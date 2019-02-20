Регламент Премьер-Лиги Коста-Рики

20 февраля 2019, 22:20

Число участников: 12

В течение каждого сезона проводится два турнира: Апертура (стартует летом) и Клаусура (стартует зимой).

Первые 4 команд по итогам регулярного чемпионата выходят в плей-офф, в котором определяют победителя турнира.

Вылет из лиги: вылетает 1 клуб, имеющие худшие показатели за последние три сезона (рассчитывается так называемый «коэффициент вылета из лиги»).

В случае равенства очков места команд в таблице определяются следующим образом:

1. Разница мячей.

2. Число забитых мячей.

3. Очки в личных встречах.

4. Голы в гостях.

5. Более высокий коэффициент вылета из лиги.

6. Очки фэйр-плей.