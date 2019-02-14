«Арсенал», «Севилья» или «Челси»? Ищем победителя Лиги Европы

сегодня, 15:30

«Соккер.ру» интересно имя вашего фаворита. Ведь в турнире, где участвуют клубы РПЛ , в финал хотят не только англичане.

Записные аутсайдеры, или «за кого болеть»

Клубы категории: БАТЭ , «Мальме», «Рапид», «Брюгге», «Цюрих», «Виктория», «Генк».

Поддержите тех, в кого не верят! БАТЭ нарвался на «Арсенал». Сочувствуем белорусскому клубу, хотя никто не отменял шанс на сенсацию. Но вряд ли в этом случае. «Мальме» против «Челси» - та же история. В «Рапид», хотя это победитель целого «Спартака», тоже не верят – жребий подсунул «Интер».

О «Брюгге» невысокого мнения, хотя бельгийцев так быстро хоронить после «Зальцбурга» на пути не спешите. Австрийцы не немцы и не испанцы, можно с ними попробовать сыграть, как с «Монако». А вот «Цюрих» вряд ли сыграет с «Наполи», как «Днепр» в прошлом. И даже «Динамо» из Загреба может огорчить «Викторию». Хотя в целом пара равная.

В этом пуле огорчает, что тут сразу два бывших соперника российских клубов в еврокубках, опередившие грандов РПЛ . «Виктория» и «Рапид» финишировали выше ЦСКА и «Спартака», а это – аутсайдеры плей-офф Лиги Европы.

Пограничники с «Краснодаром» и «Селтиком»

Клубы категории: «Краснодар», «Ренн», «Славия», «Фенербахче», «Олимпиакос», «Селтик», «Динамо» К, «Динамо» З, «Спортинг», «Галатасарай».

В ЛЕ есть записные фавориты, аутсайдеры и еще две группы команд. Те, от кого всегда ждут прорыва в теории. И те, кто способен на него, но не котируется пока высоко. «Быки» по делу во втором списке. Логично, что ни в «Краснодар», ни в киевские или загребское «Динамо» не верят. При этом всем понятно, что эти клубы могут пройти первый раунд, а позже при удачном жребии забраться в четвертьфинал.

Также «Ренн», «Фенербахче», «Галатасарай» - совершенно разные команды по готовности, структуре игры и стилю, но как и крепенькие «Славия» или «Олимпиакос», явно не подходят для статуса аутсайдеров. Одновременно, как и «Селтик» Брендана Роджерса, не тянут в список тех, кого можно включить в список «почти что фаворитов». Ну, и со жребием не всем повезло. «Краснодару» мог достаться и более легкий соперник.

«Зенит» и другие команды, способные на подвиги

Клубы категории: «Зенит», «Шахтер», «Бенфика», «Вильярреал», «Бетис», «Лацио», «Айнтрахт» Ф, «Байер», «Зальцбург» и «Валенсия».

Быть может, эксперты немного переоценивают «Зальцбург»? Хотя у австрийцев играющая команда. Не удивительно, что коэффициент на их успех в Лиге Европы выше, чем на триумф «Зенита». В этой категории российский клуб в хвосте. Также не верят, что «Шахтер» пройдет «Айнтрахт». Не доверяют до конца «Бенфике» - «Галатасарай» опасен. А также допускают, что у «Вильярреала» будут проблемы со «Спортингом».

Зато выделяют «Валенсию». Но «Селтик», особенно в Глазго – сложный соперник. Поэтому все эти клубы, как и «Бетис», которому сражаться с «Ренном», или «Лацио» - не повезло со жребием, досталась «Севилья», по делу застряли между группой «Краснодара» и теми, кого причисляют к главным фаворитам. Теоретически в четверке лучших можно представить и «Лацио», и «Бенфику», и «Шахтер», и «Байер». Но первые соперники у них серьезные.

Главные фавориты и самые интересные пары

Клубы категории: «Челси», «Арсенал», «Наполи», «Интер», «Севилья».

Объяснимый список от букмекеров, поскольку здесь только клубы, где есть тренерский и кадровый потенциал для реально удачной кубковой кампании. С другой стороны, у двух фаворитов начались проблемы. У «Челси» два погрома от соперников разного класса, а упрямый Сарри говорит, что его стиль важнее результатов. Будут держаться выбранной модели. Некоторые футболисты за него, что не мешает много пропускать.

Плюс понятно, что для «Челси», как и «Арсенала», место в топ-4 АПЛ важнее финала Лиги Европы – английские фавориты могут выбрать неоптимальные составы, и за это в итоге заплатят вылетом. Если не в первом раунде, но чуть позже. «Наполи» может отнестись к еврокубкам с большим уважением, да и Анчелотти – наставник, способный выигрывать международные «чашки». Поэтому на своем месте. А вот у «Интера» скандал с Икарди, проблемы со Спаллетти.

Так что миланцы, как и «Челси», скорее выиграют Лигу Европы, если посреди сезона вдруг придет новый тренер. Например, в «Интере» появится Антонио Конте, а в Лондоне найдут нового Ди Маттео в лице Дзолы – тогда команды с Икарди и Азаром на ведущих ролях себя покажут. А отдельно нужно говорить о клубах, где работал Эмери. Унаи объяснит «Арсеналу», как выиграл в ЛЕ . Но и «Севилья» старые трюки помнит – испанцы нестабильные, но могут обыграть любого в турнире, как обычно.

Мнение читателей. Кто выиграет Лигу Европы?

Тут еще сложнее, чем в случае с Лигой чемпионов. Но для самых смелых есть «Соккер-Мания» с призами для победителей. На прогнозы нужны секунды, а если сделаете успешные ставки – сможете стать лучшим прогнозистом и экспертом-предсказателем среди всех. И отдельно приятно оставить комментарий с именем будущего победителя, обосновать свой выбор, а потом после финала показать всем - угадал.

Правильный прогноз – одна из прелестей футбола. Тем более, ошибочные ставки в этом случае ничего никому не стоят. И если рассуждать, подключая задачи на сезон, готовность и козыри, то «Арсенал» вправду выделяется среди всех участников турнира. У них есть глубина состава за счет дерзкой молодежи, им нужен финал еврокубка как клубу. В прошлом году добрались до полуфинала, где играл «Атлетико», а такого соперника сейчас нет.

Но «Севилья» и «Наполи» - тоже хорошие команды, пускай у итальянцев почти 20 лет одни неудачи в борьбе за Кубок УЕФА , что надо учитывать. У испанцев личный опыт, а неаполитанцев тренирует Анчелотти – специалист по еврокубкам. У «Челси» началась черная полоса, но их тоже учитываем. Тем более, у Сарри нормальный соперник. А вот «Севилье» не шибко повезло – достался «Лацио».

«Селтик» и «Валенсия» - еще одна интересная пара на 14 февраля. Также может быть весело в перестрелке «Шахтера» и «Антрахта», как и в матчах «Краснодара» и «Байера». Связок, где ждем открытый футбол, предостаточно:

Все пары 1/16 финала Лиги Европы

Круг широкий, а сюрпризов в Лиге Европы обычно больше, чем в Лиге чемпионов. Матч «Зенита» открыл плей-офф, но ключевые противостояния увидим сегодня. Должно быть весело, и еще веселее попытаться угадать исход и отдельных матчей, и всего турнира.