Выбирайте победителя Лиги чемпионов!

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен  Тоттенхэм 3:1  Лестер Сити 1.3 4.9 12.5
19:00 сегодня  Манчестер Сити -:-  Челси 1.5 4.5 7.25
Испания. Примера 2018/2019, 23 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен  Леганес 3:0  Бетис - - -
18:15 27’  Валенсия 0:0  Реал Сосьедад - - -
20:30 сегодня  Севилья -:-  Эйбар 1.6 4 5.5
22:45 сегодня  Атлетик Б -:-  Барселона - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 23 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен  Болонья 1:1  Дженоа 2.9 2.25 3.85
17:00 83’  Торино 1:0  Удинезе 1.25 5.1 17
17:00 83’  Аталанта 2:1  СПАЛ 2.5 3.2 2.9
17:00 86’  Сампдория 0:1  Фрозиноне 3.4 3.1 2.25
20:00 сегодня  Сассуоло -:-  Ювентус - - -
22:30 сегодня  Милан -:-  Кальяри 1.48 4 7.4
Германия. Бундеслига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:30 54’  Вердер 3:0  Аугсбург 1.04 16 46
20:00 сегодня  Фортуна -:-  Штутгарт 2 3.4 3.8
Франция. Лига 1 2018/2019, 24 тур 1 X 2
17:00 Идет второй тайм, 86’  Монпелье 1:2  Монако 7.7 3.5 1.57
17:00 87’  Тулуза 1:1  Реймс 3.3 2.2 3.3
17:00 86’  Нант 2:3  Ним 1.04 17 50
19:00 сегодня  Ренн -:-  Сент-Этьен 2.05 3.4 3.6
19:00 сегодня  Генгам -:-  Лилль 3.3 3.25 2.25
23:00 сегодня  Ницца -:-  Лион 4.5 4.1 1.7
Австралия. А-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
09:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мельбурн ВикториМельбурн Виктори 1:2 Логотип футбольный клуб Перт ГлориПерт Глори 2.45 3.45 2.6
Азербайджан. Премьер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Нефтчи (Баку)Нефтчи 2:0 Логотип футбольный клуб Кешля (Баку)Кешля 1.32 4.6 9
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сабаил (Баку)Сабаил 0:2 Логотип футбольный клуб ЗираЗира 2.12 3.35 3.25
Албания. Первый дивизион 2018/2019, 16 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо Тр (Тирана)Динамо Тр 2:0 Логотип футбольный клуб Фуше-КружеФуше-Круже - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БеселижаБеселижа 1:0 Логотип футбольный клуб ВораВора - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Влажния (Шкодер)Влажния 3:0 Логотип футбольный клуб Шенколли (Леже)Шенколли - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПоградесиПоградеси 0:3 Логотип футбольный клуб Бюлис (Баллш)Бюлис - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томори БератТомори Берат 3:2 Логотип футбольный клуб Аполония ФьерАполония Фьер - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КукесКукес 0:1 Логотип футбольный клуб ТиранаТирана 2.75 1.65 9
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Луфтетари Жирокас (Жирокастер)Луфтетари Жирокас 0:0 Логотип футбольный клуб Фламуртари (Влера)Фламуртари - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Теута (Дуррес)Теута -:- Логотип футбольный клуб Камза (Камез)Камза - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 31 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити 3:0 Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун 1.13 7.7 21
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 0:0 Логотип футбольный клуб Тальерес КордобаТальерес Кордоба 3.6 1.45 10
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 2:1 Логотип футбольный клуб Унион СФ (Санта-Фе)Унион СФ 1.08 7.9 50
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюэллс Олд Бойз (Росарио)Ньюэллс Олд Бойз -:- Логотип футбольный клуб Росарио СентральРосарио Сентраль 2.1 3 3.75
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус -:- Логотип футбольный клуб Сан-Мартин ТукуманСан-Мартин Тукуман 2 3.2 4
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 23 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико Феникс (Пилар)Атлетико Феникс -:- Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо -:- Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес 1.67 3.45 5.2
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 15 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия МендосаХимнасия Мендоса 2:0 Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
01:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Чакарита Хун (Сан Мартин)Чакарита Хун 0:2 Логотип футбольный клуб Индепендьенте Р (Мендоса)Индепендьенте Р - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Химнасия ЖужуйХимнасия Жужуй -:- Логотип футбольный клуб Нуэва Чикаго ( Матадерос)Нуэва Чикаго - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе -:- Логотип футбольный клуб Альмагро (Буэнос-Айрес)Альмагро - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал С (Саранди)Арсенал С -:- Логотип футбольный клуб Олимпо (Байя-Бланка)Олимпо - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КануэласКануэлас -:- Логотип футбольный клуб ЭкскурсионистасЭкскурсионистас - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако -:- Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво АрмениоДепортиво Арменио -:- Логотип футбольный клуб ИтусаингоИтусаинго - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аргентино КульмесАргентино Кульмес -:- Логотип футбольный клуб Эль ПорвенирЭль Порвенир - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Серкль БрюггеСеркль Брюгге 2:2 Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге 8.5 2.25 1.97
