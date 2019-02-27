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Сильнейшие в мире футбола. «Реал» и «Барселона»

27 февраля 2019, 16:30

Могут обыграть всех на планете, даже друг друга. «Соккер.ру» предлагает не разъединять грандов накануне нового Эль Класико. 

«Реал» и «Барселона» побеждали всех

Фанаты АПЛ любят рассказывать, что средний класс футбольных клубов на острове самый высокий, поэтому их лига - мощнейшая. Но если за проливом лучшие, где тогда их победы в еврокубках? И не надо про усталость, ведь даже у основного вратаря Де Хеа за сезон меньше матчей, чем было много лет у звезд «Реала» и «Барселоны». Но даже для ПСЖ четвертая команда АПЛМЮ, не стала помехой в гостевой игре, а «Ливерпуль» осенью – в домашней. 

«Барселона» и «Реал» вырубали всех и каждого на пути к своим кубкам чемпионов, в том числе англичан, немцев и итальянцев. Именно в испанские клубы стремились и стремятся большие футболисты, а Гризманн отказал не только «блаугранас», но и МЮ несколько раз. «Манчестер Сити» пробует воссоздать каталонскую магию с помощью денег и Гвардиолы, но если копнуть в АПЛ глубже – на уровень «Арсенала», то увидите, как «Атлетико» его выбивает из ЛЕ, поддерживая испанский статус в турнире.

С «Ливерпулем» в финале того же кубка «Севилья» поступила похожим образом, не проиграла. А позже «Реал», пускай финал в Киеве получился перченым, оставил без триумфа команду Юргена Клоппа. Можно долго спорить о Рамосе, Салахе и Кариусе, но «Ливерпуль» не смотрелся в том матче фаворитом и не сыграл лучше. И не факт, что оказался бы в финале, если бы «Рома» не выбила «Барселону». То есть АПЛ – мощная лига, но ее лидеры пока проигрывают лидерам Ла Лиги – исторический факт. 

Каталонцы и мадридцы, как бы их ни ругали и насколько бы часто гиганты ни позволяли себе хулиганить в Лиге чемпионов – как команда Месси в Лионе или команда Рамоса в Амстердаме, отличаются ото всех клубов мира благодаря одной общей черте. «Барселона» и «Реал» могут обыграть буквально любую команду планеты. И друг друга приходится обыгрывать, ведь сегодня будет проигравший и победитель. 

- «Барселона» выиграла 7 из 10 последних матчей против англичан в ЛЧ. Проиграла один, но в группе, а его результат не имел значения; 

- Месси забил английским клубам в еврокубках 22 мяча и сделал 6 ассистов в 29 играх. Не только «слабакам из Испании» умеет забивать; 

- ЦСКА чаще побеждал «Реал» в ЛЧ, чем англичане. С 2011 года «Мадрид» проиграл англичанам всего 1 из 13 матчей (8 побед), а «армейцам» - дважды. 

Эль Класико – причина могущества

Вспомните другие великие противостояния. И увидите, что почти ни в одном не было пользы для двух сторон на протяжении последнего десятилетия. «Интер» сделал подножку «Ювентусу» в суде, а когда туринцы вылезли из могилы, как Черная мамба из «Убить Билла», то загнали миланцев в угол, где рядышком прячется от лучей трофейного солнца «Милан». 

«Арсенал» Венгера не был ровней команде Фергюсона по успехам в Европе. МЮ и «Ливерпуль» сейчас не делают друг друга сильнее в очных матчах. Видели на выходных борьбу Сульшера и Клоппа, могли убедиться ранее, что речь не о готовых триумфаторах ЛЧ – там 5 ничьих в 8 последних матчах. Мало кто пользуется в АПЛ наличием богатых врагов. Например, «Тоттенхэм» 11 лет без трофеев, хотя их прокачивают гранды. 

