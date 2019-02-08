Агент: «В будущем Жамалетдинов будет точнее в формулировках»

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Испания. Примера 2018/2019, 23 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Вальядолид -:-  Вильярреал 3 3.3 2.35
Италия. Серия А 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Кьево -:-  Рома 5.7 4.1 1.57
Германия. Бундеслига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Майнц -:-  Байер 3.8 3.75 1.9
Франция. Лига 1 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Дижон -:-  Марсель 3.8 3.4 2
Австралия. А-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
11:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Брисбен РоарБрисбен Роар 2:1 Логотип футбольный клуб СиднейСидней 5.3 4.6 1.5
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 31 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 2.7 3.25 2.45
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛуханЛухан -:- Логотип футбольный клуб Вилла Сан Карлос (Берисо)Вилла Сан Карлос - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГенкГенк -:- Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард 1.53 4.3 5.3
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян -:- Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)Арминия 2.15 3.35 3.15
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб КельнКельн -:- Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-Паули 1.5 4.05 5.9
Германия. Третья лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОснабрюкОснабрюк -:- Логотип футбольный клуб Сонненхоф Грос (Аспах)Сонненхоф Грос - - -
Дания. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОрхусОрхус -:- Логотип футбольный клуб ЭсбьергЭсбьерг 2.15 3.15 3.35
Испания. Сегунда 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х -:- Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна 2.45 2.9 3
Италия. Серия B 2018/2019, 23 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб СалернитанаСалернитана -:- Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.2 3 2.3
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос Н (Никосия)Олимпиакос Н -:- Логотип футбольный клуб Онисилос (Сотира)Онисилос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Той ЛакатамиасТой Лакатамиас -:- Логотип футбольный клуб ПАЕЕК (Кирения)ПАЕЕК - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:1 Логотип футбольный клуб Ливерпуль (Монтевидео)Ливерпуль - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани 1:1 Логотип футбольный клуб Онсе Кальдас (Манисалес)Онсе Кальдас - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 1:1 Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати -:- Логотип футбольный клуб МальмеМальме - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст -:- Логотип футбольный клуб Гарбарния (Краков)Гарбарния - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хаммарбю (Стокгольм)Хаммарбю -:- Логотип футбольный клуб Похан СтилерсПохан Стилерс - - -
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Стремсгодсет (Драммен)Стремсгодсет 3:1 Логотип футбольный клуб Хам Кам (Хамар)Хам Кам - - -
15:30 Матч отменен Логотип футбольный клуб РидРид -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
16:00 44’ Логотип футбольный клуб СундсвалльСундсвалль 0:0 Логотип футбольный клуб Гефле (Евле)Гефле - - -
16:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Нью-Йорк СитиНью-Йорк Сити 0:0 Логотип футбольный клуб АИК (Стокгольм)АИК - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Скейд (Осло)Скейд -:- Логотип футбольный клуб СандефьордСандефьорд - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аустрия В (Вена)Аустрия В -:- Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин 1.5 4.5 5
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шанхай СИПГШанхай СИПГ -:- Логотип футбольный клуб Динамо БрестДинамо Брест - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб МариборМарибор -:- Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда 1.85 3.9 3.6
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КальмарКальмар -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Торпедо М (Москва)Торпедо М -:- Логотип футбольный клуб КегеКеге - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 -:- Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 1.72 3.7 4.3
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЭстерсундЭстерсунд -:- Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички -:- Логотип футбольный клуб Левски (София)Левски - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)Штурм -:- Логотип футбольный клуб Аустрия Кл (Клагенфурт)Аустрия Кл - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эльфсборг (Бурос)Эльфсборг -:- Логотип футбольный клуб ФалькенбергФалькенберг - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб НАК БредаНАК Бреда -:- Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ 6.2 4.3 1.45
Парагвай. Примера дивизион 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ 0:1 Логотип футбольный клуб Спортиво ЛукеньоСпортиво Лукеньо - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Насионал Ф (Фуншал)Насионал Ф 0:1 Логотип футбольный клуб Спортиво ЛукеньоСпортиво Лукеньо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь -:- Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония 2.75 3.4 2.4
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 1.68 3.6 4.7
Португалия. Примейра 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе -:- Логотип футбольный клуб ПортуПорту 7.5 3.8 1.45
Россия. Кубок ФНЛ 2019, 1 тур 1 X 2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МуромМуром 1:1 Логотип футбольный клуб Пюник (Ереван)Пюник - - -
13:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)Мордовия 1:2 Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор - - -
16:30 20’ Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)Чертаново 0:0 Логотип футбольный клуб РигаРига - - -
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник -:- Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень - - -
Румыния. Лига 1 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра -:- Логотип футбольный клуб Вииторул (Констанца)Вииторул 2.75 3.1 2.55
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб КайсериспорКайсериспор -:- Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)Фенербахче 3.5 3.2 2.1
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 2 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Коннас КуэйКоннас Куэй -:- Логотип футбольный клуб Кайрнарфон ТаунКайрнарфон Таун - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ТНС (Ллансантффрайд)ТНС -:- Логотип футбольный клуб НьютаунНьютаун 1.15 7.5 13.5
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛланеллиЛланелли -:- Логотип футбольный клуб Аберистуит ТаунАберистуит Таун - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан -:- Логотип футбольный клуб ГаврГавр 3 2.7 2.75
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб НансиНанси -:- Логотип футбольный клуб ШаторуШатору 2.3 2.9 3.3
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГренобльГренобль -:- Логотип футбольный клуб ЛорьянЛорьян 2.7 2.8 2.9
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 1.5 3.75 7
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб БезьеБезье -:- Логотип футбольный клуб Сошо (Монбельяр)Сошо 3 2.85 2.55
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АяччоАяччо -:- Логотип футбольный клуб НьорНьор 1.95 3.2 4
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТруаТруа -:- Логотип футбольный клуб ПарижПариж 2.6 2.75 3.1
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ред Стар (Сен-Уэн)Ред Стар -:- Логотип футбольный клуб Газелек (Аяччо)Газелек 2.55 2.75 3.1
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рудеш (Загреб)Рудеш -:- Логотип футбольный клуб ОсиекОсиек 13.5 7 1.15
Чехия. Первая лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дукла П (Прага)Дукла П -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О 3.1 3 2.4
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сигма (Оломоуц)Сигма -:- Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец 2.2 3.1 3.25
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Агент: «В будущем Жамалетдинов будет точнее в формулировках»