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт -:- Логотип футбольный клуб Зюлте-ВарегемЗюлте-Варегем 1.65 4 4.5
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГентГент -:- Логотип футбольный клуб МускронМускрон 1.5 3.8 6.5
Бразилия. Лига Баияно 2019, 5 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Витория КонВитория Кон -:- Логотип футбольный клуб ЖекиеЖекие - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина -:- Логотип футбольный клуб АлагоиньясАлагоиньяс - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Жакупенсе (Риашан-ду-Жакупи)Жакупенсе -:- Логотип футбольный клуб Жуазейренсе (Жуазейру)Жуазейренсе - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия -:- Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 6 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Жувентуд (Кашиас-ду-Сул)Жувентуд -:- Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бразил де ПелотасБразил де Пелотас -:- Логотип футбольный клуб АймореАйморе 1.8 3.65 3.8
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Гремио (Порту-Алегри)Гремио -:- Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 6 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин 3:1 Логотип футбольный клуб УРТУРТ 1.13 8 14
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа 1:0 Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова -:- Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Крузейро (Белу-Оризонти)Крузейро -:- Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас 1.2 5.8 10.5
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 0:0 Логотип футбольный клуб Сулия (Маракайбо)Сулия - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Лара (Баркисимето)Депортиво Лара 2:0 Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас - - -
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Португеса (Акаригуа)Португеса 1:2 Логотип футбольный клуб Эстудиантес Кар (Каракас)Эстудиантес Кар - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Самора (Баринас)Самора 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Льянерос (Гуанаре)Льянерос -:- Логотип футбольный клуб Минерос ГайанаМинерос Гайана - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво Гуайра (Каракас)Депортиво Гуайра -:- Логотип футбольный клуб Депортиво А (Пуэрто Ла Круз)Депортиво А - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво Тачира (Сан-Кристобаль)Депортиво Тачира -:- Логотип футбольный клуб КаракасКаракас - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург 1:1 Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн 2.5 3.45 2.5
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эрцгебирге (Ауэ)Эрцгебирге 0:3 Логотип футбольный клуб ИнгольштадтИнгольштадт 2.85 3.05 2.45
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ДармштадтДармштадт 1:2 Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм 2.35 3.2 2.9
Германия. Третья лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АаленАален 1:2 Логотип футбольный клуб МеппенМеппен 5.6 4.05 1.52
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Айнтрахт Бр (Брауншвейг)Айнтрахт Бр 2:3 Логотип футбольный клуб Вехен (Висбаден)Вехен 2.65 3.05 2.65
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 5 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья 1:1 Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон - - -
04:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 0:1 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК 1:0 Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ 1.07 8 37
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос -:- Логотип футбольный клуб Левадиакос (Левадия)Левадиакос 1.45 3.8 9.5
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК -:- Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 2.3 3.1 3.3
Дания. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХоброХобро 0:0 Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс 4.8 1.55 4.6
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОльборгОльборг 0:3 Логотип футбольный клуб РаннерсРаннерс - - -
18:00 41’ Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 1:1 Логотип футбольный клуб Брондбю (Брённбю)Брондбю 2.5 3.45 2.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген -:- Логотип футбольный клуб ОденсеОденсе 1.65 3.6 5.2
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад -:- Логотип футбольный клуб Бней-Иегуда (Тель-Авив)Бней-Иегуда 2.7 3.2 2.5
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бейтар (Иерусалим)Бейтар -:- Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф 2.55 3.2 2.65
Испания. Сегунда 2018/2019, 25 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1:2 Логотип футбольный клуб КадисКадис 1.18 5.2 32
