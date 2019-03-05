Ждём, верим, надеемся увидеть снова. Величайшие камбэки Лиги чемпионов

05 марта 2019, 13:00

Чтобы совершить грандиозный камбэк в плей-офф Лиги чемпионов, сначала нужно с треском проиграть. Перед ответными матчами вспоминаем о блестящих триумфах духа на «Соккер.ру».

Разница в четыре мяча – один камбэк

Сезон-2016/2017, 1/8 финала

«Пари Сен-Жермен» - «Барселона» - 4:0

«Барселона» - «Пари Сен-Жермен» - 6:1

Два года назад «Барселона» сотворила настоящее чудо. В Париже каталонцев разбили в пух и прах: Анхель Ди Мария по мадридской памяти оформил дубль, Кавани и Дракслер добавили по голу. Казалось, это финиш, после 0:4 никто и никогда не отыгрывался ни в Лиге чемпионов, ни в еврокубковой истории вообще. Однако три недели спустя «Барселона» выдала спектакль и выиграла 6:1, забив три гола после 88-й минуты. Не обошлось без спорных судейских решений, господин Айтекин действительно дал повод запомнить свое имя, но, так или иначе, «Барса» вошла в историю, а испуганный ПСЖ стал жертвой. Всего лишь пять команд в еврокубковой истории отыгрывались в двухматчевых противостояниях после поражения в четыре мяча в первом матче.

«Барселоне» единственной удалось это в главном турнире УЕФА , а первым был португальский «Лейшоэш», который в Кубке Кубков-1961/62 прошел швейцарский клуб «Шо-де-Фон». В сезоне-1984/85 белградский «Партизан» в Кубке УЕФА похожим образом расправился с английским «Куинз Парк Рейнджерс», только сербы выиграли 4:0 после 2:6, а в следующем розыгрыше того же турнира выступил «Реал». Мадридцы сгорели в Менхенгладбахе со счетом 1:5, а дома взяли реванш у «Боруссии» со счетом 4:0. Именно с таким результатом уступил «Зенит» минскому «Динамо» в квалификации Лиги Европы прошлым летом, но дома санкт-петербуржцы выиграли 8:1 и присоединились к веселой компании.

Разница в три мяча – два камбэка

2003/2004, 1/4 финала

«Милан» – «Депортиво» - 4:1

«Депортиво» – «Милан» - 4:0

Долгое время этот подвиг «Депортиво» носил титул главного камбэка в истории Лиги чемпионов. Форвард галисийцев Вальтер Пандиани открыл счет на «Сан-Сиро», но в ответ «Депор» получил четыре мяча, в том числе парочку от Кака. Стоит напомнить, что «россонери» на тот момент были действующими победителями Лиги чемпионов и были сильнейшей командой эпохи. Однако накануне ответной игры тренер «Депортиво» Хавьер Ирурета говорил о мечте – своей и своих футболистов, а также напомнил, что в футболе случаются вещи, не поддающиеся логическому объяснению. Как в воду глядел!

Уже после первого тайма испанский клуб вел 3:0 благодаря голам Пандиани, Валерона и Луке, а во втором тайме вышедший на замену Фран установил окончательный счет и вынес приговор «Милану» - вылет! Хавьер Ирурета обещал в случае выхода в следующий раунд совершить пешее паломничество в Сантьяго-де-Компостелу (75 километров от Ла-Коруньи). Этот город считается «христианской Меккой», именно там закончил свой долгий путь Святой Иаков, и там же, если верить легенде, захоронены останки апостола. Так вот, тренер сдержал свое обещание и прошел дорогой Иакова.

2017/2018, 1/4 финала

«Барселона» – «Рома» - 4:1

«Рома» – «Барселона» - 3:0

В предыдущих двух розыгрышах Лиги чемпионов величайшие камбэки были неизменными спутниками «Барселоны». Сначала каталонцы совершили чудо, пройдя ПСЖ после фиаско 0:4, а прошлой весной внезапно вылетели от «Ромы», хотя были фаворитами и домашний матч выиграли уверенно – 4:1. А в Риме с «Барсой» случилась какая-то коллизия! Мало кто ждал от «волков» той прыти, помнится, и у меня в тот вечер на главном экране поначалу играли «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», но вскоре приоритет сменился. Эдин Джеко вывел римлян вперед уже на шестой минуте, в начале второго тайма реализовал пенальти Де Росси, а решающий гол забил Манолас. Половина Рима сошла с ума, а зрители, успевшие подключиться к трансляции, запомнят это шоу на всю жизнь.

Разница в два мяча – восемь камбэков

1999/2000, 1/4 финала

«Челси» - «Барселона» - 3:1

«Барселона» - «Челси» - 5:1

2003/2004, 1/4 финала

«Реал» - «Монако» - 4:2

«Монако» - «Реал» - 3:1

2011/2012, 1/8 финала

«Наполи» - «Челси» - 3:1

«Челси» - «Наполи» - 4:1 (доп. вр.)

2012/13, 1/8 финала

«Милан» - «Барселона» - 2:0

«Барселона» - «Милан» - 4:0

2013/2014, 1/8 финала

«Олимпиакос» - «Манчестер Юнайтед» - 2:0

«Манчестер Юнайтед» - «Олимпиакос» - 3:0

2013/2014, 1/4 финала

«Пари Сен-Жермен» - «Челси» - 3:1

«Челси» - «Пари Сен-Жермен» - 2:0

2014/2015, 1/4 финала

«Порту» - «Бавария» - 3:1

«Бавария» - «Порту» - 6:1

2015/2016, 1/4 финала

«Вольфсбург» - «Реал» - 2:0

«Реал» - «Вольфсбург» - 3:0

Обратим внимание на несколько ключевых моментов во всей истории с камбэками. Во-первых, все перевороты в противостояниях случались на своих полях. То есть команды выигрывали дома крупнее или с той же разницей, но пользовались правилом выездного гола. Не было камбэков на выезде после домашних фиаско. Во-вторых, все 11 великих и просто выдающихся камбэков случились в 1/8 и 1/4 финала Лиги чемпионов. Полуфинальная ниша свободна! Как видим, первую значимую ремонтаду сотворила «Барселона» еще в конце прошлого века, оставив за бортом «Челси».

Зато сами лондонцы впоследствии дважды отыгрывались со счета 1:3, причем в 2012 году это был важный шаг на пути к Кубку чемпионов. «Реал» тоже выиграл турнир в сезоне-2015/2016, сделав камбэк по ходу плей-офф, и «сливочные» тоже, как и «Челси» с «Барселоной» оказывались по обе стороны счастья – и упускали удачу из рук, и вырывали путевку в следующий раунд усилием воли. А главные бедолаги – «Милан» и ПСЖ . Эти клубы по два раза становились жертвами камбэков.

От кого ждем камбэков в 1/8 Лиги чемпионов?