Выбирайте победителя Лиги чемпионов!

сегодня, 16:00

Во вторник начнется турнир, которого так долго ждали – кубковая стадия главного еврокубка. «Соккер.ру» ищет и находит фаворитов.

Главные аутсайдеры

«Шальке», «Лион», «Рома», «Порту», «Аякс»

• «Шальке» - самая нерезультативная команда плей-офф ЛЧ . Забили всего 7 мячей, хуже никого не найти, хотя столько же раз отличился МЮ Моуриньо;

• «Лион» дважды на групповом этапе отбирал очки у «Манчестер Сити». Если Вальверде не учтет ошибки Гвардиолы – «ткачи» покажут, как играть вторым номером (единственный клуб плей-офф с владением ниже 50 %);

• «Рома» на групповом этапе не очень дорожила мячом – брак в 16 % отправляет ее низко в списке участников плей-офф, но есть команды и хуже. У «Ливерпуля» 18.1 % брака – впечатляет;

• «Порту» выиграл группу, забил пятнадцать мячей. Третий показатель турнира, делят место с «Баварией» и опережают «Барселону» на один гол;

• «Аякс» в своей группе забил всего на один гол меньше, чем «Реал» в квартете, где был однозначным фаворитом. У голландцев получалось играть первым номером, владение выше 55 %.

Отличный у аутсайдеров - по мнению специалистов по ставкам, состав. Но в каждом случае есть веские причины не верить, что данные клубы доберутся до финала. «Шальке» выпал злой жребий – «Манчестер Сити» сильнее и должен идти дальше, ведь «кобальтовые» вышли из не самой сложной, ровной группы, и в Бундеслиге не показывают ничего, кроме активного сопротивления.

Для «Лиона» коварный жребий подготовил «Барселону» - еще один фаворит розыгрыша, который научен неудачным опытом прошлого сезона и влетом от «Ромы». С одной стороны, каталонцы не играют круто, а «Лион» в группе побеждал «Манчестер Сити», и недавно – ПСЖ в Лиге 1. Но острота иголок «ткачей» не значит, что «Барселона» им проиграет по сумме двух матчей. Хотя сопротивление оказать «Олимпик» точно может.

«Рома» уже была в полуфинале, но сейчас не в том состоянии, чтобы даже в бою с «Порту» быть фаворитом. У этой пары точно будет победитель, но перейдет в разряд аутсайдеров следующего этапа. А вот «Аяксу» просто не повезло со жребием – команда молодая, веселая, могла прожить в ЛЧ дольше. «Реал» по весне другой, Василий Уткин прав, и Солари вряд ли допустит ошибки, которые не показал даже «Фейеноорд», обыгравший клуб из Амстердама 6:2. Но это веселая пара – ждем голы.

Застряли в чистилище

«Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Боруссия» Д, «Атлетико»

• у МЮ были огромные проблемы с меткостью. По точным ударам за игру ниже ЦСКА . Всего 3.8 из каждых 13.7 выстрелов доходили до створа. У Сульшера статистика веселее;

• у «Тоттенхэма» вторая строчка по удачным обводкам. Уступили только ПСЖ , выше «Реала» и МС – собирали по 12 успешных случаев дриблинга в среднем за игру.

• у «Боруссии» Д худший показатель среди клубов плей-офф по ударам (11.5 за игру), но реализация выше, чем у «Ливерпуля», МЮ и «Тоттенхэма»;

• «Атлетико» по привычке держался по всем показателям в серединке, только по перехватам выделился – по 14 за матч, третье место после немцев среди команд плей-офф.

Не фавориты, хотя один клуб точно будет в четвертьфинале – «Тоттенхэм» и «Боруссия» Д играют между собой. А что отличает эту группу от предыдущей – есть деньги и имя, поэтому можно представить МЮ Сульшера в полуфинале при проходе ПСЖ и удачном жребии следующей стадии, а вот «Лиону» в полуфинал будет забраться еще сложнее. Зато в этой четверке команды меняют форму.

«Манчестер Юнайтед» из аутсайдера пары с ПСЖ превращается в равного соперника. Неймара не будет, Кавани получил травму, у парижан есть проблемы в центре поля, а Сульшер выигрывает и выигрывает. Уже добрался до временного четвертого места, занять которое Моуриньо мечтал лишь чудом. «Красные дьяволы» - загадка плей-офф Лиги чемпионов. ПСЖ может как отвозить их за счет своих козырей, так и уступить по сумме двух матчей.

«Атлетико» сыграет против «Ювентуса» - именно свидание с сеньором Криштиану отправило их из числа главных фаворитов в чистилище. Жребий сильно влияет, и поскольку «Реал» наглядно показал Аллегри, как надо играть против команды Симеоне – туринцы могут пройти дальше. Но не стоит недооценивать «индейцев». Для Диего встреча с «Ювентусом» личная, ведь он не только бывший игрок, но и фанат «Интера». Так что «бьянконери» легко в четвертьфинал проскочат, только если Роналду снова наклепает «матрасникам» голов, как умеет.

