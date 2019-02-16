Старт, рывок и финиш золотой. «Вердер» Отто Рехагеля 1992/93

16 февраля 2019, 11:15

Как стать чемпионом, когда засиделся на старте. Об этом расскажет «Соккер.ру».

Ответ на этот вопрос дали Отто Рехагель и его «Вердер», выскочившие из-за спины «Баварии» и упавшие за финишной чертой. О столь замечательной победе и о вкладе в нее Александра Бородюка вы можете прочитать в этом рассказе.

Назло «Баварии»

Но позвольте начать это повествование с упоминания о главном неудачнике - мюнхенской «Баварии». Лидировать на протяжении 32 туров и не стать чемпионом - очень обидно. Тем более что баварцы в третий раз подряд остались без титула. А это для флагмана немецкого футбола сродни катастрофы.

Другое дело, что обошёл «Баварию» не чёртик, выскочивший из табакерки. В 1992 году бременский «Вердер» выиграл свой первый и пока единственный европейский трофей - Кубок Кубков. Отсутствие в финале основного вратаря Оливера Река не помешало «островитянам» обыграть со счетом 2:0 «Монако» и наложить на тренера соперников Арсена Венгера своего рода проклятие. Ни один европейский трофей так и не дался в руки французскому специалисту, которому суждено было стать знаменитым.

«Вердером» уже 12 лет командовал Отто Рехагель, который проделал путь от «Отто-дюжины» до «короля Отто». На заре тренерской карьеры молодой еще Рехагель получил мощнейший удар. Руководимая им дортмундская «Боруссия» была уничтожена тезкой из Мёнхенгладбаха с результатом 0:12. В Бремене же Рехагель создал интересную, яркую команду, которая и чемпионом становилась, и Кубок Германии брала, и в 1992 году покорила европейскую вершину. В сезоне 1991/92 «Вердер» расположился в итоговой таблице выше «Баварии» - соответственно 9 и 10 места. Более того, в Мюнхене давно шептали, а потом стали говорить в полный голос, что стоит позвать «короля Отто». Позовут. Но это будет позже.

Летом 1992-го обладатель Кубка Кубков не понёс потерь в составе. Ушел в «Дуйсбург» Юрген Рольманн, который хоть и прекрасно сыграл в финале, но был вторым вратарем. Новым дублером Оливера Река стал Ганс-Петер Гунделах, проведший несколько сезонов во франкфуртском «Айнтрахте». Оборону укрепил Дитер Байерсдорфер из «Гамбурга», тот самый, который потом займёт высокий пост в «Зените». В средней линии появился лидер венского «Рапида» Андреас Херцог. В Лейпциге нашли нападающего Бернда Хобша. Его рассматривали в качестве замены стареющему Клаусу Аллофсу. Оптимальный состав островитян выглядел так - Оливер Рек в воротах, свободный центральный защитник Руне Братсет, передний - Дитер Байерсдорфер. За правый фланг обороны отвечал Томас Вольтер, за левый - Ульрих Боровка. В опорной зоне хозяйничал Дитер Айльтс. Справа - Торстен Легат, слева - Марко Боде. Иногда Рехагель выставлял в опорной зоне сразу двух футболистов – компанию Айльтсу составлял 36-летний Мирослав Вотава. А когда Дитер был травмирован, почтенный ветеран Вотова справлялся в одиночку. Атакующий полузащитник - Андреас Херцог. В атаке - Бернд Хобш и Уинтон Руфер. И приличная скамейка - нападающие Клаус Аллофс, Франк Нойбарт и Штефан Кон, полузащитники - Уве Хартманн и Гюнтер Херманн, защитники - Манфред Бокенфельд и Томас Шааф, а также уже упомянутый второй вратарь Ганс-Петер Гунделах. Ветеран команды Шааф всё меньше проводил времени на поле и всё чаще общался с Рехагелем, который видел в Томасе своего потенциального преемника. И Шааф им стал. Правда, не сразу.

За спиной лидера

«Вердер» стартовал с нулевой ничьей в Нюрнберге. «Бавария» же на выезде разнесла «Байер» из Юрдингена. Во втором туре бременцы потеряли очко в домашней встрече с леверкузенским «Байером», а баварцы выиграли дома у «Кайзерслаутерна». Вот уже и небольшой отрыв, ведь победа тогда оценивалась в два очка.

