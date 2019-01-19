Борьба за ЛЧ. Эмери отдал Сарри должок

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
16:30 сегодня  Хаддерсфилд -:-  Манчестер Сити 19 7.75 1.15
19:00 сегодня  Фулхэм -:-  Тоттенхэм 5.3 3.4 1.75
Испания. Примера 2018/2019, 20 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Бетис -:-  Жирона 1.64 4 5.2
18:15 сегодня  Вильярреал -:-  Атлетик Б 2.23 3.32 3.3
20:30 сегодня  Райо Вальекано -:-  Реал Сосьедад - - -
20:30 сегодня  Леванте -:-  Вальядолид 2.12 3.55 3.35
22:45 сегодня  Барселона -:-  Леганес - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 20 тур 1 X 2
14:30 сегодня  Фрозиноне -:-  Аталанта 6.9 4.7 1.43
17:00 сегодня  Фиорентина -:-  Сампдория 1.8 3.65 4.4
17:00 сегодня  СПАЛ -:-  Болонья 2.45 2.93 3.25
20:00 сегодня  Кальяри -:-  Эмполи 2 3.55 3.65
22:30 сегодня  Наполи -:-  Лацио 1.8 3.6 4.5
Германия. Бундеслига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:30 сегодня  Нюрнберг -:-  Герта 3.35 3.2 2.25
20:00 сегодня  Шальке-04 -:-  Вольфсбург 2.2 3.2 3.5
Франция. Лига 1 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Ренн -:-  Монпелье 2.07 3.2 3.8
19:00 сегодня  Кан -:-  Марсель 4.4 3.65 1.8
19:00 сегодня  Анже -:-  Нант 2.65 3.05 2.85
21:00 сегодня  Бордо -:-  Дижон 1.72 3.7 4.9
23:00 сегодня  Сент-Этьен -:-  Лион 2.8 3.65 2.35
Австралия. А-Лига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
09:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мельбурн ВикториМельбурн Виктори -:- Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф 1.75 3.75 4.3
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М -:- Логотип футбольный клуб Брисбен РоарБрисбен Роар 2.95 3.4 2.3
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 8 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 0:1 Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге -:- Логотип футбольный клуб ШарлеруаШарлеруа 1.47 4.5 6.2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГентГент -:- Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт 2.02 3.6 3.4
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб МускронМускрон -:- Логотип футбольный клуб ОстендеОстенде 2.07 3.5 3.35
Бразилия. Лига Баияно 2019, 1 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Жуазейренсе (Жуазейру)Жуазейренсе -:- Логотип футбольный клуб АлагоиньясАлагоиньяс - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЖекиеЖекие -:- Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф -:- Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 1 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бразил де ПелотасБразил де Пелотас 0:3 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Жувентуд (Кашиас-ду-Сул)Жувентуд - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго -:- Логотип футбольный клуб Гремио (Порту-Алегри)Гремио - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб АймореАйморе -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 1 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кальденсе (Посус-ди-Кальдас)Кальденсе -:- Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи -:- Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова -:- Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе -:- Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин -:- Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа - - -
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 2 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ 4:2 Логотип футбольный клуб ХутикальпаХутикальпа - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья 1:0 Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос - - -
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.7 2.9 2.8
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК -:- Логотип футбольный клуб Астерас (Триполис)Астерас 1.55 3.7 6.5
Испания. Сегунда 2018/2019, 22 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна -:- Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка 1.73 3.42 4.9
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х -:- Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 2.12 2.85 4
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе -:- Логотип футбольный клуб Химнастик (Таррагона)Химнастик - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб АльбасетеАльбасете 1.65 3.53 5.5
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эстремадура (Альмендралехо)Эстремадура -:- Логотип футбольный клуб Реал О (Овьедо)Реал О - - -
Италия. Серия B 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Падова (Падуя)Падова -:- Логотип футбольный клуб ВеронаВерона - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КозенцаКозенца -:- Логотип футбольный клуб Асколи ПиккиоАсколи Пиккио 2.15 2.85 3.8
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПескараПескара -:- Логотип футбольный клуб Кремонезе (Кремона)Кремонезе 1.9 3.15 4.25
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 17 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕЛ (Лимасcол)АЕЛ -:- Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ 3.5 3.3 2.05
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Алки Ор (Ороклини)Алки Ор -:- Логотип футбольный клуб ПафосПафос 2.6 3.2 2.6
