«Арсенал», «Севилья» или «Челси»? Ищем победителя Лиги Европы

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Лига Европы 2018/2019, 1/16 финала 1 X 2
20:55 сегодня  Славия П -:-  Генк 2.25 3.25 3.25
20:55 сегодня  Рапид В -:-  Интер 5.4 3.55 1.7
20:55 сегодня  Галатасарай -:-  Бенфика 2.7 3.25 2.65
20:55 сегодня  БАТЭ -:-  Арсенал 7.5 4.9 1.38
20:55 сегодня  Лацио -:-  Севилья 2.4 3.2 3.05
20:55 сегодня  Олимпиакос -:-  Динамо К 2 3.35 3.9
20:55 сегодня  Ренн -:-  Бетис 2.85 3.3 2.5
20:55 сегодня  Краснодар -:-  Байер 3.75 3.8 2
23:00 сегодня  Цюрих -:-  Наполи 7.5 4.6 1.42
23:00 сегодня  Брюгге -:-  Зальцбург 3.25 3.4 2.2
23:00 сегодня  Виктория П -:-  Динамо Зб 2.85 3.1 2.6
23:00 сегодня  Спортинг -:-  Вильярреал 2.2 3.4 3.25
23:00 сегодня  Селтик -:-  Валенсия 3.05 3.2 2.4
23:00 сегодня  Шахтер Дн -:-  Айнтрахт Ф 2.3 3.35 3.1
23:00 сегодня  Мальме -:-  Челси 8.4 4.5 1.4
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 4:3 Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ 2:2 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
04:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Прогресо (Эль-Прогресо)Прогресо 1:2 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа 0:1 Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
15:30 39’ Логотип футбольный клуб Эль Дахлиа (Каир)Эль Дахлиа 1:1 Логотип футбольный клуб Эль-ГунаЭль-Гуна 2.6 2.9 2.8
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Масри (Порт-Саид)Аль-Масри -:- Логотип футбольный клуб Миср Эль Макаса (Фаюм)Миср Эль Макаса 2.35 2.9 3
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Пирамидс (Эль-Файюм)Пирамидс -:- Логотип футбольный клуб Смуха (Александрия)Смуха - - -
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
14:30 81’ Логотип футбольный клуб Ист Бенгал (Калькутта)Ист Бенгал 5:0 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
17:50 сегодня Логотип футбольный клуб Умм-СалальУмм-Салаль -:- Логотип футбольный клуб Аль-Гарафа (Доха)Аль-Гарафа - - -
20:10 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-РайянАль-Райян -:- Логотип футбольный клуб Аль-Араби (Доха)Аль-Араби - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 10 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 3:0 Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 2:2 Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано 3:2 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес 0:0 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе 1:0 Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
02:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб ТусонТусон -:- Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас 4:1 Логотип футбольный клуб ХьюстонХьюстон - - -
16:00 5’ Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи 0:0 Логотип футбольный клуб Ангушт (Назрань)Ангушт - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб МариборМарибор -:- Логотип футбольный клуб Кайрат (Алматы)Кайрат - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Сиони (Болниси)Сиони - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Луисвилль СитиЛуисвилль Сити - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Йорк Ред БНью-Йорк Ред Б -:- Логотип футбольный клуб Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)Реал Солт-Лейк - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 1 тур 1 X 2
02:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ 2:4 Логотип футбольный клуб Олимпия (Асунсьон)Олимпия - - -
Россия. Кубок ФНЛ 2019, 3 тур 1 X 2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МуромМуром 1:2 Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)Мордовия - - -
13:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор 1:0 Логотип футбольный клуб Пюник (Ереван)Пюник - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)Чертаново -:- Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник - - -
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень -:- Логотип футбольный клуб РигаРига - - -
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
15:45 25’ Логотип футбольный клуб Аль-Фейха (Аль-Маджмаах)Аль-Фейха 0:0 Логотип футбольный клуб Аль-Фатех (Эль-Хаса)Аль-Фатех - - -
18:35 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Таавон (Бурайда)Аль-Таавон -:- Логотип футбольный клуб Оход (Медина)Оход - - -
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«Арсенал», «Севилья» или «Челси»? Ищем победителя Лиги Европы

сегодня, 15:30

«Соккер.ру» интересно имя вашего фаворита. Ведь в турнире, где участвуют клубы РПЛ, в финал хотят не только англичане.

