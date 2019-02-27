Сильнейшие в мире футбола. «Реал» и «Барселона»

27 февраля 2019, 16:30

Могут обыграть всех на планете, даже друг друга. «Соккер.ру» предлагает не разъединять грандов накануне нового Эль Класико.

«Реал» и «Барселона» побеждали всех

Фанаты АПЛ любят рассказывать, что средний класс футбольных клубов на острове самый высокий, поэтому их лига - мощнейшая. Но если за проливом лучшие, где тогда их победы в еврокубках? И не надо про усталость, ведь даже у основного вратаря Де Хеа за сезон меньше матчей, чем было много лет у звезд «Реала» и «Барселоны». Но даже для ПСЖ четвертая команда АПЛ – МЮ , не стала помехой в гостевой игре, а «Ливерпуль» осенью – в домашней.

«Барселона» и «Реал» вырубали всех и каждого на пути к своим кубкам чемпионов, в том числе англичан, немцев и итальянцев. Именно в испанские клубы стремились и стремятся большие футболисты, а Гризманн отказал не только «блаугранас», но и МЮ несколько раз. «Манчестер Сити» пробует воссоздать каталонскую магию с помощью денег и Гвардиолы, но если копнуть в АПЛ глубже – на уровень «Арсенала», то увидите, как «Атлетико» его выбивает из ЛЕ , поддерживая испанский статус в турнире.

С «Ливерпулем» в финале того же кубка «Севилья» поступила похожим образом, не проиграла. А позже «Реал», пускай финал в Киеве получился перченым, оставил без триумфа команду Юргена Клоппа. Можно долго спорить о Рамосе, Салахе и Кариусе, но «Ливерпуль» не смотрелся в том матче фаворитом и не сыграл лучше. И не факт, что оказался бы в финале, если бы «Рома» не выбила «Барселону». То есть АПЛ – мощная лига, но ее лидеры пока проигрывают лидерам Ла Лиги – исторический факт.

Каталонцы и мадридцы, как бы их ни ругали и насколько бы часто гиганты ни позволяли себе хулиганить в Лиге чемпионов – как команда Месси в Лионе или команда Рамоса в Амстердаме, отличаются ото всех клубов мира благодаря одной общей черте. «Барселона» и «Реал» могут обыграть буквально любую команду планеты. И друг друга приходится обыгрывать, ведь сегодня будет проигравший и победитель.

- «Барселона» выиграла 7 из 10 последних матчей против англичан в ЛЧ . Проиграла один, но в группе, а его результат не имел значения;

- Месси забил английским клубам в еврокубках 22 мяча и сделал 6 ассистов в 29 играх. Не только «слабакам из Испании» умеет забивать;

- ЦСКА чаще побеждал «Реал» в ЛЧ , чем англичане. С 2011 года «Мадрид» проиграл англичанам всего 1 из 13 матчей (8 побед), а «армейцам» - дважды.

Эль Класико – причина могущества

Вспомните другие великие противостояния. И увидите, что почти ни в одном не было пользы для двух сторон на протяжении последнего десятилетия. «Интер» сделал подножку «Ювентусу» в суде, а когда туринцы вылезли из могилы, как Черная мамба из «Убить Билла», то загнали миланцев в угол, где рядышком прячется от лучей трофейного солнца «Милан».

«Арсенал» Венгера не был ровней команде Фергюсона по успехам в Европе. МЮ и «Ливерпуль» сейчас не делают друг друга сильнее в очных матчах. Видели на выходных борьбу Сульшера и Клоппа, могли убедиться ранее, что речь не о готовых триумфаторах ЛЧ – там 5 ничьих в 8 последних матчах. Мало кто пользуется в АПЛ наличием богатых врагов. Например, «Тоттенхэм» 11 лет без трофеев, хотя их прокачивают гранды.

А вот «Барселона» и «Реал», хотя играют в чемпионате «двух клубов», но в этой паре всегда есть неудачник Ла Лиги – обычно мадридцы, остаются на плаву годами. Конечно, им повезло с великой войной Месси и Роналду, которую зря перестали ценить пару лет назад, поскольку привыкли. Но это противостояние будут вспоминать с теплотой, когда ветераны закончат играть в футбол. Уже вспоминают, ведь битва сменила статус на заочную.

Для «Реала» и «Барселоны» их победы и поражения в Эль Класико всегда важны. Почему мадридская команда такая живучая в международных кубках? Стабильно получают мотивацию в виде звонких поражений от каталонцев. И наоборот, хотя «Барселона» каждый раз напоминает о запредельном классе, когда бьет «Реал», команда Месси зря не настраивается на всех в ЛЧ так, как на королевский клуб. Если бы ценили «Рому» и «Ювентус», как «Мадрид» - в финале ЛЧ играли бы Месси против Роналду.

