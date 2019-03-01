Решающая весна. «Краснодар» созрел для титула?

01 марта 2019, 16:00

«Соккер.ру» предлагает «быкам» отказаться от робости в РПЛ . С чем справились «Спартак» и «Локомотив» - осилит и «Краснодар».

«Краснодар» мог бы стать чемпионом, которого бы впервые за многие годы одобрили. Команда Семина не играла так ярко, чтобы стать примером «нейтрального победителя». Долгожданный спартаковский титул порадовал фанатов клуба, но не объединил народ под лозунгом: «„Спартак“ лучше всех». И «Зенит» явно соскучился по «золоту», их фанатам московские триумфы надоели. А ЦСКА , будучи многократным чемпионом России и имея поддержку вне столицы, не может собрать полный домашний стадион.

Легкий такой намек, что отношение к творению Гинера не всегда однозначное. У «армейцев» много фанатов со стажем, но немало и врагов. А у «Краснодара» в силу возраста и стиля игры не должно быть загонов недругов. Так почему бы «горожанам» не нажить их весной, выиграв чемпионский титул? Тем более, в «Зените» знают, что чудом не опустились на вторую строчку перед перерывом. «Быки» сделали подарок в ответ на серию презентов от команды Семака. Но за один тур лидеры могут поменяться местами.

Зимние трансферы

Пришли: Кристоффер Ольссон (23 года, центральный хавбек, АИК , 4.5 млн евро), Дмитрий Скопинцев (21 год, левый бек, «Ростов», 4.4 млн евро).

Ушли: Николай Комличенко (23 года, нападающий, «Млада Болеслав», 400 тысяч евро), Кристиан Куэва (27 лет, атакующий хавбек, «Сантос», 1 млн евро), Михайло Ристич (23 года, центбек, «Монпелье», 600 тысяч евро), Анатолий Катрич (24 года, правый хавбек, «Урал», свободный агент), Роман Шишкин (31 год, правый бек, «Крылья Советов», аренда), Торнике Окриашвили (26 лет, атакующий хавбек, расторжение контракта), Штефан Страндберг (28 лет, центрбек, «Урал», аренда).

У «Краснодара» два хитрых подписания. Кристоффера Ольссона присмотрели в матче против сборной России. Швед тогда не подозревал, что окажется в клубе из страны-хозяйки ЧМ -18. Хавбек будет полезен, если Перейра не вспомнит молодость. Впрочем, уругвайцу удобнее выше по схеме, и Мамаева нужно заменить в заявке. Павла можно дописать в «ушли», ведь «Краснодар» вроде как будет добиваться расторжения контракта.

Зато Комличенко пошли навстречу, отдали за 400 тысяч евро чехам нападающего с 20 голами теперь уже в 21 матче. Также ушел Окриашвили, знаменитый голом в ворота «Зенита». Куэва захотел обратно на родной континент – оказался в «Сантосе», Ристич отправился покорять французский чемпионат, а Катрич и Страндберг влились в состав «Урала». Отправились в аренды, как и Шишкин. Роман будет играть в Самаре.

Кроме упомянутых, «Краснодар» подписал также Скопинцева. Покусились на святое – пока «Зенит» долго искал подход к Акунье из «Спортинга», «горожане» перехватили запасную цель конкурента. Правильно поступили, ведь Рамиресу мешает не класс, а лимит (хотя теперь белорусы не считаются легионерами, Мартынович освобождает одно место для иностранца), а Скопинцев может сыграть как слева в обороне, так и выше по схеме. Классон универсал, так что всего два подписания добавляют больше вариантов.

Сборы и стартовый состав

В этом случае уже два дополнительных пункта – проход «Байера» посредством двух ничьих и вылет из Кубка России от «Ростова». Последнее явно не планировали, да и первый успех немножко удивляет, ведь далеко не всегда клубы РПЛ проходят в плей-офф немцев. Но «горожане» идут дальше - сыграют против «Валенсии». Зато Мусаев знает, насколько и кто готов.

«Краснодар» понравился настроем на игры с «Байером», поскольку был рациональным в тех матчах. Но странно пропустили от Попова в концовке холодной игры Кубка России, идеальную форму в атаке не набрали. Может, стоило сыграть на кубке в Катаре? Тем более, встретили позже «Локомотив» в спарринге – и победили москвичей снова.

И снова поставят на знакомых людей. Всего два подписания, так что состав «быков» может измениться на одну фамилию. Или на три? Мамаева не будет в основе, Ольссон может закрепиться в качестве третьего центрального хавбека (или играть чуть выше опорников), если хорошо пойдет, а в атаке Ари будет чаще подменять молодой Игнатьев.

Хотя в таком случае и о вратарской позиции нужно сказать. У двух опытных голкиперов есть молодой конкурент Сафонов. Против «Спартака», наверное, не сыграет, но у Мусаева на многих позициях есть неплохой выбор. Кроме того, под «Байер» использовали менее ходовую осенью схему «4-2-3-1». Хотя в РПЛ тоже так играли, поэтому выбор будет между двумя игроками в опорной зоне и классикой – «4-3-3».

Ориентировочные составы «Краснодара» на весну

Схема «4-2-3-1»: Крицюк (Сафонов) – Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес – Газинский, Каборе - Вандерсон, Перейра (Ольссон), Классон – Ари.

