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«Манчестер Юнайтед» - ПСЖ: всё смешалось

12 февраля 2019, 10:28

Начинается самая горячая пора в Лиге чемпионов. «Соккер.ру» предвкушает встречу «Манчестер Юнайтед» и ПСЖ.

Долгожданная Лига чемпионов возвращается, порциями преподнося самые вкусные противостояния 1/8 финала. Безусловно, битва между «Манчестер Юнайтед» и ПСЖ станет украшением этой стадии. Хотя еще совсем недавно казалось, что фаворит в этом противостоянии очевиден.

Мало кто поставил бы на победу МЮ в этой паре еще пару месяцев назад, когда английской командой руководил Жозе Моуриньо, а футбол «Юнайтед» больше напоминал мучения. Из стана клуба раздавались новости только одного типа: Моуриньо поссорился с Погба, Моуриньо поссорился с Марсьялем и так далее, подставьте фамилии сами.

Соответственно, закрепощенный и невнятный футбол «Манчестера» не вселял оптимизма. Из группы МЮ вышел, заняв второе место после «Ювентуса». Все изменилось, когда руководство «Юнайтед» все-таки решилось на перемены и отправило в отставку португальца, измучившего команду. И уже сейчас можно говорить, что самым удачным решением МЮ стало приглашение из «Мольде» легенды клуба Оле-Гуннара Сульшера.

Норвежец оказался полной противоположностью Моуриньо и быстро сумел подобрать ключи ко всем игрокам, раскрыв футбол «Манчестера», который оказался не набором бездарностей, как позволяли себе говорить о «Юнайтед» те эксперты-комментаторы, которые считали, что неудачи МЮ в первой части сезона были связаны именно с игроками, а не с тренером.

Под руководством Сульшера «Юнайтед» провел 11 матчей, выиграл десять из них, в одном сыграл вничью. Он еще не знает горечи поражений и ко встрече с ПСЖ подходит на четвертом месте в Премьер-Лиге, хотя казалось, что для МЮ гонка за место в Лиге чемпионов уже закончена. Изумительный рывок!

А что ПСЖ? Парижане по традиции уничтожают всех на внутренней арене и рассчитывают только на успех в Лиге чемпионов. Внутри Франции их давно ничего не интересует. Там они могут без особого напряжения выигрывать чемпионат за чемпионатом.

Правда, для разнообразия в нынешнем сезоне умудрились вылететь из Кубка Лиги, чтобы дать соперникам внутри страны хоть чем-то поживиться. Причем вылетели от скромнейшего «Генгама», которому потом в чемпионате отомстили со счетом 9:0. Уровень сопротивления примерно ясен. Во Франции все зависит только от настроения самого ПСЖ, а соперники не играют никакой роли.

Очень редко только кто-то проявляет героизм и добивается приемлемого результата. Например, «Лион» пару матчей назад одолел ПСЖ в Лиге 1, нанеся лидеру первое поражение в чемпионате в сезоне. Потом скромный «Вильфранш» из третьего дивизиона в Кубке Франции дожил до дополнительного времени с ПСЖ. Героев в нем разбили со счетом 3:0 в итоге.

А в последнем поединке ПСЖ уже откровенно экспериментировал, давал некоторым игрокам отдых и всеми мыслями уже был в Манчестере. Все равно победил «Бордо» со счетом 1:0. Словом, никаким образом то, что происходит с ПСЖ на внутренней арене, не связано с настоящей силой парижан и с их возможностями на европейской арене.

Ориентироваться на результаты во Франции нельзя. А в Лиге чемпионов ПСЖ вышел из группы с первого места, причем там был квартет смерти так называемый: «Ливерпуль», «Наполи» и «Црвена Звезда» еще.

Ориентировочный состав «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Янг, Байи, Линделеф, Шоу, Эррера, Матич, Погба, Лингард, Рэшфорд, Марсьяль.

Ориентировочный состав ПСЖ: Буффон, Алвес, Тиаго Силва, Кимпембе, Бернат, Верратти, Маркиньос, Паредес, Дракслер, Ди Мария, Мбаппе.