сегодня, 15:51

Нападающий «Леха» Тимур Жамалетдинов не хотел оскорбить представителей ЦСКА. Об этом заявил агент игрока Александр Маньяков. Напомним, что контракт футболиста принадлежит московскому клуба, а в Польше он играет на правах аренды.

Мы уже общались с Тимуром. Я ему высказал своё мнение. Эмоции его немного захлестнули, и в будущем он будет точнее в формулировках. Я близко общаюсь с Тимуром и его семьёй. Что бы ни случилось, я всегда буду на его стороне. Думаю, что весь этот резонанс скоро спадёт. Я сегодня общался с представителями ЦСКА. Объяснил ситуацию. Надеюсь, что мы поняли друг друга. В ЦСКА работают разумные люди. Никакой драмы не случилось. Про клуб Тимур не сказал ничего плохого. Только персоналии. И в мыслях не было задеть болельщиков или бросить тень на клуб.

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Все комментарии
time out
time out
   26 / 782
сегодня в 16:39
Если будут наезжать на Тимура, то в будущем Жамалетдинов будет точнее в формулировках. В цска работают разумные люди, поэтому пусть имеют ввиду, что Тимуру есть что рассказать.
ДАША Д
ДАША Д
   140 / 782
сегодня в 16:16
Оказался большим свинтусом с понтами.
Leha-ha50
Leha-ha50
   8 / 782
сегодня в 16:10
Видать хлебнул по приезду !!! А теперь кается!!! Но поздно.
Слово не воробей, теперь до конца карьеры летать будет!!!
ВЦСПС 3
ВЦСПС 3
   109 / 782
сегодня в 15:55
Мы уже общались с Тимуром при посредничестве людей в масках, присланных гинером. Я ему чётко по-пацански высказал своё мнение. Эмоции его немного захлестнули, и в будущем он будет точнее в формулировках, а то пожалеет об этом. Я близко общаюсь с Тимуром и его семьёй, так что если что они будут заложниками. Что бы ни случилось, я всегда буду на стороне гинера. Думаю, что весь этот резонанс скоро спадёт и гинерсми напишут сотую серию про жену Глушакова, про Кокорина и Мамаева. Я сегодня был вызван на ковёр представителями цска. Вынужден был объяснять ситуацию. Надеюсь, что мы поняли друг друга, я беспокоюсь за своё будущее. В ЦСКА работают разумные люди, с неразумными там разговор короткий. Никакой драмы не случилось, так приказали мне говорить. Про клуб Тимур не сказал ничего плохого, ему бы этого не дали сделать. Только персоналии, но Акинфеева трогать нельзя. И в мыслях не было задеть болельщиков или бросить тень на клуб, Тимур не идиот.
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