В третьем туре «островитян» постигла катастрофа, а именно 2:5 в Карлсруэ. Три мяча из пяти в ворота Река отправил наш Сергей Кирьяков. «Вердер» меньше всего напоминал будущего чемпиона. Правда, отставание увеличилось всего на очко, ибо баварцы сыграли вничью во Франкфурте.

Лишь в четвертом туре команда Рехагеля смогла победить. В хорошем стиле был обыгран «Бохум» - 3:1. Но довольно долго главным конкурентом «Баварии» виделся «Айнтрахт», а не коллектив Отто Рехагеля. И вот настал 11-й тур, когда «Вердер» отправился в Мюнхен. На заклание, как решили многие специалисты. Тем более что не смог принять участие в матче Оливер Рек, один из сильнейших вратарей Бундеслиги той поры.

Но ожидаемого града мячей в ворота Гунделаха никто не увидел. Гости не просто выстояли, а даже завершили первый тайм в свою пользу. Руфер реализовал пенальти, извинился за неиспользованный выход один на один с Раймондом «Балу» Ауманном. 11-метровый, правда, был весьма спорным. После перерыва мюнхенцы устроили осаду ворот «островитян» и проворонили Руфера. Уинтон пробил в дальний от «Балу» угол, и мяч, «поцеловав» штангу, вкатился в ворота. Через несколько минут оборона мюнхенцев снова дала течь, чем воспользовался Херцог, забросивший мяч «за воротник» Ауманну - 0:3. Любопытно, но обе голевых атаки начал вводом мяча от ворот Гунделах. Запасной вратарь «Вердера» оказался причастен и к голу в свои ворота. Второй пенальти был еще «дохлее» первого. Гунделах зафиксировал мяч, после чего в него врезался Мехмет Шолль. Олаф Тон не без труда привел приговор судьи в исполнение, чем лишь подсластил баварцам горечь первого поражения. Отрыв сократился до двух очков, что вызвало интригу. Однако на пятки мюнхенцам наступали и «Айнтрахт», и леверкузенский «Байер», и дортмундская «Боруссия», и «Карлсруэ» с Оливером Каном в воротах и тремя нашими - Сергеем Кирьяковым, Валерием Шмаровым и Петром Нойштедтером. Да и чемпион «Штутгарт» уступал лидерам всего три очка.

Первый круг «Вердер» закончил на третьей позиции, уступая два очка «Баварии» и очко «Айнтрахту». Оторваться у баварцев никак не получалось. Четыре очка - не более. И стоило мюнхенцам проиграть две встречи подряд, как «островитяне» с ними сравнялись. Но «Айнтрахт», не прекративший чемпионский гонки, спустил бременцев с небес на землю тремя безответными голами.

И вот он настал, 28-й тур, в котором «Бавария» прибыла на «Визерштадион». За реваншем естественно. Но если в первом круге «Вердер» был вынужден играть без основного вратаря, то теперь мюнхенцы не могли рассчитывать на Ауманна. Место «Балу» занял Уве Господарек.

Кристиан Циге на исходе первого получаса мощным ударом оставил Оливера Река не у дел. Но перед самым перерывом в баварской штрафной уронили Херцога. Руфер был точен при исполнении пенальти. После перерыва история повторилась. Напрасно протестовал тренер гостей Эрих Риббек. Фол на Херцоге сомнений не вызывал. А «Киви», как прозвали новозеландца Руфера, снова переиграл Господарека. Заработав два одиннадцатиметровых, Херцог забил сам. Добил «Баварию» Хобш - 4:1. И 7:2 по сумме двух игр. Как признался потом Дитер Айльтс, именно после этой победы игроки «Вердера» поняли, что им по силам стать чемпионами.

Фотофиниш не понадобился

Но разгромить «Баварию» еще не значит обойти её. У соперников оказалось равное количество очков, а лучшая разница мячей выводила на первое место мюнхенцев. Тем более что до конца оставалось шесть туров. Уже в следующей встрече бременцы не досчитались очка в игре с не очень сильным «Ваттеншайдом». Через неделю уже оступились мюнхенцы.