У «Манчестер Юнайтед» возможны вариации с другими сочетаниями в центре обороны, например, появление Джонса или Смоллинга. Однако они играли в выходные в чемпионате. Сульшер будет ориентироваться непосредственно по готовности конкретных исполнителей. В остальных линиях в принципе все стабильно и отлаженно – норвежец успел подготовить команду как следует. А вот у ПСЖ сейчас самое неприятное время с точки зрения кадров.

Именно к матчу с МЮ все совпало. Парижане потеряли из-за травм Неймара, Кавани и Менье. А сумасбродное руководство ПСЖ еще лишило себя и Рабьо, наказав его отстранением от команды за отказ продлевать контракт. Как бы не вышло, что в итоге ПСЖ наказывает сам себя. Поэтому предложенный вариант состава может быть изменен.

Если он сохранится в таком виде, то ПСЖ сыграет со своей стандартной схемой 4-3-3, но Паредес может быть не готов. И тогда вероятен подъем Алвеса по флангу ближе к атаке, а на его месте способен выйти Керер. В любом случае из смертоносной тройки нападения ПСЖ в строю только Мбаппе, и это значительно повышает шансы МЮ.

Ди Мария и Дракслер при всей их старательности, конечно, не сравнятся по эффективности с Кавани и Неймаром. И оборона МЮ может сузить диапазон внимания, сосредоточившись на нейтрализации Килиана.

Томас Тухель (главный тренер ПСЖ):

Назначение Сульшера возымело эффект. У нас в Германии есть поговорка: если врач вас вылечил – значит, он прав. Сульшер выиграл много матчей, так что он тоже прав. Он был крайне опасен на поле, когда выигрывал матчи для «Манчестер Юнайтед». Теперь он продолжает делать это в качестве тренера.

Форма МЮ при Сульшере впечатляет. Поэтому мы не должны делать им подарки в предстоящей игре.

Я не анализировал их игру при Моуриньо, потому что это было довольно давно. Всё, что я смотрел, это были матчи под руководством Сульшера. И мне предельно ясно, что мы должны делать. Это будет трудная игра с точки зрения тактики и физики. Я надеюсь, что мы сможем проявить свои лучшие стороны.

Оле-Гуннар Сульшер (главный тренер «Манчестер Юнайтед»):

Мы все с нетерпением ждем этого матча, ведь игры в Лиге чемпионов являются особенными. Я хочу, чтобы мы выиграли эту игру. Потеря важных игроков является ощутимой для любой команды. Из-за этого игра ПСЖ будет непредсказуемой.

Мы подошли к этому матчу в отличном состоянии. У нас есть хорошие шансы на победу. Мы являемся единой командой, которая уверена в себе. Сейчас удачный момент для такого большого матча.

Отличная форма МЮ при Сульшере и потери ключевых игроков у ПСЖ спутают все карты как минимум в первом матче в Англии. Изменение расклада сил относительно того, который был сразу после жеребьевки, наверное, в этой паре самое большое по сравнению с другими соперниками в 1/8 финала. Тем более сильна интрига в этом сражении.