Записные аутсайдеры, или «за кого болеть»

Клубы категории: БАТЭ, «Мальме», «Рапид», «Брюгге», «Цюрих», «Виктория», «Генк».

Поддержите тех, в кого не верят! БАТЭ нарвался на «Арсенал». Сочувствуем белорусскому клубу, хотя никто не отменял шанс на сенсацию. Но вряд ли в этом случае. «Мальме» против «Челси» - та же история. В «Рапид», хотя это победитель целого «Спартака», тоже не верят – жребий подсунул «Интер».

О «Брюгге» невысокого мнения, хотя бельгийцев так быстро хоронить после «Зальцбурга» на пути не спешите. Австрийцы не немцы и не испанцы, можно с ними попробовать сыграть, как с «Монако». А вот «Цюрих» вряд ли сыграет с «Наполи», как «Днепр» в прошлом. И даже «Динамо» из Загреба может огорчить «Викторию». Хотя в целом пара равная.

В этом пуле огорчает, что тут сразу два бывших соперника российских клубов в еврокубках, опередившие грандов РПЛ. «Виктория» и «Рапид» финишировали выше ЦСКА и «Спартака», а это – аутсайдеры плей-офф Лиги Европы.

Пограничники с «Краснодаром» и «Селтиком»

Клубы категории: «Краснодар», «Ренн», «Славия», «Фенербахче», «Олимпиакос», «Селтик», «Динамо» К, «Динамо» З, «Спортинг», «Галатасарай».

В ЛЕ есть записные фавориты, аутсайдеры и еще две группы команд. Те, от кого всегда ждут прорыва в теории. И те, кто способен на него, но не котируется пока высоко. «Быки» по делу во втором списке. Логично, что ни в «Краснодар», ни в киевские или загребское «Динамо» не верят. При этом всем понятно, что эти клубы могут пройти первый раунд, а позже при удачном жребии забраться в четвертьфинал.

Также «Ренн», «Фенербахче», «Галатасарай» - совершенно разные команды по готовности, структуре игры и стилю, но как и крепенькие «Славия» или «Олимпиакос», явно не подходят для статуса аутсайдеров. Одновременно, как и «Селтик» Брендана Роджерса, не тянут в список тех, кого можно включить в список «почти что фаворитов». Ну, и со жребием не всем повезло. «Краснодару» мог достаться и более легкий соперник.

«Зенит» и другие команды, способные на подвиги

Клубы категории: «Зенит», «Шахтер», «Бенфика», «Вильярреал», «Бетис», «Лацио», «Айнтрахт» Ф, «Байер», «Зальцбург» и «Валенсия».

Быть может, эксперты немного переоценивают «Зальцбург»? Хотя у австрийцев играющая команда. Не удивительно, что коэффициент на их успех в Лиге Европы выше, чем на триумф «Зенита». В этой категории российский клуб в хвосте. Также не верят, что «Шахтер» пройдет «Айнтрахт». Не доверяют до конца «Бенфике» - «Галатасарай» опасен. А также допускают, что у «Вильярреала» будут проблемы со «Спортингом».

Зато выделяют «Валенсию». Но «Селтик», особенно в Глазго – сложный соперник. Поэтому все эти клубы, как и «Бетис», которому сражаться с «Ренном», или «Лацио» - не повезло со жребием, досталась «Севилья», по делу застряли между группой «Краснодара» и теми, кого причисляют к главным фаворитам. Теоретически в четверке лучших можно представить и «Лацио», и «Бенфику», и «Шахтер», и «Байер». Но первые соперники у них серьезные.  

Главные фавориты и самые интересные пары

Клубы категории: «Челси», «Арсенал», «Наполи», «Интер», «Севилья».

Объяснимый список от букмекеров, поскольку здесь только клубы, где есть тренерский и кадровый потенциал для реально удачной кубковой кампании. С другой стороны, у двух фаворитов начались проблемы. У «Челси» два погрома от соперников разного класса, а упрямый Сарри говорит, что его стиль важнее результатов. Будут держаться выбранной модели. Некоторые футболисты за него, что не мешает много пропускать.

