«Реал» - «Барселона»: ожидание развязки

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 28 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Саутгемптон -:-  Фулхэм 1.93 3.5 4.05
22:45 сегодня  Арсенал -:-  Борнмут - - -
23:00 сегодня  Манчестер Сити -:-  Вест Хэм 1.16 8 15
23:00 сегодня  Ливерпуль -:-  Уотфорд - - -
23:00 сегодня  Челси -:-  Тоттенхэм 2.27 3.27 3.3
23:00 сегодня  Кристал Пэлас -:-  Ман Юнайтед - - -
Испания. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона 2.8 3.7 2.35
Италия. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина -:- Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта 2.55 3.6 2.6
Франция. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб РеннРенн -:- Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан 1.5 4.3 6.5
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛионЛион -:- Логотип футбольный клуб КанКан 1.27 5.7 11
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 8 тур 1 X 2
01:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе 1:3 Логотип футбольный клуб Бразил де ПелотасБразил де Пелотас - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Эрцгебирге (Ауэ)Эрцгебирге -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 6 4.3 1.5
Германия. Третья лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб АаленАален -:- Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 2.75 3.35 2.45
Италия. Серия B 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВенецияВенеция -:- Логотип футбольный клуб ПеруджаПеруджа 2.45 2.95 3
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Специа (Ла Специа)Специа -:- Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 1.82 3.25 4.5
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-ХаритиятАль-Харитият -:- Логотип футбольный клуб Аль-Гарафа (Доха)Аль-Гарафа - - -
20:10 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Шахания (Доха)Аль-Шахания -:- Логотип футбольный клуб Аль-РайянАль-Райян - - -
Колумбия. Примера А 2019, 7 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера 1:1 Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво 2:0 Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто -:- Логотип футбольный клуб ЛаЭквидад (Богота)ЛаЭквидад - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 19 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХурибгаХурибга -:- Логотип футбольный клуб Хассания Аг (Агадир)Хассания Аг - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФАР РабатФАР Рабат -:- Логотип футбольный клуб Раджа (Касабланка)Раджа - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб РСБ БерканеРСБ Беркане -:- Логотип футбольный клуб Шабаб Риф Хосейма (Аль-Хосейма)Шабаб Риф Хосейма - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
01:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Сан-Паулу)Сантос 1:1 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Монтевидео)Ривер Плейт - - -
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)Флуминенсе 0:0 Логотип футбольный клуб АнтофагастаАнтофагаста - - -
Нидерланды. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд -:- Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс 4 4 1.75
Парагвай. Примера дивизион 2019, 8 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо 2:1 Логотип футбольный клуб Серро Портеньо (Асунсьон)Серро Портеньо - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт 3:2 Логотип футбольный клуб Хенерал Диас (Луке)Хенерал Диас - - -
Польша. Первый дивизион 2018/2019, 20 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вигры (Сувалки)Вигры -:- Логотип футбольный клуб Одра ОполеОдра Ополе - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
16:05 сегодня Логотип футбольный клуб Дхамк (Хамис-Мушайт)Дхамк -:- Логотип футбольный клуб Аль-Джабалайн (Хаиль)Аль-Джабалайн - - -
16:10 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Тае (Хаиль)Аль-Тае -:- Логотип футбольный клуб Аль-ВашмАль-Вашм - - -
16:10 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-АинАль-Аин -:- Логотип футбольный клуб Аль-Моджзел (Аль-Маджмаах)Аль-Моджзел - - -
16:15 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Ансар (Медина)Аль-Ансар -:- Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
18:20 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Адалх (Аль-Ахса)Аль-Адалх -:- Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 28 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс -:- Логотип футбольный клуб ДандиДанди - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб АбердинАбердин -:- Логотип футбольный клуб ГамильтонГамильтон - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Сент-Джонстон (Перт)Сент-Джонстон -:- Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КилмарнокКилмарнок -:- Логотип футбольный клуб МазервеллМазервелл - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Хартс (Эдинбург)Хартс -:- Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик 5.8 4.2 1.53
ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Мамелоди Сандаунс (Претория)Мамелоди Сандаунс -:- Логотип футбольный клуб Мпумаланга Блэк ЭйсисМпумаланга Блэк Эйсис - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб СуперСпорт Юнайтед (Претория)СуперСпорт Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Орландо Пайратс (Йоханнесбург)Орландо Пайратс - - -
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«Реал» - «Барселона»: ожидание развязки

сегодня, 11:00

Очередное Эль Класико определит первого финалиста Кубка Испании. «Соккер.ру» готовится к интригующему противостоянию.

