Выжить любой ценой. «Челси» нужна победа над «Манчестер Сити»

На десерт сегодня финал Кубка Лиги – снова сыграют между собой Сарри и Гвардиола. «Соккер.ру» интересно, хоть кто-то верит в победу лондонцев?
«Челси» скоро сменит владельца?
Поговаривают, что Абрамович сейчас гостит в Казани, где проведет время в оздоровительном комплексе жены местного чиновника. Все, теперь точно продает «Челси», покупает «Рубин». «Спартак», ЦСКА, «Краснодар» и «Зенит» - прячьтесь, Казань возвращается!
А если серьезно, то у миллиардера вправду есть нерешенные вопросы с англичанами, что тормозит развитие «Челси». Зачем вкладывать огромные деньги в реконструкцию «Стэмфорд Бридж», если нельзя даже на матчах присутствовать? Из Израиля руководить и болеть за «Челси» не так весело, как из Лондона.
Но Абрамович один из самых умных российских олигархов. Поэтому не будет делать резких движений после трансферного бана от УЕФА. Тем более запрет на регистрацию новичков могут получить следом ПСЖ и «Манчестер Сити». Плюс будут апелляции, ведь если Сарри вправду мечтают заменить на Зидана, то Зинедину нужен солидный бюджет.
Француз откажется тренировать команду с Пулишичем в качестве главной покупки до лета 2020 года, особенно если Азар уйдет в «Реал». Ситуация сложная, а поведение Сарри после первых поражений ее ухудшило. Эден словно напророчил беду. В начале сезона ляпнул, что класс итальянского тренера и его готовность к вызовам в Англии проверим не после побед, а после первых неудач.
Сарри сейчас на грани отставки?
Судя по тому, как Маурицио держится – после поражения от «Арсенала» переиграли «Тоттенхэм», а чуть позже поставили два антирекорда для клуба в АПЛ, уступив 0:4 «Борнмуту» и 0:6 «Манчестер Сити», у итальянца нет понимания психологии игроков, которых тренирует. Отчаянная фраза о том, что не может мотивировать команду, испугала многих фанатов.
А свежее отречение от Саррибола – заявил, что не знает о таком термине, настораживает. Ведь Маурицио прикидывается глупее, чем есть на самом деле. Понимает, что «Саррибол» - британский аналог термина «Сарризмо». А дурака не включают, если хотят вопреки поражениям продолжить работу в Лондоне. Сарри сам говорил, что результаты не заставят его менять стиль, и даже отсылка к тому, что Гвардиоле простили неудачи первого сезона ради рывка в будущем, была.
Но тренер зашлифовал два ужасных поражения в АПЛ вылетом из Кубка Англии от МЮ… Причем проиграли дома на «Стэмфорд Бридж» со счетом 0:2 сопернику, которому дома не уступали в 10 матчах подряд. Так что команда, которая в декабре обставила коллектив Гвардиолы со счетом 2:0, подходит к первому большому финалу этого года – Кубка Лиги на «Уэмбли», в непонятном состоянии.
Если сегодня счет будет неприличным, то Сарри могут сразу уволить. Хотя зная, по каким именно причинам уходили предыдущие тренеры «Челси», а именно Моуриньо и Конте, можно предположить, что поведение Маурисио повлияет на решение Грановской и Абрамовича еще сильнее, чем результаты. Неприятно проигрывать, но еще неприятнее понимать, что наставник понятия не имеет, как на проколы реагировать.
В «Челси» устали от агрессивных реакций тренеров после заметных поражений. Хочется человека уверенного и спокойного на тренерском посту, и поэтому Зидан, который в пиджаке ведет себя, как умудренный опытом мафиози, привлек внимание.
«Челси» ждет поражение в финале?
Лондонцы часто брали Кубок Лиги, у них в музее 5 трофеев. Больше только у «Ливерпуля» - 8 штук. Но вот какая загвоздка: лондонцы проиграли еще 4 финала, а у «Манчестер Сити», помимо пяти трофеев, всего одно поражение в далеком 1974 году. Причем «горожане» брали Кубок Лиги трижды за пять лет, являются главными специалистами по победам в турнире здесь и сейчас.