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Анортосис (Ларнака)Анортосис -:- Логотип футбольный клуб Эносис (Паралимни)Эносис - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 3 тур 1 X 2
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе 0:1 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон -:- Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
Кубок Азии 2019, 1/8 финала 1 X 2
14:00 сегодня  Иордания -:-  Вьетнам - - -
17:00 сегодня  Таиланд -:-  Китай - - -
20:00 сегодня  Иран -:-  Оман - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб ПушкашПушкаш -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА Сф (София)ЦСКА Сф - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф -:- Логотип футбольный клуб АктобеАктобе - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Дунэря КэлэрашиДунэря Кэлэраши -:- Логотип футбольный клуб Десна (Чернигов)Десна - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
сегодня Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь -:- Логотип футбольный клуб Сепси (Сфанту Георге)Сепси - - -
сегодня Логотип футбольный клуб РиекаРиека -:- Логотип футбольный клуб Бэйцзин Гоань (Пекин)Бэйцзин Гоань - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Зб (Загреб)Динамо Зб -:- Логотип футбольный клуб Этыр (Велико-Тырново)Этыр - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Берое (Стара-Загора)Берое -:- Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Бух (Бухарест)Динамо Бух -:- Логотип футбольный клуб ЛиепаяЛиепая - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Волунтари (Илфов)Волунтари -:- Логотип футбольный клуб Эстеглал (Тегеран)Эстеглал - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец -:- Логотип футбольный клуб Виктория Ж (Жижков)Виктория Ж - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др -:- Логотип футбольный клуб АрауАрау - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вольфсбург-2Вольфсбург-2 -:- Логотип футбольный клуб Германия Хальб.Германия Хальб. - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб КСМС (Яссы)КСМС -:- Логотип футбольный клуб Дьошдьер (Мишкольц)Дьошдьер - - -
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хеннеф 05Хеннеф 05 -:- Логотип футбольный клуб Фортуна К (Кельн)Фортуна К - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Унион ФюрстенвальдеУнион Фюрстенвальде -:- Логотип футбольный клуб Карл Цейсс Йена 2Карл Цейсс Йена 2 - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс -:- Логотип футбольный клуб ХИК (Хельсинки)ХИК - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Корона (Кельце)Корона -:- Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)Ференцварош - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Карл Цейсс (Йена)Карл Цейсс -:- Логотип футбольный клуб Эрцгебирге (Ауэ)Эрцгебирге - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Герта-2 (Берлин)Герта-2 -:- Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл -:- Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сонненхоф Грос (Аспах)Сонненхоф Грос -:- Логотип футбольный клуб Эльверсберг (Саарбрюкен)Эльверсберг - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Айнтрахт Бр (Брауншвейг)Айнтрахт Бр -:- Логотип футбольный клуб Вердер II (Бремен)Вердер II - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Айнтрахт НордерштедтАйнтрахт Нордерштедт -:- Логотип футбольный клуб Альтона 93 (Гамбург)Альтона 93 - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Грассхоппер (Цюрих)Грассхоппер -:- Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГабалаГабала -:- Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 3 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро 1:2 Логотип футбольный клуб МонтеррейМонтеррей - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Америка (Мехико)Америка 3:0 Логотип футбольный клуб ПачукаПачука - - -
06:00 90’ Логотип футбольный клуб Тигрес УАНЛ (Монтеррей)Тигрес УАНЛ 0:1 Логотип футбольный клуб Крус Асуль (Мехико)Крус Асуль - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас -:- Логотип футбольный клуб Атлас (Гвадалахара)Атлас - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 18 тур 1 X 2
14:15 сегодня Логотип футбольный клуб Виллем II (Тилбург)Виллем II -:- Логотип футбольный клуб НАК БредаНАК Бреда 1.83 3.6 4.1
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЭмменЭммен -:- Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ 12 6.5 1.21
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Де Графсхап (Дутинхем)Де Графсхап -:- Логотип футбольный клуб Фортуна Сд (Ситтард)Фортуна Сд 3.35 3.7 2
18:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс -:- Логотип футбольный клуб ХеренвенХеренвен - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш -:- Логотип футбольный клуб Витория СетубалВитория Сетубал 2.37 3.2 3
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта -:- Логотип футбольный клуб Портимоненси (Портиман)Портимоненси 2.35 3.2 3.07
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве -:- Логотип футбольный клуб Фейренсе (Санта-Мария-да-Фейра)Фейренсе - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор -:- Логотип футбольный клуб СивасспорСивасспор 2.3 3.4 2.9
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор -:- Логотип футбольный клуб Истанбул (Стамбул)Истанбул 2.7 3.2 2.6
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Борьба за ЛЧ. Эмери отдал Сарри должок

