Гвардиола vs Сарри. Пригласил на свою голову

сегодня, 10:00

В декабре «Челси» сломал «Манчестер Сити», а теперь Хосеп хочет вернуть должок. «Соккер.ру» готов к определяющей игре АПЛ .

Хосеп повлиял на решение Маурисио снова отправиться за пределы Италии. В молодости банкир Сарри ездил по Европе и заключал сделки. А в зрелом возрасте, будучи футбольным тренером, послушался Гвардиолу и переехал в Лондон. И уже разок обыграл испанца.

«Челси» управляет тренер, который честно называл «Манчестер Сити» более сильной командой. Также Сарри постоянно провоцирует Азара. Смирился, что Эден принял решение о переходе в «Реал», но колкими фразами пытается мотивировать яркого «аристократа» не быть на поле «пенсионером».

Дома против «Сити» получилось – выиграли 2:0. Но сейчас «горожане» приободрились после сокращения отрыва «Ливерпуля» до трех пунктов. Рационально готовятся домашний поединок против лондонского клуба провести намного лучше, чем проваленный выездной. А «Челси» нужно думать о себе, ведь растеряли достаточно пунктов, чтобы переживать.

«Арсенал» дышит в спину, Сульшер обошел в таблице. Если сегодня последует осечка, то Маурисио, у которого появились за последние полтора месяца проблемы во взаимоотношениях с игроками, может попасть в мясорубку, где уже побывали тренерские души Моуриньо и Конте.

Там вышел фарш с отставками. Сегодня определяющий день не только для «Ливерпуля», ведь болеют против МС , но и для «Челси», у которого свой война – против МЮ и «Арсенала».

Составы и тактика команд

Одинаковая расстановка – «4-3-3», и схожие тренерские подходы - вертикальная игра с желанием контролировать мяч, помогает сравнить «Челси» и «Манчестер Сити». У «горожан» на двенадцать пунктов больше, хотя у «Челси» матч в запасе. По пропущенным разница пока всего 3 мяча, а по забитым целых 23 в пользу атаки с Агуэро.

Зато у «Челси» есть стабильность состава. Кепу обычно защищает четверка Аспиликуэта – Рюдигер – Давид Луис – Алонсо. Жоржиньо несколько раз играл ниже своего уровня в Англии, но Канте – красавчик. А Ковачича всегда можно заменить на Баркли, раз Паредес ехал в «Челси», но не доехал, и очутился в итоге в ПСЖ .

Ждем на поле много звезд АПЛ разного масштаба, плюс новичка со стороны гостей - Игуаина. У «Сити» будет знакомый состав, а перемены могут коснуться лишь нескольких позиций. Возможно, Гвардиола попробует сыграть против «Челси» с Ляпортом как левым беком. А Отаменди и Стоунз выйдут в центре – протестируют вариант и для плей-офф ЛЧ .

Де Брюйне, Давид Сильва и Фернандиньо зададут жару в центре. Сане, Стерлинг и Агуэро могут выйти на острие. Стартует решающая фаза сезона, а из травмированных основных игроков на две команды только весельчак Менди. Но Бенжамен уже выписался из лазарета и катается по Европе. Прекрасно, что почти все лучшие могут выйти на поле.

Ориентировочные составы

«Манчестер Сити» (4-3-3): Эдерсон – Уокер, Стоунз, Отаменди, Ляпорт (Делф) – Д. Сильва, Фернандиньо, Де Брюйне – Сане, Агуэро, Стерлинг.

«Челси» (4-3-3): Кепа – Аспиликуэта, Рюдигер, Луис, Алонсо – Канте, Жоржиньо, Баркли – Виллиан, Игуаин, Азар.

Ключевые противостояния

Де Брюйне и Фернандиньо – Канте и Жоржиньо. Французу приходится атаковать, бельгийцу – работать в опорной зоне, а Жоржиньо и Фернандиньо на своих местах опорников-плеймейкеров. Дуэли в центре поля зададут тон игре, ведь «Челси» важно остаться собой. Не выйдут из «автобуса» - проиграют.

Алонсо и Азар – Уокер. Используя Сане, Стерлига или Мареза в атаке, Гвардиола добавляет головной боли в обороне, ведь Уокер – средний защитник. Алонсо и Азар наоборот – сильные атакующие фланговые игроки, и хотя Эден там, где мяч, а не где бровка, если задергать Кайла – «Челси» получит контратаки.