А вот «Барселона» и «Реал», хотя играют в чемпионате «двух клубов», но в этой паре всегда есть неудачник Ла Лиги – обычно мадридцы, остаются на плаву годами. Конечно, им повезло с великой войной Месси и Роналду, которую зря перестали ценить пару лет назад, поскольку привыкли. Но это противостояние будут вспоминать с теплотой, когда ветераны закончат играть в футбол. Уже вспоминают, ведь битва сменила статус на заочную. 

Для «Реала» и «Барселоны» их победы и поражения в Эль Класико всегда важны. Почему мадридская команда такая живучая в международных кубках? Стабильно получают мотивацию в виде звонких поражений от каталонцев. И наоборот, хотя «Барселона» каждый раз напоминает о запредельном классе, когда бьет «Реал», команда Месси зря не настраивается на всех в ЛЧ так, как на королевский клуб. Если бы ценили «Рому» и «Ювентус», как «Мадрид» - в финале ЛЧ играли бы Месси против Роналду. 

- натаскали друг друга. У Рамоса – 40 матчей в Эль Класико, на выходных может повторить рекорд Хави (42 игры). У Месси – 39, у Бускетса – 35. Мало в мире людей, у которых есть в жизни столько матчей уровня полуфинала ЛЧ

- 5:1, 3:0, 4:0 – с такой разницей мячей «Барселона» обыгрывала «Реал», когда тот уже был победителем Лиги чемпионов в современном составе. Вот где «сливочные» злости-то набирались; 

- начиная с 2010 года, «Реал» и «Барселона» сыграли между собой 27 раз, а до конца недели проведут 29 поединков. Футболисты, которые в этих клубах недавно, тоже успели повысить квалификацию в Эль Класико. За 14 последних сезонов лишь раз эта парочка отдала титул чемпионов Испании, когда выиграл «Атлетико». 

Наслаждайтесь, пока они не ушли

«Ливерпуль» - хорошая команда. «Манчестер Сити» - замечательная. «Бавария» всегда «Бавария». «Ювентус» с Роналду может вылететь из ЛЧ, но это гранд. «Атлетико», когда в фазе воинов – прекрасны. Но в этом ряду, даже если добавить всех играющих прилично – от ПСЖ до «Арсенала», не найти никого, кто выходил бы на поле против «Реала» или «Барселоны» в статусе фаворитов. И когда фанаты этих клубов грызутся между собой, то забывают, что они как Шерлок и Мориарти.

Кто есть кто – пусть сами определяют, но на краю пропасти у водопада только эти два клуба. Никто другой в Испании, даже «Атлетико», не смог позволить себе такое количество больших побед и великих матчей. Месси и Роналду гребли «Золотые мячи». Финалы Лиги чемпионов годами не обходятся без соперников по «Эль Класико». И нет никаких сомнений, что команды отвечают уровню матчей, в которых побеждали. «Реал» и «Барселона» - скандальные, но они на вершине, куда пока никто не забрался. 

«Ювентус»? Вспомните, кому итальянцы проигрывали финалы ЛЧ, а от кого могут вылететь сейчас – от третьей команды Примеры, которую кризисный «Реал» не так давно обыграл 1:3. «Бавария»? Пусть для начала «Боруссию» из Дортмунда не пустят к «серебряной салатнице» и засветятся в парочке финалов ЛЧ. «Ливерпуль» пока даже немцев не прошел. А с «Манчестер Сити» аналогичная история, что с командой Ковача – нет побед в Европе. И это важно, ведь не так сложно ставить рекорды в АПЛ, как обычно об этом говорят ее поклонники.

Салаха представить на протяжении 10 лет лидером «Реала» и «Барселоны», лучшим снайпером в истории великих клубов, крайне сложно. А в АПЛ Мохамед забил 32 мяча в прошлом сезоне. У Роналду рекордные показатели в карьере по голам против «Атлетико», у Месси – против «Севильи». Два не главных испанских клуба провели 14 еврокубковых финалов только в этом десятилетии. И ни первые, ни вторые не заявят, что играют намного сильнее, чем «Реал» и «Барселона». 