вчера, 23:08

«Соккер.ру» рад, что центральный матч дня пусть не продолжил ряд диких поединков «Вулвз» или «Ливерпуля», зато порадовал тренерской футбольной дуэлью. 

Перестрелки 4:3, как в матчах «Вулверхэмптона» и «Лестера», а также «Ливерпуля» и «Кристал Пэлас» (с тем же счетом), могут не нравиться только фанатам проигравших или ханжам. Полезно для лиги, что в АПЛ подскочила средняя результативность. Было 2.68 гола за матч, а с учетом нынешних результатов – 2.83 мяча за поединок. 

Роскошный показатель! Плюс параллельно не падает качество, тренеров ведь набрали хороших. Открытый футбол – то, что нужно, когда хочешь посмотреть соревнование, где даже два лидера, оторвавшись от «Тоттенхэма» и «Челси», демонстрируют ставку на атаку. У «Ливерпуля» разница мячей +41, у «Манчестер Сити» до матча против последнего в таблице «Хаддерсфилда» +42. 

«Арсенал» или «Манчестер Юнайтед» идут скромнее по всем показателям, однако команды при Унаи и Сульшере обязательно будут опасными даже для тех, кто пока в первой четверке. Хотя бы потому, что речь о богатых и амбициозных клубах со звездами на поле. Осенью у Эмери и Моуриньо не лучшим образом получалось играть с фаворитами, но зимой и весной можно исправить былые ошибки.

Чем сегодня «Арсенал» активно занимался и до первого забитого мяча, и после того, как гол Косьельни успокоил хозяев поля и напомнил им, что дома могут обыграть кого угодно в хороший вечер. А сегодня у «канониров» был отличный день. 

Цифровое измерение лондонского дерби

Удары (в створ): 13(5) – 13 (1). На первый взгляд, ничья, которая на самом деле означает разгром «Челси» со стороны «Арсенала». 5:1 по точным ударам объясняют, что хозяева поля доводили атаки до ума (38 % точных ударов), а вот «аристократы» подошли к реализации попыток вяло (менее 8 % метких выстрелов). 

Отборы (перехваты): 33 (19) – 13 (13). Нужно начать с этих показателей, чтобы понять следующий пункт. У «Арсенала» 33 отбора – примерно по одному за минуту в среднем, а у «Челси» только 13 штук. Какое-то роковое число сегодня для Сарри, ведь ударов 13, перехватов – столько же. И во всех случаях уступают «Арсеналу» заметно, когда доходит до конкретики. 

Владение мячом, % (точность паса, %): 36 (75) - 64 (87). «Челси» был с мячом и ничего не сумел сделать. Один пас Луиса на Педро, когда испанец едва не попал в дальнюю девятку, успешно перебросив Лено, стоит больше, чем остальные 564 передачи «Челси» в матче. Ведь если перейти к такому важному параметру, как пасы под удар, то счет уже 11:12. «Арсенал» сыграл эффективнее. 

Потери мяча: 26 – 34. «Арсенал» не играл строго и шикарно, если придираться к работе с мячом, и первым номером, но посмотрите на «Челси». Много странных ошибок, причем важно отметить, что 7 раз мяч терял Канте, когда пробовал обострять игру, а в 9 случаях – Азар. Два футболиста, от которых во многом зависит стройность работы оркестра Сарри, не справились, хотя в первом тайме старались. 

Огорчение вечера. Травма Эктора Бельерина («Арсенал»)

Эктор был хорош, отдал умный голевой пас на Ляказетта. Понятно, что французский форвард выжал из эпизода максимум самостоятельно, но Бельерин сыграл по своему флангу прилично. Обидно, что получил повреждение, и надеемся, что травма не выбьет знаменитого любителя современной моды надолго. 

