Эпоха великих орлов. «Бенфика» Белы Гуттманна. Сезон-1960/61

сегодня, 17:05

«Соккер.ру» рассказывает о том, как клуб из Лиссабона выиграл свой первый Кубок чемпионов.

В первой части вы узнали, как «Бенфика» переманила к себе тренера Белу Гуттманна и сразу стала чемпионом. Теперь «орлам» предстояло защитить свои чемпионские полномочия, а заодно побороться за Кубок чемпионов. Монополия мадридского «Реала» на обладание главным трофеем европейского клубного футбола начинала надоедать. Все пять розыгрышей неизменно завершались победами только одного коллектива.

Похищение века

Испанию в розыгрыше Кубка чемпионов представляли сразу два клуба – «Барселона», как чемпион, и «Реал», как победитель предыдущего турнира. Но давайте пока отвлечёмся от международного турнира и узнаем, как «Бенфика» провела летние каникулы. Ушёл в «Белененсеш» Саул Абрантеш. Из «Атлетику» пришли центральный защитник Жерману де Фигейреду и вратарь Жозе Баштуш. Жерману сразу занял место в обороне, а Баштуш боролся с Жозе Баррокой и Арманду Рамалью за право быть дублёром Алберту Кошты Перейры.

Отдельный разговор об Эйсебио. 18-летний нападающий играл за «Спортинг» из столицы Мозамбика Лоренсу-Маркиш. Было логично, если б одарённый африканец перебрался в лиссабонский «Спортинг». Одна структура. Но бразильские друзья Гуттманна сообщили тренеру о юном даровании. Тренер не поленился съездить лично в Мозамбик, чтобы убедиться в том, что парень по своему таланту уступает разве что Пеле. Гуттманну удалось убедить юношу, что ему нужно ехать в «Бенфику» и только в «Бенфику». «Спортинг» взбеленился, обвинил соседей в краже игрока. Но Эйсебио в столице метрополии надел красную футболку, а не бело-зелёную.

Но в описываемом сезоне юный гений сыграл лишь две встречи за основной состав, в которых забил два мяча. Своё слово Эйсебио скажет и не раз. Но первая европейская вершина будет покорена фактически без него.

Состав «орлов» не сильно изменился. В воротах Алберту Кошта Перейра. Правый защитник Мариу Жуан, левый – Анджелу Мартиньш, в центре Жерману. Номинального защитника Фернанду Кружа Гуттманн передвинул в опорную зону, где составил дуэт с Жозе Нету. Правый крайний нападающий Жозе Аугушту, левый – Домисиану Кавем. Мариу Колуна и Жуакин Сантана составляли основание атакующего треугольника, а его вершину Жозе Агуаш. Запасных вратарей вы знаете. Могли усилить оборону Маноэл Серра, Маноэл Пинту и Артур Сантуш. Запасные полузащитники Антониу Сарайва, Франсишку Палмейру и Алвару Инасиу. Помимо Эйсебио в число резервистов входили: другой будущий герой ЧМ -66 Жозе Торреш и Алвару Мендиш.

Разбитые сердца, сорванные лилии

«Бенфика» стартовала в чемпионате страны со скромной гостевой победы над «Баррейренси», обеспеченной ударом Жозе Агуаша. Затем на «Да Луш» была разгромлена «Академика» 4:1. После такого начала можно было с хорошим настроением отправляться в путь за Кубком чемпионов. Первый соперник - чемпион Шотландии «Харт оф Мидлоушн». Или просто «Хартс».

Голы двух Жозе - Агуаша и Аугушту принесли победу в Эдинбурге. Алекс Янг чуточку смягчил проигрыш «сердец». В перерыве между двумя встречами «орлы» разбили «Виторию» из Гимарайнша 4:0. «Хартс» в Лиссабоне пропустил на гол меньше и смиренно уступил дорогу чемпионам Португалии. Следующим оппонентом в Кубке чемпионов стал венгерский «Уйпешт». Они же «лилии». Но до визита армейцев из Будапешта в столицу Португалии, «орлам» довелось провести два матча в домашнем первенстве. «Лейшойнш» разгромлен с результатом 4:1, а «Атлетику» дал бой и отобрал у «орлов» первое очко - 3:3.

«Уйпешт» решил сыграть с «Бенфикой» в открытый футбол, за что и был бит с результатом 2:6. Первые пять мячей побывали в воротах венгерского чемпиона к 28 минуте - дубль Агуаша, по голу от Кавема, Аугушту и Сантаны. Во втором тайме португальцы несколько расслабились и пропустили два мяча. Но лиссабонцы вовремя опомнились, и Аугушту забил шестой мяч.

В Будапешт «орлы» полетели в качестве единоличного лидера - в девяти турах 17 очков из 18 возможных. «Спортинг» , уже обыгранные в столичном дерби, отставал на четыре очка. А это немало, при двух очках за победу и 26-туровом чемпионате. Отсюда и некоторое головокружение, вылившееся в проигрыш венграм 1:2. Да и ранний гол Сантаны на 5 минуте тоже убаюкал. Во втором тайме «Уйпешт» забил два мяча и настроился на продолжение. Всегда спокойный Гуттманн был в ярости.

Но главным итогом 1/8 финала стал вылет «Реала». Бессменных до сих пор обладателей «ушастого кубка» выбила «Барселона» - 2:2 на «Сантьяго Бернабеу» и 2:1 в пользу «сине-гранатовых» на «Камп Ноу».

