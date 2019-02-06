Последний чемпион старой Англии. «Лидс» Говарда Уилкинсона. Сезон-1991/92

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«Соккер.ру» повествует о том, как в Англии появился Эрик Кантона и не только.

Не будем искать десять отличий между первым дивизионом и Премьер-Лигой. Просто скажем, что 1992 год стал водоразделом в английском футболе. Заработала Премьер–Лига. А первый дивизион, определявший сильнейший клуб родины футбола, вскоре получил определение «старый». Дабы избежать путаницы со вторым по силам эшелоном нового времени.

Чемпионат-1991/92 был обречен стать историческим. Как последний в старом формате. Равно как победитель первенства становился особенным. На эту почетную должность претендовал самый титулованный клуб Англии «Ливерпуль» – кто же тогда знал, что ему не суждено будет (во всяком случае до сих пор) выиграть Премьер-Лигу. Не меньше «красных» мечтал стать первым и продлить свои полномочия чемпион-1990/91 «Арсенал». И как же без «Манчестер Юнайтед». Там уже почти пять лет рулил Алекс Фергюсон, а с чемпионством как-то не срасталось. Но первым на финиш пришел тот, кого там явно не ждали. «Лидс», который только в 1990-м вернулся в ещё не старый первый дивизион.

Ремонт Уилкинсона

Говард Уилкинсон пришёл на «Элланд Роад» в 1988 году, и уже через два года «белые» добились повышения в классе. И сразу же прыгнули на четвёртое место в итоговой таблице, опередив оба «Манчестера» – неказистый и бедный тогда «Сити» с жадным, но пока не слишком успешным «Юнайтед». Чтобы закрепить успех Уилкинсон решил усилить оборону. Из своего прежнего коллектива он позвал Дэвида Уэзеролла и Джона Ньюсома, двух молодых, но перспективных парней. Но главным усилением стал участник чемпионата мира 1990 и Евро–88 Тони Дориго. За натурализованного австралийца «белые» перечислили в кассу «Челси» миллион и триста тысяч фунтов. Не слишком высокий, но очень прыгучий, а главное цепкий Дориго был чрезвычайно мастеровит и надежен. А еще вокруг него существовала некая аура. Болельщики прежних клубов – «Астон Виллы» и «Челси», обожали носителя итальянской фамилии. Из «Ноттингем Форест» пришёл товарищ Дориго по сборной Англии полузащитник Стивен Ходж. Наконец, 1.7 млн фунтов отправились на счет «Саутгемптона» за братьев-близнецов Рода и Рэя Уоллесов. Защитник Рэй, стоивший сто тысяч, не был нужен «Лидсу», но шёл прицепом к Роду, невысокому, но чрезвычайно опасному нападающему. Самому известному новичку еще предстоит пополнить ряды йоркширцев в феврале. Но о нем позже.

Семь щелчков по лбу

Кто еще играл за команду Уилкинсона? Опытный вратарь Джон, урожденный Йован Лукич. С ним связаны две байки. Первая, будто его, еще сидевшего в чреве матери, спас во время памятной авиакатастрофы в Мюнхене вратарь «Манчестер Юнайтед» Гарри Грэгг. Поэтому Джон-Йован и решил стать голкипером. Красивая сказка, которую легко опровергнуть. Лукич появился на свет в декабре 1960-го, а трагедия произошла в феврале 1958-го. Не могла же мама голкипера всё время ходить беременной.

Байка номер два. Году примерно в восемьдесят третьем два молодых вратаря «Лидса» заключили пари – кто меньше пропустит в двусторонке. Спорили на щелбаны. Одна команда выиграла у другой с разницей в семь голов, и вратарь, который был чуть моложе, был вынужден подставить свой лоб для экзекуции прямо в раздевалке. После седьмого щелчка он собрал вещи и покинул «Лидс» навсегда. Настало врем назвать имена двух участников спора. Первым был, как вы догадались, Джон Лукич. А вторым – Дэвид Симэн. Их пути потом дважды пересеклись в «Арсенале». Собственно, Лукич и вернулся на «Элланд Роад», проиграв конкуренцию Симэну на «Хайбери». И отношения двух вратарей оставались приятельскими.

Спид, не Бэтти и тот самый Макаллистер

С вратарем разобрались. Линию обороны составляли Тони Дориго, Крис Фэйрклоу, Крис Уайт и Мэл Стерленд. Новички Ньюсом, Уэзеролл и Рэй Уоллес лишь иногда попадали в запас, равно как и юный Гари Келли. Забавно, но обозначенная выше четверка состояла из центральных защитников, трое из которых были весьма массивны и неповоротливы. До того как в их компанию не влился Дориго. Уилкинсону удавалось тасовать защиту в зависимости от соперника. Ну Тони уже всё доводил до ума прямо на поле.

Валлиец Гари Спид отвечал за левый фланг полузащиты. Справа чаще всего действовал Гордон Стракан, разругавшийся с Фергюсоном и пришедший из враждебного для «Лидса» клуба – «Манчестер Юнайтед». Опорной зоной заведовал враг всего живого Дэвид Батти. Вообще-то, согласно всем правилам английской грамматики, его фамилия должна была звучать как Бэтти. Но сам футболист настаивал на слегка офранцуженной версии с ударением на последний слог. И приходил в бешенство, когда слышал «Бэтти». А за творчество отвечал Гари Макаллистер, купленный за миллион у «Лестера». В свои 25 рано облысевший шотландец выглядел на все сорок. И быстро бегать он не умел ещё тогда. Но зато какие пасы раздавал. И пробить мог, в отличие от Батти, всегда обращавшегося с мячом на Вы. Как видим, Стиву Ходжу приходилось довольствоваться ролью игрока ротации.