18:00 42’ Логотип футбольный клуб АльбасетеАльбасете 1:0 Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка 2.25 2.8 3.6
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГранадаГранада -:- Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 2.5 2.65 3.3
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия -:- Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия 1.9 3.1 4.3
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб МалагаМалага -:- Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас 1.95 3 4.3
Италия. Серия B 2018/2019, 23 тур 1 X 2
17:00 88’ Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа 1:1 Логотип футбольный клуб ПескараПескара 1.45 3.95 8.5
17:00 87’ Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 1:0 Логотип футбольный клуб КозенцаКозенца 2.65 2.3 3.9
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВеронаВерона -:- Логотип футбольный клуб КротонеКротоне - - -
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арис (Лимассол)Арис -:- Логотип футбольный клуб Этникос (Ахна)Этникос - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:00 86’ Логотип футбольный клуб Эносис (Паралимни)Эносис 0:1 Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ - - -
18:00 44’ Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)Омония 0:1 Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса 1.55 4.1 6.1
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК -:- Логотип футбольный клуб Алки Ор (Ороклини)Алки Ор 1.28 5.6 11
Колумбия. Примера А 2019, 4 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:2 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 0:1 Логотип футбольный клуб Депортес Толима (Ибаге)Депортес Толима - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 1:0 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Метелин (Метельин)Метелин 1:1 Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена - - -
Колумбия. Примера B 2019, 2 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио -:- Логотип футбольный клуб БоготаБогота - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОрсомарсоОрсомарсо -:- Логотип футбольный клуб Университарио Пп (Попаян)Университарио Пп - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 0:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 0:0 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита -:- Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ДалласДаллас 1:3 Логотип футбольный клуб Сан АнтониоСан Антонио - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Олимпия Л (Любляна)Олимпия Л -:- Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин - - -
06:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-Анджелес ГэлЛос-Анджелес Гэл 1:1 Логотип футбольный клуб ТоронтоТоронто - - -
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Нью-Йорк Ред БНью-Йорк Ред Б 3:2 Логотип футбольный клуб Финикс РайзингФиникс Райзинг - - -
14:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат -:- Логотип футбольный клуб Ваккер (Инсбрук)Ваккер - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 1:3 Логотип футбольный клуб Олимпия Гр (Грудац)Олимпия Гр - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од -:- Логотип футбольный клуб Ракув ЧенстоховаРакув Ченстохова - - -
18:30 14’ Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 1:0 Логотип футбольный клуб ХаугесундХаугесунд - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтеррейМонтеррей 4:0 Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро 0:2 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПачукаПачука 2:0 Логотип футбольный клуб Монаркас (Морелия)Монаркас - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Америка (Мехико)Америка 0:3 Логотип футбольный клуб ЛеонЛеон - - -
06:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Некакса (Агуаскальентес)Некакса 3:3 Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТолукаТолука -:- Логотип футбольный клуб Крус Асуль (Мехико)Крус Асуль 2.4 3.05 2.95
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 21 тур 1 X 2
14:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фортуна Сд (Ситтард)Фортуна Сд 4:1 Логотип футбольный клуб Экселсиор (Роттердам)Экселсиор 1.35 4.6 9.5
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГронингенГронинген 2:1 Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс 4.15 1.65 4.5
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭмменЭммен 3:2 Логотип футбольный клуб Ден Хааг (Гаага)Ден Хааг 1.35 3.9 16
18:45 сегодня Логотип футбольный клуб УтрехтУтрехт -:- Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ 5.2 4.15 1.55
Парагвай. Примера дивизион 2019, 5 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 4:0 Логотип футбольный клуб Хенерал Диас (Луке)Хенерал Диас - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка 0:1 Логотип футбольный клуб Олимпия (Асунсьон)Олимпия - - -
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Выбирайте победителя Лиги чемпионов!