Плюс понятно, что для «Челси», как и «Арсенала», место в топ-4 АПЛ важнее финала Лиги Европы – английские фавориты могут выбрать неоптимальные составы, и за это в итоге заплатят вылетом. Если не в первом раунде, но чуть позже. «Наполи» может отнестись к еврокубкам с большим уважением, да и Анчелотти – наставник, способный выигрывать международные «чашки». Поэтому на  своем месте. А вот у «Интера» скандал с Икарди, проблемы со Спаллетти.

Так что миланцы, как и «Челси», скорее выиграют Лигу Европы, если посреди сезона вдруг придет новый тренер. Например, в «Интере» появится Антонио Конте, а в Лондоне найдут нового Ди Маттео в лице Дзолы – тогда команды с Икарди и Азаром на ведущих ролях себя покажут. А отдельно нужно говорить о клубах, где работал Эмери. Унаи объяснит «Арсеналу», как выиграл в ЛЕ. Но и «Севилья» старые трюки помнит – испанцы нестабильные, но могут обыграть любого в турнире, как обычно.

Мнение читателей. Кто выиграет Лигу Европы?

Тут еще сложнее, чем в случае с Лигой чемпионов. Но для самых смелых есть «Соккер-Мания» с призами для победителей.  На прогнозы нужны секунды, а если сделаете успешные ставки – сможете стать лучшим прогнозистом и экспертом-предсказателем среди всех. И отдельно приятно оставить комментарий с именем будущего победителя, обосновать свой выбор, а потом после финала показать всем - угадал.

Правильный прогноз – одна из прелестей футбола. Тем более, ошибочные ставки в этом случае ничего никому не стоят. И если рассуждать, подключая задачи на сезон, готовность и козыри, то «Арсенал» вправду выделяется среди всех участников турнира. У них есть глубина состава за счет дерзкой молодежи, им нужен финал еврокубка как клубу. В прошлом году добрались до полуфинала, где играл «Атлетико», а такого соперника сейчас нет.  

Но «Севилья» и «Наполи» - тоже хорошие команды, пускай у итальянцев почти 20 лет одни неудачи в борьбе за Кубок УЕФА, что надо учитывать. У испанцев личный опыт, а неаполитанцев тренирует Анчелотти – специалист по еврокубкам. У «Челси» началась черная полоса, но их тоже учитываем. Тем более, у Сарри нормальный соперник. А вот «Севилье» не шибко повезло – достался «Лацио».

«Селтик» и «Валенсия» - еще одна интересная пара на 14 февраля. Также может быть весело в перестрелке «Шахтера» и «Антрахта», как и в матчах «Краснодара» и «Байера». Связок, где ждем открытый футбол, предостаточно:  

Все пары 1/16 финала Лиги Европы

«Арсенал», «Севилья» или «Челси»? Ищем победителя Лиги Европы

Круг широкий, а сюрпризов в Лиге Европы обычно больше, чем в Лиге чемпионов. Матч «Зенита» открыл плей-офф, но ключевые противостояния увидим сегодня. Должно быть весело, и еще веселее попытаться угадать исход и отдельных матчей, и всего турнира.  

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Все комментарии
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   92 / 857
сегодня в 16:07
Арсенал выиграет ЛЕ
Роналду - король Фарер и Андорр
Роналду - король Фарер и Андорр
   31 / 857
сегодня в 16:02
К победе, Севилья!
К победе, Промес!
Сегодня покер Лацио с тебя!!!
Роналду - король Фарер и Андорр
Роналду - король Фарер и Андорр
   31 / 857
сегодня в 16:01
Записные аутсайдеры, или «за кого не болеть»
Клубы категории: Зенит, Краснодар.
blitz
blitz
   197 / 857
сегодня в 15:49
Победитель ЛЕ попадает на будущий год в ЛЧ, так что Арсенал и Челси имеют шанс туда попасть через финал ЛЕ. Если не изменяет память Челси уже один раз так и поступил.
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