Самый неожиданный чемпион. «Монпелье» Рене Жирара. Сезон-2011/12

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Вест Хэм -:-  Фулхэм 1.9 3.65 3.95
22:45 сегодня  Кардифф -:-  Уотфорд 3.05 3.3 2.35
Испания. Примера 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Эспаньол -:-  Уэска 1.75 3.6 4.9
Италия. Серия А 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Милан -:-  Эмполи 1.45 4.35 7.5
Германия. Бундеслига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Вердер -:-  Штутгарт 1.6 4.2 5.3
Франция. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Дижон -:-  Сент-Этьен 3.25 3.35 2.25
22:45 сегодня  Страсбур -:-  Лилль 2.8 3.1 2.7
Австралия. А-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
11:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М 3:5 Логотип футбольный клуб Брисбен РоарБрисбен Роар 2.4 3.6 2.65
Австрия. Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК -:- Логотип футбольный клуб Аустрия В (Вена)Аустрия В 1.6 4 5.2
Австрия. Первая Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
21:10 сегодня Логотип футбольный клуб Австрия Вена IIАвстрия Вена II -:- Логотип футбольный клуб КапфенбергКапфенберг - - -
21:10 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц -:- Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс 2.8 3.33 2.35
21:10 сегодня Логотип футбольный клуб Лиферинг (Зальцбург)Лиферинг -:- Логотип футбольный клуб ХорнХорн 1.47 4.3 5.85
21:10 сегодня Логотип футбольный клуб Блау-Вайс ЛинцБлау-Вайс Линц -:- Логотип футбольный клуб Винер-НойштадтВинер-Нойштадт 1.85 3.5 3.9
21:10 сегодня Логотип футбольный клуб ФАК Тим фюр ВенаФАК Тим фюр Вена -:- Логотип футбольный клуб АмштеттенАмштеттен - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Скендербеу (Корча)Скендербеу -:- Логотип футбольный клуб ТиранаТирана - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан МигельСан Мигель -:- Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб КомуникасьонесКомуникасьонес 1.5 3.7 6.6
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 24 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Док СудДок Суд 1:1 Логотип футбольный клуб ЛуханЛухан - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аргентино КульмесАргентино Кульмес 4:0 Логотип футбольный клуб Барракас ББарракас Б - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно 2:2 Логотип футбольный клуб Викториано АрВикториано Ар - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГентГент -:- Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард 2.18 3.5 3
Бельгия. Вторая лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВестерлоВестерло -:- Логотип футбольный клуб Ломмель ЮнайтедЛоммель Юнайтед 1.83 3.45 4.3
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана 1:0 Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 5 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво Тачира (Сан-Кристобаль)Депортиво Тачира -:- Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 1.45 4.2 6.5
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт -:- Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм 3 3.2 2.35
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)Арминия 1.6 3.8 5.5
Германия. Третья лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб АаленАален -:- Логотип футбольный клуб Сонненхоф Грос (Аспах)Сонненхоф Грос - - -
Дания. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОльборгОльборг -:- Логотип футбольный клуб Сённерйюск (Хадерслев)Сённерйюск - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Харас Эль-Ходуд (Александрия)Харас Эль-Ходуд 0:0 Логотип футбольный клуб Миср Эль Макаса (Фаюм)Миср Эль Макаса - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
19:00 31’ Логотип футбольный клуб Ногум (Эль-Гиза)Ногум 0:0 Логотип футбольный клуб Аль-Масри (Порт-Саид)Аль-Масри - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 25 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 4:2 Логотип футбольный клуб Хапоэль М (Марморек)Хапоэль М - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Икс (Иксал)Хапоэль Икс 2:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль ИН (Рамат-ха-Шарон)Хапоэль ИН 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бейтар Тель-АвивБейтар Тель-Авив 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль КС (Кфар Саба)Хапоэль КС - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль РЛ (Ришон ЛеЗион)Хапоэль РЛ 3:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль АкреХапоэль Акре - - -
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг 1:1 Логотип футбольный клуб Гокулам (Кожикоде)Гокулам - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 2 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб УКД (Дублин)УКД -:- Логотип футбольный клуб Богемиан (Дублин)Богемиан - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Слиго РоверсСлиго Роверс -:- Логотип футбольный клуб Сэйнт Патрикс (Дублин)Сэйнт Патрикс - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Корк СитиКорк Сити -:- Логотип футбольный клуб Уотерфорд ЮнайтедУотерфорд Юнайтед - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс -:- Логотип футбольный клуб Дерри СитиДерри Сити - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс -:- Логотип футбольный клуб ДандолкДандолк - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе -:- Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка 2.15 3 3.55
Италия. Серия B 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВеронаВерона -:- Логотип футбольный клуб СалернитанаСалернитана - - -
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-КхорАль-Кхор 3:1 Логотип футбольный клуб Катар СК (Доха)Катар СК - - -
19:10 23’ Логотип футбольный клуб Умм-СалальУмм-Салаль 0:1 Логотип футбольный клуб Аль-ХаритиятАль-Харитият 1.75 3.7 4.2
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арис (Лимассол)Арис -:- Логотип футбольный клуб Анагенниси Деринейя (Дериниас)Анагенниси Деринейя - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Той ЛакатамиасТой Лакатамиас -:- Логотип футбольный клуб Онисилос (Сотира)Онисилос - - -
Колумбия. Примера B 2019, 4 тур 1 X 2
