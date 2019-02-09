«Атлетико» - «Реал»: тест на трусость

сегодня, 10:30

«Соккер.ру» допускает, что аргентинские наставники могут подписать мир. А если один из них будет смелее – уйдет в погоню за «Барселоной».

Шесть из десяти последних дерби Мадрида завершились ничьими в основное время. Титулованные команды издеваются над публикой, которая ждет зрелища. Зато постоянные мировые – веские аргументы, что «Атлетико» играет на уровне «Реала».

У команды Солари всего 3 победы в 10 последних матчах против «матрасников» (с учетом серии пенальти в финале ЛЧ ). И у банды Симеоне тоже только 3 победы с учетом Суперкубка УЕФА прошлого года и успеха в дополнительное время. Та эмоциональная победа многое дала «индейцам», не только трофей, ведь продлила успешную серию в дерби.

Роналду до сих пор является последним игроком «Реала», который обыграл «Атлетико», когда в полуфинале ЛЧ увидели хет-трик португальца. После этого пять матчей принесли 2 победы Симеоне и 3 мировые, дважды по 0:0 и 1:1. Сегодня тоже не исключен «низовой» матч. Но «сливочным» лучше не трусить, ведь «Атлетико» - классический «неудобный соперник».

Тактика и составы

Симеоне жирный минус за то, что сыграл 0:0 с командой Лопетеги, которую потом обыграл ЦСКА . Но если посмотрите на состояние 10 из 11 футболистов его основы, то увидите очевидных звезд Ла Лиги. «Атлетико» на два пункта выше, чем «Реал». Потеряли немало очков – есть зависимость от мировых, коих 8 штук, но остаются грандом. И состав роскошный.

Эрнандес и Гризманн – чемпионы мира. Партей и Родриго могут выйти на поле вместе, если Коке будет в запасе. Сауля и Корреа тоже ждут, но у Диего есть выбор на флангах. В атаке у Косты проблемы со здоровьем, но Мората для дерби с «Реалом» - идеальная кандидатура. Альваро пора показать характер с голами. Лучше всего это сделать против бывшего клуба – форвард пройдет тест на «засланного казачка» перед фанатами «индейцев».

Година, Хименеса или Облака на матчи против «Реала» настраивать дополнительно не нужно. У них достаточно неприятных воспоминания после прошлых свиданий. У «Реала» тоже мотивация зашкаливает. А ничья в Барселоне лишь раззадорила. У Солари нет огромных проблем с составом. Редкий случай, когда доступны все футболисты. Другое дело, что Иско не вписывается в планы, а Бэйл не играет заметнее, чем Винисиус, у которого старания перекрывают порой ошибки.

У «Реала», если присмотреться, есть слабые места. Ведь Васкес не всегда зажигает, хоть и забил «Барселоне». Модрич и Кроос остановились, Каземиро не такой агрессивный, как нужно с диким «Атлетико». Марсело противоречив сейчас, Карвахаль набирают форму. А когда вспоминаем о встрече Мораты с бывшим клубом, то нужно вспомнить реакцию фанатов «матрасников» на переход Куртуа в «Реал» - сегодня у Тибо будет горячий прием во всех смыслах.

Если не сыграет Навас, конечно же. А вот тактически вряд ли дождемся сюрпризов. У «Атлетико» схема давно выбрана – «4-4-2» использовали в 21 туре из 22. А у Солари после Эль Класико нет никакого повода отходить от «4-3-3». Разве что Сантьяго оценит готовность Начо, Регилона и Бэйла, а также их шансы подменить тех, кого увидели с первых минут в Барселоне.

Ориентировочный состав «Атлетико» (4-4-2): Облак – Хуанфран (Ариас), Хименес, Годин, Эрнандес – Корреа, Родри (Коке), Партей, Сауль – Гризманн, Мората (Коста).

Ориентировочный состав «Реала» (4-3-3): Куртуа – Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело (Регилон) – Модрич, Каземиро, Кроос – Васкес (Бэйл), Бензема, Винисиус.

Ключевые противостояния

Мората и Гризманн – Варан и Рамос. Иные предсказатели видят в старте Начо вместо Варана. Но в Барселоне защита «Реала» держалась на французе. А другой чемпион мира – Гризманн, будет давить на Серхио и Рафаэля, Мората попробует огорчить бывший клуб. Важная двойная дуэль. Альваро нельзя провалиться, игра «Атлетико» в фактическом меньшинстве – путь к успеху «Реала».

