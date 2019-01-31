Денис-«канонир» или жертва режима

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Испания. Примера 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Уэска -:-  Вальядолид 2.25 3.35 3.25
Германия. Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Ганновер-96 -:-  РБ Лейпциг 5.55 4.4 1.55
Франция. Лига 1 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Лилль -:-  Ницца - - -
Австралия. А-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс 2.5 3.3 2.75
Албания. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТиранаТирана -:- Логотип футбольный клуб Теута (Дуррес)Теута - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 30 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон -:- Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 12 тур 1 X 2
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан-Мартин С-Х (Сан Хуан)Сан-Мартин С-Х -:- Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс 5 3.7 1.65
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо -:- Логотип футбольный клуб КомуникасьонесКомуникасьонес - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп -:- Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан МигельСан Мигель -:- Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа -:- Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги -:- Логотип футбольный клуб Депортиво ЛаферререДепортиво Лаферрере - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб МускронМускрон -:- Логотип футбольный клуб ШарлеруаШарлеруа 2.65 3.23 2.6
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 сегодня Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория -:- Логотип футбольный клуб Жакупенсе (Риашан-ду-Жакупи)Жакупенсе - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:00 14’ Логотип футбольный клуб Жувентуд (Кашиас-ду-Сул)Жувентуд 1:0 Логотип футбольный клуб Бразил де ПелотасБразил де Пелотас - - -
02:15 сегодня Логотип футбольный клуб Гремио (Порту-Алегри)Гремио -:- Логотип футбольный клуб Сан ЛуисСан Луис - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 сегодня Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа -:- Логотип футбольный клуб Крузейро (Белу-Оризонти)Крузейро - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ИнгольштадтИнгольштадт -:- Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург 2 3.4 3.5
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург -:- Логотип футбольный клуб ДармштадтДармштадт 2.45 3.1 2.85
Германия. Третья лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пройcсен МюнстерПройcсен Мюнстер -:- Логотип футбольный клуб КайзерслаутернКайзерслаутерн 2.6 3.2 2.6
Испания. Сегунда 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб МалагаМалага -:- Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия 1.58 3.55 6.4
Италия. Серия B 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеччеЛечче -:- Логотип футбольный клуб Асколи ПиккиоАсколи Пиккио 1.75 3.15 5.2
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Этникос (Ахна)Этникос -:- Логотип футбольный клуб Анагенниси Деринейя (Дериниас)Анагенниси Деринейя - - -
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Онсе Кальдас (Манисалес)Онсе Кальдас -:- Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
04:00 сегодня Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка -:- Логотип футбольный клуб Депортес Толима (Ибаге)Депортес Толима - - -
Кубок Азии 2019, Финал 1 X 2
17:00 сегодня  Япония -:-  Катар - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб -:- Логотип футбольный клуб Динамо Тб (Тбилиси)Динамо Тб - - -
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сегодня Логотип футбольный клуб АлександрияАлександрия -:- Логотип футбольный клуб Пюник (Ереван)Пюник - - -
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20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен -:- Логотип футбольный клуб Шкендия (Тетово)Шкендия - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Викинг (Ставангер)Викинг -:- Логотип футбольный клуб СолаСола - - -
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Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 20 тур 1 X 2
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Португалия. Примейра 2018/2019, 20 тур 1 X 2
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21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Газ Метан (Медиаш)Газ Метан -:- Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 2.6 2.85 2.9
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
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Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 22 тур 1 X 2
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22:30 сегодня Логотип футбольный клуб РилРил -:- Логотип футбольный клуб Конуи БороКонуи Боро - - -
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
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Франция. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
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Денис-«канонир» или жертва режима

вчера, 23:30

Затянувшаяся эпопея с переходом Дениса Суареса в «Арсенал» из «Барселоны» завершилась. «Соккер.ру» рассказывает о трансфере.

Отношение к Денису Суаресу среди болельщиков «Барселоны» неоднозначное. Этот испанец кому-то нравится, кто-то считает, что его мастерство не соответствует уровню каталонцев. Хотя изначально каких-то особых проблем в перспективах Дениса не было. Он попытался пробиться в основную команду «Барселоны» из состава резервистов, оказавшись в системе каталонского клуба в 2013 году.

Два года он в нем пробыл, один сезон провел в «Севилье» на правах аренды, где и познакомился с нынешним главным тренером «Арсенала» Унаи Эмери, который был главным инициатором подписания Суареса лондонским клубом. После игры в «Севилье» Суарес отправился на сезон уже через полноценный трансфер в «Вильярреал», а уже качественная игра за «желтую субмарину» заставила «Барселону» пересмотреть свое отношение к таланту этого футболиста и вернуть его, выкупив снова.