Главные фавориты Лиги чемпионов

«Манчестер Сити», «Барселона», «Ювентус», ПСЖ , «Ливерпуль», «Бавария» и «Реал»

• у «Манчестер Сити» всего четвертое место по проценту владения мячом, выше даже «Боруссия» Д. По точности паса вторые после «Реала», как и по голам;

• «Барселона» уступила «Реалу» по владению мячом, точности паса, ударам. Зато отличались чуть чаще – 14 голов делают каталонцев почти такими же успешными, как «Порту», у которого на мяч больше;

• «Ювентус» старался копировать стиль «Манчестер Сити» - схожие показатели по ударам, по владению мячом, по точности пасов, лучше игра наверху, даже в защите показатели похожие;

• ПСЖ рубился в сложнейшей группе, но забил больше всех в Лиге чемпионов – 17 мячей. Понятно, что тут учитываются игры против «Црвены Звезды», ведь им накидали 10 мячей;

• «Ливерпуль» скромно провел групповой раунд, по голам на 12-м месте среди всех, наравне с «Атлетико», по ударам 8-е, по владению – 11-е. «Красным» нужно реабилитироваться в плей-офф, иначе немцы их обойдут;

• «Бавария» - вторая команда ЛЧ по количеству перехватов. Рядом с ней аутсайдеры, которые куда чаще работали без мяча – «Црвена Звезда» и «Локомотив». Немцы активные, ведь «Боруссия» на пятой строчке;

• «Реал» рекордсмен ЛЧ по количеству ударов, но скорее виной стиль ЦСКА , «Виктории» и «Ромы» в матчах против обладателя ЛЧ , нежели крутая игра осенью. Но по 20 ударов за матч – феноменальный показатель.

Забавно, что «Реал» многие специалисты по ставкам котируют ниже сразу пяти клубов. Но в целом логично. С другой стороны, потеря Роналду не означает, что Рамос, Варан, Марсело, Модрич и Кроос разучились играть в футбол. А Бензема так и вовсе ощутил прилив сил. Так что в восьмерке сильнейших «Реал» ждем точно. Кроме того, помним судейские скандалы.

Но если чиновникам УЕФА надоел «Мадрид» в финале, в этот раз рефери могут сработать против них. Зато есть ПСЖ – клуб, которому задолжали подарки судьбы, «Барселона» - команда, у которой самой полно скандалов. Среди фаворитов солидный «Ювентус», усиленный Роналду, и «Ливерпуль» Клоппа, который будет думать об АПЛ , но по привычке не сможет игнорировать любимый кубковый турнир. Только «красным» не повезло со жребием.

«Бавария» привыкла проигрывать в шаге от финала, в основном клубам из Испании. А вот с различными англичанами случались победы, так что у ПСЖ и немцев, например, шансы на проход дальше примерно равные. Ведь «Манчестер Юнайтед» прибавил. Вообще, только у Гвардиолы соперник, который заметно уступает в классе и удобен. Каталонцам достался «Лион» - агрессивный и результативный. «Атлетико» - опасный враг для «Ювентуса», МЮ – для ПСЖ .

Впрочем, если из представленной шестерки сразу четыре клуба окажутся в полуфиналах, удивленные глаза делать никто не станет. Но вспомните последние сезоны. Ждали этих же ребят в решающих стадиях, а в итоге там оказывались «Ливерпуль», «Рома», «Монако», «Атлетико» пару раз, и только в 2015 году в квартете лучших были только клубы с победами в ЛЧ – «Барселона», «Бавария», «Ювентус» и «Реал».

Лига чемпионов – своенравная дама, всегда соглашается на неожиданности и сюрпризы. «Лион» хочет стать вторым «Монако», «Манчестер Юнайтед» - как «Ливерпуль» в прошлом сезоне, только без такого трагичного финала. А «Аякс» с радостью бы оказался на месте «Ромы».

Мнение читателей. Кого видите победителем мадридского финала?

Еще один финал «Реала» и «Атлетико»? А если серьезно, то пора «денежным мешкам» подсуетиться. У ПСЖ ситуация как раз такая, чтобы показать характер, у «Манчестер Сити» дела идут лучше, но трофеев от этого больше не становится. Наконец, «Барселону» опасно недооценивать, ведь она, как «Реал» - коллектив с опытом победы в финале.

«Ювентус» заждался шанса, и будет трагикомично и цинично, если Буффон уехал в Париж за победой в Лиге чемпионов, а Турин выиграет кубок именно в этом сезоне. Но что важно перед началом плей-офф турнира? Нет единого фаворита. «Манчестер Сити» вряд ли проиграет «Шальке», но Гвардиоле будет сложно и против «Реала», и против «Барселоны», если пересекутся.

Победитель пары «Атлетико» и «Ювентуса» будет серьезным бойцом из-за колоссального опыта клубов, «Манчестер Юнайтед» и «Бавария», если пройдут дальше, могут вспомнить победное прошлое, поэтому ПСЖ и «Ливерпулю» уже не повезло – будет крайне сложно пройти в четвертьфиналы. Там окажутся двое из четверки «Боруссии» Д, «Тоттенхэма», «Порту» и «Ромы» - эти клубы претендуют на роль прошлогодних «волков» и «красных».

Будет забавно, если все главные фавориты настроятся подержать «ушастого» - МС , ПСЖ , «Ювентус» и «Барселона», а он снова окажется в руках Серхио Рамоса. Или «Реалу» пора рано вылететь из любимого турнира? Если так, то для начала должен найтись тот, кто выбьет мадридцев. Видите такой клуб? Делитесь мнением о том, кто сыграет и победит в финале на «Ванда Метрополитано» 1 июня 2019 года.

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