Хуанфран – Винисиус. Симеоне пора разобраться, как действовать против шустрого бразильца из «Реала». Если ставить колумбийца Ариаса, то надо забыть, как он смотрелся против «Бетиса», ведь был заменен на Филипе Луиса. Хуанфран медленнее, но опытнее. Годин планирует разбить пару Хименеса и Эрнандеса в центре на дерби, и тогда Лукас будет доступен слева. Вариантов много, но задача понятная – не дать «Реалу» сыграть в атаке широко.

Родри и Партей (Коке) против Модрича и Крооса. В Эль Класико Лука и Тони сыграли средне. Им еще повезло, что Артур получил травму, а от Ракитича не дождались выдающегося футбола. Проколы соперника упростили задачу «Реала» не проиграть после стартового мяча. Модрич был плох, но может собраться накануне плей-офф ЛЧ , чему игроки «Атлетико» будут активно мешать. Ждут интересные бои в центре.

Бензема против Година и Хименеса. Если Годин не успевал пару раз за Роналду в прошлом, это не значит, что не успеет за Каримом. Атака «Реала» хорошо выходила в контратаки против «Барселоны» флангами, но не делала это на феноменальных скоростях. Если в дерби будет позиционная возня – «Атлетико» нельзя упускать Бензема. Сейчас именно француз стал временным лидером «Реала».

Любопытные факты накануне дерби

- пять поединков к ряду «индейцы» не знают поражений от «Реала». В десяти последних матчах на стадионе «Атлетико» у «сливочных» всего одна победа. Зато в четырех разных турнирах - Кубке Испании, Примере, ЛЧ и Суперкубке УЕФА , Симеоне побеждал «Реал», но уже без привязки к своему полю, разумеется;

- из пяти последних голов «Реала» в ворота «Атлетико» в рамках Примеры четыре на счету Роналду и один на совести Пепе. Получается, последним, кто забивал команде Симеоне в дерби в Ла Лиге, из тех, кто может выйти на поле, является Бензема. Но тот его гол не помешал «Атлетико» выиграть 2:1;

- до матча против «Бетиса» у «Атлетико» была серия из 19 игр без поражений, которая стартовала после погрома в Дортмунде 4:0. Симеоне не проигрывал дважды подряд в этом сезоне. Что не удивительно для команды, которая так неохотно отдает очки другим. У «Реала» только в Примере 6 поражений, а у «Атлетико» лишь 2;

- проиграв «Бетису», «Атлетико» сделал дерби города Мадрида интереснее. Теперь «Реал» отстает от соперника на два пункта, оторвался от «Севильи» на шесть очков. Это значит, что «сливочные» займут чистое второе место, если наберут три очка на стадионе, где в конце сезона сыграют финал Лиги чемпионов;

- после погрома в полуфинале ЛЧ «Атлетико» в пяти матчах забил «Реалу» семь мячей (с учетом овертайма в Суперкубке). Завелись специалисты по взбиванию «сливок» – по два мяча у Сауля, Гризманна и Косты, а еще один на счету Коке. Осталось дождаться гола Мораты, тогда фанаты «Атлетико» поверят в любое чудо;

- «Барселона» оторвалась от «Атлетико» на 6 пунктов. Должно было быть три, но «матрасники» решили разозлиться накануне дерби с помощью поражения от «Бетиса». Если проиграют, отрыв может увеличиться до 9 очков, зато «Реал» в таком случае сохранит отставание в семь пунктов;

- фактически сегодня выясняем, если ли у «Атлетико» чемпионские амбиции и возможности. Только игра на победу и три очка с «Реалом» дают шанс, что дождутся осечки «Барселоны», например, завтра в Бильбао, а матч Симеоне против Вальверде, запланированный на 7 апреля, получит чемпионский окрас.

Без победы над «Реалом» выйти на первое место в итоге можно, но невероятно сложно. Нужно прежде всего морально быть готовым опережать такие команды, как «Ювентус» или «Барселона», а для этого надо снимать скальп с соседей.

Прогноз «Соккер.ру»: снова ничья, которая сегодня ни себе, ни людям. Верим в голы и в то, что Симеоне и Солари найдут в себе смелость не делать «Барселоне» подарок. Ведь чемпионская интрига нужна Ла Лиге, как сиеста каждому испанцу.