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио 0:0 Логотип футбольный клуб Леонес ФК (Медельин)Леонес ФК - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
01:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ливерпуль (Монтевидео)Ливерпуль 0:0 Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия - - -
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Онсе Кальдас (Манисалес)Онсе Кальдас 0:2 Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб РанхеймРанхейм 0:0 Логотип футбольный клуб Стремсгодсет (Драммен)Стремсгодсет - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат 2:0 Логотип футбольный клуб Динамо Мн (Минск)Динамо Мн 1.55 3.15 8.5
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВенлоВенло -:- Логотип футбольный клуб Хераклес (Альмело)Хераклес 2.65 3.5 2.5
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб НЕК НеймегенНЕК Неймеген -:- Логотип футбольный клуб Алмере СитиАлмере Сити 1.73 4.1 3.85
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ден Босх (Хертогенбос)Ден Босх -:- Логотип футбольный клуб МаастрихтМаастрихт 1.63 3.95 4.7
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ваалвейк (Валвейк)Ваалвейк -:- Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам 1.93 3.75 3.35
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Камбуур (Лиуварден)Камбуур -:- Логотип футбольный клуб ДордрехтДордрехт 1.72 3.8 4.15
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хельмонд СпортХельмонд Спорт -:- Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПСВ-2 (Эйндховен)ПСВ-2 -:- Логотип футбольный клуб Рода (Керкраде)Рода - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Твенте (Энсхеде)Твенте -:- Логотип футбольный клуб ЭйндховенЭйндховен 1.47 4.15 6.3
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Телстар (Вельсен)Телстар -:- Логотип футбольный клуб Аякс-2 (Амстердам)Аякс-2 - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст 2.65 3.2 2.55
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Корона (Кельце)Корона -:- Логотип футбольный клуб Погонь (Щецин)Погонь 2.55 3 2.85
Португалия. Примейра 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб БрагаБрага -:- Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.31 5 10
Румыния. Лига 1 2018/2019, 25 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сепси (Сфанту Георге)Сепси -:- Логотип футбольный клуб Вииторул (Констанца)Вииторул - - -
Румыния. Лига 2 2018/2019, 22 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Чиндия ТырЧиндия Тыр 3:2 Логотип футбольный клуб Аеростар БакауАеростар Бакау - - -
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
15:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Таавон (Бурайда)Аль-Таавон 4:1 Логотип футбольный клуб Аль-Батен (Хафар-аль-Батен)Аль-Батен 1.38 4.4 7.7
18:15 62’ Логотип футбольный клуб Аль-Кадисия (Эль-Хубар)Аль-Кадисия 0:0 Логотип футбольный клуб Аль-Шабаб (Эр-Рияд)Аль-Шабаб - - -
20:25 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Вахда (Мекка)Аль-Вахда -:- Логотип футбольный клуб Оход (Медина)Оход 1.35 4.8 7.2
Сербия. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина -:- Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
19:00 31’ Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор 0:0 Логотип футбольный клуб Афьонспор (Афьонкарахисар)Афьонспор - - -
19:00 33’ Логотип футбольный клуб ИстанбулспорИстанбулспор 0:2 Логотип футбольный клуб ХатайспорХатайспор 2.5 2.9 2.9
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб РизеспорРизеспор -:- Логотип футбольный клуб МалатияспорМалатияспор 1.85 3.5 4.2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Гёзтепе (Измир)Гёзтепе -:- Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 2.45 3.3 2.75
Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ХоливеллХоливелл -:- Логотип футбольный клуб Бакли ТаунБакли Таун - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бангор СитиБангор Сити -:- Логотип футбольный клуб Рутин ТаунРутин Таун - - -
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун -:- Логотип футбольный клуб НьютаунНьютаун 1.9 3.9 3.45
Франция. Лига 2 2018/2019, 26 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон -:- Логотип футбольный клуб ЛорьянЛорьян 2.3 2.9 3.45
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб БрестБрест -:- Логотип футбольный клуб ГренобльГренобль 1.9 3.2 4.4
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб БезьеБезье -:- Логотип футбольный клуб ШаторуШатору 2.85 2.85 2.65
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АяччоАяччо -:- Логотип футбольный клуб ОсерОсер 2.8 2.8 2.8
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб МетцМетц -:- Логотип футбольный клуб ПарижПариж 1.9 2.9 5
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТруаТруа -:- Логотип футбольный клуб ГаврГавр 2.65 2.95 2.85
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ред Стар (Сен-Уэн)Ред Стар -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 2.55 3 2.9
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан -:- Логотип футбольный клуб Сошо (Монбельяр)Сошо 2.3 2.9 3.5
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб НансиНанси -:- Логотип футбольный клуб Газелек (Аяччо)Газелек 2.4 2.8 3.4
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рудеш (Загреб)Рудеш -:- Логотип футбольный клуб РиекаРиека 13 5.8 1.2
Чехия. Первая лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л -:- Логотип футбольный клуб Дукла П (Прага)Дукла П 1.45 4 7
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ДандиДанди -:- Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан - - -
ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чиппа Юнайтед (Порт-Элизабет)Чиппа Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Лемонтвиль Голден Арроус (Дурбан)Лемонтвиль Голден Арроус - - -
Япония. J-Лига 2019, 1 тур 1 X 2
13:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сересо (Осака)Сересо 1:0 Логотип футбольный клуб Кобе ВКобе В - - -
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Самый неожиданный чемпион. «Монпелье» Рене Жирара. Сезон-2011/12

