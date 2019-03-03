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Свидание преследователей. «Спартак» vs «Краснодар»

03 марта 2019, 10:45

ЦСКА и «Локомотив» потеряли очки, а сегодня еще минимум один из преследователей «Зенита» оступится. О большой игре в Москве – на «Соккер.ру».  

Кто вам скажет, что по сборам понял, как «Спартак» сыграет против «Краснодара» - соврет. Или как вообще будет смотреться московская команда после долгой паузы. Мусаев вот провел три официальных матча, все с достойными соперниками, но пока плохо понимает, на что способны его «быки».

«Спартак» выиграл новую вариацию Кубка дель Соль, но это тоже ничего не значит, как и любые негативные результаты на сборах – завершили их без побед. Значим только факт, что в первом круге «Краснодар» хорошенько погонял «красно-белых», те приняли правила открытой игры, Максименко выручал, а Зе Луиш в концовке. 

У «красно-белых» сегодня традиционно «удобный соперник», а  у «горожан» титановый повод мстить в Москве. В городе, где они со «Спартаком» играть не умеют. Зато где встретят оппонента, у которого есть определенные проблемы с составом, невзирая на фазу сезона – дебют после зимней паузы. 

Тактика и составы команд

На официальном сайте «Краснодара» указано, что у соперника нет дисквалифицированных, однако после зимней паузы легко запамятовать. Кутепов не сможет выйти на поле, ведь у Ильи четыре желтых карточки, он поединок с «быками» пропустит. А у «горожан» Спаич в конце прошлого года схватил лишнее предупреждение, тоже получил дисквалификацию. 

Но это не единственные проблемы с составами. И если Ари и Крицюк на подходе к выздоровлению, то Мамаев вне зоны доступа. У «Спартака», кроме Реброва и Ещенко, получил травму еще и Фернандо. Значит, в опорной зоне увидите любимца публики Глушакова и ненавистного фанатами Зобнина. Или там наоборот? А если без сарказма, то без бразильца другая игра в центре поля.

Будет меньше длинных точных пасов. А в свете небольшой травмы Рассказова возникает серьезный вопрос, как остановить Классона (или кто там сыграет левее центра в атаке) и Рамиреса? Хотя, Зобнин где только не выступал – на крайний случай можно дернуть Романа на правый фланг защиты, а Гулиеву довериться в центре поля. Слева же спартаковские фанаты могут ждать Айртона или Мельгарехо, а получить старого привычного Дмитрия Комбарова.

У «Краснодара» в плане выбора стартового состава вроде все проще. Если не Крицюк – Сафонов или Синицын, если Скопинцева не бросать на амбразуру – слева Рамирес. Стоцкий может даже в тройке атакующих хавбеков с Классоном и Перейрой выйти, ведь Мартынович не будет считаться легионером лишь со следующего сезона. А это значит, что «Краснодар» по-прежнему сковывает лимит. Даже после вручения Ари паспорта РФ

У «Спартака» в атаке иностранцы – Зе Луиш и Адриано, хотя возможна как игра по схеме «4-4-2» (даже бразильской «4-2-2-2»), так и работа с одним форвардом. Очевидно, что Роша не вытеснил пока ни Ломовицкого, ни Ханни из виртуального «оптимального состава». Гулиева тоже не обязательно поставят против Газинского и Каборе. А еще у «горожан» Ольссон есть, не забываем. И только в центре обороны у «Спартака», похоже, все очевидно – должны сыграть Боккетти и Джикия. 

Но поскольку речь о первом матче после сборов, то у бывшего тренера «Краснодара» Кононова будут чесаться руки. Если захочется экспериментов, то сможет себе позволить, ведь даже основного голкипера ни у одной, ни у второй команды нет. Выборы всюду – Максименко конкурирует с Селиховым, у Комбарова сразу два противника в заявке. Бразильца Айртона ждем слева, а может выйти справа, если Рассказов не готов. 

Ориентировочные составы

«Спартак» (4-2-3-1): Селихов (Максименко) – Рассказов (Айртон), Боккетти, Джикия, Айртон (Комбаров) – Зобнин, Глушаков – Мельгарехо (Ломовицкий), Ханни, Адриано - Зе Луиш. 

«Краснодар» (4-3-2-1): Сафонов – Петров, Мартынович, Фьолусон, Рамирес (Стоцкий) – Газинский, Каборе – Вандерсон, Стоцкий (Ольссон), Классон – Игнатьев. 

Важные факты накануне матча

- «Краснодар» - «клиент» «Спартака». Все очень печально для южан, было 17 матчей в истории и сразу 13 поражений. Еще одна ничья – редкий для пары результат, всего 3 победы «быков»; 

- «горожане» один раз в истории выиграли в Москве после восьми попыток. 7 поражений привели к общему счету 19:8, причем даже дома в последних двух случаях «Краснодар» столичной команде уступал (1:4 и 0:1); 

- колоссальный отрыв сокращается с учетом матчей в Краснодаре – по голам получается 34:22 (дела наладили две победы по 4:0). В целом получаем по 3.3 гола за матч в среднем для всех игр, чуть больше для московских матчей – результативная пара;

- семь из десяти очков, которые у «Краснодара» есть в боях со «Спартаком», они взяли именно в мартовских матчах. Было 2 победы (одна из них гостевая) и ничья два года назад. Хотя после этого неудач против «красно-белых» было намного больше, чем успехов; 

- Ари – бывший игрок «Спартака», с этим клубом всегда старался сыграть ярко, но теперь ждет, когда травмы отступят и позволят вернуться в стартовую обойму. Кононов же тренировал «Краснодар» - не чужие ему люди;

