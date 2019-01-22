Кевин-Принс Каталонский

вчера, 10:00

«Барселона» умеет удивлять. И не только на футбольном поле, но и на трансферном. «Соккер.ру» - о неожиданной сделке каталонцев.

Обычный январский вечер перестал быть томным, когда «Барселона» на своем официальном сайте объявила, что арендует у «Сассуоло» Кевина-Принса Боатенга. Это настоящая сделка-сюрприз, поскольку в трансферном мире, который полнится слухами о переходах, где невозможно утаить никакие переговоры и намеки на сделки, процесс оформления трансфера 31-летнего игрока оказался практически бесшумным.

Разве что в день перехода итальянским инсайдерам удалось разведать обстановку и за несколько часов до официального объявления рассказать об этом. Судя по точности информации, она досталась инсайдеру непосредственно от Боатенга или из «Сассуоло». Поскольку и сам игрок объявил о трансфере раньше, чем это сделали клубы:

«Барса», я уже иду! Грустно покидать «Сассуоло», но это отличный шанс. И не спрашивайте меня о «Реале», он в прошлом! Хочу сосредоточиться только на «Барселоне», надеюсь забить гол на «Бернабеу» в следующем Эль Класико!

Боатенг неспроста просит болельщиков «Барселоны» все забыть, поскольку самые злопамятные из них наверняка в курсе того, как этот футболист с бурным прошлым не сдерживался, характеризуя игру некоторых игроков «Барселоны» и смеясь над их симуляциями. В то же время Боатенг всегда выражал восхищение талантом Лионеля Месси, делал это открыто.

А смеялся более других над известными симуляциями Бускетса и Неймара, последнего уже в «Барселоне» нет, а история его ухода такова, что болельщики каталонцев сейчас и сами не против поддеть бразильца. Так что вряд ли Боатенгу будут сильно припоминать его слова. К тому же футболисты часто так делают, особенно увлеченные социальными сетями.

Они живут эмоциями, сегодняшним днем и ничем от обычных людей не отличаются в плане способности что-то ляпнуть. К тому же никаких пафосных серьезно-принципиальных (из разряда «никогда!») или действительно оскорбительных вещей он не говорил. Да и в любом случае у болельщиков «Барселоны» сейчас не об этом, наверное, мысли, а о том: «Зачем?»

Действительно, для многих этот трансфер стал большой загадкой. Для начала давайте посмотрим на условия сделки. Это аренда. Боатенг арендован «Барселоной» до конца сезона за два миллиона евро, если верить испанской прессе. Предусмотрена возможность выкупа за восемь миллионов. Решение разумное – на тот случай, если Боатенг проявит себя с наилучшей стороны.

Очевидно, что возрастные характеристики не учитывались. Это не Дембеле и не Артур, и не Коутиньо, которые приобретались для формирования будущего костяка, основы. «Барселона» весь январь ищет игрока подмены, что не скрывает. Особенно в свете ухода Мунира Эль-Хаддади и Дениса Суареса. Участвуя во множестве турниров, опрометчиво не иметь на подстраховке футболиста. Причем опытного.

Тот же Малком показал, что ему как раз опыта и уверенности, возможно, не хватает. Поэтому «Барселону» слухи связывали с не самыми очевидными персонажами: от Альваро Мораты до Карлоса Велы. И наверняка Боатенг был не первым в этом списке. Однако каталонцы искали компромиссный вариант. Тех же Велу и Морату их клубы хотели только продавать, а не сдавать в аренду, плюс наверняка там зарплатные требования приличные.

Боатенг же вполне мог согласиться на такую авантюру – их в его жизни было полным-полно. Кевин-Принс удобен для «Барселоны» по экономическим причинам. По человеческим? Тоже, вероятно. Многие помнят этого парня как весьма эксцентричного и местами даже буйного и неконтролируемого, но это в прошлом.

В последние годы Боатенг заметно повзрослел, в первую очередь ментально. Это более зрелый и рассудительный человек, который уже не появляется на первых полосах газет с очередным скандалом. Более того, он может дать пример перевоспитания молодому Дембеле, у которого есть проблемы с дисциплиной.

Да и вообще опыт Боатенга должен пригодиться для поддержки атмосферы и настроения в коллективе. Что касается его игровых характеристик, то и здесь «Барселона» поступила грамотно в целом. Ведь трудно сразу назвать позицию Боатенга. Это непросто сделать, потому что Кевин-Принс умеет играть практически всюду на чужой половине поля.

Он в разные времена с разной степенью успешности играл и в центре полузащиты, и на флангах, и даже выступал в роли центрфорварда. И если «Барселона» искала футболиста на замену, то лучше не придумать. Мало ли кто может выпасть из стройных каталонских рядов: Боатенг тебе и в центре человека подменит, и на фланге атаки, если нужно будет.

Это атакующий универсал. И еще он достаточно эффективен, его игра даже в командах-середняках и аутсайдерах привлекает внимание своей яркостью. Его последние клубы нельзя назвать выдающимися: «Сассуоло», «Айнтрахт» и «Лас-Пальмас». Но в каждом из них Боатенг выделялся и старался играть даже более красиво и изящно, чем позволяли условия и окружение. Поэтому даже странно, что, например, после «Лас-Пальмаса» к нему не обратился какой-нибудь если не топовый клуб, то уровнем выше среднего.

Впрочем, тогда, наверное, еще пугало буйное прошлое Боатенга. Потребовалось несколько лет, чтобы люди поняли, что Кевин-Принс остепенился. За ним в «Барселоне» будет интересно наблюдать. Сложно сказать, сколько ему отведут игрового времени, но нельзя сомневаться в том, что яркость своими выходами он обеспечит и что-нибудь эдакое выдаст.