За три тура до финиша «островитян» постигло несчастье в Мёнхенгладбахе. Нойбарт лишь в конце провел гол престижа, не позволив поражению оказаться крупным. «Бавария» катком прошлась по «Байеру» из Леверкузена (не забываем, что «Байеров» была два). Выиграй мюнхенцы у «Карлсруэ» в гостях, то всё было бы решено, серебряная салатница их. Но к 50-й минуте на табло светились 4:0 не в пользу команды Риббека. Два мяча лидеры отыграли, но не более того. Говорят, что в этот вечер Франц Беккенбауэр понял, что Раймонд Ауманн уже свое отработал, а будущее за Оливером Каном. Став президентом клуба в 1994 году, кайзер Франц первым делом вытащит Олли из «Карлсруэ» и избавится от стареющего «Балу».

Команда Кана не просто унизила «Баварию», своей звонкой победой она подкорректировала разницу мячей. За два тура до финиша +27 у баварцев и +25 у жителей вольного города Бремен. Но баварцам играть дома с хилым «Бохумом», а в гости к «Вердеру» собрался его самый главный недруг - «Гамбург».

Мехмет Шолль, Кристиан Циге и Лотар Маттеус к перерыву отгрузили «Бохуму» по голу, после чего баварцы сочли задачу выполненной. Даже гол Дариуша Воша их особо не огорчил. А напрасно. «Гамбург» рассыпался на «Визерштадионе» 0:5, причем Херцог и Руфер забивали в самой концовке. И что мы видим? +30 у «Вердера» и +29 у «Баварии». В первенстве сменился лидер.

Чтобы вернуть вывалившуюся из рук серебряную салатницу мюнхенцам нужно было не только расправиться в Гельзенкирхене с «Шальке», но и ждать милости от складывающего полномочия «Штутгарта». Который, в свою очередь, принимал бременцев. Но швабы особо не упирались, позволив «Вердеру» забить три гола. А «Баварию» остановил выступавший за «Шальке» Александр Бородюк. Олимпийский чемпион Сеула положил парочку в ворота «Балу», а благодаря дублю Александра Генриховича «горняки» свели матч к ничьей 3:3. Что позволило бременцам занять чистое первое место, а не считать забитые и пропущенные мячи.

Куда идет король?

Всего на одно очко «Вердер» опередил «Баварию» и стал чемпионом. В третий раз в истории, во второй под руководством Отто Рехагеля. И что самое удивительное, клуб в это время переживал смену поколений. Заканчивали карьеру Аллофс, Вотава, Шааф, да и Руфер задумывался о пенсии. Но это не помешало «Киви» забить 17 мячей и стать третьим в списке бомбардиров. Блестяще сменил австрийскую Бундеслигу на немецкую Андреас Херцог. А Дитер Айльтс, прозванный самым немецким немцем в футболе, стал образцом опорного полузащитника.

«Вердер» достойно выглядел и в матчах за Суперкубок против «Барселоны» - 1:1 и 1:2 на «Камп Ноу». Во втором матче был удален Рек, а Гунделаху на этот раз не получилось успешно заменить первого номера. Кубком Кубков пришлось пожертвовать ради успеха в чемпионате. Сограждан из «Ганновера» бременцы не без труда прошли 3:1 и 1:2, но в 1/8 финала обладатель трофея сложил полномочия, уступив пражской «Спарте» 2:3 и 0:1. В Кубке Германии «островитяне» добрались до четвертьфинала, где сошли после встречи с «Хемницем». Но вряд ли эта неудача расстроила их. На кону был куда больший банк.

Победа «Вердера» в чемпионате оставила двоякое ощущение. С одной стороны, «король Отто» хотел перевернуть одну славную страницу истории бременского клуба, тем более что для написания новой главы были и энергия, и человеческий материал. Большие надежды Рехагель возлагал на юного спартаковца Владимира Бесчастных, который должен был пополнить ряды «островитян». Но при этом тренер устал отказывать «Баварии». Да и быть первым парнем в Бремене ему тоже наскучило. Отработав еще два года, Рехагель принял предложение Беккенбауэра и сорвался в Мюнхен. Как выяснилось, напрасно. Но это, как говорится в одной популярной передаче, уже совсем другая история.



Источник: Prostoprosport.ru