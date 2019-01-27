Волнения в Париже. Паредес, Венгер, Неймар и война с «Барселоной»

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В ПСЖ ставят на кон сезон в Лиге чемпионов, ведь «Соккер.ру» не сомневается – все соперники знают о главной слабости парижан.

Проиграли раунд священной войны

Спортивного директора ПСЖ Антеро Энрике, скорее всего, отправят в отставку в мае месяце. Причиной стал срыв трансфера с Френки де Йонгом, на который рассчитывали в Париже. Голландец подтвердил переговоры с «Манчестер Сити» и французами, но выбрал в итоге «Барселону». Почему Френки так поступил? Причина уморительная – на переговорах в Каталонии ему показали сообщения… Неймара.

Испанские СМИ узнали, что боссы «блаугранас» собрали сообщения бразильца друзьям в бывшем клубе с жалобами на погоду, соперников, уровень конкуренции в Лиге 1. Добавили парочку о том, что хочет вернуться и так убедили Де Йонга. Знаменитая на весь футбольный мир плаксивость Неймара помогла «Барселоне» забрать голландца. Есть в этом что-то ироничное. В ПСЖ все в ярости, а Тухель на словах верил руководству – обещали привезти идеального центрального хавбека.

Неужели за срыв одной сделки надо увольнять спортивного директора? Шейхи разозлись, что «Барселона» начала мстить и перехватывать инициативу в давней войне. Каталонцы и парижане воевали за Силву, Маркиньоса, Давида Луиса и многих других. Обычно за полем побеждал ПСЖ . Также все в курсе куда, откуда и за сколько перешел Неймар. Но в последних раундах инициатива на стороне испанцев. Перехватили Де Йонга, думают вернуть блудного бразильского сына и склонили Рабьо к протесту.

Отсюда разговоры об отставке Энрике – человека, который умел покупать и продавать в интересах «Порту» и назначении на пост директора Венгера. Французы разузнали, что у Тухеля и бывшего тренера «Арсенала» была встреча. Также с легендарным наставником не раз общались руководители ПСЖ , когда пересекались на футбольных мероприятиях. Венгер пока без работы и хотя собирался возобновить карьеру тренера, предложение заманчивое.

Но опасное, поскольку француз в знакомом «Арсенале» не был мастером больших удачных покупок. А тут ему выдадут гору денег и что важнее, заставят вовремя расставаться с рядом игроков – с этим тоже были проблемы в Англии. Из Арсена неважный спортивный директор, особенно в дни войны с «Барселоной».

Просчитались в центральной зоне

Почему такой акцент на фигуре Де Йонга? Почему летом безуспешно пытались выманить из «Челси» Канте за 100 миллионов евро? Потому что заменить в центре полузащиты Мотту оказалось сложнее, чем думали. Мать Рабьо, которая представляет интересы сына, может согласиться на предложение «Барселоны». Хотя куда им столько центральных хавбеков? Неужели Бускетс думает о переезде в «Сити»?

А Рабьо заманивают в «Тоттенхэм». «Эвертон» не отпускает Гейе в ПСЖ – хотя правильно рассуждают те, кто не видит в хавбеке идеального человека для ПСЖ . Нужен футболист, поигравший на самом высоком уровне, а пока все отказываются. Так что все соперники ПСЖ – и ближайший в Лиге чемпионов в лице МЮ , и любой, кто встретится с ними до конца сезона, будет знать, что в середине поля слабое место.

В Лиге 1, где Кавани, Неймар и Мбаппе при поддержке напарников наколотили 62 гола за 19 матчей (а сегодня на эшафот поднимется «Ренн»), трудно разглядеть, есть ли огрехи в опорной зоне и в центре рядом с Верратти. Причем и сам Марко не стал новым Хави. Но когда в центр пихают Маркиньоса, необстрелянного Нкунку, Дракслера, Ди Марию и даже Алвеса, то понятно, что зона проблемная. Тухель не отказался бы и от Вайгля, хотя немец потерял форму.

Лассана Диарра думает о завершении карьеры и переходе в тренерский штаб. Де Йонг и Канте отказались, Рабьо убегает. Настоящая катастрофа и пожар будут тушить покупками. Паредес выбирает себе номер и будет представлен в ПСЖ с минуты на минуту. Тухель подтвердил, что разбираются с формальностями. Вот только Леандро как Верратти по позиции – не опорный полузащитник.

