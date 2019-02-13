«Тоттенхэм» vs «Боруссия» Д. Предсказания бесполезны?

13 февраля 2019, 15:00

«Соккер.ру» надеется, что молодые по духу команды устроят на «Уэмбли» яркую зарубу в одной из самых интригующих пар плей-офф ЛЧ .

Во многих парах фаворит прослеживается, если не по статусу, то по игре. А тут обе команды с примерно одинаковыми шансами пройти дальше в Лиге чемпионов. Пора выяснить, кто круче по отдельным параметрам, а также в чем разница между «шпорами» и «шмелями», которая подскажет, кто окажется в четвертьфинале.

Текущее состояние команд

О кадровой ситуации чуть ниже, а здесь оценим соперников и результаты последних недель. «Тоттенхэм» переиграл «Лестер», «Ньюкасл» и «Уотфорд» - все матчи в АПЛ и дома, но на выезде уступил «Кристал Пэлас» и «Челси», что ухудшило их шансы неожиданно побороться за чемпионство в этом сезоне. «Боруссия» Д тоже захромала по пути за «салатницей» - после трех побед два ничейных результата в Бундеслиге, а между ними 3:3 с «Вердером» и вылет по пенальти из Кубка Германии. Против «Хоффенхайма» на выходных вели 3:0 к 74-й минуте, а завершилось все счетом 3:3. «Шпоры» подошли к первой игре ЛЧ более спокойными.

Результат: победа «Тоттенхэма».

Влияние места проведения

Оцениваем фактор для первой игры, то есть на «Уэмбли». У «Тоттенхэма» в пяти последних домашних играх 3 победы, нулевая ничья с «Челси» и поражение от МЮ в матче, где Давид Де Хеа отразил 11 ударов в створ своих ворот. Бюрки вряд ли в состоянии повторить нечто подобное. А ведь «Боруссия» из Дортмунда – домашняя команда, причины успешной игры в родных желто-черных стенах объяснять давно никому не нужно. Дома уничтожили «Атлетико» 4:0, а в гостях проиграли 2:0. Дома у них в этом сезоне нет поражений, а в гостях бывают, хотя и редко. Вот только и «Тоттенхэму» большой «Уэмбли» не всегда приносит удачу, что обнуляет влияние фактора своего поля.

Результат: ничья.

Статистика в Лиге чемпионов

«Атлетико» и «Барселона», «Монако» и «Интер», «Брюгге» и ПСВ – соперники не идентичные, но попарно сравнимые. В результате шести матчей у «Боруссии» Д со своими Симеоне и компанией собралось 10 мячей, а у «шпор» на один меньше - 9. Дортмунд пропустил всего дважды, а лондонцы скушали 10 мячей. У «Тоттенхэма» было намного больше ударов и в целом, и в створ. То есть реализация у англичан намного хуже, раз у немцев больше мячей. «Боруссия» играет просто, но эффективно, а также намного агрессивнее прессингует, чем «шпоры».

Результат: победа «Боруссии» Д.

Показатели в чемпионатах

На длительной дистанции команды оценивать правильнее, ведь короткий турнир отражает отношение к конкретному кубку, подчеркивает влияние жребия и так далее. А со знакомыми соперниками дома показывает нутро. У «Боруссии» оно атакующее – 2.57 гола за игру против 2.07 у «шпор» в АПЛ . Зато немцы немало пропускают – 1.10 мяча за матч, а у «Тоттенхэма» показатель чуть лучше – 0.96. По xG90 (средней опасности моментов за игру) перевес в пользу немцев – 1.90 против 1.75, и даже по допущенным моментам «Боруссия» выше. У «шпор» 6 поражений в АПЛ , а у «шмелей» в Бундеслиге лишь 1.

Результат: победа «Боруссии» Д.

Кадровая ситуация и потери

У «Боруссии» в лазарете Ройс – увы, снова Марко не смог долго прожить без свиданий с врачами, травмировал бедро. Пищеку, Вайглю и Аканджи тоже нездоровится. И Алькасер не сможет удачно выйти на замену, ведь получил повреждение плеча. У «Тоттенхэма» кадровых проблем количественно меньше, но они важные. Кейн – ключевая фигура, главный снайпер, не сыграет. Дэвис только оправился после травмы паха. Дайер и Алли тоже в лазарете. Фавру проще собрать состав, который можно счесть для «Боруссии» Д основным.

Результат: победа «Боруссии» Д.

Ориентировочные составы

«Тоттенхэм» (4-3-3): Льорис – Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген (Санчес), Роуз (Вертонген) – Сиссоко, Уинкс, Эриксен, Лукас, Сон, Ламела (Льоренте).

«Боруссия» Д (4-2-3-1): Бюрки – Хакими, Топрак (Загаду), Диалло, Геррейру (Шмельцер) – Дилейни, Витсель – Санчо, Филипп, Ларсен (Геррейру) – Гетце.

Наставники и тактика команд

Маурисио зачем-то заговорил о победе до матча, не самый умный ход. Фавр ведь опытный, предпочтет дела словам. Дортмунд постарается вклиниться между центральными и крайними защитниками, пропустив ход с войной в центре. Аналогично могут поступать Сон и компания. «Шпорам», когда получат мяч, важно не возиться с ним, а доводить дело до прицельных ударов. У «Боруссии» Д мог бы сказаться перегруз в атаке, но Гетце – ложный форвард, а Геррейру (Ларсен) и Санчо достаточно свежие, чтобы работать и в глубине поля. Дортмунду желательно лишний раз не раскрываться, но смелый тренерский подход Фавра в целом работает – не случайно лидируют в Бундеслиге.

Результат: ничья.

Итоговый счет. «Тоттенхэм» - «Боруссия» Д – 3:5

Немцы интереснее, поскольку развиваются стремительно. Хотя «шпоры» так давно у подножья вершины АПЛ , что набрались опыта и могут удивить. Впрочем, чаще привыкли разочаровывать, ведь не случайно, в отличие от «Боруссии» Д, не лидируют в своей лиге и трофеи давно не выигрывали.

Почеттино сегодня будет сложно – и из-за травм Кейна и Алли, а также из-за давления – пора тренеру отрабатывать авансы экспертов победами в ЛЧ и серьезных матчах АПЛ . Зато аргентинцу повезло, что немцы такой приятный соперник. И сами честно играют, и другим позволяют. Сегодня англичане могут даже выиграть, хотя многие просто предрекают яркую перестрелку с неожиданной развязкой.

И каждый понимает, что талантливая «Боруссия» в любом случае получит ответный домашний матч для исправления недочетов, если они будут сегодня. Так что немцам важно не поплыть по течению атак «Тоттенхэма» и не забывать контратаковать, что Санчо и компания умеют. Представить трусливый подход от «шмелей» сложно, но если устроят размен ударами – получим один из самых увлекательных поединков стадии.

В следующем раунде разыграют путевку в полуфинал, а Почеттино с Фавром мечтают об этом шансе. Но оба понимают – порой их команды так увлекаются игрой, что контролировать их крайне сложно. Коллективы умеют поймать вдохновение, и мы надеемся, что сегодня у них это получится.