Регламент колумбийской Примеры B

Число участников: 20
В течение каждого сезона проводится два турнира: Апертура (стартует зимой) и Клаусура (стартует летом).
Первые 8 команд по итогам регулярного чемпионата выходят в плей-офф, в котором определяют победителя турнира.
Вылет из лиги: вылетает 1 клуб, имеющие худшие показатели за последние три сезона (рассчитывается так называемый «коэффициент вылета из лиги»).
В случае равенства очков места команд в таблице определяются следующим образом:
1. Разница мячей.
2. Число забитых мячей.
3. Очки в личных встречах.
4. Голы в гостях.
5. Более высокий коэффициент вылета из лиги.
6. Очки фэйр-плей.