии, очень важно оценить, как будет проводить ответные поединки после разных по наполнению первых. В этом сезоне Сарри обыграл Эмери в первом круге 3:2, а теперь испанский наставник правильно подготовился.

Унаи сделал все идеально. Во-первых, в обороне «Арсенал» держался узко, что откровенно смутило команду тренера, чей «Наполи» умел играть широко по флангам и вертикально. Во-вторых, Эмери приказал «Арсеналу» атаковать очень широко, и такой подход срабатывал – защитники Сарри не успевали за переводами мяча с фланга на фланг.

В-третьих, тренер и футболисты «Арсенала» стали героями центрального поединка, поскольку у них получилось правильно работать с контратаками и стандартами. В-четвертых, Жоржиньо, Ковачич и Канте уступили трио хавбеков «Арсенала». Разумеется, необходимо учитывать ошибки «Челси» - и Косьельни оставили свободным, хотя окружили, и форварда не хватило Сарри. Но это тренерская победа Эмери и его команды – очевидно по цифрам и фактам.

«Арсенал» теперь в борьбе за Лигу чемпионов?

Гол плечом помог Косьельни поставить точку после ужасного года, когда Лоран пропустил чемпионат мира и долго восстанавливался после травмы. Капитан «Арсенала» забил мяч, который остановил «Челси», и у вершины таблицы теперь веселее.

Впервые с сентября 2016 года «Арсенал» дома обыграл «Челси» в рамках АПЛ . Это второе поражение «аристократов» в дерби в последних 15 матчах чемпионата – со времен дикого успеха «Арсенала» со счетом 5:3 на «Стэмфорд Бридж». Очень важный поединок для хозяев, ведь не просто набрали три очка, а лишили их конкурента.

Теперь у «Манчестер Юнайтед» после очередной победы Сульшера и у «Арсенала» после реванша Эмери за поражение в дерби от «Вест Хэма» стало по 44 пункта. Это значит, что борьба за путевку в ЛЧ обостряется. И это еще «Тоттенхэм» не сыграл. А у Почеттино столько людей в лазарете во главе с Харри Кейном, что «Фулхэм» должен помучить соседа-фаворита завтра.

С точки зрения интриги победа «Арсенала» - идеальный результат. Временно между пятым в таблице и третьим всего четыре пункта. Но даже если «Тоттенхэм» выиграет, в январе отрывом в семь пунктов не обеспечат спокойный финиш. «Манчестер Юнайтед» собрался, «Арсенал» прервал серию без поражений, но может дома одержать деловитую победу над «Челси».

На два места в ЛЧ претендует четыре прекрасных клуба. В АПЛ появились круто играющие середняки – «Уотфорд», «Вулверхэмптон» и «Лестер» с «Вест Хэмом» многое умеют, когда в ударе. Оживают МЮ и «Арсенал» - классики жанра в английском футболе. И остаются дикими «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Отличный сезон, развязку которого сейчас невозможно предсказать.

Вот какой будет первая четверка? С учетом класса главного преследователя «Ливерпуля» и положительных перемен в «Манчестер Юнайтед» и «Арсенале», сделать точный прогноз очень сложно, но тем интереснее.