Схема «4-3-3»: Крицюк (Сафонов) – Петров, Мартынович, Спаич, Скопинцев – Газинский, Ольссон, Каборе – Вандерсон, Игнатьев, Классон.

Весенний календарь «Краснодара»

Мусаев пожаловался на то, что игру с «Ростовом» не перенесли, но сделал это зря. У «Краснодара» наоборот было и остается преимущество. Успешно вошли в сезон с помощью «Байера». Немцы сыграли в целом сильно и задали планку, которую «горожанам» нужно покорить весной, если хотят трофей. Из Кубка России вылетели – зря, конечно, но теперь концентрация на ЛЕ и РПЛ .

Матчи с «Валенсией» увлекут, и это полезный опыт, приятный для фанатов – соберется полный стадион, будет веселое свидание с командой Черышева. Если пройдут испанцев, то станет сложнее успевать ломать всех соперников в РПЛ ? Но ведь «Краснодар» готовится к первому в истории участию в ЛЧ , а команды из этого турнира должны уметь играть дважды в неделю. Тем более, настолько сыгранные.

И календарь в РПЛ у «быков» нормальный. После выезда к «Спартаку» будет вылет в Валенсию, а затем домашняя игра против «Оренбурга». Потом ответный матч с «Лос Чес», затем «Локомотив» в гостях. За короткий отрезок выясним, есть ли у «горожан» реальные чемпионские амбиции? Ведь расписание сложное, но правильное. Как там Клопп говорил? Давление – круто. Хотя куда проще о графике говорить, чем в него вписаться.

Зато в концовке сезона у «Краснодара» будет попытка отомстить «Ростову» за поражение в Кубке России. Затем матчи с «Енисеем» и «Арсеналом», а в последнем туре дома «Рубин». Жаловаться не на что – такой график позволяет при правильных матчах против «Зенита» и ЦСКА в родных стенах до последнего тура претендовать на самые высокие места.

Кто может выстрелить?

Многие хвалили «Краснодар» за техничное подписание Скопинцева – со стороны клуба точно правильная сделка. Но как быть с самим игроком? Молодому Дмитрию будет непросто влиться в основу, где на его ростовской позиции Стоцкий и Рамирес, а впереди по флангу обычно Классон – один из лучших атакующих игроков всей РПЛ .

Но и удачные матчи Скопинцева нужны, и молодежи пора показать себя. Игнатьев, Сулейманов или даже Уткин могут зажечь. Также надежды на новичка Ольссона, хотя и Спаич весну должен провести надежнее, чем осень. Каждому, от Вандерсона и Ари до Петрова и Перейры, нужно «выстрелить». А вот если выбирать одного, то хочется увидеть сильный футбол Игнатьева – форварды сборной всегда нужны.

Главный тренер. Мурад Олегович Мусаев

Мурад Олегович и его правая рука – Олег Петрович Фоменко, должны прибавлять, иначе у Галицкого появится соблазн найти опытного наставника, который сможет принести в клуб первый трофей. Тем более, курс «Краснодара» не меняется. Но когда во всех линиях есть наигранные связки, и когда в целом получается многое, хочется видеть результат.

А Мусаеву, как кажется со стороны, порой не хватает дикости. Той самой, что делает «Атлетико» Симеоне таким опасным для любого соперника. Конечно, в больших клубах не все такие, как Моуриньо. Но если Мусаев хочет прогрессировать – пора предлагать свежие идеи. Карпин ведь его обхитрил, пускай и в матче, который «забыть и выбросить».

Но из мелочей складывается общая картина. Мусаев и Фоменко (а заодно и все, кто влияет на подготовку команды из тренерского штаба), осенью потеряли очки в матчах против «Рубина», «Оренбурга», «Ахмата» и «Уфы». Команд, которые «горожане» с их возможностями должны ломать. Также уступали «Зениту» и «Спартаку», что плохо. Но для первого места хватало одной победы вместо любой из ничьих с середняками!

Прогноз «Соккер.ру»

«Краснодар» может сломать сезон, в котором будут близки к первому в истории клуба трофею, но промахнутся. Еще посмотрим, как вылет от «Ростова» сказался на психологическом состоянии тренера и футболистов – очевидно, что обидчивые выступления Мусаева подсказывают, что ему и отсутствие переноса игры, и кубковая стратегия Карпина не понравились.

Но «Краснодару» пора взрослеть. Конечно, при первой же возможности нужно развлекать публику, ведь народ организовывает достойную поддержку – обыгрывать с крупным счетом «Енисей» или «Динамо», если подставляются. Но тут как раз нестыковка репутации и фактов. У «быков» немало неудачных именно домашних матчей. У команды классический «домашний» стиль, заключается в контроле мяча и открытой игре. Но он не приносит результат. Значит, нужно корректировать тактику.

«Горожанам» пора достойно представить РПЛ против «Валенсии». Но только если «Спартаку» будет сложно взять вторую за сезон победу над «Краснодаром», у ЦСКА , «Локомотива» и «Зенита» появится повод волноваться накануне матчей с «быками». А там по всему – составу, поддержке, финансам, инфраструктуре, времени на подготовку вот этого состава и модели игры, клуб Галицкого здесь и сейчас претендует как минимум на место в ЛЧ .