Эпоха великих орлов. «Бенфика» Белы Гуттманна. Сезон-1960/61

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Россия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов -:- Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 2.95 2.95 2.7
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 27 тур 1 X 2
15:00 Матч перенесен  Челси -:-  Брайтон энд Хоув - - -
17:05 Идет второй тайм, 69’  Ман Юнайтед 0:0  Ливерпуль - - -
17:05 73’  Арсенал 2:0  Саутгемптон 1.05 16 33
Англия. Кубок Лиги 2018/2019, Финал 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 5.5 4.4 1.55
Испания. Примера 2018/2019, 25 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен  Леганес 1:1  Валенсия 14 4.05 1.35
18:15 20’  Атлетико М 0:0  Вильярреал 1.55 3.7 7.3
20:30 сегодня  Вальядолид -:-  Бетис - - -
22:45 сегодня  Леванте -:-  Реал 5.35 5 1.5
Италия. Серия А 2018/2019, 25 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен  Сампдория 1:0  Кальяри 1.95 2.9 5
17:00 77’  Кьево 0:0  Дженоа 3.35 2.6 2.7
17:00 75’  Болонья 0:1  Ювентус 6.5 3.2 1.7
17:00 78’  Сассуоло 1:1  СПАЛ 2.1 2.9 4.2
20:00 сегодня  Парма -:-  Наполи 10 5 1.33
22:30 сегодня  Фиорентина -:-  Интер 2.85 3.3 2.5
Германия. Бундеслига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
17:30 47’  Ганновер-96 0:0  Айнтрахт Ф 5 4.05 1.65
20:00 сегодня  Боруссия Д -:-  Байер 1.85 3.8 4
Франция. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
17:00 81’  Нант 1:0  Бордо 2.3 2.7 4
17:00 76’  Тулуза 0:1  Кан 1.92 3.25 4.5
17:00 76’  Монпелье 2:3  Реймс 2.45 2.6 3.8
19:00 сегодня  Ренн -:-  Марсель 2.7 3.55 2.5
23:00 сегодня  Монако -:-  Лион 3 3.4 2.35
Украина. Премьер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен  Арсенал К 0:2  Десна 49 6.7 1.11
18:00 34’  Ворскла 0:1  Карпаты 2.05 3 3.85
Австралия. А-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
09:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс 0:0 Логотип футбольный клуб Аделаида ЮнАделаида Юн 3.4 2.15 3.25
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней 1:1 Логотип футбольный клуб Перт ГлориПерт Глори 16 4.5 1.28
Австрия. Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХартбергХартберг 1:1 Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен 2.55 2.6 3.3
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МаттерсбургМаттерсбург 1:1 Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)Штурм 1.4 4.2 9
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В -:- Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург 5.8 4.3 1.5
Австрия. Первая Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
12:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб РидРид 1:1 Логотип футбольный клуб Ворвартс СтерВорвартс Стер - - -
Азербайджан. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Нефтчи (Баку)Нефтчи 1:2 Логотип футбольный клуб Сабаил (Баку)Сабаил 6.3 2.8 1.75
17:30 47’ Логотип футбольный клуб СумгаитСумгаит 0:1 Логотип футбольный клуб ЗираЗира 2.3 3.1 3.1
Албания. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КукесКукес 3:2 Логотип футбольный клуб Камза (Камез)Камза 1.15 6.1 19
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кастриоти (Круже)Кастриоти 1:1 Логотип футбольный клуб ЛачиЛачи 4.1 1.63 4.4
Англия. Лига Один 2018/2019, 34 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун 1:1 Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити 2.65 1.85 6.1
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бельграно (Кордоба)Бельграно 0:0 Логотип футбольный клуб Сан-Лоренсо (Буэнос-Айрес)Сан-Лоренсо 3.15 2.05 3.9
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 1:3 Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 11 3.6 1.43
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт -:- Логотип футбольный клуб Сан-Мартин ТукуманСан-Мартин Тукуман 1.27 5.5 10
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа -:- Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 17 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине 2:0 Логотип футбольный клуб Альмагро (Буэнос-Айрес)Альмагро - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АгропекуариоАгропекуарио 1:1 Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
01:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Институто (Кордоба)Институто 2:3 Логотип футбольный клуб Нуэва Чикаго ( Матадерос)Нуэва Чикаго - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантамарина (Тандил)Сантамарина 0:2 Логотип футбольный клуб Гильермо БраунГильермо Браун - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра 0:1 Логотип футбольный клуб Браун де АдрогеБраун де Адроге - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал С (Саранди)Арсенал С -:- Логотип футбольный клуб Лос Андес (Ломас-де-Самора)Лос Андес - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Химнасия ЖужуйХимнасия Жужуй -:- Логотип футбольный клуб Олимпо (Байя-Бланка)Олимпо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво МоронДепортиво Морон -:- Логотип футбольный клуб КильмесКильмес 2 2.85 4.3
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эль ПорвенирЭль Порвенир -:- Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Генерал ЛамадридГенерал Ламадрид -:- Логотип футбольный клуб Док СудДок Суд - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 27 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт 2:2 Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге 3.1 2.65 2.75
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГенкГенк -:- Логотип футбольный клуб Антверпен (Дёрне)Антверпен 1.7 3.5 4.7