сегодня, 16:00

Во вторник начнется турнир, которого так долго ждали – кубковая стадия главного еврокубка. «Соккер.ру» ищет и находит фаворитов.

Главные аутсайдеры

«Шальке», «Лион», «Рома», «Порту», «Аякс»

• «Шальке» - самая нерезультативная команда плей-офф ЛЧ. Забили всего 7 мячей, хуже никого не найти, хотя столько же раз отличился МЮ Моуриньо;

• «Лион» дважды на групповом этапе отбирал очки у «Манчестер Сити». Если Вальверде не учтет ошибки Гвардиолы – «ткачи» покажут, как играть вторым номером (единственный клуб плей-офф с владением ниже 50 %);

• «Рома» на групповом этапе не очень дорожила мячом – брак в 16 % отправляет ее низко в списке участников плей-офф, но есть команды и хуже. У «Ливерпуля» 18.1 % брака – впечатляет;

• «Порту» выиграл группу, забил пятнадцать мячей. Третий показатель турнира, делят место с «Баварией» и опережают «Барселону» на один гол;

• «Аякс» в своей группе забил всего на один гол меньше, чем «Реал» в квартете, где был однозначным фаворитом. У голландцев получалось играть первым номером, владение выше 55 %.

Отличный у аутсайдеров - по мнению специалистов по ставкам, состав. Но в каждом случае есть веские причины не верить, что данные клубы доберутся до финала. «Шальке» выпал злой жребий – «Манчестер Сити» сильнее и должен идти дальше, ведь «кобальтовые» вышли из не самой сложной, ровной группы, и в Бундеслиге не показывают ничего, кроме активного сопротивления.

Для «Лиона» коварный жребий подготовил «Барселону» - еще один фаворит розыгрыша, который научен неудачным опытом прошлого сезона и влетом от «Ромы». С одной стороны, каталонцы не играют круто, а «Лион» в группе побеждал «Манчестер Сити», и недавно – ПСЖ в Лиге 1. Но острота иголок «ткачей» не значит, что «Барселона» им проиграет по сумме двух матчей. Хотя сопротивление оказать «Олимпик» точно может.

«Рома» уже была в полуфинале, но сейчас не в том состоянии, чтобы даже в бою с «Порту» быть фаворитом. У этой пары точно будет победитель, но перейдет в разряд аутсайдеров следующего этапа. А вот «Аяксу» просто не повезло со жребием – команда молодая, веселая, могла прожить в ЛЧ дольше. «Реал» по весне другой, Василий Уткин прав, и Солари вряд ли допустит ошибки, которые не показал даже «Фейеноорд», обыгравший клуб из Амстердама 6:2. Но это веселая пара – ждем голы.

Застряли в чистилище

«Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Боруссия» Д, «Атлетико»

• у МЮ были огромные проблемы с меткостью. По точным ударам за игру ниже ЦСКА. Всего 3.8 из каждых 13.7 выстрелов доходили до створа. У Сульшера статистика веселее;

• у «Тоттенхэма» вторая строчка по удачным обводкам. Уступили только ПСЖ, выше «Реала» и МС – собирали по 12 успешных случаев дриблинга в среднем за игру.

• у «Боруссии» Д худший показатель среди клубов плей-офф по ударам (11.5 за игру), но реализация выше, чем у «Ливерпуля», МЮ и «Тоттенхэма»;

• «Атлетико» по привычке держался по всем показателям в серединке, только по перехватам выделился – по 14 за матч, третье место после немцев среди команд плей-офф.

Не фавориты, хотя один клуб точно будет в четвертьфинале – «Тоттенхэм» и «Боруссия» Д играют между собой. А что отличает эту группу от предыдущей – есть деньги и имя, поэтому можно представить МЮ Сульшера в полуфинале при проходе ПСЖ и удачном жребии следующей стадии, а вот «Лиону» в полуфинал будет забраться еще сложнее. Зато в этой четверке команды меняют форму.

«Манчестер Юнайтед» из аутсайдера пары с ПСЖ превращается в равного соперника. Неймара не будет, Кавани получил травму, у парижан есть проблемы в центре поля, а Сульшер выигрывает и выигрывает. Уже добрался до временного четвертого места, занять которое Моуриньо мечтал лишь чудом. «Красные дьяволы» - загадка плей-офф Лиги чемпионов. ПСЖ может как отвозить их за счет своих козырей, так и уступить по сумме двух матчей.

«Атлетико» сыграет против «Ювентуса» - именно свидание с сеньором Криштиану отправило их из числа главных фаворитов в чистилище. Жребий сильно влияет, и поскольку «Реал» наглядно показал Аллегри, как надо играть против команды Симеоне – туринцы могут пройти дальше. Но не стоит недооценивать «индейцев». Для Диего встреча с «Ювентусом» личная, ведь он не только бывший игрок, но и фанат «Интера». Так что «бьянконери» легко в четвертьфинал проскочат, только если Роналду снова наклепает «матрасникам» голов, как умеет.

