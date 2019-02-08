Агент: «В будущем Жамалетдинов будет точнее в формулировках»

Нападающий «Леха» Тимур Жамалетдинов не хотел оскорбить представителей ЦСКА . Об этом заявил агент игрока Александр Маньяков. Напомним, что контракт футболиста принадлежит московскому клуба, а в Польше он играет на правах аренды.

Мы уже общались с Тимуром. Я ему высказал своё мнение. Эмоции его немного захлестнули, и в будущем он будет точнее в формулировках. Я близко общаюсь с Тимуром и его семьёй. Что бы ни случилось, я всегда буду на его стороне. Думаю, что весь этот резонанс скоро спадёт. Я сегодня общался с представителями ЦСКА . Объяснил ситуацию. Надеюсь, что мы поняли друг друга. В ЦСКА работают разумные люди. Никакой драмы не случилось. Про клуб Тимур не сказал ничего плохого. Только персоналии. И в мыслях не было задеть болельщиков или бросить тень на клуб.