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сент-Трюйден (Синт-Трёйден)Сент-Трюйден -:- Логотип футбольный клуб ШарлеруаШарлеруа 2.2 3.35 3.05
Бельгия. Вторая лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
18:00 35’ Логотип футбольный клуб ТюбизТюбиз 0:1 Логотип футбольный клуб Оуд-Хеверли (Левен)Оуд-Хеверли - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 0:3 Логотип футбольный клуб Локомотив Соф (София)Локомотив Соф - - -
Болгария. Первая лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Левски (София)Левски 1:0 Логотип футбольный клуб ЦСКА Сф (София)ЦСКА Сф 1.14 6.6 20
16:45 90’ Логотип футбольный клуб Этыр (Велико-Тырново)Этыр 2:0 Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл 1.22 5.3 14
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Берое (Стара-Загора)Берое -:- Логотип футбольный клуб Дунав 2010 (Русе)Дунав 2010 1.37 4.4 8
Бразилия. Лига Баияно 2019, 7 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф -:- Логотип футбольный клуб Витория КонВитория Кон - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 6 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Жуазейренсе (Жуазейру)Жуазейренсе -:- Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 8 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида -:- Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб АймореАйморе -:- Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас -:- Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 8 тур 1 X 2
17:00 62’ Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас 1:0 Логотип футбольный клуб Гуарани МГГуарани МГ - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа -:- Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин -:- Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова 1.2 6 11
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 5 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 0:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 4.5 1.78 3.35
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Льянерос (Гуанаре)Льянерос -:- Логотип футбольный клуб Атлетико В (Майкуетья)Атлетико В - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Трухильянос (Валера)Трухильянос -:- Логотип футбольный клуб Сулия (Маракайбо)Сулия 2.05 3.2 3.6
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво Гуайра (Каракас)Депортиво Гуайра -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес Кар (Каракас)Эстудиантес Кар - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург 1:1 Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн 1.58 3.65 6.4
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эрцгебирге (Ауэ)Эрцгебирге 0:0 Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург 2.55 2.55 3.55
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян 2:1 Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 11.5 4.5 1.32
Германия. Третья лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КайзерслаутернКайзерслаутерн 1:1 Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау 1.15 5.5 36
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вехен (Висбаден)Вехен 0:2 Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 16 3.7 1.35
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 8 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья 1:1 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
04:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Прогресо (Эль-Прогресо)Прогресо 0:1 Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос 2:0 Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос 1.03 21 31
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛамияЛамия -:- Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса 2.2 2.95 3.85
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 1.32 4.8 10.5
Дания. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХоброХобро 2:0 Логотип футбольный клуб ЭсбьергЭсбьерг 1.42 3.5 11
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс 1:2 Логотип футбольный клуб ОденсеОденсе 12.5 1.85 2.15
18:00 34’ Логотип футбольный клуб ОрхусОрхус 1:0 Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 4.5 3.7 1.75
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брондбю (Брённбю)Брондбю -:- Логотип футбольный клуб РаннерсРаннерс - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
17:00 74’ Логотип футбольный клуб Эль-ГунаЭль-Гуна 1:1 Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пирамидс (Эль-Файюм)Пирамидс -:- Логотип футбольный клуб Араб Контракторс (Каир)Араб Контракторс - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Ир (Кирьят-Шмона)Хапоэль Ир -:- Логотип футбольный клуб АшдодАшдод 1.9 3.3 3.85
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 5.6 4.3 1.5
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Индиан Эрроуз (Калькутта)Индиан Эрроуз 2:2 Логотип футбольный клуб Реал КашмирРеал Кашмир - - -
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ченнай СитиЧеннай Сити 3:1 Логотип футбольный клуб Мохун Баган (Калькутта)Мохун Баган 1.02 16 50
Испания. Сегунда 2018/2019, 27 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х 2:3 Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах 3.65 3.35 2.02
18:00 36’ Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия 1:1 Логотип футбольный клуб КордобаКордоба - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛугоЛуго -:- Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче 2.3 3 3.2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб МалагаМалага -:- Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 2.5 2.8 3.1