Шерлок и Мориарти, если бы существовали, не были бы людьми, с которыми просто и приятно. Но сэр Артур Конан Дойль задумал их как две стороны одной медали - великого сыщика и гениального злодея. Парочка проигрывала только Майкрофту, но не всегда. Так и здесь – как бы ни старался старший брат «Барселоны» по имени Хосеп, даже очевидное старение и проблемные периоды, которые каталонцы и мадридцы переживали за последние годы, не мешают им оставаться на вершине. Наслаждайтесь Эль Класико, пока на поле Месси и Рамос, Бускетс и Модрич, Карвахаль и Альба, Суарес и Бензема. 

Всем этим и многим другим – Пике и Кроосу, Каземиро и Ракитичу, посчастливилось стать частью большой истории. Возможно, никогда в футболе не было настолько мощного противостояния тет-а-тет. Пеле и Марадона не играли в одну эпоху на вражеские клубы. Во времена великих «Реала» с Ди Стефано, «Аякса» Кройфа, «Баварии» Беккенбауэра, «Ливерпуля» Далглиша или «Милана» ван Бастена не было постоянных врагов такого класса, с которыми могли сыграть по шесть раз за сезон, как порой рубились между собой команды Месси и Роналду.   

Так что спор о том, кто сильнее – «Реал» или «Барселона», всегда лучше продолжать на поле. А за его пределами и фанатам этих клубов, и всем остальным пора признать, что, если говорить о футбольном могуществе и возможностях обыгрывать всех годами, этим клубам в десятилетии, добегающем к концу, не было равных. 

