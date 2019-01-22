Кевин-Принс Каталонский

  • Вчера
  • Сейчас
  • 3 часа
  • Сегодня
  • Завтра
  • 7 дней
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Англия. Кубок Лиги
  • Испания. Кубок
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Кубок
  • Австралия. А-Лига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Бразилия. Лига Гаушо
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Нидерланды. Кубок Нидерландов
  • Португалия. Кубок Португальской лиги
  • Шотландия. Премьер-Лига
Англия. Кубок Лиги 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бёртон Альбион (Бёртон-апон-Трент)Бёртон Альбион -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 17 9.7 1.11
Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 20 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Ним -:-  Анже - - -
Франция. Кубок 2018/2019, 1/16 финала 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сент-ЭтьенСент-Этьен -:- Логотип футбольный клуб ДижонДижон - - -
20:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Энтент (Сент-Гретейн)Энтент -:- Логотип футбольный клуб НантНант - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Вири-ШатийонВири-Шатийон -:- Логотип футбольный клуб КанКан - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб МариньянМариньян -:- Логотип футбольный клуб Ирис Клуб де КруаИрис Клуб де Круа - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб БержеракБержерак -:- Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сен-Приве Сен-Илер (Сен-Приве-Сен-Мемен)Сен-Приве Сен-Илер -:- Логотип футбольный клуб РеннРенн - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ -:- Логотип футбольный клуб СтрасбурСтрасбур - - -
Австралия. А-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
09:35 сегодня Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф -:- Логотип футбольный клуб СиднейСидней - - -
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс -:- Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Перт ГлориПерт Глори -:- Логотип футбольный клуб Аделаида ЮнАделаида Юн - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 11 тур 1 X 2
Матч перенесен Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 15 тур 1 X 2
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас -:- Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 2 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 1:1 Логотип футбольный клуб Бразил де ПелотасБразил де Пелотас - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад -:- Логотип футбольный клуб Металац ГМ (Горни-Милановац)Металац ГМ - - -
сегодня Логотип футбольный клуб БишофсвердерБишофсвердер -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт НортхаймАйнтрахт Нортхайм - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Земплин МихаловцеЗемплин Михаловце -:- Логотип футбольный клуб КошицеКошице - - -
сегодня Логотип футбольный клуб МТК (Будапешт)МТК -:- Логотип футбольный клуб ЛьвовЛьвов - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац -:- Логотип футбольный клуб Бродарац (Нови-Београд)Бродарац - - -
сегодня Логотип футбольный клуб РужомберокРужомберок -:- Логотип футбольный клуб Похрони (Жьяр-над-Гроном)Похрони - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ЗираЗира -:- Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Рудар Пл (Плевля)Рудар Пл -:- Логотип футбольный клуб ДобДоб - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ОсиекОсиек -:- Логотип футбольный клуб ДомжалеДомжале - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА Сф (София)ЦСКА Сф -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Пуща Неп (Ньеполомице)Пуща Неп -:- Логотип футбольный клуб Сталь Сталёва-ВоляСталь Сталёва-Воля - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст -:- Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)Карабах - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Рудеш (Загреб)Рудеш -:- Логотип футбольный клуб КршкоКршко - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Этыр (Велико-Тырново)Этыр - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Вокер НордхаузенВокер Нордхаузен -:- Логотип футбольный клуб НьиредьхазаНьиредьхаза - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Дунэря КэлэрашиДунэря Кэлэраши -:- Логотип футбольный клуб ЗемунЗемун - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур -:- Логотип футбольный клуб Похан СтилерсПохан Стилерс - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Горица (Ново-Горица)Горица -:- Логотип футбольный клуб Радник СесветеРадник Сесвете - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо ЧБ (Ческе-Будеевице)Динамо ЧБ -:- Логотип футбольный клуб Славой Вышеград (Прага)Славой Вышеград - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб УфаУфа -:- Логотип футбольный клуб Висла Пл (Плоцк)Висла Пл - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб НецечаНецеча -:- Логотип футбольный клуб Грыф ВейхеровоГрыф Вейхерово - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб БрабрандБрабранд -:- Логотип футбольный клуб ОрхусОрхус - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Бух (Бухарест)Динамо Бух -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хойничанка (Хойнице)Хойничанка -:- Логотип футбольный клуб Олимпия Гр (Грудац)Олимпия Гр - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Одра ОполеОдра Ополе -:- Логотип футбольный клуб ТыхыТыхы - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб КСМС (Яссы)КСМС -:- Логотип футбольный клуб Шкупи (Скопье)Шкупи - - -