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эстремадура (Альмендралехо)Эстремадура -:- Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия 2.3 3 3.2
Италия. Серия B 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно -:- Логотип футбольный клуб ВенецияВенеция 2.1 3 3.7
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 22 тур 1 X 2
17:00 75’ Логотип футбольный клуб Неа Саламина (Ларнака)Неа Саламина 1:1 Логотип футбольный клуб Алки Ор (Ороклини)Алки Ор 3.6 3.6 1.95
18:00 34’ Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон 0:0 Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ 2.2 3.5 3.2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК -:- Логотип футбольный клуб Эносис (Паралимни)Эносис - - -
Колумбия. Примера А 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:1 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛаЭквидад (Богота)ЛаЭквидад 0:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 3:0 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 1:2 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена -:- Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
Колумбия. Примера B 2019, 5 тур 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Университарио Пп (Попаян)Университарио Пп -:- Логотип футбольный клуб Депор ФК (Кали)Депор ФК - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОрсомарсоОрсомарсо -:- Логотип футбольный клуб ВалледупарВалледупар - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб КортулуаКортулуа -:- Логотип футбольный клуб Форталеса (Богота)Форталеса - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Реал Сантандер (Букараманга)Реал Сантандер -:- Логотип футбольный клуб Экспресо Рохо (Сипакира)Экспресо Рохо - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Картахена)Реал -:- Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 12 тур 1 X 2
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон 2:1 Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе 0:1 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес -:- Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита -:- Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:00 77’ Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка 3:0 Логотип футбольный клуб Рапид (Уэд-Зем)Рапид - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпик СафиОлимпик Сафи -:- Логотип футбольный клуб Молоудиа УдждаМолоудиа Уджда - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт 3:0 Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю - - -
07:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-Анджелес ГэлЛос-Анджелес Гэл 1:3 Логотип футбольный клуб Колорадо Рэпидс (Денвер)Колорадо Рэпидс - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль -:- Логотип футбольный клуб Флора (Таллин)Флора - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХельсингборгХельсингборг 1:1 Логотип футбольный клуб КальмарКальмар - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Кр (Караганда)Шахтер Кр - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 8 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро 3:0 Логотип футбольный клуб Монаркас (Морелия)Монаркас - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Америка (Мехико)Америка 3:0 Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтеррейМонтеррей 0:0 Логотип футбольный клуб Пуэбла (Пуэбла-де-Сарагоса)Пуэбла - - -
06:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПачукаПачука 3:1 Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара - - -
06:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Некакса (Агуаскальентес)Некакса 1:2 Логотип футбольный клуб ТихуанаТихуана - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас -:- Логотип футбольный клуб ЛеонЛеон - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 23 тур 1 X 2
14:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ден Хааг (Гаага)Ден Хааг 1:5 Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс 12 4.9 1.28
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ 1:1 Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд 2.05 2.95 4.15
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭмменЭммен 0:3 Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс 12.5 5.3 1.25
18:45 сегодня Логотип футбольный клуб Виллем II (Тилбург)Виллем II -:- Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ 5.3 4 1.55
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спарта Рот (Роттердам)Спарта Рот 6:1 Логотип футбольный клуб Гоу Эхед Иглс (Девентер)Гоу Эхед Иглс 1.9 3.7 3.6
Парагвай. Примера дивизион 2019, 7 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 3:3 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гуарани Асун (Асунсьон)Гуарани Асун 1:1 Логотип футбольный клуб Хенерал Диас (Луке)Хенерал Диас - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 23 тур 1 X 2
17:30 46’ Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь 1:1 Логотип футбольный клуб Висла Пл (Плоцк)Висла Пл 2.25 3.1 3.2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония 2.35 3 3.1
Португалия. Примейра 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 5’ Логотип футбольный клуб Санта-Клара (Понта-Делгада)Санта-Клара 0:0 Логотип футбольный клуб Насионал Ф (Фуншал)Насионал Ф - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта -:- Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве 2.45 3.1 3
Португалия. Сегунда 2018/2019, 23 тур 1 X 2
14:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фаренсе (Фару)Фаренсе 1:2 Логотип футбольный клуб Пасуш де ФеррейраПасуш де Феррейра 4.5 2.5 2.18
14:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бенфика-2 (Лиссабон)Бенфика-2 1:2 Логотип футбольный клуб Кова-да-ПиедадиКова-да-Пиедади 1.3 4.7 10.5
18:00 32’ Логотип футбольный клуб Академико ВизеуАкадемико Визеу 0:0 Логотип футбольный клуб Брага-2Брага-2 2.1 3.1 3.5
18:00 32’ Логотип футбольный клуб АрокаАрока 1:0 Логотип футбольный клуб Порту-2Порту-2 - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Витория Гимарайнш 2Витория Гимарайнш 2 -:- Логотип футбольный клуб Варзим (Повуа-де-Варзин)Варзим 2.2 3.05 3.45
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭшторилЭшторил -:- Логотип футбольный клуб Академика (Коимбра)Академика 1.88 3.15 4.3
Румыния. Лига 1 2018/2019, 25 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дунэря КэлэрашиДунэря Кэлэраши 0:0 Логотип футбольный клуб Динамо Бух (Бухарест)Динамо Бух - - -
18:00 34’ Логотип футбольный клуб БотошаниБотошани 0:0 Логотип футбольный клуб Газ Метан (Медиаш)Газ Метан 2.45 2.75 3.25
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ -:- Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 2.05 3.1 3.7
Румыния. Лига 2 2018/2019, 22 тур 1 X 2
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Пандурий (Тыргу-Жиу)Пандурий 0:2 Логотип футбольный клуб Петролул (Плоешти)Петролул - - -
Сербия. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички 3:0 Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад 1:1 Логотип футбольный клуб Динамо Вр (Вранье)Динамо Вр - - -
Словения. Первая лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Триглав (Крань)Триглав 3:0 Логотип футбольный клуб АлуминийАлуминий - - -
17:30 47’ Логотип футбольный клуб ДомжалеДомжале 1:0 Логотип футбольный клуб Рудар (Велене)Рудар 1.55 4 5.3
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб КршкоКршко -:- Логотип футбольный клуб Олимпия Л (Любляна)Олимпия Л 7 4.5 1.4
Турция. Первая лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
13:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГиресунспорГиресунспор 1:2 Логотип футбольный клуб Алтай (Семей)Алтай 5.6 2.9 1.78
13:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб КарабюкспорКарабюкспор 1:3 Логотип футбольный клуб ЭлазигспорЭлазигспор - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ДенизлиспорДенизлиспор 0:2 Логотип футбольный клуб Османлыспор (Анкара)Османлыспор 18 4.1 1.27
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Газиантеп ББГазиантеп ББ 1:1 Логотип футбольный клуб ЭскишехирспорЭскишехирспор 4.9 3 1.85
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
13:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АнкарагюджюАнкарагюджю 2:1 Логотип футбольный клуб ЭрзурумспорЭрзурумспор 4.4 1.65 4.4
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КоньяспорКоньяспор 0:1 Логотип футбольный клуб КайсериспорКайсериспор 16 4 1.32
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)Галатасарай -:- Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 1.3 5.3 8.5
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
17:00 81’ Логотип футбольный клуб Истра 1961Истра 1961 0:0 Логотип футбольный клуб Локомотива Зг (Загреб)Локомотива Зг 3.75 3 2.08
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Зб (Загреб)Динамо Зб -:- Логотип футбольный клуб ОсиекОсиек 1.65 3.3 5.8
Чехия. Первая лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спарта (Прага)Спарта -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О 1.5 4 6
Чили. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб О'Хиггинс (Ранкагуа)О'Хиггинс 1:0 Логотип футбольный клуб УнивЧили (Сантьяго)УнивЧили 1.3 4.2 17
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Курико УнидоКурико Унидо 0:0 Логотип футбольный клуб Кокимбо УнидоКокимбо Унидо - - -
18:00 35’ Логотип футбольный клуб Кобресаль (Эль-Сальвадор)Кобресаль 0:2 Логотип футбольный клуб Аудакс (Сантьяго)Аудакс - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Палестино (Сантьяго)Палестино -:- Логотип футбольный клуб Уачипато (Талькауано)Уачипато 2.7 3.1 2.6
Чили. Примера B 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МелипильяМелипилья 1:1 Логотип футбольный клуб Кобрелоа (Калама)Кобрелоа - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион (Сан Фелипе)Унион 0:1 Логотип футбольный клуб ВальдивияВальдивия - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Талька)Рейнджерс 0:2 Логотип футбольный клуб КопиапоКопиапо - - -
Швейцария. Суперлига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
18:00 33’ Логотип футбольный клуб ТунТун 1:1 Логотип футбольный клуб Грассхоппер (Цюрих)Грассхоппер 1.65 3.85 4.9
18:00 34’ Логотип футбольный клуб ЛуганоЛугано 0:0 Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз - - -
18:00 35’ Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих 1:0 Логотип футбольный клуб ЛюцернЛюцерн 2.05 3.55 3.35
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 27 тур 1 X 2
15:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГамильтонГамильтон 0:5 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс - - -
18:00 34’ Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик 1:0 Логотип футбольный клуб МазервеллМазервелл - - -
ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Блумфонтейн СелтикБлумфонтейн Селтик 2:3 Логотип футбольный клуб Фри Стэйт Старс (Бетлехем)Фри Стэйт Старс - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Блэк Леопардс (Полокване)Блэк Леопардс 0:0 Логотип футбольный клуб ХайлендсХайлендс - - -
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Эпоха великих орлов. «Бенфика» Белы Гуттманна. Сезон-1960/61