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Все комментарии
valt134
valt134
   324 / 887
13 февраля в 06:54
После домашнего поражения,похоже,интрига улетучилась..
Rafael Benitez
Rafael Benitez
   386 / 887
12 февраля в 19:15
-не могут усилить игру -
Rafael Benitez
Rafael Benitez
   386 / 887
12 февраля в 19:12
У меня к автору один вопрос а почему считают Ди Марию и Дракслера игроками которые могут усилить игру? Вот в прошлом сезоне Неймар против Реала ничего не показал в ЛЧ Этот же же Неймар слабо сыграл против ПСЖ когда играл за Барселону и каталонцы проиграли 4-0 и тогда крутили матч как раз Ди Мария и Дракслер Что касается Мбаппе и Кавани все таки Мбаппе не классический форвард а вот Кавани может прорвать когда прет когда нет он не забивает Мбаппе может сыграть в роли ложной девятки И Буффон это все таки усиление для ПСЖ Что касается МЮ состав хорош но тут ПСЖ если брать фланги атаки у ПСЖ они сильнее бегунок у МЮ Рэшфорд остальные все же слабее Ди Марии и Дракслера есть еще Марсьял но он может быть не стабилен
dimagas1
dimagas1 ответил Nety-net
   327 / 887
12 февраля в 18:32
Но при этом как оказалось, у игроков в М.Ю. потенциал очень очень... Могут даже от себя отталкиваться даже с такими монстрами как ПСЖ
Так и есть,согласен.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил 25процентный клоун
   452 / 887
12 февраля в 17:29
Братьев никто не выгонял. Братья сами ушли и из сборной и из клуба тоже.
Nety-net
Nety-net ответил dimagas1
12 февраля в 17:06
Но при этом как оказалось, у игроков в М.Ю. потенциал очень очень... Могут даже от себя отталкиваться даже с такими монстрами как ПСЖ
Colchoneros
Colchoneros
   76 / 887
12 февраля в 15:33
МЮ победы!
25процентный клоун
25процентный клоун ответил ЦСКА 06
   3 / 887
12 февраля в 14:16
так ты за Стаса не болел чтоли? из-за того что он братьев выгнал?
Ruslan3132
Ruslan3132
   62 / 887
12 февраля в 14:12
удачи МЮ в этом противостоянии.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил 25процентный клоун
   452 / 887
12 февраля в 13:56
Первый раз мы болеем за одного и того же
anyway
anyway ответил Artuom
   69 / 887
12 февраля в 13:46
"который оказался не набором бездарностей, как позволяли себе говорить о «Юнайтед» те эксперты-комментаторы, которые считали, что неудачи МЮ в первой части сезона были связаны именно с игроками, а не с тренером" "Бездарностями" называли только нескольких футболистов МЮ... которых и сейчас можно так назвать ;) Ничего не изменилось. Ну да Погба стал играть, а не фигнёй маяться - но в изменении "виноват" только сам Поль, а не тренер. Рэшфорд стал чуть лучше - стал помогать команде не в 1 из трёх матчей, а в половине (пока так по крайней мере). Марсьяль всё также непредсказуем - в одном матче может сильно сыграть, в другом опять потеряться... Лингард как был деревом так и остался, Мата как был игроком часто не вписывающимся в общую картину игры команды так и остался... ну и так дальше...
лингард один из лучших при сульшере, сейчас железный игрок основы
Mr_Tim
Mr_Tim
   409 / 887
12 февраля в 13:31
Вот и дождались настоящей проверки для команды и Тренера! не смотря на травмы у парижан все же фавориты они, Но я за своих! яркой игры охота с голами)
dimagas1
dimagas1
   327 / 887
12 февраля в 13:04
Игра покажет все таки ливерных возили знатно ПыСыЖы в группе ,Тухлый чем интересен что умеет перестроить команду под конкретного соперника. Сульшер пока тактическую гибкость не демонстрирует,команда пока что играет на настрое.
4ел
4ел
   682 / 887
12 февраля в 13:04
Жаль, что игра будет без бразильского ку-ка-ре-ку и кавани. Очень хочется обыграть их с лучшим их составом.
Artuom
Artuom
   306 / 887
12 февраля в 12:46
"который оказался не набором бездарностей, как позволяли себе говорить о «Юнайтед» те эксперты-комментаторы, которые считали, что неудачи МЮ в первой части сезона были связаны именно с игроками, а не с тренером"

"Бездарностями" называли только нескольких футболистов МЮ... которых и сейчас можно так назвать ;)

Ничего не изменилось.
Ну да Погба стал играть, а не фигнёй маяться - но в изменении "виноват" только сам Поль, а не тренер.
Рэшфорд стал чуть лучше - стал помогать команде не в 1 из трёх матчей, а в половине (пока так по крайней мере).
Марсьяль всё также непредсказуем - в одном матче может сильно сыграть, в другом опять потеряться...
Лингард как был деревом так и остался, Мата как был игроком часто не вписывающимся в общую картину игры команды так и остался... ну и так дальше...
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 887
12 февраля в 12:07
За Сольскьяера
sir_Alex
sir_Alex ответил Дмитрий Климович 2
   100 / 887
12 февраля в 11:16
За Манчестер!
Да!!!
Tott_Hot
Tott_Hot
   411 / 887
12 февраля в 11:10
В предвкушении бойни
дурман
дурман
   175 / 887
12 февраля в 10:45
Абсолютно непредсказуемый матч.
Имхо
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   212 / 887
12 февраля в 10:30
За Манчестер!
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