сегодня, 17:30

«Соккер.ру» рассказывает о неожиданной победе «паладинов».

Чемпионат Франции – турнир своеобразный и уникальный. Можно проследить некую закономерность. Несколько лет длится гегемония одного клуба, после чего наступает весёлая пора - каждый год по чемпиону. А потом снова кто-то бронирует первое место всерьёз и надолго.

В 2009 году завершилась славная семилетка «Лиона». И на протяжении следующих трёх сезонов первыми на финиш приходили «Бордо», «Марсель» и «Лилль». В 2011 катарские шейхи купили «Пари Сен-Жермен» и сразу накачали парижан деньгами. Что заметно отразилось на их составе. Но чемпионский титул достался не столичному клубу, а скромному «Монпелье». Который годом ранее был лишь четырнадцатым.

Слово не воробей

Главный тренер «паладинов» Рене Жирар уже проработал в клубе два года и особой славы не снискал. Бывший полузащитник «Бордо» и сборной Франции, бронзовый призёр чемпионата мира 1982 года большую часть тренерской карьеры посвятил юношескому и молодёжному футболу. Возвращение к работе клубного тренера далось Жирару непросто. Престарелый президент «Бордо» Луи Николлен часто критиковал наставника и даже подыскивал ему замену. Сезон 2011/12 мог стать определяющим для Жирара. «А если „паладины“ станут чемпионами?», - спросил кто-то из журналистов Лулу (так называли в Монпелье президента и главного акционера клуба). «Тогда сделаю на голове ирокез и покрашу его в клубные цвета», - пошутил 68-летний, грузный старик. Клубные цвета «Монпелье» – тёмно-синий и оранжевый.