- за зиму забыли, но «Спартак» угодил на перерыв с двумя победами в пяти последних матчах – уступили и «Рапиду» дома, и «Вильярреалу» в гостях. Также не сумели обыграть «Урал» в Кубке России; 

- «горожане» в 2019 году в официальных матчах пока не побеждали, ведь «Байер» прошли за счет гола, забитого на выезде Шапи-Сулеймановым, а «Ростову» в концовке гостевого матча проиграли; 

- при этом «Краснодар» дома часто играет хуже, чем на выезде. Если брать последние три домашних матча, то там лишь ничейные результаты. Три выездных – 2 поражения и мировая, но раньше было веселее. А пока «быки» не вышли из неудачной серии, которая длится шесть игр;

- у «красно-белых» своя черная серия – пять сезонов подряд выходят после зимнего перерыва и не могут победить. Но и соперники были сложными – «Терек» (теперь «Ахмат»), ЦСКА, «Локомотив» и дважды «Краснодар»; 

- у «Спартака» сложный календарь. В марте надо сыграть с «Краснодаром», «Уралом» в гостях в Кубке России, «Динамо», «Зенитом» и «Ахматом» в Грозном. Всего пять поединков за месяц, но как много они расскажут о работе Кононова с командой и тренерских перспективах; 

- у Мусаева положение другое. Ему пока доверяют в «Краснодаре», но жребий утяжелил мартовский календарь двумя битвами с «Валенсией». Если не набирать в Москве очки, то дарят «Зениту» отрыв накануне матчей с «Оренбургом» и «Локомотивом», которые точно будут упрямиться против «горожан»; 

- поражение ЦСКА и ничья «Локомотива» открывает «Спартаку» путь на чистое третье место. В случае победы, разумеется. А вот если «Краснодар» второй раз в истории выиграет у «красно-белых» на их поле – оторвутся на шесть пунктов от второй строчки и одновременно оставят «Спартак» с тенью Бердыева за спиной – у «Рубина» и москвичей на данный момент равенство по очкам. 

Прогноз «Соккер.ру»: ждем веселья и поставим на ничью более чем с двумя голами (то есть 2:2), держа в уме вариант скучной авитаминозной весенней мировой. Хотя знаем ведь, что нет времени на раскачку.

И «Спартаку», и «Краснодару» нужны именно три очка, а не жалкий пункт в таблицу. По грани победы будут ходить обе стороны – веселые коллективы могут сыграть наравне, невзирая на историческое преимущество москвичей по личным встречам. 

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Все комментарии
gl
gl
03 марта в 17:21
Будет жарко
time out
time out ответил viv
   27 / 886
03 марта в 15:17
Арсенал вас в первом круге уже отАрсеналил ....трешку в лёгкую отгрузил...
Далеко ходить не надо, вчера коней отАрсеналили, как старых кляч. А в следующем туре еще и отРубинят. Коням даже трешку грузить не надо, достаточно забрать три очка.
valt134
valt134
   323 / 886
03 марта в 14:16
БЫКИ против поросят. Расклад очевиден. Вперёд БЫКИ!!!
112910415
112910415
   69 / 886
03 марта в 13:42
Продолжить добрую традицию!
saha100
saha100 ответил viv
   283 / 886
03 марта в 12:45
По-моему вчерашняя победа над лошадками была легче
viv
viv ответил saha100
   74 / 886
03 марта в 12:21
Арсенал вас в первом круге уже отАрсеналил ....трешку в лёгкую отгрузил...
GKN
GKN
   434 / 886
03 марта в 12:12
Супер-матч
Правдин Семён
Правдин Семён
   505 / 886
03 марта в 12:04
Много ошибок допустил товарищ Горин.Портят впечатление о материале.Будто на коленке писал.
saha100
saha100 ответил viv
   283 / 886
03 марта в 11:54
Вас уже отарсенанили
saha100
saha100 ответил Литейный 4
   283 / 886
03 марта в 11:53
Скоро пупсики покажут твоему Зениту
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 886
03 марта в 11:37
Свиньи как всегда будут в большинстве со своим ручным судейкой. Но и в меньшинстве Краснодар укажет место аутсайдерам пупсикам ниже 5. Гыгыгы
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   219 / 886
03 марта в 11:34
Ничейку скатают!
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 886
03 марта в 11:08
азмунозависимые что-то спят долго сегодня
25процентный клоун
25процентный клоун ответил viv
   3 / 886
03 марта в 11:06
Игорь43 вчера уже принес два Очка в копилочку)))
МапС
МапС
   136 / 886
03 марта в 10:59
Погодка в Москве футбольная выдалась - метель! По-ходу будут оранжевую сферу катать...
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 886
03 марта в 10:55
Матч тура,удачи Спартаку
makkie
makkie
   23 / 886
03 марта в 10:52
- «Краснодар» - «клиент» «Спартака». Все очень печально для южан, было 17 матчей в истории и сразу 13 поражений.
- «горожане» один раз в истории выиграли в Москве после восьми попыток. 7 поражений привели к общему счету 19:8
________________________________

Вот все, что нужно знать о статистике перед матчем!
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
   303 / 886
03 марта в 10:50
Ставлю на Левникова. Готов поспорить, что именно этот футболист традиционно будет самым обсуждаемым после игры.
FILL3286
FILL3286
   12 / 886
03 марта в 10:43
    viv
    viv
       74 / 886
    03 марта в 10:40
    Удачи Краснодару... Должны отКраснодарить спартак-43....
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