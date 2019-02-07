Дорогу осилит идущий. «Сампдория» Вуядина Бошкова. Сезон-1989/90

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«Соккер.ру» рассказывает о первой и пока единственной победе генуэзцев в еврокубках.

«Сампдория», образованная в 1946 году в результате объединения двух генуэзских клубов «Андреа Дориа» и «Сампьердаренезе», долгое время оставалась вполне заурядным представителем итальянского футбола. Высшим достижением «блучеркьяти» было четвёртое место в сезоне-1960/61. А главной задачей - победа в «фонарном дерби» с более именитым «Дженоа», с которым «Самп» делит домашнюю арену «Луиджи Феррарис».

Новый хозяин и его деньги

Но в 1979 году владельцем клуба стал нефтяной магнат Паоло Мантовани, который инвестировал в клуб немалые средства. В кои то веки генуэзцы могли думать не о сведении концов с концами, а о чём-то большем. Но сначала нужно было вернуться в Серию А. Вернулись, закрепились, заняв сразу седьмое место. Купили у «Болоньи» талантливого Роберто Манчини. Правда, и игроков приходилось терять. Например, в «Наполи» ушёл сильный защитник Алессандро Реника. Зато приехали из Англии полузащитник Грэм Сунесс («Ливерпуль») и Тревор Фрэнсис из «Манчестер Сити». У шотландца и англичанина было пять Кубков чемпионов на двоих.

В 1984-м Мантовани вернул на пост главного тренера Эудженио Берселлини. Вы уже знакомы с «Железным сержантом» по рассказу об «Интере» сезона-1979/80. Под руководством опытного специалиста «Самп» повторил свой лучший успех - четвёртое место и взял первый в истории Кубок Италии. Но в следующем сезоне последовал спад - генуэзцы откатились на 11-ю позицию. «Железный сержант» ушёл дрессировать (весьма подходящее к его методам работы определение) «Фиорентину», а на его место был назначен Вуядин Бошков. В прошлом футболист «Сампдории».

Шутка Профессора

Бошков к тому времени пользовался большим авторитетом. Прозвище Профессор он заработал ещё в «Фейеноорде». С мадридским «Реалом» он выигрывал чемпионат и Кубок Испании, доходил до финала Кубка чемпионов. Потом трудился в испанском «Спортинге», приехал в Италию, где отработал два года в «Авеллино». А летом 1986-го Профессор Бошков принял «Сампдорию». Из которой к тому времени ушли оба британца, вратарь Ивано Бордон и ещё несколько ведущих игроков. Джанлука Виалли в последний момент отказался от перехода в «Милан» только из-за уважения к Мантовани.

Зато появились новые лица. Звезда сборной Бразилии Тониньо Серезо, немец Ганс-Петер Бригель, внёсший колоссальный вклад в чемпионство «Вероны», очень способный вратарь Джанлука Пальюка. Когда Мантовани увидел 20-летнего Джанлуку в воротах «Болоньи», то крикнул: «Это мой вратарь. Он мне нужен за любую цену».

В первом же сезоне «блучеркьяти» набрали столько же очков, сколько и «Милан». Пришлось проводить дополнительный матч за пятое (!) место, в котором со счётом 1:0 победил «Милан», которому и досталась путёвка в Кубок УЕФА . Действиями «россонери» руководил начинающий тренер Фабио Капелло, который вскоре уступил место Арриго Сакки.

Через год «Самп» финишировал четвёртым, а это уже билет в Кубок УЕФА . Но генуэзцы взяли Кубок страны, поэтому получили право представлять Италию в Кубке кубков. «А не выиграть ли нам его», - пошутил Бошков летом восемьдесят восьмого.

Шутка Профессора едва не материализовалась. «Блучеркьяти» дошли до финала, убрав с дороги шведский «Норрчёпинг», гэдээровский «Карл Цейсс», бухарестское «Динамо» и предыдущего владельца - бельгийский «Мехелен». В финале, проходившем в Берне, итальянскому клубу противостояла «Барселона». Голы Хулио Салинаса и Луиса Лопеса Рекарте принесли заветный сосуд команде Йохана Кройфа. Но «Сампдория» проявила себя с наилучшей стороны.

У себя в Италии генуэзцы взяли третий за четыре года Кубок страны и получили новую возможность испытать счастье в турнире. «Вот теперь точно выиграем», - опять же пошутил Бошков.

Рождены, чтоб шутку сделать былью

А теперь о той «Сампдории», которой предстояло сделать шутку Профессора былью. Ворота защищал Джанлука Пальюка, высокий красавец-брюнет. Правда, приглашали не из-за внешних данных. Пальюка превосходно играл и на линии ворот, и на выходах. Вскоре его пригласили в сборную страны, как дублёра и потенциального преемника Вальтера Дзенги. Джулио Нучиари грел лавочку в «Милане» и продолжил заниматься тем же в Генуе.

