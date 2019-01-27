Волнения в Париже. Паредес, Венгер, Неймар и война с «Барселоной»

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Англия. Кубок 2018/2019, 4 раунд 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей - - -
Испания. Примера 2018/2019, 21 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен  Вальядолид 2:1  Сельта - - -
18:15 Закончился первый тайм  Жирона 0:1  Барселона - - -
20:30 сегодня  Реал Сосьедад -:-  Уэска - - -
20:30 сегодня  Атлетик Б -:-  Бетис - - -
22:45 сегодня  Эспаньол -:-  Реал - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 21 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен  Кьево 3:4  Фиорентина - - -
17:00 Матч завершен  Парма 2:3  СПАЛ - - -
17:00 Матч завершен  Аталанта 3:3  Рома - - -
17:00 Матч завершен  Болонья 0:4  Фрозиноне - - -
20:00 сегодня  Торино -:-  Интер - - -
22:30 сегодня  Лацио -:-  Ювентус - - -
Германия. Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:30 Идет второй тайм, 74’  Бавария 3:1  Штутгарт - - -
20:00 сегодня  Фортуна -:-  РБ Лейпциг - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен  Монпелье 2:0  Кан - - -
19:00 сегодня  Амьен -:-  Лион - - -
22:00 сегодня  Тулуза -:-  Анже - - -
23:00 сегодня  ПСЖ -:-  Ренн - - -
Франция. Кубок 2018/2019, 1/16 финала 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Энтент (Сент-Гретейн)Энтент -:- Логотип футбольный клуб НантНант - - -
Австралия. А-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
10:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аделаида ЮнАделаида Юн 2:1 Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М - - -
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перт ГлориПерт Глори 2:0 Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Луфтетари Жирокас (Жирокастер)Луфтетари Жирокас 1:5 Логотип футбольный клуб Кастриоти (Круже)Кастриоти - - -
19:00 3’ Логотип футбольный клуб Теута (Дуррес)Теута 0:0 Логотип футбольный клуб Фламуртари (Влера)Фламуртари - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТиранаТирана -:- Логотип футбольный клуб Камза (Камез)Камза - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 4:1 Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия - - -
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви 1:3 Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб - - -
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте -:- Логотип футбольный клуб Тальерес КордобаТальерес Кордоба - - -
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Бельграно (Кордоба)Бельграно -:- Логотип футбольный клуб Унион СФ (Санта-Фе)Унион СФ - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес -:- Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дефенсорес УнидосДефенсорес Унидос -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КануэласКануэлас -:- Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аргентино КульмесАргентино Кульмес -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛуханЛухан -:- Логотип футбольный клуб Депортиво МерлоДепортиво Мерло - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОстендеОстенде 1:2 Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт -:- Логотип футбольный клуб ЭйпенЭйпен - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб КортрейкКортрейк -:- Логотип футбольный клуб ГентГент - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 2 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Жакупенсе (Риашан-ду-Жакупи)Жакупенсе -:- Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина -:- Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра -:- Логотип футбольный клуб Витория КонВитория Кон - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЖекиеЖекие -:- Логотип футбольный клуб Жуазейренсе (Жуазейру)Жуазейренсе - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бразил де ПелотасБразил де Пелотас 0:0 Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе -:- Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас -:- Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЛуисСан Луис - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 3 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крузейро (Белу-Оризонти)Крузейро 1:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова -:- Логотип футбольный клуб Гуарани МГГуарани МГ - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин -:- Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кальденсе (Посус-ди-Кальдас)Кальденсе -:- Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб УРТУРТ -:- Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 1 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 2:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Португеса (Акаригуа)Португеса 2:1 Логотип футбольный клуб Депортиво А (Пуэрто Ла Круз)Депортиво А - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карабобо (Валенсия)Карабобо -:- Логотип футбольный клуб Атлетико В (Майкуетья)Атлетико В - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво Тачира (Сан-Кристобаль)Депортиво Тачира -:- Логотип футбольный клуб Трухильянос (Валера)Трухильянос - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Метрополитанос (Лос-Текес)Метрополитанос -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес Кар (Каракас)Эстудиантес Кар - - -
Германия. Третья лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
15:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау -:- Логотип футбольный клуб КарлсруэКарлсруэ - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Айнтрахт Бр (Брауншвейг)Айнтрахт Бр 2:0 Логотип футбольный клуб Ганза (Росток)Ганза - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Юрдинген (Крефельд)Юрдинген 0:3 Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс - - -
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 1:0 Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХутикальпаХутикальпа 3:3 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Левадиакос (Левадия)Левадиакос 1:0 Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛамияЛамия 2:1 Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