Паладин – то же самое, что рыцарь, только служивший в гвардии короля. Французский коллега Айвенго. Королей во Франции давно нет, как и императоров, но прозвище «паладины» приклеилось к клубу в 1974 году. Хотя оно несколько притянуто за уши. Ранее принадлежало местной команде «Паллада», объединившейся с двукратным обладателем Кубка Франции «Монпелье-Литораль». Имя древнегреческой героини исчезло с клубного герба в 1979, когда главным акционером стал нестарый и ещё стройный Лулу Николлен. И хотя настоящие паладины к Палладе не имели прямого отношения, неофициальное название пришлось по вкусу.

Николлен был весьма экономен, даже скуп. Поэтому прежде чем купить игрока, он долго думал, взвешивал все за и против. Поэтому летом 2011 состав пополнили всего несколько футболистов – из «Ланса» пришёл левый защитник Анри Бедимо. 34-летний центральный защитник Виторино Илтон перебрался из «Марселя». В ряды полузащитников влился Реми Кабейя («Арль-Авиньон»).

Не до Жиру, быть бы живу

Теперь о составе. Ворота много лет защищал парижанин Жофре Журдран. Добротный голкипер, кандидат в сборную Франции (на роль третьего стража ворот). Прославилась и жена Жофре, мечтавшая видеть супруга в национальной команде, для чего с помощью колдуньи наводила порчу на конкурентов Стефана Рюффье и Бенуа Костиля. Дублёр Журдрана с говорящей фамилией Лионель Пионье носил на свитере первый номер. Этим и ограничивалось его пионерство.

Справа в обороне играл воспитанник «Марселя» Гарри Бокали, слева обосновался Анри Бедимо. Виторино Илтон быстро нашёл общий язык с другим центральным защитником Мапу Янга-Мбива. На замену выходил Бенджамен Стамбули.

В опорной зоне действовали чилиец Марио Эстрада и тунисец Жамель Сайхи. В роли диспетчера выступал Юнес Беланда. Слева бегал Жорис Марво, а универсалы Реми Кабейя, Жофре Дернис и Ромен Пито могли занять любую позицию. Ключевая роль в атаке принадлежала высокому Оливье Жиру. Рядом с ним действовали два не самых габаритных африканца – Джон Утака и Сулейман Камара. Иногда выходили на замены Карим Аит-Фана и Бернар Лякомб.

Неожиданный лидер

Стартовая победа «Монпелье» над «Осером» 3:1 осталась замеченной только болельщиками клуба. Куда сильнее обсуждался домашний проигрыш ПСЖ скромному «Лорьяну». Но южане одержали вторую победу, третью и неожиданно очутились на вершине. Даже поражение в Лионе не помешало лидерству команде Жирара. Только в шестом туре вперёд вырвался «Лион». А ПСЖ держался на скромном пятом месте. Обозреватели думали-гадали, в каком туре уволят тренера парижан Антуана Комбуаре.

«Пари Сен-Жермен» приехал на «Ла Моссон» 24 сентября в рамках 8 тура и сравнительно легко выиграл 3:0 – дубль Хавьера Пасторе и гол Кевина Гамейро. Проигрыш отбросил «паладинов» на третье место. В Бордо команда спаслась чудом благодаря голам Беланда и Илтона в концовке - 2:2. Но потом «Монпелье» продолжил беспроигрышную серию из семи встреч, шесть из которых были победными. Так удалось догнать, а потом перегнать ПСЖ. Николлену снова напомнили об обещании постричься и выкраситься, на что суеверный президент попросил не торопиться. Впереди ещё была большая часть дистанции.

И верно. В декабре последовал спад – два проигрыша и ничья, что позволило парижанам вырваться вперёд и стать победителями первого круга. Но во время зимней паузы в ПСЖ сменился тренер. Темнокожего Антуана Комбуаре, которого иные звёзды столичного клуба не воспринимали всерьёз, сменил Карло Анчелотти. Но выяснилось, что смена тренера не является гарантией успеха. ПСЖ сразу потерял очки в домашней игре с чемпионом «Лиллем», а «Монпелье» обыграл «Лион», потом ещё нескольких оппонентов. Парижане же не досчитались двух очков в игре с «Ницце» и отставание сократилось до одного очка.

