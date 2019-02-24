Выжить любой ценой. «Челси» нужна победа над «Манчестер Сити»

24 февраля 2019, 16:00

На десерт сегодня финал Кубка Лиги – снова сыграют между собой Сарри и Гвардиола. «Соккер.ру» интересно, хоть кто-то верит в победу лондонцев?

«Челси» скоро сменит владельца?

Поговаривают, что Абрамович сейчас гостит в Казани, где проведет время в оздоровительном комплексе жены местного чиновника. Все, теперь точно продает «Челси», покупает «Рубин». «Спартак», ЦСКА , «Краснодар» и «Зенит» - прячьтесь, Казань возвращается!

А если серьезно, то у миллиардера вправду есть нерешенные вопросы с англичанами, что тормозит развитие «Челси». Зачем вкладывать огромные деньги в реконструкцию «Стэмфорд Бридж», если нельзя даже на матчах присутствовать? Из Израиля руководить и болеть за «Челси» не так весело, как из Лондона.

Но Абрамович один из самых умных российских олигархов. Поэтому не будет делать резких движений после трансферного бана от УЕФА . Тем более запрет на регистрацию новичков могут получить следом ПСЖ и «Манчестер Сити». Плюс будут апелляции, ведь если Сарри вправду мечтают заменить на Зидана, то Зинедину нужен солидный бюджет.

Француз откажется тренировать команду с Пулишичем в качестве главной покупки до лета 2020 года, особенно если Азар уйдет в «Реал». Ситуация сложная, а поведение Сарри после первых поражений ее ухудшило. Эден словно напророчил беду. В начале сезона ляпнул, что класс итальянского тренера и его готовность к вызовам в Англии проверим не после побед, а после первых неудач.

Сарри сейчас на грани отставки?

Судя по тому, как Маурицио держится – после поражения от «Арсенала» переиграли «Тоттенхэм», а чуть позже поставили два антирекорда для клуба в АПЛ , уступив 0:4 «Борнмуту» и 0:6 «Манчестер Сити», у итальянца нет понимания психологии игроков, которых тренирует. Отчаянная фраза о том, что не может мотивировать команду, испугала многих фанатов.

А свежее отречение от Саррибола – заявил, что не знает о таком термине, настораживает. Ведь Маурицио прикидывается глупее, чем есть на самом деле. Понимает, что «Саррибол» - британский аналог термина «Сарризмо». А дурака не включают, если хотят вопреки поражениям продолжить работу в Лондоне. Сарри сам говорил, что результаты не заставят его менять стиль, и даже отсылка к тому, что Гвардиоле простили неудачи первого сезона ради рывка в будущем, была.

Но тренер зашлифовал два ужасных поражения в АПЛ вылетом из Кубка Англии от МЮ … Причем проиграли дома на «Стэмфорд Бридж» со счетом 0:2 сопернику, которому дома не уступали в 10 матчах подряд. Так что команда, которая в декабре обставила коллектив Гвардиолы со счетом 2:0, подходит к первому большому финалу этого года – Кубка Лиги на «Уэмбли», в непонятном состоянии.

Если сегодня счет будет неприличным, то Сарри могут сразу уволить. Хотя зная, по каким именно причинам уходили предыдущие тренеры «Челси», а именно Моуриньо и Конте, можно предположить, что поведение Маурисио повлияет на решение Грановской и Абрамовича еще сильнее, чем результаты. Неприятно проигрывать, но еще неприятнее понимать, что наставник понятия не имеет, как на проколы реагировать.

В «Челси» устали от агрессивных реакций тренеров после заметных поражений. Хочется человека уверенного и спокойного на тренерском посту, и поэтому Зидан, который в пиджаке ведет себя, как умудренный опытом мафиози, привлек внимание.

«Челси» ждет поражение в финале?

Лондонцы часто брали Кубок Лиги, у них в музее 5 трофеев. Больше только у «Ливерпуля» - 8 штук. Но вот какая загвоздка: лондонцы проиграли еще 4 финала, а у «Манчестер Сити», помимо пяти трофеев, всего одно поражение в далеком 1974 году. Причем «горожане» брали Кубок Лиги трижды за пять лет, являются главными специалистами по победам в турнире здесь и сейчас.