18:15 45’ Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК 2:0 Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос -:- Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Астерас (Триполис)Астерас -:- Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бней СахнинБней Сахнин -:- Логотип футбольный клуб Маккаби (Петах Тиква)Маккаби - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт -:- Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 23 тур 1 X 2
14:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб АльбасетеАльбасете -:- Логотип футбольный клуб Реус ДепортиуРеус Депортиу - - -
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ГранадаГранада 0:0 Логотип футбольный клуб Эстремадура (Альмендралехо)Эстремадура - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х -:- Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон -:- Логотип футбольный клуб КордобаКордоба - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Химнастик (Таррагона)Химнастик -:- Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас - - -
Италия. Серия B 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 0:0 Логотип футбольный клуб ПескараПескара - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВенецияВенеция 2:1 Логотип футбольный клуб Падова (Падуя)Падова - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб БрешиаБрешиа -:- Логотип футбольный клуб Специа (Ла Специа)Специа - - -
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 17 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис -:- Логотип футбольный клуб МЕАП НисуМЕАП Нису - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК 3:0 Логотип футбольный клуб Анортосис (Ларнака)Анортосис - - -
19:00 1’ Логотип футбольный клуб Эносис (Паралимни)Эносис 0:0 Логотип футбольный клуб АЕЛ (Лимасcол)АЕЛ - - -
Колумбия. Примера А 2019, 1 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 3:4 Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас 0:0 Логотип футбольный клуб Онсе Кальдас (Манисалес)Онсе Кальдас - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво 3:0 Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано 1:0 Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес -:- Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГресияГресия -:- Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб Заря (Луганск)Заря -:- Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК -:- Логотип футбольный клуб Яньбянь Фуде (Яньцзи)Яньбянь Фуде - - -
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П 1:0 Логотип футбольный клуб ДАК 1904 (Дунайська Стреда)ДАК 1904 - - -
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония 3:1 Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур 1:1 Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл - - -
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)Мордовия 2:0 Логотип футбольный клуб Волга Ул (Ульяновск)Волга Ул - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Биолог-НовокубанскБиолог-Новокубанск 0:2 Логотип футбольный клуб Сибирь (Новосибирск)Сибирь - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АстанаАстана 0:4 Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Висла Пл (Плоцк)Висла Пл 1:1 Логотип футбольный клуб Хэнань Цз (Чжэнчжоу)Хэнань Цз - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 1:2 Логотип футбольный клуб Сигма (Оломоуц)Сигма - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб РаннерсРаннерс 0:1 Логотип футбольный клуб Словацко (Угерске-Градиште)Словацко - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих 4:1 Логотип футбольный клуб Флора (Таллин)Флора - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фастав (Злин)Фастав 1:2 Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний Новгород - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Карпаты (Львов)Карпаты -:- Логотип футбольный клуб РужомберокРужомберок - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин -:- Логотип футбольный клуб ТромсеТромсе - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла -:- Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Этыр (Велико-Тырново)Этыр -:- Логотип футбольный клуб Висла (Краков)Висла - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О -:- Логотип футбольный клуб ЛьвовЛьвов - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички -:- Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 4 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтеррейМонтеррей 3:2 Логотип футбольный клуб Америка (Мехико)Америка - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крус Асуль (Мехико)Крус Асуль 1:0 Логотип футбольный клуб ТихуанаТихуана - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПачукаПачука 1:0 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
06:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Некакса (Агуаскальентес)Некакса 0:0 Логотип футбольный клуб Монаркас (Морелия)Монаркас - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТолукаТолука -:- Логотип футбольный клуб Тигрес УАНЛ (Монтеррей)Тигрес УАНЛ - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 19 тур 1 X 2
14:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фортуна Сд (Ситтард)Фортуна Сд 2:1 Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд 6:2 Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб УтрехтУтрехт 0:1 Логотип футбольный клуб Виллем II (Тилбург)Виллем II - - -
18:45 17’ Логотип футбольный клуб ХеренвенХеренвен 0:0 Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ 0:2 Логотип футбольный клуб Гуарани Асун (Асунсьон)Гуарани Асун - - -
02:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Асунсьон)Олимпия 2:0 Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
13:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб РизеспорРизеспор 3:1 Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КоньяспорКоньяспор 2:0 Логотип футбольный клуб АнтальяспорАнтальяспор - - -
19:00 1’ Логотип футбольный клуб СивасспорСивасспор 0:0 Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ст Миррен (Пейсли)Ст Миррен 1:3 Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан - - -
19:00 4’ Логотип футбольный клуб ЛивингстонЛивингстон 0:0 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс - - -
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Волнения в Париже. Паредес, Венгер, Неймар и война с «Барселоной»