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сталь МелецСталь Мелец -:- Логотип футбольный клуб Сандеция (Новы-Сонч)Сандеция - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сигма (Оломоуц)Сигма -:- Логотип футбольный клуб Высочина (Йиглава)Высочина - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Нефтчи (Баку)Нефтчи -:- Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КишвардаКишварда -:- Логотип футбольный клуб Славой ТребишовСлавой Требишов - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Горица (Ново-Горица)Горица -:- Логотип футбольный клуб МТЕ (Будапешт)МТЕ - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Боруссия-2 Д (Дортмунд)Боруссия-2 Д -:- Логотип футбольный клуб РВ ЭссенРВ Эссен - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВиОн (Злате-Моравце)ВиОн -:- Логотип футбольный клуб КомарноКомарно - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг -:- Логотип футбольный клуб ПашингПашинг - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Рейндорф (Альтах)Рейндорф -:- Логотип футбольный клуб ВадуцВадуц - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эльверсберг (Саарбрюкен)Эльверсберг -:- Логотип футбольный клуб Алемания (Аахен)Алемания - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб АрауАрау -:- Логотип футбольный клуб Гонвед (Будапешт)Гонвед - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла -:- Логотип футбольный клуб Пахтакор (Ташкент)Пахтакор - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб МариборМарибор -:- Логотип футбольный клуб КарвинаКарвина - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел -:- Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Зб (Загреб)Динамо Зб -:- Логотип футбольный клуб Шленск (Вроцлав)Шленск - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П -:- Логотип футбольный клуб Вухан Залл (Ухань)Вухан Залл - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз -:- Логотип футбольный клуб ШаффхаузенШаффхаузен - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К -:- Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хибернианс (Паола)Хибернианс -:- Логотип футбольный клуб БрноБрно - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХартбергХартберг -:- Логотип футбольный клуб Винер-НойштадтВинер-Нойштадт - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб КрайКрай -:- Логотип футбольный клуб Ваттеншайд 09 (Бохум)Ваттеншайд 09 - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Линкопинг СитиЛинкопинг Сити -:- Логотип футбольный клуб КальмарКальмар - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Морлаутерн (Кайзерслаутерн)Морлаутерн -:- Логотип футбольный клуб ХомбургХомбург - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб КельнКельн -:- Логотип футбольный клуб БохумБохум - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бабельсберг 03Бабельсберг 03 -:- Логотип футбольный клуб КФК ГертаКФК Герта - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Асториа (Уоллдорф)Асториа -:- Логотип футбольный клуб Арминия ЛюдвигшафенАрминия Людвигшафен - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПлауэнПлауэн -:- Логотип футбольный клуб Локомотив (Лейпциг)Локомотив - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛакенвалдЛакенвалд -:- Логотип футбольный клуб Герта-2 (Берлин)Герта-2 - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хольштайн Киль 2Хольштайн Киль 2 -:- Логотип футбольный клуб Бармбек-Уленхорст (Гамбург)Бармбек-Уленхорст - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Германия РатГермания Рат -:- Логотип футбольный клуб ВуппертальВупперталь - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Гамбург-2Гамбург-2 -:- Логотип футбольный клуб Ниндорфер ТСВ (Гамбург)Ниндорфер ТСВ - - -
Нидерланды. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Твенте (Энсхеде)Твенте -:- Логотип футбольный клуб Виллем II (Тилбург)Виллем II - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд -:- Логотип футбольный клуб Фортуна Сд (Ситтард)Фортуна Сд - - -
Португалия. Кубок Лиги 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб БрагаБрага -:- Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КилмарнокКилмарнок -:- Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб МазервеллМазервелл -:- Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Сент-Джонстон (Перт)Сент-Джонстон -:- Логотип футбольный клуб ЛивингстонЛивингстон - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ГамильтонГамильтон -:- Логотип футбольный клуб АбердинАбердин - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Ст Миррен (Пейсли)Ст Миррен - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Хартс (Эдинбург)Хартс -:- Логотип футбольный клуб ДандиДанди - - -
ГлавнаяБлогиТрансферная лихорадка