То ли верят в Маркиньоса в центре поля, то ли попросту ждут, что попадется на удочку Аллан из «Наполи». Но платить сто миллионов евро за 28-летнего парня без единого матча за сборную Бразилии – экстравагантный шаг. Да и Анчелотти против такого трансфера, особенно зимой.

Не отпускают Неймара в «Барселону»

Когда Верратти пробовал перейти в «Барселону», то показалось, что его в ПСЖ напугали. Слезливые извинения на камеру напоминали знакомые истории из других сфер, когда заставляли извиняться за слова. Марко говорил как человек, которого поставили перед фактом: «Никакой „Барселоны“ быть не можешь, будешь играть за ПСЖ годами». Вот он и играет, но без озарений Пирло или Хави.

У бразильца Неймара получается лучше, чем у итальянца, но его агент-отец постоянно встречается с представителями «Барселоны», что никто особо не скрывает. Но в каталонской команде по тайному опросу большинство высказались против возвращения бразильской звезды. При этом работников клуба или фанатов никто спрашивать не будет, ведь Месси не случайно лично убеждал Де Йонга не перебираться в Париж.

Речь о большом конфликте двух корпораций. «Барселона» ненавидит ПСЖ , парижане – каталонцев. Воевали за многих, даже за тер Штегена, радовались переходу Алвеса, хотя и не напрямую. «Барселона» вряд ли отпустит в Париж Коутиньо и явно настраивается вернуть Неймара в будущем. Но владельцы ПСЖ сделают все, чтобы бразилец, если и ушел, то в другой клуб.

Зная форварда, может положить чек от «Барселоны» на стол в офисе ПСЖ и поставить перед фактом. Заплатить придется щедро, но такой ход конем лишь раззадорит участников конфликта. Уже не помнят, с чего началась война, но радостно в ней участвуют. Так что Венгер в франко-испанской заварушке лишний. Конечно, всегда можно сыграть в Карпина – после отставки очередного тренера возглавить команду, будучи директором, но это плохой выбор для обоих сторон.

Паредес не гарантирует победу в ЛЧ

Парижане пока ничего не проиграли, но и ничего существенного не выиграли. Паредес может не столько усилить, как сбалансировать состав. Тем более, новый регламент еврокубков позволит заявить его на ЛЧ . Но можно ли с футболистом «Зенита» успешно рубиться против Эрреры, Матича и Погба и метить в финал, где успешно сыграть мечтает не только Буффон? Очевидно, что ПСЖ немножко заигрался в войну с «Барселоной». Пока концентрировались на Де Йонге, упустили возможность лучше продумать кадровую политику.

Переживают, что Неймар не ушел именно в «Барселону». Хотя морально готовятся к расставанию, ведь бразильцу тесно в Лиге 1. Давление УЕФА никто не отменял по правилам финансового фэйр-плей. Если и дальше будут подписывать ценных футболистов, как Паредес за 47 млн евро с бонусами, придется прощаться с дорогими мастерами. Но Мбаппе в его нынешнем состоянии терять не хочется. Центрального форварда на замену Кавани, если вдруг Эдинсон уедет, не подыскали.

В опорной зоне накануне решающего отрезка сезона образовалась дыра, которую затыкал разок латераль Алвес. В Париже в последнее время было неспокойно на улицах, но в ПСЖ тоже не все так благополучно, как в чемпионате Франции. С Неймаром или без него – пока Тухель не знает сроки восстановления бразильца после травмы, в Лиге 1 они будут всех рвать. Но впереди Сульшер и на встречах с МЮ еврокубковый сезон завершать не хочется.

Но если в день жеребьевки парижане могли радоваться, что достались англичане, то сейчас все иначе. Игроки уровня Паредеса порой становятся ключевыми по пути к «ушастому», но чаще нужна безупречная клубная работа, а ПСЖ собирается уволить спортивного директора, что не свойственно тем, у кого все идет по плану. Стоит ли война с «Барселоной» отвлечения от насущных проблем?

Шейхи скажут, что да, но руководствуются азартом, а не практичными потребностями клуба. Вряд ли ставка на Венгера, учитывая, что созданный им «Арсенал» далеко не фаворит Лиги чемпионов, будет полезной ПСЖ с задачей стать первым клубом европейского сезона. Паредес тоже не самый главный хавбек мира, впрочем, как и Верратти. Номинального опорника не хватает и не хватает аргументов на переговорах с самими талантливыми.