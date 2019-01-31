Денис-«канонир» или жертва режима

вчера, 23:30

Затянувшаяся эпопея с переходом Дениса Суареса в «Арсенал» из «Барселоны» завершилась. «Соккер.ру» рассказывает о трансфере.

Отношение к Денису Суаресу среди болельщиков «Барселоны» неоднозначное. Этот испанец кому-то нравится, кто-то считает, что его мастерство не соответствует уровню каталонцев. Хотя изначально каких-то особых проблем в перспективах Дениса не было. Он попытался пробиться в основную команду «Барселоны» из состава резервистов, оказавшись в системе каталонского клуба в 2013 году.

Два года он в нем пробыл, один сезон провел в «Севилье» на правах аренды, где и познакомился с нынешним главным тренером «Арсенала» Унаи Эмери, который был главным инициатором подписания Суареса лондонским клубом. После игры в «Севилье» Суарес отправился на сезон уже через полноценный трансфер в «Вильярреал», а уже качественная игра за «желтую субмарину» заставила «Барселону» пересмотреть свое отношение к таланту этого футболиста и вернуть его, выкупив снова.

Однако шаг вперед, который, как казалось по игре за «Севилью» и «Вильярреал», оказался недостаточным, чтобы Суарес смог закрепиться в основном составе «Барселоны». А в нынешнем сезоне Денис и от запаса отдалился.

Многие считают его жертвой агрессивной трансферной политики «Барселоны», которая дает игровое время тем, на кого были потрачены большие деньги, чтобы оправдать эти самые вложения, даже если футболисты не сильнее и не эффективнее того же Суареса, который отчаивался прямо по ходу сезона, понимая тщетность всех усилий. Если осенью он изъявлял готовность бороться за место в составе, то уже в начале зимы осознал, что ловить в таких условиях нечего:

Я работаю, но у меня мало игровых минут. Если я не буду играть... Мы посмотрим, что можно будет сделать. Я хочу играть как можно больше.

К моменту осуществления трансфера Суарес провел в «Барселоне» в нынешнем сезоне смехотворные 17 минут на поле в чемпионате Испании, в двух матчах. Также у него в двух матчах Лиги чемпионов суммарно 24 минуты. А в Кубке Испании «королевские» 216 минут за четыре матча и два гола. Можно в лепешку расшибаться, но при таких показателях доказать что-либо на поле не представляется возможным.

С зимы и началась подготовка к уходу Дениса. Первоначальным вариантом продолжения карьеры был «Милан», с которым вроде как даже «Барселоне» удалось договориться, но «россонери» с Суаресом не нашли общего языка. Сам футболист ухватился за вариант с «Арсеналом», когда возникла такая возможность. Сказался положительный опыт работы с Эмери и личная заинтересованность тренера. Это подкупает. Особенно, когда в своем текущем клубе ты встречаешь совершенно обратную ситуацию.

Однако «Барселона» и здесь не хотела идти так легко навстречу игроку и «канонирам». Каталонцы также получили предложения от пары испанских клубов, среди которых был «Бетис», готовый заплатить 20 миллионов евро. «Барселона» была готова продать Суареса, однако сам Денис не хотел снова понижать уровень внутри испанского чемпионата, боясь завязнуть в середняках и потом до конца карьеры скакать по ним без шанса выпрыгнуть в топ.

Тут снова вариант с «Арсеналом» кажется более привлекательным. Однако «канониры» уже в свою очередь не хотели выкупать полузащитника, что тоже понятно, учитывая, как мало он играл в последнее время, насколько неопределенной является его форма. Да и не было гарантий, что он заиграет в чемпионате Англии, что адаптируется там, учитывая эти его пограничные состояния между игроком топ-клуба и «предтопа».

Логичным вариантом кажется аренда. А этот вариант уже не устраивал «Барселону», поскольку контракт Суареса истекал, и он мог вскоре уйти бесплатно. Никакой выгоды для каталонцев такая отправка футболиста в аренду не давала. Каталонцы требовали продления контракта перед уходом в аренду. Не самый благородный шаг, учитывая, что клубу-то он не нужен. Это делалось лишь для максимизации возможной выручки. Ничего личного – только бизнес.

Более того, задумчивость Суареса, который размышлял над тем, как ему поступать, явно раздражала «Барселону», которая, по сообщениям испанской прессы, предъявила ультиматум игроку. Она нарисовала перед ним три варианта развития событий: либо он продлевает контракт и уходит в аренду в «Арсенал» спокойно, либо принимает предложение «Бетиса» о продаже, либо вышвыривается до конца сезона из основной команды «Барселоны» и прозябает в составе резервистов.

В последний момент Денис выбрал первый вариант, который одновременно и логичный, и достаточно амбициозный. Все теперь зависит от него, ведь «Арсенал» имеет опцию выкупа прав, ориентировочно за 20 миллионов евро. Если Денис убедит лондонцев в своей состоятельности, проблем не возникнет. А если не убедит, то вернется к исходным позициям в «Барселону». Уйти в условный «Бетис» он всегда сумеет.

Унаи Эмери утверждает, что уже знает, как использовать Суареса – на краю атаки. Если тренер берет игрока под себя, то как минимум на начальном этапе шансы у Дениса появятся, возникнет шанс перезагрузить карьеру и показать «Барселоне», что такое пренебрежительное отношение было напрасным. По сути, Суарес стал жертвой обстоятельств в каталонском клубе. Или же получил то, чего заслуживал своим мастерством? Покажут ближайшие месяцы в «Арсенале».