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Все комментарии
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил bublikyo
   112 / 887
01 марта в 10:44
Это когда 1:2 на Альянц Арене Бавария была бита, судьи помогали, или когда там же вас размазали 0:4, подсуживали?
Это когда Кашшаи вытащил Реал за уши в сезоне 2016-17
ReMiX_SPb
ReMiX_SPb ответил Алла Пятышкина
   647 / 887
28 февраля в 16:34
Больно вспоминать о финалах Лиги Чемпионов 2009-го и 2011-го годов ?
ты б борщи шла варить, а?)
Алла Пятышкина
Алла Пятышкина ответил ReMiX_SPb
   410 / 887
28 февраля в 00:02
вся статья доказывает только то, что в Испании только 2 клуба. У всех лиг за всю историю были взлеты и падения, так что смотрите не вернитесь к временам игры Барсы и Реала в кубке УЕФА(ЛЕ)!!! а то расхорохорились тут))
Больно вспоминать о финалах Лиги Чемпионов 2009-го и 2011-го годов ?
bublikyo
bublikyo ответил 25процентный клоун
   232 / 887
27 февраля в 22:17
Это когда 1:2 на Альянц Арене Бавария была бита, судьи помогали, или когда там же вас размазали 0:4, подсуживали?
Олег Кожан
Олег Кожан
   824 / 887
27 февраля в 21:48
ы далеких 2000хных, я студент пил пиво в компании одногрупников, на фоне шел матч вроде асстон вила -кристал пелас вроде счет был по концовке 4-3. но мл. это был футболл
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил ReMiX_SPb
   62 / 887
27 февраля в 21:46
1985, 1986гг
Кубок Уефа это был вроде, предшественник Лиги Европы. Реал никогда не выпадал из топов, по крайне мере надолго ) Никогда не вылетал в дивизион ниже. ДА, были вылета пару лет подряд в 1/8 ЛЧ, ну для кого-то и эти стадии недостижимы. Просто так не дается титул лучшего клуба 20 века )) И он действующий ЛУЧШИЙ, еще минимум 81 год ))
Roman73
Roman73
   292 / 887
27 февраля в 21:39
В статье обсуждается Эль Классико, матч внутреннего чемпионата Испании, впрочем являющийся ежегодным явлением мирового футбола.
6 матчей испанского чемпионата могут привлечь внимание международной публики, это матчи большой тройки - Барса, Реал, Атлетико, между собой.
В английской премьер-лиге таких матчей уже 12, это матчи большой шестёрки, могут добавиться прочие интересности вроде чемпионства Лестера или эпопеи Сольскяера в Юнайтед.
Английская премьер-лига интереснее примеры.
Чтобы стать чемпионом Англии надо провести с 20 матчей на предельном уровне, чтобы стать чемпионом Испании достаточно быть Барселоной.
Олег Кожан
Олег Кожан
   824 / 887
27 февраля в 21:34
базара нет братка
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Князю бан по барабану
   82 / 887
27 февраля в 21:26
Глорская статья. А по факту все их "успехи" обусловлены судейскими скандалами.
По факту твоё мнение это как Атлету натянуть Туринку...аха-ах)
jobss
jobss ответил Князю бан по барабану
   221 / 887
27 февраля в 20:36
Перешёл по ссылке, а меня выбросило на новый дизайн( Со старого, что нельзя зайти в фэнтази?
Старый давно не поддерживается
112910415
112910415
   70 / 887
27 февраля в 20:14
вершина, однако!
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   294 / 887
27 февраля в 20:02
Ла Лига рулит. Не говоря об ЛЧ, Севилья и Атлетико в ЛЕ всех раскатывают :)
barcelonistas
barcelonistas ответил myst5
   576 / 887
27 февраля в 19:55
Так мы и смотрим) тебе бы тоже порекомендовал для общего развития. После условного Бетис - Севилья смотреть какой нибудь Челси - Эвертон придётся через рвотный рефлекс...
ReMiX_SPb
ReMiX_SPb ответил Ruslan3132
   647 / 887
27 февраля в 19:53
Реал в Лиге Европы Никогда не играл насколько Я помню.
1985, 1986гг
barcelonistas
barcelonistas
   576 / 887
27 февраля в 19:52
Спасибо автору за отличную статью!
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил ReMiX_SPb
   62 / 887
27 февраля в 19:36
вся статья доказывает только то, что в Испании только 2 клуба. У всех лиг за всю историю были взлеты и падения, так что смотрите не вернитесь к временам игры Барсы и Реала в кубке УЕФА(ЛЕ)!!! а то расхорохорились тут))
Реал в Лиге Европы Никогда не играл насколько Я помню.
Болельщик за ФУТБОЛ
Болельщик за ФУТБОЛ ответил Roman73
   751 / 887
27 февраля в 19:31
Реал наладился и на подъёме. А Барса в опасности, у неё начинается весенний спад, такова каталонская традиция. Но куда придётся яма, на Кубок Короля или на матч с Лионом. У Барсы старая проблема--сила Месси, вся тактика замкнута на Лео, взаимодействие с Альбой, проходы по центру и штрафные, и больше ничего, нельзя не отдать пас Лео, нельзя проявлять сторонюю инициативу. Ведь Лео решает и Барса и Вальверде не ищут от добра добро. И напрасно. Могут быть матчи предельного накала, где Лео не справится, а Барсы нет более вариантов и она пролетит мимо парочки титулов, как это бывало раньше. По крайней мере два Эль Классико подряд Барса не выиграет.