Кевин-Принс Каталонский

вчера, 10:00

«Барселона» умеет удивлять. И не только на футбольном поле, но и на трансферном. «Соккер.ру» - о неожиданной сделке каталонцев.

Обычный январский вечер перестал быть томным, когда «Барселона» на своем официальном сайте объявила, что арендует у «Сассуоло» Кевина-Принса Боатенга. Это настоящая сделка-сюрприз, поскольку в трансферном мире, который полнится слухами о переходах, где невозможно утаить никакие переговоры и намеки на сделки, процесс оформления трансфера 31-летнего игрока оказался практически бесшумным.

Разве что в день перехода итальянским инсайдерам удалось разведать обстановку и за несколько часов до официального объявления рассказать об этом. Судя по точности информации, она досталась инсайдеру непосредственно от Боатенга или из «Сассуоло». Поскольку и сам игрок объявил о трансфере раньше, чем это сделали клубы:

«Барса», я уже иду!

Грустно покидать «Сассуоло», но это отличный шанс. И не спрашивайте меня о «Реале», он в прошлом! Хочу сосредоточиться только на «Барселоне», надеюсь забить гол на «Бернабеу» в следующем Эль Класико!

Боатенг неспроста просит болельщиков «Барселоны» все забыть, поскольку самые злопамятные из них наверняка в курсе того, как этот футболист с бурным прошлым не сдерживался, характеризуя игру некоторых игроков «Барселоны» и смеясь над их симуляциями. В то же время Боатенг всегда выражал восхищение талантом Лионеля Месси, делал это открыто.

А смеялся более других над известными симуляциями Бускетса и Неймара, последнего уже в «Барселоне» нет, а история его ухода такова, что болельщики каталонцев сейчас и сами не против поддеть бразильца. Так что вряд ли Боатенгу будут сильно припоминать его слова. К тому же футболисты часто так делают, особенно увлеченные социальными сетями.

Они живут эмоциями, сегодняшним днем и ничем от обычных людей не отличаются в плане способности что-то ляпнуть. К тому же никаких пафосных серьезно-принципиальных (из разряда «никогда!») или действительно оскорбительных вещей он не говорил. Да и в любом случае у болельщиков «Барселоны» сейчас не об этом, наверное, мысли, а о том: «Зачем?»

Действительно, для многих этот трансфер стал большой загадкой. Для начала давайте посмотрим на условия сделки. Это аренда. Боатенг арендован «Барселоной» до конца сезона за два миллиона евро, если верить испанской прессе. Предусмотрена возможность выкупа за восемь миллионов. Решение разумное – на тот случай, если Боатенг проявит себя с наилучшей стороны.

Очевидно, что возрастные характеристики не учитывались. Это не Дембеле и не Артур, и не Коутиньо, которые приобретались для формирования будущего костяка, основы. «Барселона» весь январь ищет игрока подмены, что не скрывает. Особенно в свете ухода Мунира Эль-Хаддади и Дениса Суареса. Участвуя во множестве турниров, опрометчиво не иметь на подстраховке футболиста. Причем опытного.

Тот же Малком показал, что ему как раз опыта и уверенности, возможно, не хватает. Поэтому «Барселону» слухи связывали с не самыми очевидными персонажами: от Альваро Мораты до Карлоса Велы. И наверняка Боатенг был не первым в этом списке. Однако каталонцы искали компромиссный вариант. Тех же Велу и Морату их клубы хотели только продавать, а не сдавать в аренду, плюс наверняка там зарплатные требования приличные.

