Ждём, верим, надеемся увидеть снова. Величайшие камбэки Лиги чемпионов

Чтобы совершить грандиозный камбэк в плей-офф Лиги чемпионов, сначала нужно с треском проиграть. Перед ответными матчами вспоминаем о блестящих триумфах духа на «Соккер.ру».
Разница в четыре мяча – один камбэк
Сезон-2016/2017, 1/8 финала
«Пари Сен-Жермен» - «Барселона» - 4:0
«Барселона» - «Пари Сен-Жермен» - 6:1
Два года назад «Барселона» сотворила настоящее чудо. В Париже каталонцев разбили в пух и прах: Анхель Ди Мария по мадридской памяти оформил дубль, Кавани и Дракслер добавили по голу. Казалось, это финиш, после 0:4 никто и никогда не отыгрывался ни в Лиге чемпионов, ни в еврокубковой истории вообще. Однако три недели спустя «Барселона» выдала спектакль и выиграла 6:1, забив три гола после 88-й минуты. Не обошлось без спорных судейских решений, господин Айтекин действительно дал повод запомнить свое имя, но, так или иначе, «Барса» вошла в историю, а испуганный ПСЖ стал жертвой. Всего лишь пять команд в еврокубковой истории отыгрывались в двухматчевых противостояниях после поражения в четыре мяча в первом матче.
«Барселоне» единственной удалось это в главном турнире УЕФА, а первым был португальский «Лейшоэш», который в Кубке Кубков-1961/62 прошел швейцарский клуб «Шо-де-Фон». В сезоне-1984/85 белградский «Партизан» в Кубке УЕФА похожим образом расправился с английским «Куинз Парк Рейнджерс», только сербы выиграли 4:0 после 2:6, а в следующем розыгрыше того же турнира выступил «Реал». Мадридцы сгорели в Менхенгладбахе со счетом 1:5, а дома взяли реванш у «Боруссии» со счетом 4:0. Именно с таким результатом уступил «Зенит» минскому «Динамо» в квалификации Лиги Европы прошлым летом, но дома санкт-петербуржцы выиграли 8:1 и присоединились к веселой компании.
Разница в три мяча – два камбэка
2003/2004, 1/4 финала
«Милан» – «Депортиво» - 4:1
«Депортиво» – «Милан» - 4:0
Долгое время этот подвиг «Депортиво» носил титул главного камбэка в истории Лиги чемпионов. Форвард галисийцев Вальтер Пандиани открыл счет на «Сан-Сиро», но в ответ «Депор» получил четыре мяча, в том числе парочку от Кака. Стоит напомнить, что «россонери» на тот момент были действующими победителями Лиги чемпионов и были сильнейшей командой эпохи. Однако накануне ответной игры тренер «Депортиво» Хавьер Ирурета говорил о мечте – своей и своих футболистов, а также напомнил, что в футболе случаются вещи, не поддающиеся логическому объяснению. Как в воду глядел!
Уже после первого тайма испанский клуб вел 3:0 благодаря голам Пандиани, Валерона и Луке, а во втором тайме вышедший на замену Фран установил окончательный счет и вынес приговор «Милану» - вылет! Хавьер Ирурета обещал в случае выхода в следующий раунд совершить пешее паломничество в Сантьяго-де-Компостелу (75 километров от Ла-Коруньи). Этот город считается «христианской Меккой», именно там закончил свой долгий путь Святой Иаков, и там же, если верить легенде, захоронены останки апостола. Так вот, тренер сдержал свое обещание и прошел дорогой Иакова.
2017/2018, 1/4 финала
«Барселона» – «Рома» - 4:1
«Рома» – «Барселона» - 3:0
В предыдущих двух розыгрышах Лиги чемпионов величайшие камбэки были неизменными спутниками «Барселоны». Сначала каталонцы совершили чудо, пройдя ПСЖ после фиаско 0:4, а прошлой весной внезапно вылетели от «Ромы», хотя были фаворитами и домашний матч выиграли уверенно – 4:1. А в Риме с «Барсой» случилась какая-то коллизия! Мало кто ждал от «волков» той прыти, помнится, и у меня в тот вечер на главном экране поначалу играли «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», но вскоре приоритет сменился. Эдин Джеко вывел римлян вперед уже на шестой минуте, в начале второго тайма реализовал пенальти Де Росси, а решающий гол забил Манолас. Половина Рима сошла с ума, а зрители, успевшие подключиться к трансляции, запомнят это шоу на всю жизнь.