За безопасность правого фланга отвечал Морено Маннини. Хладнокровный, надёжный неутомимый. Те же самые определения соответствовали левому защитнику Амедео Карбони. Центр обороны цементировали Пьетро Верховод и Лука Пеллегрини. Пётр Иванович получил известность в «Комо», в «Фиорентине» стал чемпионом мира (не сыграв ни минуты в Испании), побывал в «Роме», но лучшие годы провёл на «Луиджи Феррарис». Про Луку Пеллегрини говорили, что он родился в синей футболке «Сампдории». На самом деле старожил генуэзцев в юности отыграл пару сезонов в «Варезе» и стал одним из первых, кто пополнил команду при Мантовани. Четвёрка защитников и Пальюка составляли самую надёжную оборону в Серии А. Марко Ланна и Фаусто Пари могли усилить любую команду, но предпочитали оставаться на «Луиджи Феррарис».

Роскошно выглядела средняя линия. За место опорного полузащитника боролись знаменитый бразилец Тониньо Серезо и югослав Сречко Катанец. Третьим легионером в команде был Виктор Муньос, оттрубивший семь лет в «Барселоне» и сыгравший 60 встреч за сборную своей страны. Испанец действовал слева, а на правом фланге обживался пришедший из «Комо» Джованни Инверницци. Слева Муньоса теснил Джузепе Доссена, немало поигравший в составе итальянской сборной. Роль атакующего полузащитника досталась рано облысевшему Аттилио Ломбардо, купленному у «Кремонезе». Нередко Ломбарди шёл на правый фланг, Доссена – на левый, а в центре помогали друг другу Серезо и Катанец. Фаусто Сальсано, один из лидеров «Сампа» середины 80-х, присел на лавочку. Роберто Бреда скорее числился, нежели играл. Что не очень удивительно, при таком выборе полузащитников.

Пара нападающих – звёзды первой величины Роберто Манчини и Джанлука Виалли. Два футболиста были так сыграны, что их называли близнецами. Даром, что внешне они не были похожи. Виалли тогда бегал с волосами, свой фирменный облик Джанлука приобрёл уже в «Ювентусе». Никто не знал, каких трудов стоило Мантовани удерживать в команде «близнецов». Но они того стоили.

Манчини чаще действовал в подыгрыше, мог отойти назад. Виалли же был наконечником копья. Оба могли сыграть и в центре, и отойти на фланг, и вернуться в глубь поля. Ни Роберто, ни Джанлука не были жадинами. Они охотно отдавали пас, если видели, что товарищ находился в более выгодной позиции. За лаврами лучшего бомбардира не гнались, хотя забивали прилично.

В погоне за мечтой

Прежде чем отправиться в поход за Кубком кубков, «блучеркьяти» провели четыре матча Серии А. Голы Пеллегрини и Виалли принесли победу в Риме над «Лацио», потом последовала нулевая ничья в домашней встрече с «Бари». Внезапный проигрыш «Авеллино», зато чемпион страны «Интер» был обыгран на «Луиджи Феррарис» красиво – 2:0. Постарались Виалли и Серезо. В гости к норвежскому «Бранну» генуэзцы отправились в хорошем настроении. После возвращения настроение было ещё лучше, ибо голы Виалли и Манчини принесли успех в гостевом матче.

Тяжелейшая ничья в Удине. Проигрывая 0:3, «Самп» смог отыграться – 3:3. Голы Катанеца принесли сначала два очка в игре с «Аталантой», а потом обеспечили вторую победу над «Бранном».

Следующим соперником в Европе стала дортмундская «Боруссия». Но перед поездкой в Германию нужно было сыграть два матча в первенстве. В том числе и «фонарное дерби», в котором хозяином «Луиджи Феррарис» считалась «Дженоа». Номинальные гости пропустили первыми, но Виалли и Манчини выполнили свою работу, забив по мячу. Виалли же ещё провёл единственный гол в ворота «Вероны» и вывел «Самп» на втрое место. Выше – «Наполи», где работала связка Диего Марадона – Карека.