сегодня, 15:42

В ПСЖ ставят на кон сезон в Лиге чемпионов, ведь «Соккер.ру» не сомневается – все соперники знают о главной слабости парижан.

Проиграли раунд священной войны

Спортивного директора ПСЖ Антеро Энрике, скорее всего, отправят в отставку в мае месяце. Причиной стал срыв трансфера с Френки де Йонгом, на который рассчитывали в Париже. Голландец подтвердил переговоры с «Манчестер Сити» и французами, но выбрал в итоге «Барселону». Почему Френки так поступил? Причина уморительная – на переговорах в Каталонии ему показали сообщения… Неймара.

Испанские СМИ узнали, что боссы «блаугранас» собрали сообщения бразильца друзьям в бывшем клубе с жалобами на погоду, соперников, уровень конкуренции в Лиге 1. Добавили парочку о том, что хочет вернуться и так убедили Де Йонга. Знаменитая на весь футбольный мир плаксивость Неймара помогла «Барселоне» забрать голландца. Есть в этом что-то ироничное. В ПСЖ все в ярости, а Тухель на словах верил руководству – обещали привезти идеального центрального хавбека.

Неужели за срыв одной сделки надо увольнять спортивного директора? Шейхи разозлись, что «Барселона» начала мстить и перехватывать инициативу в давней войне. Каталонцы и парижане воевали за Силву, Маркиньоса, Давида Луиса и многих других. Обычно за полем побеждал ПСЖ. Также все в курсе куда, откуда и за сколько перешел Неймар. Но в последних раундах инициатива на стороне испанцев. Перехватили Де Йонга, думают вернуть блудного бразильского сына и склонили Рабьо к протесту.

Отсюда разговоры об отставке Энрике – человека, который умел покупать и продавать в интересах «Порту» и назначении на пост директора Венгера. Французы разузнали, что у Тухеля и бывшего тренера «Арсенала» была встреча. Также с легендарным наставником не раз общались руководители ПСЖ, когда пересекались на футбольных мероприятиях. Венгер пока без работы и хотя собирался возобновить карьеру тренера, предложение заманчивое.

Но опасное, поскольку француз в знакомом «Арсенале» не был мастером больших удачных покупок. А тут ему выдадут гору денег и что важнее, заставят вовремя расставаться с рядом игроков – с этим тоже были проблемы в Англии. Из Арсена неважный спортивный директор, особенно в дни войны с «Барселоной».  

Просчитались в центральной зоне

Почему такой акцент на фигуре Де Йонга? Почему летом безуспешно пытались выманить из «Челси» Канте за 100 миллионов евро? Потому что заменить в центре полузащиты Мотту оказалось сложнее, чем думали. Мать Рабьо, которая представляет интересы сына, может согласиться на предложение «Барселоны». Хотя куда им столько центральных хавбеков? Неужели Бускетс думает о переезде в «Сити»?

А Рабьо заманивают в «Тоттенхэм». «Эвертон» не отпускает Гейе в ПСЖ – хотя правильно рассуждают те, кто не видит в хавбеке идеального человека для ПСЖ. Нужен футболист, поигравший на самом высоком уровне, а пока все отказываются. Так что все соперники ПСЖ – и ближайший в Лиге чемпионов в лице МЮ, и любой, кто встретится с ними до конца сезона, будет знать, что в середине поля слабое место.