Однако шаг вперед, который, как казалось по игре за «Севилью» и «Вильярреал», оказался недостаточным, чтобы Суарес смог закрепиться в основном составе «Барселоны». А в нынешнем сезоне Денис и от запаса отдалился.

Многие считают его жертвой агрессивной трансферной политики «Барселоны», которая дает игровое время тем, на кого были потрачены большие деньги, чтобы оправдать эти самые вложения, даже если футболисты не сильнее и не эффективнее того же Суареса, который отчаивался прямо по ходу сезона, понимая тщетность всех усилий. Если осенью он изъявлял готовность бороться за место в составе, то уже в начале зимы осознал, что ловить в таких условиях нечего:

Я работаю, но у меня мало игровых минут. Если я не буду играть... Мы посмотрим, что можно будет сделать. Я хочу играть как можно больше.

К моменту осуществления трансфера Суарес провел в «Барселоне» в нынешнем сезоне смехотворные 17 минут на поле в чемпионате Испании, в двух матчах. Также у него в двух матчах Лиги чемпионов суммарно 24 минуты. А в Кубке Испании «королевские» 216 минут за четыре матча и два гола. Можно в лепешку расшибаться, но при таких показателях доказать что-либо на поле не представляется возможным.

С зимы и началась подготовка к уходу Дениса. Первоначальным вариантом продолжения карьеры был «Милан», с которым вроде как даже «Барселоне» удалось договориться, но «россонери» с Суаресом не нашли общего языка. Сам футболист ухватился за вариант с «Арсеналом», когда возникла такая возможность. Сказался положительный опыт работы с Эмери и личная заинтересованность тренера. Это подкупает. Особенно, когда в своем текущем клубе ты встречаешь совершенно обратную ситуацию.

Однако «Барселона» и здесь не хотела идти так легко навстречу игроку и «канонирам». Каталонцы также получили предложения от пары испанских клубов, среди которых был «Бетис», готовый заплатить 20 миллионов евро. «Барселона» была готова продать Суареса, однако сам Денис не хотел снова понижать уровень внутри испанского чемпионата, боясь завязнуть в середняках и потом до конца карьеры скакать по ним без шанса выпрыгнуть в топ.

Тут снова вариант с «Арсеналом» кажется более привлекательным. Однако «канониры» уже в свою очередь не хотели выкупать полузащитника, что тоже понятно, учитывая, как мало он играл в последнее время, насколько неопределенной является его форма. Да и не было гарантий, что он заиграет в чемпионате Англии, что адаптируется там, учитывая эти его пограничные состояния между игроком топ-клуба и «предтопа».

Логичным вариантом кажется аренда. А этот вариант уже не устраивал «Барселону», поскольку контракт Суареса истекал, и он мог вскоре уйти бесплатно. Никакой выгоды для каталонцев такая отправка футболиста в аренду не давала. Каталонцы требовали продления контракта перед уходом в аренду. Не самый благородный шаг, учитывая, что клубу-то он не нужен. Это делалось лишь для максимизации возможной выручки. Ничего личного – только бизнес.

Более того, задумчивость Суареса, который размышлял над тем, как ему поступать, явно раздражала «Барселону», которая, по сообщениям испанской прессы, предъявила ультиматум игроку. Она нарисовала перед ним три варианта развития событий: либо он продлевает контракт и уходит в аренду в «Арсенал» спокойно, либо принимает предложение «Бетиса» о продаже, либо вышвыривается до конца сезона из основной команды «Барселоны» и прозябает в составе резервистов.

В последний момент Денис выбрал первый вариант, который одновременно и логичный, и достаточно амбициозный. Все теперь зависит от него, ведь «Арсенал» имеет опцию выкупа прав, ориентировочно за 20 миллионов евро. Если Денис убедит лондонцев в своей состоятельности, проблем не возникнет. А если не убедит, то вернется к исходным позициям в «Барселону». Уйти в условный «Бетис» он всегда сумеет.

Унаи Эмери утверждает, что уже знает, как использовать Суареса – на краю атаки. Если тренер берет игрока под себя, то как минимум на начальном этапе шансы у Дениса появятся, возникнет шанс перезагрузить карьеру и показать «Барселоне», что такое пренебрежительное отношение было напрасным. По сути, Суарес стал жертвой обстоятельств в каталонском клубе. Или же получил то, чего заслуживал своим мастерством? Покажут ближайшие месяцы в «Арсенале».

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Все комментарии
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   63 / 813
вчера в 23:40
Он жертва!
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