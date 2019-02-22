Самый неожиданный чемпион. «Монпелье» Рене Жирара. Сезон-2011/12

сегодня, 17:30

«Соккер.ру» рассказывает о неожиданной победе «паладинов».

Чемпионат Франции – турнир своеобразный и уникальный. Можно проследить некую закономерность. Несколько лет длится гегемония одного клуба, после чего наступает весёлая пора - каждый год по чемпиону. А потом снова кто-то бронирует первое место всерьёз и надолго.

В 2009 году завершилась славная семилетка «Лиона». И на протяжении следующих трёх сезонов первыми на финиш приходили «Бордо», «Марсель» и «Лилль». В 2011 катарские шейхи купили «Пари Сен-Жермен» и сразу накачали парижан деньгами. Что заметно отразилось на их составе. Но чемпионский титул достался не столичному клубу, а скромному «Монпелье». Который годом ранее был лишь четырнадцатым.

Слово не воробей

Главный тренер «паладинов» Рене Жирар уже проработал в клубе два года и особой славы не снискал. Бывший полузащитник «Бордо» и сборной Франции, бронзовый призёр чемпионата мира 1982 года большую часть тренерской карьеры посвятил юношескому и молодёжному футболу. Возвращение к работе клубного тренера далось Жирару непросто. Престарелый президент «Бордо» Луи Николлен часто критиковал наставника и даже подыскивал ему замену. Сезон 2011/12 мог стать определяющим для Жирара. «А если „паладины“ станут чемпионами?», - спросил кто-то из журналистов Лулу (так называли в Монпелье президента и главного акционера клуба). «Тогда сделаю на голове ирокез и покрашу его в клубные цвета», - пошутил 68-летний, грузный старик. Клубные цвета «Монпелье» – тёмно-синий и оранжевый.

Паладин – то же самое, что рыцарь, только служивший в гвардии короля. Французский коллега Айвенго. Королей во Франции давно нет, как и императоров, но прозвище «паладины» приклеилось к клубу в 1974 году. Хотя оно несколько притянуто за уши. Ранее принадлежало местной команде «Паллада», объединившейся с двукратным обладателем Кубка Франции «Монпелье-Литораль». Имя древнегреческой героини исчезло с клубного герба в 1979, когда главным акционером стал нестарый и ещё стройный Лулу Николлен. И хотя настоящие паладины к Палладе не имели прямого отношения, неофициальное название пришлось по вкусу.

Николлен был весьма экономен, даже скуп. Поэтому прежде чем купить игрока, он долго думал, взвешивал все за и против. Поэтому летом 2011 состав пополнили всего несколько футболистов – из «Ланса» пришёл левый защитник Анри Бедимо. 34-летний центральный защитник Виторино Илтон перебрался из «Марселя». В ряды полузащитников влился Реми Кабейя («Арль-Авиньон»).

Не до Жиру, быть бы живу

Теперь о составе. Ворота много лет защищал парижанин Жофре Журдран. Добротный голкипер, кандидат в сборную Франции (на роль третьего стража ворот). Прославилась и жена Жофре, мечтавшая видеть супруга в национальной команде, для чего с помощью колдуньи наводила порчу на конкурентов Стефана Рюффье и Бенуа Костиля. Дублёр Журдрана с говорящей фамилией Лионель Пионье носил на свитере первый номер. Этим и ограничивалось его пионерство.

Справа в обороне играл воспитанник «Марселя» Гарри Бокали, слева обосновался Анри Бедимо. Виторино Илтон быстро нашёл общий язык с другим центральным защитником Мапу Янга-Мбива. На замену выходил Бенджамен Стамбули.

В опорной зоне действовали чилиец Марио Эстрада и тунисец Жамель Сайхи. В роли диспетчера выступал Юнес Беланда. Слева бегал Жорис Марво, а универсалы Реми Кабейя, Жофре Дернис и Ромен Пито могли занять любую позицию. Ключевая роль в атаке принадлежала высокому Оливье Жиру. Рядом с ним действовали два не самых габаритных африканца – Джон Утака и Сулейман Камара. Иногда выходили на замены Карим Аит-Фана и Бернар Лякомб.

Неожиданный лидер

Стартовая победа «Монпелье» над «Осером» 3:1 осталась замеченной только болельщиками клуба. Куда сильнее обсуждался домашний проигрыш ПСЖ скромному «Лорьяну». Но южане одержали вторую победу, третью и неожиданно очутились на вершине. Даже поражение в Лионе не помешало лидерству команде Жирара. Только в шестом туре вперёд вырвался «Лион». А ПСЖ держался на скромном пятом месте. Обозреватели думали-гадали, в каком туре уволят тренера парижан Антуана Комбуаре.