Ляпорт – Виллиан. Француз может сыграть на непривычной позиции, которая не всегда подходит его габаритам и стилю футбола. Но это значит, что у Виллиана появляется шанс за счет ширины, от которой Гвардиола всеми силами отходит. Хосеп играл даже «3-3-4», когда хватало свежести, смелости и был Менди. Виллиан будет и атаковать, и строить первый редут.

Агуэро - Рюдигер и Луис. «Челси» мало пропускает, но при этом часто с мячом и атакует. Рюдигер и Давид Луис шикарно работают с мячом, но без него эти защитники явно не аналог одной из легендарных связок прошлого. Почему? А потому что здесь нет более спокойного и рассудительного. Так что Агуэро, набравший форму, сегодня их подергает при первой возможности.

Стоунз и Отаменди - Игуаин. Новая дуэль, и учтите, что если у МС выйдет Отаменди с шикарным первым пасом, но рисованной манерой, то Гонсало, прекрасно знакомый с напарником по сборной, может сыграть круто. Идеальные для Игуаина соперники – свой и давно не дружеский англичанин. Над «Колобком» беззлобно прикалываемся, но Гонсало – крутой форвард. Для больших матчей в АПЛ ? Сегодня узнаем ответ.

Гвардиола - Сарри. До прошлой встречи было 3 из 3 побед Хосепа над Маурисио. Но прошлый поединок вселил в Сарри и «Челси» уверенность, что можно и нужно обыгрывать «Манчестер Сити». Как минимум – набирать очки. Сегодня понятно, кто фаворит, но тренерские решения сильно влияют в матчах соперников такого высокого класса.

Важные факты накануне игры

- во всех турнирах нулевой ничьей не было с ноября 2011 года, то есть чуть больше семи лет. При этом невероятной результативностью матчи тоже не балуют. В 5 последних играх забили всего 9 раз, по 1.8 мяча за игру. В трех последних – 6 мячей, по 2 за матч;

- в 10 последних матчах в рамках АПЛ в четырех случаях забивали обе команды, а в шести – одна. У взаимоотношений раздвоение сюжетных личностей. Также бросается в глаза, что в чемпионате Англии в это паре не было ничьей долгих четырех года – семь матчей подряд;

- с 2008 года – за десять лет, в АПЛ «Манчестер Сити» забил «Челси» больше двух мячей всего три раза. Причем обе победы по 3:0 случились в одном сезоне – чемпионском для «Лестера» и кризисном для «Челси». Явно не самый удобный соперник «горожан»;

- у Гвардиолы плохая статистика против «Челси» с давних времен. Сначала было семь матчей без побед подряд, потом три успеха кряду, а теперь снова поражение от Сарри. Суммируем и получаем скверную статистику – 11 матчей и всего 3 победы;

- ждем на поле четверку лидеров по пасам за игру. Жоржиньо первый с отрывом, но у Ляпорта, Рюдигера и Стоунза в среднем больше 80 передач за матч. Только ван Дейк может с ними тягаться. Кстати, Давид Луис выше Стоунза по общему количеству пасов, сегодня матч адептов контроля мяча и выхода в атаку через защитников;

- Гвардиола праздновал победы в 13 из последних 14 домашних матчей в АПЛ . Также в 9 последних играх перешли отметку «тотал больше 2.5». А вот в 4 последних играх с «Челси» во всех турнирах наоборот собрали «тотал меньше 2.5». Сегодня будет мало или много голов? Угадать трудно;

- у «Манчестер Сити» в 14 последних домашних матчах АПЛ минимум по два забитых мяча за вечер. Понятно, кто сегодня будет больше атаковать, но посмотрим, как Игуаин оценит защиту Гвардиолы. Если Гонсало посчитает их съедобными, а Азар поможет их приготовить – будет весело.

Прогноз «Соккер.ру»: «Манчестер Сити» в этот раз не уступит «Челси», но за победу придется повоевать. Ведь гости понимают опасность момента – можно выпасть из топ-4. И у «Манчестер Сити» мотивация зашкаливает – нельзя отпускать «Ливерпуль» в отрыв.