сегодня, 17:05

«Соккер.ру» рассказывает о том, как клуб из Лиссабона выиграл свой первый Кубок чемпионов.

В первой части вы узнали, как «Бенфика» переманила к себе тренера Белу Гуттманна и сразу стала чемпионом. Теперь «орлам» предстояло защитить свои чемпионские полномочия, а заодно побороться за Кубок чемпионов. Монополия мадридского «Реала» на обладание главным трофеем европейского клубного футбола начинала надоедать. Все пять розыгрышей неизменно завершались победами только одного коллектива.

Похищение века

Испанию в розыгрыше Кубка чемпионов представляли сразу два клуба – «Барселона», как чемпион, и «Реал», как победитель предыдущего турнира. Но давайте пока отвлечёмся от международного турнира и узнаем, как «Бенфика» провела летние каникулы. Ушёл в «Белененсеш» Саул Абрантеш. Из «Атлетику» пришли центральный защитник Жерману де Фигейреду и вратарь Жозе Баштуш. Жерману сразу занял место в обороне, а Баштуш боролся с Жозе Баррокой и Арманду Рамалью за право быть дублёром Алберту Кошты Перейры.

Отдельный разговор об Эйсебио. 18-летний нападающий играл за «Спортинг» из столицы Мозамбика Лоренсу-Маркиш. Было логично, если б одарённый африканец перебрался в лиссабонский «Спортинг». Одна структура. Но бразильские друзья Гуттманна сообщили тренеру о юном даровании. Тренер не поленился съездить лично в Мозамбик, чтобы убедиться в том, что парень по своему таланту уступает разве что Пеле. Гуттманну удалось убедить юношу, что ему нужно ехать в «Бенфику» и только в «Бенфику». «Спортинг» взбеленился, обвинил соседей в краже игрока. Но Эйсебио в столице метрополии надел красную футболку, а не бело-зелёную.

Но в описываемом сезоне юный гений сыграл лишь две встречи за основной состав, в которых забил два мяча. Своё слово Эйсебио скажет и не раз. Но первая европейская вершина будет покорена фактически без него.

Состав «орлов» не сильно изменился. В воротах Алберту Кошта Перейра. Правый защитник Мариу Жуан, левый – Анджелу Мартиньш, в центре Жерману. Номинального защитника Фернанду Кружа Гуттманн передвинул в опорную зону, где составил дуэт с Жозе Нету.  Правый крайний нападающий Жозе Аугушту, левый – Домисиану Кавем. Мариу Колуна и Жуакин Сантана составляли основание атакующего треугольника, а его вершину Жозе Агуаш. Запасных вратарей вы знаете. Могли усилить оборону  Маноэл Серра, Маноэл Пинту и Артур Сантуш. Запасные полузащитники Антониу Сарайва, Франсишку Палмейру и Алвару Инасиу. Помимо Эйсебио в число резервистов входили: другой будущий герой ЧМ-66 Жозе Торреш и Алвару Мендиш.