Это их турнир, и даже успех «Челси» в 2015 году ничего для оценки расклада сил в паре не меняет. А вот счет 0:6 в недавнем матче между командами – очень даже. Гвардиола прекрасно понимает, что сегодня тот результат сработает против его подопечных. Игроки «Челси» будут максимально разозленными и мотивированными. Ведь явно не ждали, что в АПЛ будет неприличный счет, и в глубине души могут считать, что не заслужили такую разницу.

Но сегодня новая страница увлекательного противостояния. Гвардиола сознался, что отказался работать в «Челси», поскольку предпочитает длинную стратегию короткой тактике? Но если «Челси» грамотно сыграет по схеме «4-3-3», и если Игуаин выдаст самый качественный матч после переезда в Англию, то финал будет существенно отличаться от игры на «Этихаде».

Тогда «Манчестер Сити» получил три мяча форы к 19-й минуте, реализовав три точных удара из трех, а еще промазав после четвертого идеального момента, а у «Челси» к тому времени не было ни единого удара. Сейчас вряд ли оборона лондонцев позволит себе так сыграть, ведь команда у Сарри по составу куда лучше, чем ее последние результаты. Потерь нет, можно ставить железную основу и сражаться.

Не считая проблем вратаря Кепы – Кабальеро может сыграть против бывшей команды, потерь нет, так что жаловаться на кадровый выбор Сарри не может. Зато ему нужно определиться, кто будет слева в защите – Алонсо или Эмерсон, третьим хавбеком – Ковачич или Баркли, и третьим в атаке – Виллиан, Педро или Хадсон-Одои?

Ориентировочные составы

«Челси» (4-3-3): Кабальеро – Аспиликуэта, Рюдигер, Луис, Алонсо (Эмерсон) – Канте, Жоржиньо, Баркли (Ковачич) – Виллиан (Педро, Хадсон-Одои), Игуаин, Азар.

«Манчестер Сити» (4-3-3): Эдерсон – Уокер, Ляпорт, Отаменди, Зинченко (Данило) – Фернандиньо, Б. Силва (Гюндоган, Д. Сильва), де Брюйне – Стерлинг, Агуэро, Сане.

«Манчестер Сити» легко возьмет трофей?

Матч в Германии в ЛЧ показал не только желание МС прокачать волевые качества, но и неумение играть с теми, кто работает аритмично. Если Азар выдаст коронный важный матч – с рывками, моментами и ударами, и если не провалится в центре поля Жоржиньо, как полюбил в последнее время в центральных матчах, то полетят в пропасть ставки на легкую победу «Манчестер Сити» 3:0 или 4:1.

Это финал, здесь другие правила, и поскольку Сарри и Гвардиола изучили друг друга в этом сезоне, а Маурицио получил сразу три ценных урока – в Суперкубке Англии и дважды в АПЛ , то четвертая за сезон встреча может получиться непохожей на предыдущие. Не забывайте, что это у Гвардиолы в тренерской коллекции 24 трофея, а у Сарри – ни одного. И не потому, что мечтатель, который держится стиля, ведь Хосеп ровно такой же.

Мотивация у Маурицио должна быть запредельной, а фаворита могут сбросить с горы. Гвардиола абсолютно прав – не так плох «Челси», как его результаты. Если пересмотреть матч, который завершился со счетом 6:0, то там можно увидеть отсылки к игре, что позволила Сарри в этом сезоне выиграть 22 поединка, в том числе один против «Манчестер Сити». Сейчас все эксперты наперебой советуют тренеру предать стиль ради результата, и если итальянец хочет перейти на уровень тренера с трофеями, вправду надо быть хитрее.

«Челси» нельзя за полгода превратить из оборонительной машины в атакующую. Водитель школьного автобуса, если сядет за руль болида Формулы-1, сразу не поедет уверенно и без происшествий. Гвардиола прав – к Сарри слишком строги. Впрочем, это нормальная реакция на влеты 0:4 и 0:6. Но те результаты в прошлом, как и поражение от «Манчестер Юнайтед». Сегодня финал на «Уэмбли», и хотя Гвардиола обычно решающие матчи не проигрывает, не списывайте «Челси» со счетов заранее.

У «Манчестер Сити» есть мечта – выиграть четыре трофея за сезон. Но не всегда тот, у кого очевидный перевес до игры, может его подтвердить на поле. Финалы – особый жанр, и хотя очевидно, что команда Гвардиолы ведет в этой паре и полностью контролирует ситуацию, если «Челси» сыграет вязко, с контратаками и на результат, фавориту будет сложно завоевать легкую уверенную победу.