И, наконец, атака. Про маленького, но вредного для соперников Рода Уоллеса вы уже знаете. Большим же форвардом служил Ли Чепмэн. Начинал в «Сток Сити», потом перебрался в «Арсенал», успел забить «Спартаку» в «Лужниках» в сентябре восемьдесят второго. Но настоящим «канониром» не стал. Ли сменил еще с полдесятка команд, прежде чем нашел себя в «Лидсе». Говард Уилкинсон сумел подобрать ключи к футболисту, перешагнувшему 30-летний рубеж.

Аппетит, пришедший во время еды

Начал «Лидс» с вымученной домашней победой над «Ноттингемом» 1:0. Потом была ничья в родных стенах с «Шеффилд Уэнсдей». Несколько недель «белые» держались в тени. А вперед вырвался «Манчестер Юнайтед», с которым «павлины» сыграли вничью на «Олд Траффорд» 1:1. С чемпионом в лице «Арсенала» команда Уилкинсона также разошлась с миром – 2:2 на своей арене, а «Ливерпуль» был обыгран. В середине ноября «Лидс» обнаружил себя во главе таблицы. Новый год йоркширцы встретили на второй позиции, но уже в первый день 1992-го они обыграли «Вест Хэм» и снова выбились в лидеры. Всего один проигрыш в первом круге. Появился аппетит. Почему бы не замахнуться на чемпионский титул – первый с 1974 года и третий вообще.

Но Уилкинсон видел, что скамейка коротка и на финише может просто не хватить личного состава. Особенно беспокоило нападение. Забивали «павлины» прилично, Уоллес с Шарпом работали на совесть. Но травма или дисквалификация одного из них сулила большие неприятности. Да и фактора усталости никто не отменял.

Кантона в роли мышки

Он появился в феврале. Тогда еще не существовало трансферных окон, поэтому заявлять футболистов можно было в любое время. Вот и «Лидс» пополнил свои ряды сильным, но очень непростым игроком. Звали его Эрик Кантона.

У себя во Франции Эрик погряз в скандалах и ссорах. Бегал из клуба в клуб, ругался с тренерами, дрался с партнерами, кидался мячами в судей и собирал дисквалификации. Даже скромному «Ниму» Кантона оказался не нужен. Тренировавший тогда сборную Франции Мишель Платини решил спасти карьеру талантливого скандалиста и рекомендовал ему сменить обстановку. А именно - поиграть в Англии. Платини даже договорился с «Ливерпулем» о трудоустройстве Эрика. Но «красные» в последний момент включили задних ход. Наверное, после того, как изучили особенности поведения француза. В «Шеффилд Уэнсдей» Кантона провел несколько тренировок и даже получил полосатую футболку с совой на груди. Но и там всё в последний момент сорвалось. И только с третьего раза Эрику удалось устроиться в «Лидс».

Вовремя пришел француз. И хотя начинал Эрик большинство матчей на лавочке, выходы его на замену оказывались весьма полезны. Надоело скандалить, хотелось играть. И Кантона старался, как мог. Заодно и новых товарищей заводил. «Лидсу» удалось преодолеть наметившийся было спад и выдать мощный финиш. Были два провала – 1:4 в Лондоне от «Куинз Парк Рейнджерс» и 0:4 в Манчестере от «Сити». Но за тур до конца новый коллектив Эрика стал недосягаем для «Манчестер Юнайтед». Команда Фергюсона вновь осталась без чемпионского титула, а «Лидс» выиграл последний перед учреждением английской Премьер-Лиги чемпионат Англии.

Сказать, что «Лидс» обязан своим чемпионством Кантона – согрешить против истины. Основная нагрузка легла на плечи его товарищей. Эрик же выступил, как мышка из сказки про репку. Вовремя появился и внес свою небольшую, но важную лепту – три гола и не только. Вот в следующем сезоне француз обеспечил «белым» выигрыш последнего на сей день трофея – Суперкубка Англии, отправив три мяча в ворота «Ливерпуля». Но в истории клуба Кантона остался не героем. Ему так и не простили бегства во враждебный «Манчестер Юнайтед».

Выиграв чемпионат, «Лидс» потерпел неудачи в других турнирах. В течение недели он был выбит сначала из Кубка лиги, потом из Кубка Англии. Оба раза в роли обидчика выступил «Манчестер Юнайтед» – 3:2 и 4:1.

Недолог был век золотого «Лидса». В следующем сезоне «белые» взяли Черити Шилд (Суперкубок), выиграв на «Уэмбли» у «Ливерпуля» 4:3. Как вы уже знаете, три мяча забил Кантона, а еще один – лучший игрок сезона-91/92 Дориго. Эрик уже перерос роль мышки. Он стал лидером команды. Помимо хет-трика «Ливерпулю» он положил три штуки в ворота «Тоттенхэма», потом два «Олдхэму». В Лиге чемпионов «белые» прошли «Штутгарт», но споткнулись на «Рейнджерс». А потом начался длительный спад. Но подкосил «павлинов» уход Кантона.

Наступили новые времена. В новой Премьер-Лиге началась гегемония «Манчестер Юнайтед», и Эрик был тем, кто способствовал ее становлению. «Красные дьяволы» наконец-то стали чемпионами. «Лидс» же чуть не вылетел, финишировав семнадцатым. Сказка оказалась недолгой.

Источник: prostoprosport.ru