Разбитые сердца, сорванные лилии

«Бенфика» стартовала в чемпионате страны со скромной гостевой победы над «Баррейренси», обеспеченной ударом Жозе Агуаша. Затем на «Да Луш» была разгромлена «Академика» 4:1. После такого начала можно было с хорошим настроением отправляться в путь за Кубком чемпионов. Первый соперник - чемпион Шотландии «Харт оф Мидлоушн». Или просто «Хартс».

Голы двух Жозе - Агуаша и Аугушту принесли победу в Эдинбурге. Алекс Янг чуточку смягчил проигрыш «сердец». В перерыве между двумя встречами «орлы» разбили «Виторию» из Гимарайнша 4:0. «Хартс» в Лиссабоне пропустил на гол меньше и смиренно уступил дорогу чемпионам Португалии. Следующим оппонентом в Кубке чемпионов стал венгерский «Уйпешт». Они же «лилии». Но до визита армейцев из Будапешта в столицу Португалии, «орлам» довелось провести два матча в домашнем первенстве. «Лейшойнш» разгромлен с результатом 4:1, а «Атлетику» дал бой и отобрал у «орлов» первое очко - 3:3.

«Уйпешт» решил сыграть с «Бенфикой» в открытый футбол, за что и был бит с результатом 2:6. Первые пять мячей побывали в воротах венгерского чемпиона к 28 минуте - дубль Агуаша, по голу от Кавема, Аугушту и Сантаны. Во втором тайме португальцы несколько расслабились и пропустили два мяча. Но лиссабонцы вовремя опомнились, и Аугушту забил шестой мяч.

В Будапешт «орлы» полетели в качестве единоличного лидера - в девяти турах 17 очков из 18 возможных. «Спортинг» , уже обыгранные в столичном дерби, отставал на четыре очка. А это немало, при двух очках за победу и 26-туровом чемпионате. Отсюда и некоторое головокружение, вылившееся в проигрыш венграм 1:2. Да и ранний гол Сантаны на 5 минуте тоже убаюкал. Во втором тайме «Уйпешт» забил два мяча и настроился на продолжение. Всегда спокойный Гуттманн был в ярости. 

Но главным итогом 1/8 финала стал вылет «Реала». Бессменных до сих пор обладателей «ушастого кубка» выбила «Барселона» - 2:2 на «Сантьяго Бернабеу» и 2:1 в пользу «сине-гранатовых» на «Камп Ноу».

Пришлось извиняться на полях. Следующие шесть встреч чемпионата Португалии были выиграны с общим счётом 18:3. Закончился первый круг - 25 очков из 26, начался второй. Первое поражение «Бенфика» потерпела только в 16 туре - уступили в Гимарайнше. «Спортинг» сократил отставание до двух очков. «Порту» к тому времени уже не мечтал о чемпионстве. Но чтобы увереннее чувствовать себя в первенстве страны «орлам» нужна была встряска. После проигрыша «Витории» они были особенно злы, в подтверждение чему разгромы «Салгейруша» 8:1, «Лейшоэнша» 3:0, «Атлетику» 7:2 и просто выигрыш у «Лузитану» 2:1. Однако отрыв от «львов» вырос всего на очко. Правда разница мячей +51 против +38 была на стороне «орлов».

В четвертьфинале Кубка чемпионов «Бенфике» достался датский «Орхус». Не самый крепкий оппонент отчаянно бился на «Да Луш», но два мяча Агуаша и пенальти, реализованный Аугушту перевесили гол Йона Амдисена. В Дании всё было куда проще. Там всё решилось до перерыва. Снова отличились два Жозе, - на этот раз Аугушту сотворил дубль, а Агуаш забил один мяч. После перерыва произошёл обмен голами. В итоге 4:1 и 7:2 по сумме двух встреч. Здравствуй, венский «Рапид». Но  до игры с австрийцами нужно было потрудиться в борьбе за титул чемпиона страны. «Спортинг» отставал уже на пять очков. Но «львы» есть «львы». Они всегда опасны.

Не позволил «Спортинг» обыграть себя во втором матче, сравнял счёт на «Жозе Алваладе». Но расстояние в пять очков никуда не делось. До финиша четыре тура. «Брага» разгромлена со счётом 7:1, а «Спортинг» не досчитался очков в Гимарайнше.  Даже ничья в Порту делала «Бенфику» чемпионом. Но перед поездкой на север страны нужно было сыграть дома с «Рапидом».