«Пари Сен-Жермен» приехал на «Ла Моссон» 24 сентября в рамках 8 тура и сравнительно легко выиграл 3:0 – дубль Хавьера Пасторе и гол Кевина Гамейро. Проигрыш отбросил «паладинов» на третье место. В Бордо команда спаслась чудом благодаря голам Беланда и Илтона в концовке - 2:2. Но потом «Монпелье» продолжил беспроигрышную серию из семи встреч, шесть из которых были победными. Так удалось догнать, а потом перегнать ПСЖ . Николлену снова напомнили об обещании постричься и выкраситься, на что суеверный президент попросил не торопиться. Впереди ещё была большая часть дистанции.

И верно. В декабре последовал спад – два проигрыша и ничья, что позволило парижанам вырваться вперёд и стать победителями первого круга. Но во время зимней паузы в ПСЖ сменился тренер. Темнокожего Антуана Комбуаре, которого иные звёзды столичного клуба не воспринимали всерьёз, сменил Карло Анчелотти. Но выяснилось, что смена тренера не является гарантией успеха. ПСЖ сразу потерял очки в домашней игре с чемпионом «Лиллем», а «Монпелье» обыграл «Лион», потом ещё нескольких оппонентов. Парижане же не досчитались двух очков в игре с «Ницце» и отставание сократилось до одного очка.

И не менее неожиданный чемпион

Но это обстоятельство не слишком огорчило Анчелотти, ведь в следующем туре в столицу прибыл «Монпелье», ставший единственным реальным соперником парижан в борьбе за чемпионство. Второго разгрома не получилось. В конце первого тайма точными ударами обменялись Алекс и Беланда. На 82 минуте Утака вывел гостей вперёд и лишь ценой невероятных усилий Гийом Оаро спас ПСЖ от проигрыша. Южане не смогли выиграть, но одержали моральную победу. Уже в следующем туре «Лион» отобрал два очка у команды Анчелотти - 4:4. В Лиге 1 сменился лидер. «Паладины» благодаря голу Утаки справились с «Бордо» и выскочили вперёд. Стоял конец февраля. До финиша оставалось 13 туров. Через неделю лидеры поменялись местами – подвела «Монпелье» ничья с «Дижоном». К 28 туру команда Рене Жирара отставала на два очка. Неужели ПСЖ станет чемпионом?

Но «красно-синие» ничего не смогли поделать с «Бордо» и в верху снова двоевластие. Только разница мячей была на стороне провинциалов - +26 и +23. А потом «Нанси» поставил парижанам подножку. А «Монпелье» разделал «Марсель» на «Велодроме» и снова возглавил чемпионскую гонку. До конца восемь туров.

«Монпелье» проиграл «Лорьяну», но и ПСЖ не смог обыграть «Осер». Парижане разгромили «Сошо» 6:1 и почти догнали «паладинов» по разнице мячей. Но сдающий чемпионские полномочия «Лилль», где блистал молодой Эден Азар, обыграл «Пари Сен-Жермен», а лидер спокойно взял три очка в Тулузе. За четыре тура до финиша – плюс шесть!!! Николлену всё чаще стали напоминать о данном обещании.

Но ПСЖ не думал сдаваться. В следующем туре дистанция уменьшилась до трёх очков. В 36 и 37 турах соперники дружно выиграли. Но разница мячей была одинаковой +33 и если парижане догоняли «паладинов» в заключительном туре, то чемпионами становились именно они.

И те, и другие играли в гостях. ПСЖ отправился в Бретань к неудобному для себя «Лорьяну», а «Монпелье» играл в Бургундии с «Осером». Бретонцы ещё вели борьбу за выживание, бургундцы её проиграли и вылетали из элиты.

Южане владели преимуществом, но первыми пропустили. На 20 минуте ворота Журдрана поразил Оливье Капо. Но через шесть минут в параллельном матче с центра поля начали парижане. Джон Утака после паса Сулеймана Камара сделал счёт равным. ПСЖ транжирил момент за моментом.

Во втором тайме «Монпелье» дожал бургундцев. Утака после скидки Жиру сделал команду Рене Жирара чемпионом. Впервые в истории! Два гола ПСЖ принесли катарским шейхам разве что моральное удовлетворение.

Старик Луи Николлен оказался хозяином своего слова. Президент отправился в парикмахерскую, где ему выстригли панковский гребень, а седые волосы выкрасили в сине-оранжевый цвет. В таком экзотическом виде он появился на публике. Монпелье гулял, вино лилось рекой. В Париже думали, как вытащить из «Милана» Тияго Силву и Златана Ибрагимовича.

Конечно, «Монпелье» оказался калифом на час, точнее на год. Были проданы лидеры команды – Жиру, Беланда, Янга-Мбива, заменить которых не удалось. Чемпионская команда быстро пришла в негодность. Точнее развалиться – не развалилась, но в борьбе за высокие места «паладины» больше не участвуют. Рене Жирар ушёл в «Лилль». В 2017 году в свой 74 день рождения умер Луи Николлен.

Но тот чудесный сезон навсегда вошёл в историю. И его будут помнить всегда. Ибо это другие могут сравнивать свои чемпионства. А у «Монпелье» тот титул единственный и долгое время будет таковым.