Разочарование матча. «Челси» в завершающей фазе атак

Ладно, в защите допускали помарки, которые помогли «канонирам» забить ровно в минуты, когда «Челси» мог и должен был переломить ход гостевого поединка – под конец стартового отрезка в 15 минут, и «в раздевалку». Пусть сломались морально, однако не сказать, что первый тайм провели так вяло, как второй. И между линиями появлялись, и атаковали, пока не устали, однако нельзя играть без форварда. Так что проблема впереди. У «Челси» в дерби всего один удар в створ ворот Лено. Немец и не мог пропустить по такой игре. 

Герой матча. Унаи Эмери («Арсенал»)

С учетом, что испанец уже проигрывал матчи прямым конкурентам и фаворитам в дебютном сезоне в Англии, очень важно оценить, как будет проводить ответные поединки после разных по наполнению первых. В этом сезоне Сарри обыграл Эмери в первом круге 3:2, а теперь испанский наставник правильно подготовился.

Унаи сделал все идеально. Во-первых, в обороне «Арсенал» держался узко, что откровенно смутило команду тренера, чей «Наполи» умел играть широко по флангам и вертикально. Во-вторых, Эмери приказал «Арсеналу» атаковать очень широко, и такой подход срабатывал – защитники Сарри не успевали за переводами мяча с фланга на фланг.

В-третьих, тренер и футболисты «Арсенала» стали героями центрального поединка, поскольку у них получилось правильно работать с контратаками и стандартами. В-четвертых, Жоржиньо, Ковачич и Канте уступили трио хавбеков «Арсенала». Разумеется, необходимо учитывать ошибки «Челси» - и Косьельни оставили свободным, хотя окружили, и форварда не хватило Сарри. Но это тренерская победа Эмери и его команды – очевидно по цифрам и фактам. 

«Арсенал» теперь в борьбе за Лигу чемпионов? 

Гол плечом помог Косьельни поставить точку после ужасного года, когда Лоран пропустил чемпионат мира и долго восстанавливался после травмы. Капитан «Арсенала» забил мяч, который остановил «Челси», и у вершины таблицы теперь веселее. 

Впервые с сентября 2016 года «Арсенал» дома обыграл «Челси» в рамках АПЛ. Это второе поражение «аристократов» в дерби в последних 15 матчах чемпионата – со времен дикого успеха «Арсенала» со счетом 5:3 на «Стэмфорд Бридж». Очень важный поединок для хозяев, ведь не просто набрали три очка, а лишили их конкурента.

Теперь у «Манчестер Юнайтед» после очередной победы Сульшера и у «Арсенала» после реванша Эмери за поражение в дерби от «Вест Хэма» стало по 44 пункта. Это значит, что борьба за путевку в ЛЧ обостряется. И это еще «Тоттенхэм» не сыграл. А у Почеттино столько людей в лазарете во главе с Харри Кейном, что «Фулхэм» должен помучить соседа-фаворита завтра. 

С точки зрения интриги победа «Арсенала» - идеальный результат. Временно между пятым в таблице и третьим всего четыре пункта. Но даже если «Тоттенхэм» выиграет, в январе отрывом в семь пунктов не обеспечат спокойный финиш. «Манчестер Юнайтед» собрался, «Арсенал» прервал серию без поражений, но может дома одержать деловитую победу над «Челси». 

На два места в ЛЧ претендует четыре прекрасных клуба. В АПЛ появились круто играющие середняки – «Уотфорд», «Вулверхэмптон» и «Лестер» с «Вест Хэмом» многое умеют, когда в ударе. Оживают МЮ и «Арсенал» - классики жанра в английском футболе. И остаются дикими «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Отличный сезон, развязку которого сейчас невозможно предсказать. 

Вот какой будет первая четверка? С учетом класса главного преследователя «Ливерпуля» и положительных перемен в «Манчестер Юнайтед» и «Арсенале», сделать точный прогноз очень сложно, но тем интереснее.

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07 январяСергей Иванов в блоге Дно пробитоКомментарии31
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Большой Карай
Большой Карай
   269 / 726
сегодня в 07:28
Поздравляю с победой
112910415
112910415
   95 / 726
сегодня в 06:16
грамотно сыграли
Питермен
Питермен
   12 / 726
сегодня в 00:27
Челси нужно усиление, надо Паредеса перехватывать за 65!
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   85 / 726
сегодня в 00:05
Лестер в ЛЧ !
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