Разница в два мяча – восемь камбэков
1999/2000, 1/4 финала
«Челси» - «Барселона» - 3:1
«Барселона» - «Челси» - 5:1
2003/2004, 1/4 финала
«Реал» - «Монако» - 4:2
«Монако» - «Реал» - 3:1
2011/2012, 1/8 финала
«Наполи» - «Челси» - 3:1
«Челси» - «Наполи» - 4:1 (доп. вр.)
2012/13, 1/8 финала
«Милан» - «Барселона» - 2:0
«Барселона» - «Милан» - 4:0
2013/2014, 1/8 финала
«Олимпиакос» - «Манчестер Юнайтед» - 2:0
«Манчестер Юнайтед» - «Олимпиакос» - 3:0
2013/2014, 1/4 финала
«Пари Сен-Жермен» - «Челси» - 3:1
«Челси» - «Пари Сен-Жермен» - 2:0
2014/2015, 1/4 финала
«Порту» - «Бавария» - 3:1
«Бавария» - «Порту» - 6:1
2015/2016, 1/4 финала
«Вольфсбург» - «Реал» - 2:0
«Реал» - «Вольфсбург» - 3:0
Обратим внимание на несколько ключевых моментов во всей истории с камбэками. Во-первых, все перевороты в противостояниях случались на своих полях. То есть команды выигрывали дома крупнее или с той же разницей, но пользовались правилом выездного гола. Не было камбэков на выезде после домашних фиаско. Во-вторых, все 11 великих и просто выдающихся камбэков случились в 1/8 и 1/4 финала Лиги чемпионов. Полуфинальная ниша свободна! Как видим, первую значимую ремонтаду сотворила «Барселона» еще в конце прошлого века, оставив за бортом «Челси».
Зато сами лондонцы впоследствии дважды отыгрывались со счета 1:3, причем в 2012 году это был важный шаг на пути к Кубку чемпионов. «Реал» тоже выиграл турнир в сезоне-2015/2016, сделав камбэк по ходу плей-офф, и «сливочные» тоже, как и «Челси» с «Барселоной» оказывались по обе стороны счастья – и упускали удачу из рук, и вырывали путевку в следующий раунд усилием воли. А главные бедолаги – «Милан» и ПСЖ. Эти клубы по два раза становились жертвами камбэков.
От кого ждем камбэков в 1/8 Лиги чемпионов?
В два мяча или крупнее в первых матчах 1/8 финала проиграли «Манчестер Юнайтед», дортмундская «Боруссия» и «Ювентус». У МЮ случай уникальный, ведь манкунианцы уступили ПСЖ 0:2 на своем поле. Еще никто и никогда в Лиге чемпионов не проходил в следующий раунд после поражения в два мяча в родных стенах. «Боруссия» будет играть ответный матч на своем поле и попытается отыграть гандикап в три мяча у «Тоттенхэма», причем проиграли «шмели» 0:3, так что на выездной гол не понадеешься, как «Рома» в прошлом году. «Ювентус» уступил в Мадриде 0:2, но это еще точно не конец в его противостоянии с «Атлетико». Очевидно, именно в этой паре вероятность камбэка наиболее высока.
С разницей в две строчки написано два взаимоисключающих предложения:
"Казалось, это финиш, после 0:4 никто и никогда не отыгрывался ни в Лиге чемпионов, ни в еврокубковой истории вообще."
И сразу тут же:
"Всего лишь пять команд в еврокубковой истории отыгрывались в двухматчевых противостояниях после поражения в четыре мяча в первом матче."
С разницей в две строчки написано два взаимоисключающих предложения:
"Казалось, это финиш, после 0:4 никто и никогда не отыгрывался ни в Лиге чемпионов, ни в еврокубковой истории вообще."