В Лиге 1, где Кавани, Неймар и Мбаппе при поддержке напарников наколотили 62 гола за 19 матчей (а сегодня на эшафот поднимется «Ренн»), трудно разглядеть, есть ли огрехи в опорной зоне и в центре рядом с Верратти. Причем и сам Марко не стал новым Хави. Но когда в центр пихают Маркиньоса, необстрелянного Нкунку, Дракслера, Ди Марию и даже Алвеса, то понятно, что зона проблемная. Тухель не отказался бы и от Вайгля, хотя немец потерял форму.

Лассана Диарра думает о завершении карьеры и переходе в тренерский штаб. Де Йонг и Канте отказались, Рабьо убегает. Настоящая катастрофа и пожар будут тушить покупками. Паредес выбирает себе номер и будет представлен в ПСЖ с минуты на минуту. Тухель подтвердил, что разбираются с формальностями. Вот только Леандро как Верратти по позиции – не опорный полузащитник.

То ли верят в Маркиньоса в центре поля, то ли попросту ждут, что попадется на удочку Аллан из «Наполи». Но платить сто миллионов евро за 28-летнего парня без единого матча за сборную Бразилии – экстравагантный шаг. Да и Анчелотти против такого трансфера, особенно зимой.

Не отпускают Неймара в «Барселону»

Когда Верратти пробовал перейти в «Барселону», то показалось, что его в ПСЖ напугали. Слезливые извинения на камеру напоминали знакомые истории из других сфер, когда заставляли извиняться за слова. Марко говорил как человек, которого поставили перед фактом: «Никакой „Барселоны“ быть не можешь, будешь играть за ПСЖ годами». Вот он и играет, но без озарений Пирло или Хави.

У бразильца Неймара получается лучше, чем у итальянца, но его агент-отец постоянно встречается с представителями «Барселоны», что никто особо не скрывает. Но в каталонской команде по тайному опросу большинство высказались против возвращения бразильской звезды. При этом работников клуба или фанатов никто спрашивать не будет, ведь Месси не случайно лично убеждал Де Йонга не перебираться в Париж.

Речь о большом конфликте двух корпораций. «Барселона» ненавидит ПСЖ, парижане – каталонцев. Воевали за многих, даже за тер Штегена, радовались переходу Алвеса, хотя и не напрямую. «Барселона» вряд ли отпустит в Париж Коутиньо и явно настраивается вернуть Неймара в будущем. Но владельцы ПСЖ сделают все, чтобы бразилец, если и ушел, то в другой клуб.

Зная форварда, может положить чек от «Барселоны» на стол в офисе ПСЖ и поставить перед фактом. Заплатить придется щедро, но такой ход конем лишь раззадорит участников конфликта. Уже не помнят, с чего началась война, но радостно в ней участвуют. Так что Венгер в франко-испанской заварушке лишний. Конечно, всегда можно сыграть в Карпина – после отставки очередного тренера возглавить команду, будучи директором, но это плохой выбор для обоих сторон.

Паредес не гарантирует победу в ЛЧ

Парижане пока ничего не проиграли, но и ничего существенного не выиграли. Паредес может не столько усилить, как сбалансировать состав. Тем более, новый регламент еврокубков позволит заявить его на ЛЧ. Но можно ли с футболистом «Зенита» успешно рубиться против Эрреры, Матича и Погба и метить в финал, где успешно сыграть мечтает не только Буффон? Очевидно, что ПСЖ немножко заигрался в войну с «Барселоной». Пока концентрировались на Де Йонге, упустили возможность лучше продумать кадровую политику.

Переживают, что Неймар не ушел именно в «Барселону». Хотя морально готовятся к расставанию, ведь бразильцу тесно в Лиге 1. Давление УЕФА никто не отменял по правилам финансового фэйр-плей. Если и дальше будут подписывать ценных футболистов, как Паредес за 47 млн евро с бонусами, придется прощаться с дорогими мастерами. Но Мбаппе в его нынешнем состоянии терять не хочется. Центрального форварда на замену Кавани, если вдруг Эдинсон уедет, не подыскали.