Колуна на 19 минуте забил первый мяч в ворота гостей из Вены, через пять минут отличился Агуаш. А после перерыва победную точку поставил Кавем. Чемпион Португалии одной ногой уже в финале. Теперь можно было ехать к «драконам» - в гости к «Порту». Вернуться из Порту с новым чемпионским титулом не получилось - команда Гуттманна проиграла 2:3. «Спортинг» тем временем выиграл у «Салгейруша» 2:1 и сократил отставание до четырёх очков. У «львов» оставались шансы выиграть чемпионат. Но для этого им надо было победить в двух турах, а «орлам» эти встречи проиграть. И этого мало. Необходимо было перекрыть разницу мячей. А она, на минуточку,  +59 у «Бенфики» и +37 у «Спортинга». Иными словами шансы «бело-зелёных» обойти соседей виделись сложнее, чем верблюду пролезть в игольное ушко.

В Вене ничья 1:1 по факту и техническая победа португальцев 3:0. За две минуты до финального свистка болельщики выскочили на поле стадиона, соперники не доиграли две минуты. Впрочем, какая разница. В обоих случаях в финал выходила «Бенфика».

Все иллюзии «Спортинга» на чемпионство были растоптаны на «Да Луш» командой Гуттманна, положившей восемь мячей в ворота «Ковиньи». По дублю со стороны Агуаша и Аугушту, хет-трик Сантаны, одинокий гол Колуны воспринимались болельщиками с радостью. Их команда снова сильнейшая в стране.

Европейская высота

Оставались два турнира. Кубок чемпионов и Кубок Португалии. В первом полуфинале домашнего турнира «Бенфика» выиграла у «Витории» из Сетубала 3:1, после чего отправилась в Берн, на матч с «Барселоной», которая считалась фаворитом финала. Ещё бы, венгерское трио - Ласло Кубала, Шандор Кочиш и Золтан Цибор, да блистательный Луис Суарес, полный тёзка нынешней звезды «Барсы». Семь лет назад Кочиш и Цибор уже играли тут в финале чемпионата мира в рядах сборной Венгрии и проиграли немцам.

Уже на 8 минуте Колуне сомали нос. Замены тогда не были разрешены, и чтобы не оставить «орлов» в меньшинстве Мариу остался на поле. Преимущество у чемпионов Испании, и на 20 минуте Кочиш головой забил свой фирменный гол после подачи Суареса. Но через 10 минут капитан Жозе Агуаш успел к прострелу Кавема и с метра поразил ворота «Барселоны». А через две минуты португальцы были впереди. Отскочив от головы Сантаны мяч миновал руки вратаря «сине-гранатовых» Антони Рамальетса, ударился о крестовину, упал за линию ворот и отскочил в поле. Судья швейцарец Готфрид Динст, тот самый что потом будет работать на финале чемпионата мира 1966, засчитал гол. И тут же Жерману не позволил забить Кочишу, грудью преградив путь мячу, летевшему в ворота.

Самый красивый гол финальной встречи забил Мариу Колуна через пять минут после перерыва. Мяч летел на уровне груди и времени пробить ногой у африканца не было. Тогда он ударил головой, позабыв о сломанном носе. Дело было на подступах к штрафной. Но мяч был послан так сильно, что вонзился в угол ворот. На 75 минуте Цибор дальним ударом один мяч отыграл. Кочиш дважды проверил штангу на прочность, но «Бенфика» выстояла и выиграла драгоценный трофей.

В двух оставшихся матчах новый чемпион и Португалии, и Европы обыграл «Белененсеш» 4:0 и уступил «Витории» в полуфинале Кубка 1:4. Чёрт с ним с Кубком, одним больше, одним меньше. Главная победа была одержана в Берне. А в двух оставшихся встречах Гуттманн показал новую звёздочку - Эйсебио. Который отличился в обеих встречах. Именно этому темнокожему парню предстояло стать главным героем следующего сезона и не только.

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Все комментарии
Benfiquistas
Benfiquistas
сегодня в 17:51
Может кому интересно.
Benfiquistas
Benfiquistas
сегодня в 17:47
Ну наконец -то,Великая Бенфика!
Спасибо вам Олег!
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