И не менее неожиданный чемпион

Но это обстоятельство не слишком огорчило Анчелотти, ведь в следующем туре в столицу прибыл «Монпелье», ставший единственным реальным соперником парижан в борьбе за чемпионство. Второго разгрома не получилось. В конце первого тайма точными ударами обменялись Алекс и Беланда. На 82 минуте Утака вывел гостей вперёд и лишь ценой невероятных усилий Гийом Оаро спас ПСЖ от проигрыша. Южане не смогли выиграть, но одержали моральную победу. Уже в следующем туре «Лион» отобрал два очка у команды Анчелотти - 4:4. В Лиге 1 сменился лидер. «Паладины» благодаря голу Утаки справились с «Бордо» и выскочили вперёд. Стоял конец февраля. До финиша оставалось 13 туров. Через неделю лидеры поменялись местами – подвела «Монпелье» ничья с «Дижоном». К 28 туру команда Рене Жирара отставала на два очка. Неужели ПСЖ станет чемпионом?

Но «красно-синие» ничего не смогли поделать с «Бордо» и в верху снова двоевластие. Только разница мячей была на стороне провинциалов - +26 и +23. А потом «Нанси» поставил парижанам подножку. А «Монпелье» разделал «Марсель» на «Велодроме» и снова возглавил чемпионскую гонку. До конца восемь туров.

«Монпелье» проиграл «Лорьяну», но и ПСЖ не смог обыграть «Осер». Парижане разгромили «Сошо» 6:1 и почти догнали «паладинов» по разнице мячей. Но сдающий чемпионские полномочия «Лилль», где блистал молодой Эден Азар, обыграл «Пари Сен-Жермен», а лидер спокойно взял три очка в Тулузе. За четыре тура до финиша – плюс шесть!!! Николлену всё чаще стали напоминать о данном обещании.

Но ПСЖ не думал сдаваться. В следующем туре дистанция уменьшилась до трёх очков. В 36 и 37 турах соперники дружно выиграли. Но разница мячей была одинаковой +33 и если парижане догоняли «паладинов» в заключительном туре, то чемпионами становились именно они.

И те, и другие играли в гостях. ПСЖ отправился в Бретань к неудобному для себя «Лорьяну», а «Монпелье» играл в Бургундии с «Осером». Бретонцы ещё вели борьбу за выживание, бургундцы её проиграли и вылетали из элиты.

Южане владели преимуществом, но первыми пропустили. На 20 минуте ворота Журдрана поразил Оливье Капо. Но через шесть минут в параллельном матче с центра поля начали парижане. Джон Утака после паса Сулеймана Камара сделал счёт равным. ПСЖ транжирил момент за моментом.

Во втором тайме «Монпелье» дожал бургундцев. Утака после скидки Жиру сделал команду Рене Жирара чемпионом. Впервые в истории! Два гола ПСЖ принесли катарским шейхам разве что моральное удовлетворение.

Старик Луи Николлен оказался хозяином своего слова. Президент отправился в парикмахерскую, где ему выстригли панковский гребень, а седые волосы выкрасили в сине-оранжевый цвет. В таком экзотическом виде он появился на публике. Монпелье гулял, вино лилось рекой. В Париже думали, как вытащить из «Милана» Тияго Силву и Златана Ибрагимовича.

Конечно, «Монпелье» оказался калифом на час, точнее на год. Были проданы лидеры команды – Жиру, Беланда, Янга-Мбива, заменить которых не удалось. Чемпионская команда быстро пришла в негодность. Точнее развалиться – не развалилась, но в борьбе за высокие места «паладины» больше не участвуют. Рене Жирар ушёл в «Лилль». В 2017 году в свой 74 день рождения умер Луи Николлен.

Но тот чудесный сезон навсегда вошёл в историю. И его будут помнить всегда. Ибо это другие могут сравнивать свои чемпионства. А у «Монпелье» тот титул единственный и долгое время будет таковым.

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DXTK
DXTK
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сегодня в 17:54
У Монпелье такая же сказка, как и у Лестера чуть позже.
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