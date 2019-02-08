Гранатовый браслет. «Ланус» Эктора Купера. 1996 год

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«Соккер.ру» рассказывает о первом и самом большом успехе знаменитого, но невезучего тренера.

Вне всяких сомнений Эктор Купер - яркая личность в тренерском корпусе. В лучшие годы аргентинец создавал замечательные проекты. С одной стороны, команды Купера играли от обороны, причём действовали очень дисциплинированно. Но при этом оборонительный футбол не был скучен. Скорее наоборот. На «Валенсию» времён аргентинца было любо-дорого посмотреть. А ещё раньше самые приятные ощущения доставляла игра «Майорки».

Крест Купера

Другое дело, что и «Майорка», и «Валенсия», не раз прикоснувшись к национальным и международным трофеям, не смогли ими овладеть. Выпускали из рук. Суперкубки Испании, взятые командами Купера, не идут в сравнение с тем, что «Майорка» и особенно «Валенсия» не выиграли. Поэтому за Купером и закрепилась репутация сначала вечно второго, а потом и хронического неудачника.

Но один большой трофей Эктор Купер взял. В 1996 году возглавляемый им «Ланус» выиграл Кубок КОНМЕБОЛ , южноамериканский аналог Кубка УЕФА . Именно тогда мир узнал и о существовании тренера Купера, и, наверно, «Лануса». И если б не этот успех, возможно не было б ни финала Кубка кубков «Майорки», ни двух финалов Лиги чемпионов «Валенсии».

«Ланус» до того, как команду возглавил Эктор Купер, был не слишком известен за пределами Аргентины. Клуб с окраины Буэнос-Айреса, не всегда присутствовавший в элите. Никаких трофеев «гранатовые» не выигрывали. Однако именно «Ланус» дал путёвку в жизнь Диего Марадоне. Другое дело, что сам Диего, будучи взрослым, не надевал тёмно-красную футболку. «Ланус» в конце 70-х докатился аж до третьего эшелона аргентинского футбола. Поэтому Диего получил известность, как игрок «Архентинос Хуниорс», а себя позиционировал как представитель «Бока Хуниорс».

Немножко о самом Купере. Хороший был защитник, даром что большую часть карьеры провёл в «Феррокарриль Оэсте». Да и «Уракан», где Эктор проводил концовку карьеры игрока и начинал как тренер, - тоже тот ещё гранд. Может, поэтому Купер нечасто привлекался в сборную страны. Эктор входил в число кандидатов на поездку в Мексику на чемпионат мира-1986, но остался дома. Возможно, подвела английская фамилия. Раны проигранной войны за Мальвинские острова ещё не зажили.

Эктору было 38 лет, когда он возглавил «Уракан». И очень скоро игра «воздушного шара» заметно изменилась в лучшую сторону. Купер не скрывал, что идеалом тренера для него является Эленио Эррера, и поэтому он пытался сделать со своей командой нечто похожее. Естественно, с поправкой на время. «Уракан», становившийся чемпионом лишь раз в 1973 году, чуть было не повторил свой успех. За тур до завершения Клаусуры-1994 «Эль Глобо» занимал первое место, опережая на очко «Индепендьенте», своего соперника по последнему туру. Ничья гарантировала «Уракану» второй чемпионский титул. Но «воздушный шар» лопнул, «красные дьяволы» отгрузили команде Купера четыре безответных мяча и получали поздравления.

После «Уракана» Купер отправился работать в «Ланус». И считавшийся заштатным клуб вдруг расцвёл. В Апертуре 1995 года «гранатовые» стали третьими. Чемпионский титул достался «Велес Сарсфилд». Три коллектива - «Расинг», «Ланус» и «Бока Хуниорс» - набрали одинаковое количество очков. Пришлось считать разницу мячей, и по этому дополнительному показателю «гранатовые» оказались ниже «Расинга», но выше «Боки». Были обыграны «Ривер Плейт», «Индепендьенте», «Уракан» и «Ньюэллз Олд Бойз», почётными можно назвать ничьи с «Велесом» и «Бокой». В Клаусуре «Ланус» тоже стал третьим, - после «Велеса» и «Химнасии». Причём сам Купер считал первую условную бронзу более ценной, чем первую. Во второй части сезона «гранатовые» были разбиты «Велесом» и «Бокой», за что и получили разносы в раздевалке. Однако если сложить результаты двух турниров, то выходило, что «Ланус» - второй клуб сезона.

Сектант, Акулёнок, Буйвол и Гиппопотам

В Кубок Либертадорес «гранатовые» не попали, но их ждал основанный в 1992 году Кубок КОНМЕБОЛ , второй по рангу турнир Южной Америки. Но прежде чем рассказать о ходе кампании, позвольте представить игроков «Лануса». В 1996-м их имена не были известны за пределами Аргентины. Но некоторым суждено было прославиться. Например, вратарю Карлосу Роа. Рослый, черноволосый, чем-то похожий на Педро Зуриту, главного злодея из «Человека-амфибии» в исполнении Михаила Козакова. Карлос начинал в «Расинге», в его же составе побывал в турне по Африке, где был укушен местным комаром и подхватил малярию. Болел Роа тяжело, даже очень. Но выжил, хотя стал не таким, как раньше. А именно вступил в секту. Своим желанием приобщить товарищей к новой вере и иными странностями Карлос всех изрядно утомил. Но вратарём он был сильным и блестяще защищал ворота «Лануса», сборной Аргентины, а потом и «Майорки». Алекс Фергюсон видел в носителе бородки-эспаньолки преемника Петера Шмейхеля и даже переговорил с аргентинцем. Лучше б не разговаривал. «Какой „Манчестер Юнайтед“, какой футбол», - эмоционально рассуждал Роа, - «скоро конец света. Мы всё умрём». После этих слов Фергюсону как-то перехотелось иметь какие-либо дела с религиозным фанатиком. Примерно такой же разговор у Карлоса получился и с представителями «Челси». В ожидании апокалипсиса Роа завершил карьеру в расцвете лет. Уехал в Мексику, уединился и стал ожидать конца света. А тот всё не наступал. Не дождавшись, Карлос решил возобновить выступления. Однако стал играть хуже, а странностей наоборот прибавилось. Карьера, обещавшая быть блестящей, пошла вниз. Но в 1996-м Роа был в полном порядке. И во многом благодаря его игре «гранатовые» взяли Кубок. Дублёром Карлоса был Педро Ромоли, который пришёл вместе с Купером из «Уракана».