В опорной зоне накануне решающего отрезка сезона образовалась дыра, которую затыкал разок латераль Алвес. В Париже в последнее время было неспокойно на улицах, но в ПСЖ тоже не все так благополучно, как в чемпионате Франции. С Неймаром или без него – пока Тухель не знает сроки восстановления бразильца после травмы, в Лиге 1 они будут всех рвать. Но впереди Сульшер и на встречах с МЮ еврокубковый сезон завершать не хочется.

Но если в день жеребьевки парижане могли радоваться, что достались англичане, то сейчас все иначе. Игроки уровня Паредеса порой становятся ключевыми по пути к «ушастому», но чаще нужна безупречная клубная работа, а ПСЖ собирается уволить спортивного директора, что не свойственно тем, у кого все идет по плану. Стоит ли война с «Барселоной» отвлечения от насущных проблем?

Шейхи скажут, что да, но руководствуются азартом, а не практичными потребностями клуба. Вряд ли ставка на Венгера, учитывая, что созданный им «Арсенал» далеко не фаворит Лиги чемпионов, будет полезной ПСЖ с задачей стать первым клубом европейского сезона. Паредес тоже не самый главный хавбек мира, впрочем, как и Верратти. Номинального опорника не хватает и не хватает аргументов на переговорах с самими талантливыми.

В том, что Неймар уйдет, сомнений мало и новички смотрят на Париж, как на улучшенный европейский вариант переезда в Китай. Щедро заплатят, можно набрать французских трофеев, но потерять время и шансы на победы в АПЛ или Испании, как и на успех в ЛЧ, ведь богатый ПСЖ пока еврокубки не покорял.

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez
   361 / 755
сегодня в 17:39
Неймар тот игрок которому может не подойти любая команда Барселона маловероятно что будет возвращать бразильца не такой бюджет у Барселоны только МС сможет осилить этот трансфер ну и стиль близок к каталонскому клубу хотя сломать его могут тут уже дилемма. АПЛ не должна терять в борьбе и присущему ей хардкору и никто из-за Неймара постоянно судьи свистеть не будут Что касается Венгера то мне неизвестно кто решал вопросы трансферов в Арсенале но при Венгере играли много хороших игроков Бергкамп Анри Пирес Вильтор Виера Кэмбэлл Симен Ван Перси Коул Фвбрегас Насри Клиши Санья Диаби Росицки (его сломали травмы) и так далее но конкуренция увеличилась в АПЛ а как тактик Венгер не силен поэтому у Арсенала были результаты не стабильные и не сильные в ЛЧ до финала Арсенал тоже дошел с трудом по сути им попадались не самые сильные соперники а с Вильярреалом был отскок Арсенал унес ноги. забей Форлан пенальти и если бы не каркас ворот Арсенал не сыграли бы в финале ЛЧ И стоит отметить уход Симена вратарская позиция была проблемной после того как взяли Чеха Арсенал занял 2место в АПЛ но Венгер перестал брать хороших игроков поэтому начался спад у Арсенала потому как к Венгеру хорошие игроки уже не шли например Дракслер выбрал ПСЖ а не Арсенал так Венгер давно уже ничего не выигрывал Но здесь ПСЖ и к Венгеру могут пойти игроки только потому что этот клуб платит хорошо и может выигрывать хотя бы 1 трофей за сезон.
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   58 / 755
сегодня в 16:37
ПСЖ возьмёт ЛЧ!
piercman
piercman
   87 / 755
сегодня в 16:09
    Шанхай Шеньхуа
    Шанхай Шеньхуа
       400 / 755
    сегодня в 16:04
    Паредес придёт порядок наведёт!
    МКС
    МКС
       18 / 755
    сегодня в 15:53
    Газ пром мечты сбываются. У Паредаса наконец то появилась возможность сыграть в ЛЧ.
    FILL3286
    FILL3286
       33 / 755
    сегодня в 15:53
    Паредес может не столько усилить,
    дальше и читать не стал,литейный наверное с пикерманом статью писали
    ахахахах
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