Боатенг же вполне мог согласиться на такую авантюру – их в его жизни было полным-полно. Кевин-Принс удобен для «Барселоны» по экономическим причинам. По человеческим? Тоже, вероятно. Многие помнят этого парня как весьма эксцентричного и местами даже буйного и неконтролируемого, но это в прошлом.

В последние годы Боатенг заметно повзрослел, в первую очередь ментально. Это более зрелый и рассудительный человек, который уже не появляется на первых полосах газет с очередным скандалом. Более того, он может дать пример перевоспитания молодому Дембеле, у которого есть проблемы с дисциплиной.

Да и вообще опыт Боатенга должен пригодиться для поддержки атмосферы и настроения в коллективе. Что касается его игровых характеристик, то и здесь «Барселона» поступила грамотно в целом. Ведь трудно сразу назвать позицию Боатенга. Это непросто сделать, потому что Кевин-Принс умеет играть практически всюду на чужой половине поля.

Он в разные времена с разной степенью успешности играл и в центре полузащиты, и на флангах, и даже выступал в роли центрфорварда. И если «Барселона» искала футболиста на замену, то лучше не придумать. Мало ли кто может выпасть из стройных каталонских рядов: Боатенг тебе и в центре человека подменит, и на фланге атаки, если нужно будет.

Это атакующий универсал. И еще он достаточно эффективен, его игра даже в командах-середняках и аутсайдерах привлекает внимание своей яркостью. Его последние клубы нельзя назвать выдающимися: «Сассуоло», «Айнтрахт» и «Лас-Пальмас». Но в каждом из них Боатенг выделялся и старался играть даже более красиво и изящно, чем позволяли условия и окружение. Поэтому даже странно, что, например, после «Лас-Пальмаса» к нему не обратился какой-нибудь если не топовый клуб, то уровнем выше среднего.

Впрочем, тогда, наверное, еще пугало буйное прошлое Боатенга. Потребовалось несколько лет, чтобы люди поняли, что Кевин-Принс остепенился. За ним в «Барселоне» будет интересно наблюдать. Сложно сказать, сколько ему отведут игрового времени, но нельзя сомневаться в том, что яркость своими выходами он обеспечит и что-нибудь эдакое выдаст.

Поделиться
Другие материалы по теме
Рейес вернулся в Испанию
Вчера, 19:18 Комментарии1
«Борнмут» подписал защитника «Брентфорда»
Вчера, 17:48 Комментарии0
Дейола покинул «Парму» и вернулся в «Кальяри»
Вчера, 17:42 Комментарии0
Официально«Фрозиноне» расторг контракт с игроком сборной Исландии
Вчера, 15:20 Комментарии0
ОфициальноИспанский клуб «Луго» подписал защитника из Украины
Вчера, 00:52 Комментарии2
Официально«Шахтер» подписал 17-летнего форварда
21 января Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Avalanche85
Avalanche85
   666 / 745
вчера в 14:58
Боатенг крутой игрок. Полюбому пригодится Барсе. Уверен в этом
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   214 / 745
вчера в 12:43
Не понимаю зачем он нужен...
Хотя трансфер Паулиньо тоже никто не понимал а в итоге он отыграл классно в первые 5 месяцев в чемпионате забил 2 раза больше голов чем распиареный пеналду.
Не помню особо как играет Боатенг, надеюсь пригодится на заменах.
la_masia
la_masia
   113 / 745
вчера в 12:11
Ну хоть не Льоренте.
Что про него сказать, пяточник, главное чтобы не занимался сексом по 10 раз в неделю, а то как в Милане будет все время сидеть с травмами мышц.
Andryha84
Andryha84
   413 / 745
вчера в 11:12
Сразу вспомнил гол Боатенга Барселоне в матче лиги чемпионов Милан-Барселона. Шикарный гол. Видимо в Барсе тоже его вспомнили)
дурман
дурман
   299 / 745
вчера в 11:12
Реалу полюбому закинет
112910415
112910415
   74 / 745
вчера в 11:04
ничего не испортит, по крайней мере
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   85 / 745
вчера в 10:57
Боатенг супер звезда!
Питерский Пивасик
Питерский Пивасик
   151 / 745
вчера в 10:10
снова негр
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100