Пришлось извиняться на полях. Следующие шесть встреч чемпионата Португалии были выиграны с общим счётом 18:3. Закончился первый круг - 25 очков из 26, начался второй. Первое поражение «Бенфика» потерпела только в 16 туре - уступили в Гимарайнше. «Спортинг» сократил отставание до двух очков. «Порту» к тому времени уже не мечтал о чемпионстве. Но чтобы увереннее чувствовать себя в первенстве страны «орлам» нужна была встряска. После проигрыша «Витории» они были особенно злы, в подтверждение чему разгромы «Салгейруша» 8:1, «Лейшоэнша» 3:0, «Атлетику» 7:2 и просто выигрыш у «Лузитану» 2:1. Однако отрыв от «львов» вырос всего на очко. Правда разница мячей +51 против +38 была на стороне «орлов».

В четвертьфинале Кубка чемпионов «Бенфике» достался датский «Орхус». Не самый крепкий оппонент отчаянно бился на «Да Луш», но два мяча Агуаша и пенальти, реализованный Аугушту перевесили гол Йона Амдисена. В Дании всё было куда проще. Там всё решилось до перерыва. Снова отличились два Жозе, - на этот раз Аугушту сотворил дубль, а Агуаш забил один мяч. После перерыва произошёл обмен голами. В итоге 4:1 и 7:2 по сумме двух встреч. Здравствуй, венский «Рапид». Но до игры с австрийцами нужно было потрудиться в борьбе за титул чемпиона страны. «Спортинг» отставал уже на пять очков. Но «львы» есть «львы». Они всегда опасны.

Не позволил «Спортинг» обыграть себя во втором матче, сравнял счёт на «Жозе Алваладе». Но расстояние в пять очков никуда не делось. До финиша четыре тура. «Брага» разгромлена со счётом 7:1, а «Спортинг» не досчитался очков в Гимарайнше. Даже ничья в Порту делала «Бенфику» чемпионом. Но перед поездкой на север страны нужно было сыграть дома с «Рапидом».

Колуна на 19 минуте забил первый мяч в ворота гостей из Вены, через пять минут отличился Агуаш. А после перерыва победную точку поставил Кавем. Чемпион Португалии одной ногой уже в финале. Теперь можно было ехать к «драконам» - в гости к «Порту». Вернуться из Порту с новым чемпионским титулом не получилось - команда Гуттманна проиграла 2:3. «Спортинг» тем временем выиграл у «Салгейруша» 2:1 и сократил отставание до четырёх очков. У «львов» оставались шансы выиграть чемпионат. Но для этого им надо было победить в двух турах, а «орлам» эти встречи проиграть. И этого мало. Необходимо было перекрыть разницу мячей. А она, на минуточку, +59 у «Бенфики» и +37 у «Спортинга». Иными словами шансы «бело-зелёных» обойти соседей виделись сложнее, чем верблюду пролезть в игольное ушко.

В Вене ничья 1:1 по факту и техническая победа португальцев 3:0. За две минуты до финального свистка болельщики выскочили на поле стадиона, соперники не доиграли две минуты. Впрочем, какая разница. В обоих случаях в финал выходила «Бенфика».

Все иллюзии «Спортинга» на чемпионство были растоптаны на «Да Луш» командой Гуттманна, положившей восемь мячей в ворота «Ковиньи». По дублю со стороны Агуаша и Аугушту, хет-трик Сантаны, одинокий гол Колуны воспринимались болельщиками с радостью. Их команда снова сильнейшая в стране.

Европейская высота

Оставались два турнира. Кубок чемпионов и Кубок Португалии. В первом полуфинале домашнего турнира «Бенфика» выиграла у «Витории» из Сетубала 3:1, после чего отправилась в Берн, на матч с «Барселоной», которая считалась фаворитом финала. Ещё бы, венгерское трио - Ласло Кубала, Шандор Кочиш и Золтан Цибор, да блистательный Луис Суарес, полный тёзка нынешней звезды «Барсы». Семь лет назад Кочиш и Цибор уже играли тут в финале чемпионата мира в рядах сборной Венгрии и проиграли немцам.

Уже на 8 минуте Колуне сомали нос. Замены тогда не были разрешены, и чтобы не оставить «орлов» в меньшинстве Мариу остался на поле. Преимущество у чемпионов Испании, и на 20 минуте Кочиш головой забил свой фирменный гол после подачи Суареса. Но через 10 минут капитан Жозе Агуаш успел к прострелу Кавема и с метра поразил ворота «Барселоны». А через две минуты португальцы были впереди. Отскочив от головы Сантаны мяч миновал руки вратаря «сине-гранатовых» Антони Рамальетса, ударился о крестовину, упал за линию ворот и отскочил в поле. Судья швейцарец Готфрид Динст, тот самый что потом будет работать на финале чемпионата мира 1966, засчитал гол. И тут же Жерману не позволил забить Кочишу, грудью преградив путь мячу, летевшему в ворота.

Самый красивый гол финальной встречи забил Мариу Колуна через пять минут после перерыва. Мяч летел на уровне груди и времени пробить ногой у африканца не было. Тогда он ударил головой, позабыв о сломанном носе. Дело было на подступах к штрафной. Но мяч был послан так сильно, что вонзился в угол ворот. На 75 минуте Цибор дальним ударом один мяч отыграл. Кочиш дважды проверил штангу на прочность, но «Бенфика» выстояла и выиграла драгоценный трофей.

В двух оставшихся матчах новый чемпион и Португалии, и Европы обыграл «Белененсеш» 4:0 и уступил «Витории» в полуфинале Кубка 1:4. Чёрт с ним с Кубком, одним больше, одним меньше. Главная победа была одержана в Берне. А в двух оставшихся встречах Гуттманн показал новую звёздочку - Эйсебио. Который отличился в обеих встречах. Именно этому темнокожему парню предстояло стать главным героем следующего сезона и не только.