«Манчестер Юнайтед» - ПСЖ: всё смешалось

12 февраля 2019, 10:28

Начинается самая горячая пора в Лиге чемпионов. «Соккер.ру» предвкушает встречу «Манчестер Юнайтед» и ПСЖ .

Долгожданная Лига чемпионов возвращается, порциями преподнося самые вкусные противостояния 1/8 финала. Безусловно, битва между «Манчестер Юнайтед» и ПСЖ станет украшением этой стадии. Хотя еще совсем недавно казалось, что фаворит в этом противостоянии очевиден.

Мало кто поставил бы на победу МЮ в этой паре еще пару месяцев назад, когда английской командой руководил Жозе Моуриньо, а футбол «Юнайтед» больше напоминал мучения. Из стана клуба раздавались новости только одного типа: Моуриньо поссорился с Погба, Моуриньо поссорился с Марсьялем и так далее, подставьте фамилии сами.

Соответственно, закрепощенный и невнятный футбол «Манчестера» не вселял оптимизма. Из группы МЮ вышел, заняв второе место после «Ювентуса». Все изменилось, когда руководство «Юнайтед» все-таки решилось на перемены и отправило в отставку португальца, измучившего команду. И уже сейчас можно говорить, что самым удачным решением МЮ стало приглашение из «Мольде» легенды клуба Оле-Гуннара Сульшера.

Норвежец оказался полной противоположностью Моуриньо и быстро сумел подобрать ключи ко всем игрокам, раскрыв футбол «Манчестера», который оказался не набором бездарностей, как позволяли себе говорить о «Юнайтед» те эксперты-комментаторы, которые считали, что неудачи МЮ в первой части сезона были связаны именно с игроками, а не с тренером.

Под руководством Сульшера «Юнайтед» провел 11 матчей, выиграл десять из них, в одном сыграл вничью. Он еще не знает горечи поражений и ко встрече с ПСЖ подходит на четвертом месте в Премьер-Лиге, хотя казалось, что для МЮ гонка за место в Лиге чемпионов уже закончена. Изумительный рывок!

А что ПСЖ ? Парижане по традиции уничтожают всех на внутренней арене и рассчитывают только на успех в Лиге чемпионов. Внутри Франции их давно ничего не интересует. Там они могут без особого напряжения выигрывать чемпионат за чемпионатом.

Правда, для разнообразия в нынешнем сезоне умудрились вылететь из Кубка Лиги, чтобы дать соперникам внутри страны хоть чем-то поживиться. Причем вылетели от скромнейшего «Генгама», которому потом в чемпионате отомстили со счетом 9:0. Уровень сопротивления примерно ясен. Во Франции все зависит только от настроения самого ПСЖ , а соперники не играют никакой роли.

Очень редко только кто-то проявляет героизм и добивается приемлемого результата. Например, «Лион» пару матчей назад одолел ПСЖ в Лиге 1, нанеся лидеру первое поражение в чемпионате в сезоне. Потом скромный «Вильфранш» из третьего дивизиона в Кубке Франции дожил до дополнительного времени с ПСЖ . Героев в нем разбили со счетом 3:0 в итоге.

А в последнем поединке ПСЖ уже откровенно экспериментировал, давал некоторым игрокам отдых и всеми мыслями уже был в Манчестере. Все равно победил «Бордо» со счетом 1:0. Словом, никаким образом то, что происходит с ПСЖ на внутренней арене, не связано с настоящей силой парижан и с их возможностями на европейской арене.

Ориентироваться на результаты во Франции нельзя. А в Лиге чемпионов ПСЖ вышел из группы с первого места, причем там был квартет смерти так называемый: «Ливерпуль», «Наполи» и «Црвена Звезда» еще.

Ориентировочный состав «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Янг, Байи, Линделеф, Шоу, Эррера, Матич, Погба, Лингард, Рэшфорд, Марсьяль.

Ориентировочный состав ПСЖ : Буффон, Алвес, Тиаго Силва, Кимпембе, Бернат, Верратти, Маркиньос, Паредес, Дракслер, Ди Мария, Мбаппе.

У «Манчестер Юнайтед» возможны вариации с другими сочетаниями в центре обороны, например, появление Джонса или Смоллинга. Однако они играли в выходные в чемпионате. Сульшер будет ориентироваться непосредственно по готовности конкретных исполнителей. В остальных линиях в принципе все стабильно и отлаженно – норвежец успел подготовить команду как следует. А вот у ПСЖ сейчас самое неприятное время с точки зрения кадров.

Именно к матчу с МЮ все совпало. Парижане потеряли из-за травм Неймара, Кавани и Менье. А сумасбродное руководство ПСЖ еще лишило себя и Рабьо, наказав его отстранением от команды за отказ продлевать контракт. Как бы не вышло, что в итоге ПСЖ наказывает сам себя. Поэтому предложенный вариант состава может быть изменен.

Если он сохранится в таком виде, то ПСЖ сыграет со своей стандартной схемой 4-3-3, но Паредес может быть не готов. И тогда вероятен подъем Алвеса по флангу ближе к атаке, а на его месте способен выйти Керер. В любом случае из смертоносной тройки нападения ПСЖ в строю только Мбаппе, и это значительно повышает шансы МЮ .

Ди Мария и Дракслер при всей их старательности, конечно, не сравнятся по эффективности с Кавани и Неймаром. И оборона МЮ может сузить диапазон внимания, сосредоточившись на нейтрализации Килиана.

Томас Тухель (главный тренер ПСЖ ):

Назначение Сульшера возымело эффект. У нас в Германии есть поговорка: если врач вас вылечил – значит, он прав. Сульшер выиграл много матчей, так что он тоже прав. Он был крайне опасен на поле, когда выигрывал матчи для «Манчестер Юнайтед». Теперь он продолжает делать это в качестве тренера. Форма МЮ при Сульшере впечатляет. Поэтому мы не должны делать им подарки в предстоящей игре. Я не анализировал их игру при Моуриньо, потому что это было довольно давно. Всё, что я смотрел, это были матчи под руководством Сульшера. И мне предельно ясно, что мы должны делать. Это будет трудная игра с точки зрения тактики и физики. Я надеюсь, что мы сможем проявить свои лучшие стороны.

Оле-Гуннар Сульшер (главный тренер «Манчестер Юнайтед»):

Мы все с нетерпением ждем этого матча, ведь игры в Лиге чемпионов являются особенными. Я хочу, чтобы мы выиграли эту игру. Потеря важных игроков является ощутимой для любой команды. Из-за этого игра ПСЖ будет непредсказуемой. Мы подошли к этому матчу в отличном состоянии. У нас есть хорошие шансы на победу. Мы являемся единой командой, которая уверена в себе. Сейчас удачный момент для такого большого матча.