Справа играл Хуан Серрисуэло по прозвищу Tiburoncito - «Акулёнок», младший брат «Акулы», - защитника сборной, вице-чемпиона мира 1990 года Хосе Серрисуэлы. С «Акулёнком» конкурировал Сесар Лоса. Левый фланг обороны - зона ответственности Армандо Гонсалеса и парагвайца Теофило Барриоса. В центре обороны часто играли два Густаво - Фалачи и Сивьеро. Любого из них мог заменить Андрес Брессан. Как видим, не самые известные игроки. Но Купер сумел сделать из них одну из самых надёжных линий обороны в Аргентине.

Правую бровку бороздил Хуан Игнасио Фернандес, левую - Уго Моралес или Вальтер Койетте. В опорной зоне трудился Даниэль Караверо - Эль Чанго, которого всегда мог подменить Оскар Мена или просто Менча. Конструктором большинства атак выступал Ариэль Ибагаса. Тот самый, что стал ключевым игроком у Купера в «Майорке», а потом немало играл в «Атлетико» и «Вильярреале». Его сменщиком считался Клаудио Ласосеглиас. В нападении Ариэль Лопес, который вместе со своим тёзкой Ибагасой будет играть в «Майорке», и Клаудио Энриа. И Ариэль, и Клаудио были скорее фланговыми нападающими. Если был нужен классический центрфорвард, то в распоряжении Купера имелись Гонсало Беллосо, он же Buffalo - «Буйвол» и боливиец Милтон Коимбра, чьё прозвище Hippopotamus вряд ли нуждается в переводе. «Гиппопотама» арендовали как раз на матчи Кубка КОНМЕБОЛ , но ожиданий Купера он не оправдал. Иногда появлялся на поле совсем юный Педро Бедроссян.

Трепещите, «канальи» и «кардиналы»

Поход за южноамериканским Кубком УЕФА «гранатовые» начали в столице Боливии Ла-Пасе, где проиграли местному «Боливару» 0:1. Как потом говорил Эктор Купер, легко отделались, ибо играть в высокогорье было крайне тяжело. Зато в ответной встрече «Ланус» полностью рассчитался с боливийцами - 4:1. Два мяча на счету «Акулёнка» Серрисуэлы. В 1/4 финала всё прошло более гладко. Всё уже было решено в столице Парагвая Асунсьоне, где голы Мены и Койетте принесли победу над «Гуарани». Дома, на стадионе «Форталеса», команда Купера и вовсе разнесла «аборигенов» 6:2. Снова забили Мена и Койетте, дважды поразил ворота соперника Беллосо, ещё по голу записали на свой счёт Фалачи и Ариэль Лопес. Здравствуй, полуфинал, где «Ланус» подстерегал владелец трофея и соперник по чемпионату Аргентины «Росарио Сентраль». Или Canallas.

В Буэнос-Айресе всё получилось, как нельзя лучше для «Лануса». Беллосо затолкал первый мяч в ворота «Росарио», потом гости забили себе сами, а подвёл итог встречи Мена - 3:0. Конечно, «канальи» не хотели расставаться с Кубком, рассчитывая взять реванш. Была сделана ставка на быстрый гол, и вскоре после начала матча Мартин Кардетти поразил ворота Роа. Оставалось забить ещё два. Но все иллюзии хозяев поля развеял гол Серрисуэлы. После этого «Росарио» развалился и получил ещё две штуки. В итоге - 1:3. «Ланус» вышел в финал, ожидая встретить там «Васко да Гаму». Но бразильский клуб был бит колумбийским «Индепендьенте» из Санта-Фе. Или «кардиналами».

Первый матч проходил в Аргентине 20 ноября. Преимущество «гранатовых» обозначилось сразу, но материализовалось на 32-й минуте. Энриа был сбит в штрафной «кардиналов», и Мена переиграл знаменитого венесуэльского вратаря Рафаэля Дудамеля. Победу закрепил Ариэль Ибагаса за 15 минут конца встречи. Хороший задел перед ответной игрой, но, как ни банально бы это звучало, всё решалось в Колумбии. Второй финал был запланирован на 4 декабря.

С первых минут на ворота «гранатовых» обрушился шквал атак. Уже на 4-й минуте в ворота гостей был назначен 11-метровый, который реализовал Франсиско Витинган. Этот гол ещё сильнее завёл «кардиналов». Порою не выдерживала оборона «Лануса». Но сектант Роа сохранил хладнокровие и, наверное, выдал лучший матч в своей карьере. Больше в этот декабрьский вечер он не пропускал. Поражение 0:1 обернулось для «Лануса» победой и выигрышем первого в истории трофея.

Карьера Купера пошла вверх. Его звали в куда более престижные аргентинские клубы, но он предпочёл уехать в Европу. Где взялся за работу со скромной «Майоркой». С собой Эктор прихватил Роа и двух Ариэлей - Ибагасу и Лопеса. Купер прославился. Но Кубок КОНМЕБОЛ остался по большому счёту его единственным трофеем.