Главные фавориты Лиги чемпионов

«Манчестер Сити», «Барселона», «Ювентус», ПСЖ, «Ливерпуль», «Бавария» и «Реал»

• у «Манчестер Сити» всего четвертое место по проценту владения мячом, выше даже «Боруссия» Д. По точности паса вторые после «Реала», как и по голам;

• «Барселона» уступила «Реалу» по владению мячом, точности паса, ударам. Зато отличались чуть чаще – 14 голов делают каталонцев почти такими же успешными, как «Порту», у которого на мяч больше;

• «Ювентус» старался копировать стиль «Манчестер Сити» - схожие показатели по ударам, по владению мячом, по точности пасов, лучше игра наверху, даже в защите показатели похожие;

ПСЖ рубился в сложнейшей группе, но забил больше всех в Лиге чемпионов – 17 мячей. Понятно, что тут учитываются игры против «Црвены Звезды», ведь им накидали 10 мячей;

• «Ливерпуль» скромно провел групповой раунд, по голам на 12-м месте среди всех, наравне с «Атлетико», по ударам 8-е, по владению – 11-е. «Красным» нужно реабилитироваться в плей-офф, иначе немцы их обойдут;

• «Бавария» - вторая команда ЛЧ по количеству перехватов. Рядом с ней аутсайдеры, которые куда чаще работали без мяча – «Црвена Звезда» и «Локомотив». Немцы активные, ведь «Боруссия» на пятой строчке;

• «Реал» рекордсмен ЛЧ по количеству ударов, но скорее виной стиль ЦСКА, «Виктории» и «Ромы» в матчах против обладателя ЛЧ, нежели крутая игра осенью. Но по 20 ударов за матч – феноменальный показатель.

Забавно, что «Реал» многие специалисты по ставкам котируют ниже сразу пяти клубов. Но в целом логично. С другой стороны, потеря Роналду не означает, что Рамос, Варан, Марсело, Модрич и Кроос разучились играть в футбол. А Бензема так и вовсе ощутил прилив сил. Так что в восьмерке сильнейших «Реал» ждем точно. Кроме того, помним судейские скандалы.

Но если чиновникам УЕФА надоел «Мадрид» в финале, в этот раз рефери могут сработать против них. Зато есть ПСЖ – клуб, которому задолжали подарки судьбы, «Барселона» - команда, у которой самой полно скандалов. Среди фаворитов солидный «Ювентус», усиленный Роналду, и «Ливерпуль» Клоппа, который будет думать об АПЛ, но по привычке не сможет игнорировать любимый кубковый турнир. Только «красным» не повезло со жребием.

«Бавария» привыкла проигрывать в шаге от финала, в основном клубам из Испании. А вот с различными англичанами случались победы, так что у ПСЖ и немцев, например, шансы на проход дальше примерно равные. Ведь «Манчестер Юнайтед» прибавил. Вообще, только у Гвардиолы соперник, который заметно уступает в классе и удобен. Каталонцам достался «Лион» - агрессивный и результативный. «Атлетико» - опасный враг для «Ювентуса», МЮ – для ПСЖ.

Впрочем, если из представленной шестерки сразу четыре клуба окажутся в полуфиналах, удивленные глаза делать никто не станет. Но вспомните последние сезоны. Ждали этих же ребят в решающих стадиях, а в итоге там оказывались «Ливерпуль», «Рома», «Монако», «Атлетико» пару раз, и только в 2015 году в квартете лучших были только клубы с победами в ЛЧ – «Барселона», «Бавария», «Ювентус» и «Реал».

Лига чемпионов – своенравная дама, всегда соглашается на неожиданности и сюрпризы. «Лион» хочет стать вторым «Монако», «Манчестер Юнайтед» - как «Ливерпуль» в прошлом сезоне, только без такого трагичного финала. А «Аякс» с радостью бы оказался на месте «Ромы».

Мнение читателей. Кого видите победителем мадридского финала?

Еще один финал «Реала» и «Атлетико»? А если серьезно, то пора «денежным мешкам» подсуетиться. У ПСЖ ситуация как раз такая, чтобы показать характер, у «Манчестер Сити» дела идут лучше, но трофеев от этого больше не становится. Наконец, «Барселону» опасно недооценивать, ведь она, как «Реал» - коллектив с опытом победы в финале.

«Ювентус» заждался шанса, и будет трагикомично и цинично, если Буффон уехал в Париж за победой в Лиге чемпионов, а Турин выиграет кубок именно в этом сезоне. Но что важно перед началом плей-офф турнира? Нет единого фаворита. «Манчестер Сити» вряд ли проиграет «Шальке», но Гвардиоле будет сложно и против «Реала», и против «Барселоны», если пересекутся.

