Замах на миллион, удар на копейку

сегодня, 03:27

Матч «Ливерпуля» и «Баварии» обещал голевую феерию, а подарил нулевую ничью. «Соккер.ру» - о противостоянии на «Энфилде».

Цифры​

Удары по воротам (в створ): 15 (2) – 9 (0)

Вот так нестандартно мы начинаем обзор матча, который обещал стать одним из самых интригующих и результативных. Встречались команды с явными проблемами в обороне и с очень мощной атакой. Но на деле имеем, что оба тренера так испугались этого самого прогноза и перекоса, что перестраховались несколько раз и выдали достаточно напряженный, но совершенно лишенный разгадки матч.

В каждом действии обеих команд чувствовалось, что они имеют в виду ответный поединок, что им есть что терять, что они готовы экономить и беречь силы. Даже когда Садио Мане мазал в упор – это всё ощущалось. Подумать только: такие команды, как «Ливерпуль» и «Бавария» на двоих создали всего два удара в створ ворот. А знаете, кто был самым бьющим игроком на поле? Жоэль Матип – центральный защитник «красных», который пробил четыре раза в сторону чужих ворот.

Столько же попыток у Мане, но он будет вспоминать эту игру как чудовищный сон, поскольку именно его шансы, его удары, его моменты были самыми реальными, самыми опасными и самыми непростительными за всю игру. После каждого удара Мане люди во всей Англии хватались за голову, рвали на себе волосы и вопрошали: «Как так можно промахнуться?!» Но Мане умудрялся. Нет, «Ливерпуль» в целом не был активнее «Баварии», но бил чаще, обострял чаще, имел шансов забить гораздо больше.

А что же гости? Они грезили главной мечтой – забить в гостях. Этот гол был за полтора мяча, поэтому чуть-чуть и рискнуть можно. Мюнхенцы устраивали высокий прессинг, порой им удавалось накрывать оппонентов, запирать их, даже вносить сумятицу, панику. И это не должно удивлять, ведь сочетание Матипа и Фабиньо в центре обороны – экзотика для «Ливерпуля», который и в оптимальных вариациях не блещет надежностью. А тут этим парням приходилось пластаться во всех возможных позах, чтобы оправдать свое назначение и спасти от неприятностей. Получилось же в итоге.

Владение мячом (точность передач): 49,1% (78%) - 50,9% (82%)

Различия в этих показателях столь незначительны, что даже сложно говорить о том, что у кого-то было преимущество. Да, формально «Бавария» больше владела мячом, была чуть точнее в передачах, что в данном случае следует одно из другого. Ведь команде, которая реже распоряжается мячом, приходится более резко его передвигать, на дальние расстояния, использовать забросы и рискованные пасы. «Ливерпуль» чаще использовал такие ходы, стремясь как можно скорее найти футболистов группы атаки. И это зачастую срабатывало, однако реализация моментов от Мане и Салаха – это что-то, выходящее за грань понимания.

Многим покажется странным то, что «Ливерпуль» в принципе не избрал тактику тотального подавления соперника и агрессивных атак. Ведь это та самая банда Клоппа, которая такой игрой в лучшие времена и славится. Или немецкий хитрец решил дать другое задание команде и заставил ее действовать более прагматично? Видимо, дело в этом. И можно много ругать Клоппа за такой подход, но он дал очень многое. Например, «красные» не пропустили на своем поле, а это очень важно для двухраундового противостояния. Также «Ливерпуль» смог сбалансировать игру и загладить неровности в обороне, которые выпячивались.

К тому же хозяева не могут себя упрекнуть в том, что создали мало остроты. Будь у Мане не такая кривая стопа, праздновали бы сухую победу над «Баварией» и ехали бы в Германию фаворитами в паре. Хотя нулевая ничья и так оставляет много шансов «красным». Ведь теперь нужно лишь забить на выезде как минимум. А уж никто точно не верит, что в двух матчах Лиги чемпионов кряду «Ливерпуль» не забьет. Так что, как ни парадоксально, эта нулевая ничья в чем-то на руку хозяевам.

Юрген Клопп (главный тренер «Ливерпуля»): «Сегодня нам не удавался последний пас, этим мы отчасти усложнили себе жизнь. Многое у нас получалось очень хорошо, но мы играли против исключительно сильного соперника.

Радует то, что этот ничейный исход – лучший из возможных. Это не результат мечты, но это хороший результат, с которым можно работать. Я не на седьмом небе от счастья, но точно в порядке.

У нас были хорошие моменты, но мы не смогли их использовать. Обе команды пытались прессинговать в подходящие для этого моменты. Думаю, мы делали это чаще соперника, но это не так уж сложно, когда „Бавария“ садится так глубоко в оборону, как сегодня.

Гол изменил бы эту игру. Уверен, что „Бавария“ видит это так же. Это не худший результат для обеих команд. Мы хотели добиться счёта, который позволял бы нам оставаться в борьбе, и мне кажется, что мы это сделали».

Нико Ковач (главный тренер «Баварии»): «Я не могу вспомнить слишком много клубов, которым удавалось избежать поражения на этом стадионе и не пропустить ни одного мяча. Тот факт, что лишь несколько атак „Ливерпуля“ завершились опасными моментами, говорит о том, что мы были очень хороши как тактически, так и технически.

На таком уровне разница практически не ощущается. Так что мы должны ждать ответной игры. Я последний человек, который будет праздновать нулевую ничью. Мы должны продолжать упорно и сосредоточенно работать на тренировках.

Если вы помните название турнира, в котором мы выступаем, сегодня мы показали потрясающую игру в обороне. Однако в некоторых ситуациях мы могли бы действовать более хладнокровно. Мы знали, что здесь у нас не будет 80-процентного владения мячом, но в финальной трети мы могли бы действовать и получше».

Что же мы имеем? Нулевую ничью в матче, который обещал стать одним из самых ярких и результативных. Эта встреча должна сыграть одну из важных ролей в грядущих переменах в регламенте. Правило гостевого гола задумывалось как повышающее активность гостевых команд, повышающее зрелищность. А на деле оно срабатывает как дополнительный ступор, ведь дома защищаться проще, чем на выезде. И всегда есть соблазн оставить разборку на потом, когда в гостях будешь пытать удачу. Отмена правила гостевого гола даст всем равные шансы и раскрепостит игру. А пока вынуждены иметь бесполезный матч, потративший много сил, но ни на что не ответивший.