Это их турнир, и даже успех «Челси» в 2015 году ничего для оценки расклада сил в паре не меняет. А вот счет 0:6 в недавнем матче между командами – очень даже. Гвардиола прекрасно понимает, что сегодня тот результат сработает против его подопечных. Игроки «Челси» будут максимально разозленными и мотивированными. Ведь явно не ждали, что в АПЛ будет неприличный счет, и в глубине души могут считать, что не заслужили такую разницу.
Но сегодня новая страница увлекательного противостояния. Гвардиола сознался, что отказался работать в «Челси», поскольку предпочитает длинную стратегию короткой тактике? Но если «Челси» грамотно сыграет по схеме «4-3-3», и если Игуаин выдаст самый качественный матч после переезда в Англию, то финал будет существенно отличаться от игры на «Этихаде».
Тогда «Манчестер Сити» получил три мяча форы к 19-й минуте, реализовав три точных удара из трех, а еще промазав после четвертого идеального момента, а у «Челси» к тому времени не было ни единого удара. Сейчас вряд ли оборона лондонцев позволит себе так сыграть, ведь команда у Сарри по составу куда лучше, чем ее последние результаты. Потерь нет, можно ставить железную основу и сражаться.
Не считая проблем вратаря Кепы – Кабальеро может сыграть против бывшей команды, потерь нет, так что жаловаться на кадровый выбор Сарри не может. Зато ему нужно определиться, кто будет слева в защите – Алонсо или Эмерсон, третьим хавбеком – Ковачич или Баркли, и третьим в атаке – Виллиан, Педро или Хадсон-Одои?
Ориентировочные составы
«Челси» (4-3-3): Кабальеро – Аспиликуэта, Рюдигер, Луис, Алонсо (Эмерсон) – Канте, Жоржиньо, Баркли (Ковачич) – Виллиан (Педро, Хадсон-Одои), Игуаин, Азар.
«Манчестер Сити» (4-3-3): Эдерсон – Уокер, Ляпорт, Отаменди, Зинченко (Данило) – Фернандиньо, Б. Силва (Гюндоган, Д. Сильва), де Брюйне – Стерлинг, Агуэро, Сане.
«Манчестер Сити» легко возьмет трофей?
Матч в Германии в ЛЧ показал не только желание МС прокачать волевые качества, но и неумение играть с теми, кто работает аритмично. Если Азар выдаст коронный важный матч – с рывками, моментами и ударами, и если не провалится в центре поля Жоржиньо, как полюбил в последнее время в центральных матчах, то полетят в пропасть ставки на легкую победу «Манчестер Сити» 3:0 или 4:1.
Это финал, здесь другие правила, и поскольку Сарри и Гвардиола изучили друг друга в этом сезоне, а Маурицио получил сразу три ценных урока – в Суперкубке Англии и дважды в АПЛ, то четвертая за сезон встреча может получиться непохожей на предыдущие. Не забывайте, что это у Гвардиолы в тренерской коллекции 24 трофея, а у Сарри – ни одного. И не потому, что мечтатель, который держится стиля, ведь Хосеп ровно такой же.
Мотивация у Маурицио должна быть запредельной, а фаворита могут сбросить с горы. Гвардиола абсолютно прав – не так плох «Челси», как его результаты. Если пересмотреть матч, который завершился со счетом 6:0, то там можно увидеть отсылки к игре, что позволила Сарри в этом сезоне выиграть 22 поединка, в том числе один против «Манчестер Сити». Сейчас все эксперты наперебой советуют тренеру предать стиль ради результата, и если итальянец хочет перейти на уровень тренера с трофеями, вправду надо быть хитрее.
«Челси» нельзя за полгода превратить из оборонительной машины в атакующую. Водитель школьного автобуса, если сядет за руль болида Формулы-1, сразу не поедет уверенно и без происшествий. Гвардиола прав – к Сарри слишком строги. Впрочем, это нормальная реакция на влеты 0:4 и 0:6. Но те результаты в прошлом, как и поражение от «Манчестер Юнайтед». Сегодня финал на «Уэмбли», и хотя Гвардиола обычно решающие матчи не проигрывает, не списывайте «Челси» со счетов заранее.
У «Манчестер Сити» есть мечта – выиграть четыре трофея за сезон. Но не всегда тот, у кого очевидный перевес до игры, может его подтвердить на поле. Финалы – особый жанр, и хотя очевидно, что команда Гвардиолы ведет в этой паре и полностью контролирует ситуацию, если «Челси» сыграет вязко, с контратаками и на результат, фавориту будет сложно завоевать легкую уверенную победу.