Выезд в Дортмунд оказался сложным. Генуэзцы могли и проиграть, да Манчини не позволил – 1:1. Сил было отдано немало, отсюда и два проигрыша в чемпионате – «Фиорентине» и «Ювентусу». Но «Боруссию» обыграли 2:0. Виалли забил с пенальти, а потом и с игры. Европейские дела можно было отложить до марта и заняться решением внутренних проблем. Например, обыграть «Рому» с результатом 4:2, а потом отправиться в гости к «Наполи». Марадона в первом тайме переиграл Пальюку с 11-метровой отметки. Но после перерыва последовал гол Доссены – 1:1. Разгромлена «Болонья» 3:0. «Наполи» первый, но отставание в три очка. Почему бы не задуматься о Скудетто, если впереди весь второй круг и ещё немножко первого. Но потеряно очко с «Лечче». «Милан» не позволил обыграть себя в Генуе. Карло Анчелотти вышел на замену и забил, ответив на гол Петра Ивановича Верховода.

Первый круг «блучеркьяти» завершили третьими с теми же минус 3 от «Наполи». Суперкубок Италии достался «Интеру», взявшему реванш за проигрыш в первенстве. Зато дубль Манчини обеспечил вторую победу над «Лацио». Побеждены «Бари» и «Асколи». Три выигрыша с одинаковым счётом 2:0. А потом 1:2 в Кубке от «Ювентуса» и 0:2 в чемпионате от «Интера». Команде Бошкова не хватало стабильности. Порою случались внеплановые потери, что не могло не отразиться на таблице. «Сампдория» скорее сопровождала «Милан» и «Наполи», нежели вступала в борьбу за чемпионство. Тем более к марту отставание увеличилось до 7 и 5 очков соответственно. Наверное, в это время Вуядин Бошков понял, что не стоит гнаться за двумя зайцами, а сконцентрироваться на еврокубке. Тем более, что соперник по четвертьфиналу -швейцарский «Грассхоппер» - выглядел вполне проходимым. «Самп», разумеется, не стал сливать чемпионат. Но и убиваться тоже не собирался. План о чемпионстве был отложен на год.

Выбор направления главного удара

В Генуе «кузнечиков» обыграли 2:0. В первом тайме отличился Верховод, а в конце защитник гостей Урс Майер усугубил положение команды Оттмара Хитцфельда. Сыну советского солдата понравилось забивать, Пьетро отличился и в игре с «Ромой», не выявившей победителя -1:1.

Поездке в Цюрих предшествовал матч с «Наполи». Неаполитанцы почт догнали «Милан» и приехали в Геную за победой. Но голы Доссены и Ломбарди перевесили точное попадание Кареки – 2:1. С таким же счётом обыгран и «Грассхоппер». «Сампдория» в полуфинале, где у неё на пути встал «Монако» Арсена Венгера.

Бруно Джордано больше не был игроком «Наполи», доигрывал в «Болонье». Но своим голом Бруно остановил «Самп», чем помог «адзурри». Шансы генуэзцев на Скудетто стремились к нулю. Но все мысли Бошкова занимало противостояние с «Монако».

Гол Джорджа Веа не смутил Профессора. Оборона и вратарь действовали надёжно, и многочисленные атаки французского клуба постепенно сошли на нет. В заключительной четверти Виалли выдал дубль, чем серьёзно озадачил Венгера. Но монегасков выручил, как мог, Рамон Диас – 2:2. Два мяча на чужом поле сделали фаворитом пары именно генузцев. Проигрыш «Милану» лишил «Самп» и теоретических шансов на первое место. В верху таблицы высокая плотность. Можно финишировать третьим, а можно и шестым. В итоге оказались пятыми, а Скудетто достался «Наполи».

Голы Верховода и Ломбардо довели противостояние с «Монако» до логического конца – выхода в финал. Второй финалист «Андерлехт», конечно, не «Барселона», но и он был сложным и опасным соперником. Тем более «пурпурно-белых» возглавлял Аад Де Мос, выигрывавший трофеи с «Мехеленом». «Барселона» недооценила бельгийцев и сдала полномочия еще в октябре.

В матче, проходившем на стадионе «Уллеви» в шведском «Гётеборге», интереснее смотрелся итальянский клуб. Моментов много. Но на табло горели два нуля. Девяносто минут истекли, а владелец Кубка пока не определился. И вот когда секундомер швейцарского судьи Бруно Галлера отсчитывал последнюю минуту третьего тайма, Сальсано пробил с линии штрафной. Мяч угодил в стойку, а там уже Виалли опередил вратаря Филиппа Де Вилде – 1:0. Бельгийцы протестовали, указывали на атаку вратаря, но гол был засчитан. Едва соперники поменялись воротами, как Джанлука сделал дубль. Навес Манчини с правого фланга, и точный удар Виалли. Кубок кубков у «Сампдории»!

Мечта о европейском трофее стала реальностью, равно как и шутка Бошкова. Теперь нужно было претворить в жизнь другую мечту – о чемпионском титуле. Как это получилось у «Сампдории», и кто ей в этом помог, вы сможете узнать в другом рассказе о генуэзском клубе.