- натаскали друг друга. У Рамоса – 40 матчей в Эль Класико, на выходных может повторить рекорд Хави (42 игры). У Месси – 39, у Бускетса – 35. Мало в мире людей, у которых есть в жизни столько матчей уровня полуфинала ЛЧ ;

- 5:1, 3:0, 4:0 – с такой разницей мячей «Барселона» обыгрывала «Реал», когда тот уже был победителем Лиги чемпионов в современном составе. Вот где «сливочные» злости-то набирались;

- начиная с 2010 года, «Реал» и «Барселона» сыграли между собой 27 раз, а до конца недели проведут 29 поединков. Футболисты, которые в этих клубах недавно, тоже успели повысить квалификацию в Эль Класико. За 14 последних сезонов лишь раз эта парочка отдала титул чемпионов Испании, когда выиграл «Атлетико».

Наслаждайтесь, пока они не ушли

«Ливерпуль» - хорошая команда. «Манчестер Сити» - замечательная. «Бавария» всегда «Бавария». «Ювентус» с Роналду может вылететь из ЛЧ , но это гранд. «Атлетико», когда в фазе воинов – прекрасны. Но в этом ряду, даже если добавить всех играющих прилично – от ПСЖ до «Арсенала», не найти никого, кто выходил бы на поле против «Реала» или «Барселоны» в статусе фаворитов. И когда фанаты этих клубов грызутся между собой, то забывают, что они как Шерлок и Мориарти.

Кто есть кто – пусть сами определяют, но на краю пропасти у водопада только эти два клуба. Никто другой в Испании, даже «Атлетико», не смог позволить себе такое количество больших побед и великих матчей. Месси и Роналду гребли «Золотые мячи». Финалы Лиги чемпионов годами не обходятся без соперников по «Эль Класико». И нет никаких сомнений, что команды отвечают уровню матчей, в которых побеждали. «Реал» и «Барселона» - скандальные, но они на вершине, куда пока никто не забрался.

«Ювентус»? Вспомните, кому итальянцы проигрывали финалы ЛЧ , а от кого могут вылететь сейчас – от третьей команды Примеры, которую кризисный «Реал» не так давно обыграл 1:3. «Бавария»? Пусть для начала «Боруссию» из Дортмунда не пустят к «серебряной салатнице» и засветятся в парочке финалов ЛЧ . «Ливерпуль» пока даже немцев не прошел. А с «Манчестер Сити» аналогичная история, что с командой Ковача – нет побед в Европе. И это важно, ведь не так сложно ставить рекорды в АПЛ , как обычно об этом говорят ее поклонники.

Салаха представить на протяжении 10 лет лидером «Реала» и «Барселоны», лучшим снайпером в истории великих клубов, крайне сложно. А в АПЛ Мохамед забил 32 мяча в прошлом сезоне. У Роналду рекордные показатели в карьере по голам против «Атлетико», у Месси – против «Севильи». Два не главных испанских клуба провели 14 еврокубковых финалов только в этом десятилетии. И ни первые, ни вторые не заявят, что играют намного сильнее, чем «Реал» и «Барселона».

Шерлок и Мориарти, если бы существовали, не были бы людьми, с которыми просто и приятно. Но сэр Артур Конан Дойль задумал их как две стороны одной медали - великого сыщика и гениального злодея. Парочка проигрывала только Майкрофту, но не всегда. Так и здесь – как бы ни старался старший брат «Барселоны» по имени Хосеп, даже очевидное старение и проблемные периоды, которые каталонцы и мадридцы переживали за последние годы, не мешают им оставаться на вершине. Наслаждайтесь Эль Класико, пока на поле Месси и Рамос, Бускетс и Модрич, Карвахаль и Альба, Суарес и Бензема.

Всем этим и многим другим – Пике и Кроосу, Каземиро и Ракитичу, посчастливилось стать частью большой истории. Возможно, никогда в футболе не было настолько мощного противостояния тет-а-тет. Пеле и Марадона не играли в одну эпоху на вражеские клубы. Во времена великих «Реала» с Ди Стефано, «Аякса» Кройфа, «Баварии» Беккенбауэра, «Ливерпуля» Далглиша или «Милана» ван Бастена не было постоянных врагов такого класса, с которыми могли сыграть по шесть раз за сезон, как порой рубились между собой команды Месси и Роналду.

Так что спор о том, кто сильнее – «Реал» или «Барселона», всегда лучше продолжать на поле. А за его пределами и фанатам этих клубов, и всем остальным пора признать, что, если говорить о футбольном могуществе и возможностях обыгрывать всех годами, этим клубам в десятилетии, добегающем к концу, не было равных.