И сразу тут же:
"Всего лишь пять команд в еврокубковой истории отыгрывались в двухматчевых противостояниях после поражения в четыре мяча в первом матче."
И не нойте про судью . Реал судьи таскали два-три года подряд к чемпионству в ЛЧ . Стыдно товарищи, стыдно ! Поэтому и на игроков бабла нет, главное сумки для РЕФЕРИ приготовить
И не нойте про судью . Реал судьи таскали два-три года подряд к чемпионству в ЛЧ . Стыдно товарищи, стыдно ! Поэтому и на игроков бабла нет, главное сумки для РЕФЕРИ приготовить
А для одного трепла, который тут кричит, что Айтекину были поставлены высокие отценки от УЕФА и немецкого футбольного союза., просто напомню слова одного игрока Барселоны:
Хавьер Маскерано: «Признаю, что нарушал правила на Ди Марии».
А этот фол к сведению, по всем футбольным правилам считается фолом последней надежды, где Маскерано должен был быть удален, а в ворота Барсы назначен одинадцатиметровый!
А для одного трепла, который тут кричит, что Айтекину были поставлены высокие отценки от УЕФА и немецкого футбольного союза., просто напомню слова одного игрока Барселоны:
Хавьер Маскерано: «Признаю, что нарушал правила на Ди Марии».
А этот фол к сведению, по всем футбольным правилам считается фолом последней надежды, где Маскерано должен был быть удален, а в ворота Барсы назначен одинадцатиметровый!
Атлетико,пройдет дальше, матрасы при случаи чего сами такой автобус поставят, что даже в италии позавидуют катеначо Симеоне, да и у них есть Яйца, в отличии от кабинета из турина и их гелевого предводителя.
В Юве пока будут мечтать, а что им остается еще? может им лучше вылететь в 1/8, чем в финале 6 раз подрят опозориться.
Тоттенхэм также пройдет дальше, Боруссия даже если и победит, такой отрыв не отгрывается. Шпоры думаю гол еще забьют.
МЮ хотелось бы чтобы ребята сульшера прошли дальше, но реальность такова если ПСЖ выиграл в гостях, дома своего не упустят, тем более бросят все силы на ЛЧ так как Титул уже у них. Да и от МЮ многого никто не ждет, Оле и так сделал не вероятное, пробились в 4ку АПЛ.
PS в мире много хороших клубов, но по настоящему великих мало, Барса одна из них в истории мирового футбола, и только они смогли взять 6 трофее за один год, только они проигрывая с разницей больше трех сделали мировой камбек, только они могут глумится над Реалом на Бернабеу за одну неделю, и только они могут брать трейблы............. другим этого не дано, потому что у них нет желания играть, быть и побеждать лучших...... Реал? ))) они все свои три ЛЧ насосали в кабинетах.
Атлетико,пройдет дальше, матрасы при случаи чего сами такой автобус поставят, что даже в италии позавидуют катеначо Симеоне, да и у них есть Яйца, в отличии от кабинета из турина и их гелевого предводителя.
В Юве пока будут мечтать, а что им остается еще? может им лучше вылететь в 1/8, чем в финале 6 раз подрят опозориться.
Тоттенхэм также пройдет дальше, Боруссия даже если и победит, такой отрыв не отгрывается. Шпоры думаю гол еще забьют.
МЮ хотелось бы чтобы ребята сульшера прошли дальше, но реальность такова если ПСЖ выиграл в гостях, дома своего не упустят, тем более бросят все силы на ЛЧ так как Титул уже у них. Да и от МЮ многого никто не ждет, Оле и так сделал не вероятное, пробились в 4ку АПЛ.
PS в мире много хороших клубов, но по настоящему великих мало, Барса одна из них в истории мирового футбола, и только они смогли взять 6 трофее за один год, только они проигрывая с разницей больше трех сделали мировой камбек, только они могут глумится над Реалом на Бернабеу за одну неделю, и только они могут брать трейблы............. другим этого не дано, потому что у них нет желания играть, быть и побеждать лучших...... Реал? ))) они все свои три ЛЧ насосали в кабинетах.