Победитель пары «Атлетико» и «Ювентуса» будет серьезным бойцом из-за колоссального опыта клубов, «Манчестер Юнайтед» и «Бавария», если пройдут дальше, могут вспомнить победное прошлое, поэтому ПСЖ и «Ливерпулю» уже не повезло – будет крайне сложно пройти в четвертьфиналы. Там окажутся двое из четверки «Боруссии» Д, «Тоттенхэма», «Порту» и «Ромы» - эти клубы претендуют на роль прошлогодних «волков» и «красных».

Будет забавно, если все главные фавориты настроятся подержать «ушастого» - МС, ПСЖ, «Ювентус» и «Барселона», а он снова окажется в руках Серхио Рамоса. Или «Реалу» пора рано вылететь из любимого турнира? Если так, то для начала должен найтись тот, кто выбьет мадридцев. Видите такой клуб? Делитесь мнением о том, кто сыграет и победит в финале на «Ванда Метрополитано» 1 июня 2019 года.

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Все комментарии
El Dassory
El Dassory
   538 / 789
сегодня в 18:35
Понятия не имею любая команда может выиграть ЛЧ, команды про которую можно сказать вот он фаворит нет, всё будет зависить от травм, формы и судей.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответил ДoбряK
   492 / 789
сегодня в 17:45
ПСЖ попался Реал в прошлом сезоне да и Эмери не зарядил команду сезоном ранее ПСЖ засудили в матче с Барселоной хотя Эмери умудрился проиграть противостояние Сейчас у них Тухель тут нельзя отскочить а если будет отскок то в четвертьфинале будут тоже сильные команды чуда не будет Чудо совершают тренеры а Сульшер пока неизвестно как себя проявит в матче с ПСЖ Что касается Ливерпуля то они фавориты подчеркну но у них не хватает глубины состава Им важна АПЛ и в ЛЧ ничего еще не ясно так есть еще много игр да и травмы могут быть а это остановит путь в ЛЧ
valt134
valt134
   278 / 789
сегодня в 17:31
Только не Реал. Приелся уже.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
   492 / 789
сегодня в 17:13
МС не может относится к фаворитам ЛЧ но в паре с Шальке да Фаворитом может быть победитель ЛЧ или команда находящаяся на пике формы Вот например МС выпал в прошлом сезоне Базель самый желанный соперник дальше они не прошли Попалась бы Бавария их упаковал бы Хайнкес В данный момент Баварию не тренирует Хайнкес и дела у них не лучшие в Бундеслиге тем более смена поколения у Баварии ушел Швайнштайгер Лам стареет Рибери и Роббен Так что такую Баварию Клопп при желании может пройти Далее Ювентус в фаворитах а Атлетико нет почему?В прошлом сезоне Ювентус с проблемами вышел из группы проиграл крупно Барселоне Сейчас Юве далеко не фаворит Атлетико может и проигрывает матчи но они держатся стабильно В группе ЛЧ они проиграли лишь Челси а все матчи сыграли вничью затем выиграли ЛЕ и выиграли у Реала в Суперкубке С той же Барселоной они не дали усомниться что атлеты сильнее в ЛЧ они прошли их дважды Боруссия Д хороша и эта команда вполне может кого нибудь вынести эта уже не прошлогодняя Боруссия Д О Роме мы забываем если покажет футбол прошлого сезона то с волками никто не захочет встречаться Это не одно и тоже чтобы сравнивать с Ювентусом Например при Анчелотти Милан лишь однажды выиграл Серию А но выиграл 2ЛЧ когда Ювентус и Интер делили первенство в Сериале у них был совсем другой уровень в ЛЧ Но главными фаворитами ЛЧ являются Ливерпуль Барселона ПСЖ
ДoбряK
ДoбряK
   335 / 789
сегодня в 17:03
Как бы Манчестер Юнайтед, который в чистилище, со слов автора, не вынес ПСЖ, которого автор статьи определил в фавориты)
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   117 / 789
сегодня в 16:43
anyway
Сегодня 13:15
>Главные фавориты Лиги чемпионов
>ливерпуль

))))))))))
--------------------------------------------------------
МЮ даже теневым фаворитом никто не считает, ахахаха
Ильдар Яруллин
Ильдар Яруллин
сегодня в 16:33
победит МС, хотя симпатизирую Ливеру
parallels
parallels
   9 / 789
сегодня в 16:26
не забываем, что победитель ЛЧ получает право сразиться в суперфинале с самим СПАРТАКОМ!
anyway
anyway
   112 / 789
сегодня в 16:15
>Главные фавориты Лиги чемпионов
>ливерпуль
))))))))))
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