В 1 круге чемпионата Испании Барселона обыграла Реал 5-1 БЕЗ Месси! Так что все не так однозначно. Если бы такой игрок был в составе любого клуба, у какого клуба в мире не было бы зависимости от такого игрока, как Месси?
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил 25процентный клоун
   62 / 887
27 февраля в 19:31
что за факт ,откуда? апл самая зрелищная во все времена ,это факт ,а в еврокубках есть Бавария ,которая составляет компанию испанским грандам последние десять лет ,это факт
Самая зрелищная в плане конкуренции возможно да, я про это ничего не сказал. Но конкуренции она не представляет в Европе для испанцев. Лет 5-6 уж точно. Бавария рядом? Я даже не помню была ли она в финалах последние лет 5 ))) последние финалы: Реал-Ливер, Реал-Юве, Реал-Атл, Барс-Юве, Реал-Атл...тут скорее рядом Юве и еще один испанец.
До этого да Бавария была пару раз в финалах...кстати 2006-2009 англичане были в финалах...видно последнюю 5летку сдали...
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану ответил Mikki
   16 / 887
27 февраля в 19:30
Добавили ежемесячные конкурсы Фэнтези. Доступны сразу игроки всех основных чемпионатов! Первым будет март - https://www.soccer.ru/fantasy?turnir=8 Вступайте, собирайте команду, либо жмите автосостав сразу на месяц, если лень)
Перешёл по ссылке, а меня выбросило на новый дизайн(
Со старого, что нельзя зайти в фэнтази?
myst5
myst5
   577 / 887
27 февраля в 19:30
Честно сочувствую автору статьи . Футбол смотрит он редко . Эль Классико да пару матчей в лиге чемпионов . Хороший продукт в рекламе не нуждается и за счёт унижения других лучше не станет . Смотрите Ла лигу раз она так крута и не завидуйте популярности АПЛ все равно её будут смотреть больше
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану
   16 / 887
27 февраля в 19:29
Глорская статья. А по факту все их "успехи" обусловлены судейскими скандалами.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответил 25процентный клоун
   192 / 887
27 февраля в 19:19
что-то детсадовское,не дочитал
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny ответил 25процентный клоун
       192 / 887
    27 февраля в 19:17
    что-то детсадовское,не дочитал
    кто о чем, а свиньи считают крутыми свиней) ну или хряков)
    Roman73
    Roman73
       292 / 887
    27 февраля в 18:58
    Реал наладился и на подъёме.
    А Барса в опасности, у неё начинается весенний спад, такова каталонская традиция.
    Но куда придётся яма, на Кубок Короля или на матч с Лионом.
    У Барсы старая проблема--сила Месси, вся тактика замкнута на Лео, взаимодействие с Альбой, проходы по центру и штрафные, и больше ничего, нельзя не отдать пас Лео, нельзя проявлять сторонюю инициативу. Ведь Лео решает и Барса и Вальверде не ищут от добра добро. И напрасно.
    Могут быть матчи предельного накала, где Лео не справится, а Барсы нет более вариантов и она пролетит мимо парочки титулов, как это бывало раньше.
    По крайней мере два Эль Классико подряд Барса не выиграет.
    Mikki
    Mikki
       353 / 887
    27 февраля в 18:43
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    myst5
    myst5
       577 / 887
    27 февраля в 18:38
    Мы болельщики АПЛ очень рады за ваш реал и Барселону . Но извините АПЛ мы смотрим каждую неделю а Ла лигу пару раз в год . И то Рон ушел и сейчас эль Классико уже не то . А насчёт лиги чемпионов большее количество побед благодаря судьям только у этих двух грандов . И только болельщики Барселоны вспоминают с гордостью матч с ПСЖ . Другие считают такого рода победы большим позором
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Ruslan3132
       3 / 887
    27 февраля в 18:31
    что за факт ,откуда? апл самая зрелищная во все времена ,это факт ,а в еврокубках есть Бавария ,которая составляет компанию испанским грандам последние десять лет ,это факт
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Espana-Deutschland
       3 / 887
    27 февраля в 18:27
    извини,а где Бавария? ,которую испанцы без судей никогда не обыгрывали
    viv
    viv ответил FILL3286
       74 / 887
    27 февраля в 18:26
    спартак опозорил наш футбол......
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       3 / 887
    27 февраля в 18:25
    что-то детсадовское,не дочитал
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