Даже если бы на кону не был выход в финал Кубка Испании, это сражение приковывало бы огромное внимание. Многие даже и не думают о том, что разыгрывается путевка в решающий матч за трофей – потому что битвы «Реала» и «Барселоны» ценны сами по себе, они вне времени. Но оценить обстановку перед встречей необходимо.

Текущее положение дел

После невнятной первой части сезона «Реал» с января начал заставлять окружающих себя уважать. Проиграв 6 января «Реалу Сосьедад» (0:2), мадридцы словно пересмотрели жизненный подход, какие-то ценности. Да, было еще поражение от «Леганеса» (0:1) в довольно позорном по степени апатии матче, однако то была ответная кубковая встреча после 3:0 в первой игре – могли себе позволить. Зато потом выкатили серию из пяти подряд побед, сыграли вничью с той же «Барселоной» (1:1) в первом полуфинале, одолели «Атлетико» (3:1) и «Аякс» (2:1), после чего от такого забега выдохлись и позволили себе проиграть дома скромной «Жироне» (2:1), не сумев собраться. 

Восстановились в минувшем туре в игре с «Леванте» (2:1). Хотя в последних успехах «Реала» многие стали сомневаться, усматривая там руку судей. Ведь еще несколько недель назад мадридцы наперебой жаловались и плакали о том, как несправедливо с ними обходятся видеоассистенты, прикладывали остросоциальные ролики и фото в своем Твиттере, делали из себя обиженных и угнетенных. Но матчи с «Атлетико» и «Аяксом» ярко показали, кто есть угнетатели, если уж рассуждать такими категориями. Дошло до того, что перед игрой одним из главных вопросов Эрнесто Вальверде было замечание, боится ли он ВАР в игре с «Реалом»:

У нас нет никакой паники в отношении VAR, и «Барселона» относится к этому со спокойствием. Мы знаем, что в спорных ситуациях, возникающих в футболе и других видах спорта, в большей степени замешаны люди, нежели сам спорт. Мы должны постараться победить, особенно учитывая тот факт, что если мы не забьём, то не выйдем в финал. Завтрашняя игра является финалом, так как одна команда выйдет в другой финал, а вторая вылетит из турнира.

Это будет значимая игра не потому, что это мой сотый матч у руля «Барселоны», а потому что она может отправить команду в финал. К тому же, это Эль Класико.

Это будет сложный матч, потому что мы подходим к нему не в том состоянии, которого мы бы хотели, игра будет открытой. Мы понимаем уровень нашего соперника. Надеемся, что сможем пройти в финал, я полагаю, «Реал» думает так же про себя.

«Барселона» тоже чувствует себя сейчас уверенно на дистанции. Она так же позволяла себе один из матчей в Кубке Испании на предыдущих стадиях проигрывать. Но в чемпионате шла стабильно, если не считать ничьи с «Атлетиком» (0:0) и «Валенсией» (2:2), да в Лиге чемпионов в первом матче 1/8 финала с «Лионом» разошлись миром – 0:0. В последнем же туре «Барселона» размялась на крепкой «Севилье» (4:2), которая всегда фаворитам дает отчаянный бой. 

История встреч

Летопись противостояния «Барселоны» и «Реала» знает великое множество различных ситуаций и случаев. Имеет смысл выделить последние тенденции. Как уже говорилось, в предыдущем матче на «Камп Ноу» случилась ничья со счетом 1:1 – тогда на быстрый гол Васкеса каталонцы ответили мячом Малкома во втором тайме. В первом же круге чемпионата в нынешнем сезоне «Барселона» разбила «Реал» со счетом 5:1 – на гол Марсело пришелся хет-трик Луиса Суареса с мячами Филиппе Коутиньо и Артуро Видаля. 

В прошлом сезоне «Реалу» тоже не удалось победить «Барселону» - 0:3 дома и 2:2 на выезде. Последние победы мадридцев над каталонцами случились в противостоянии за Суперкубок Испании в 2017 году. Но даже в «Реале» не особо всерьез воспринимают те успехи. Все-таки это еще менее статусно, чем битвы в Кубке Короля или чемпионате. И если не считать этих игр в Суперкубке, то последняя победа «Реала» над «Барселоной» случилась в апреле 2016 года на «Камп Ноу». Крен в пользу каталонцев в последние годы сильный, а это дополнительная мотивация для «Реала» и Сантьяго Солари:

Мы сосредоточены только на игре. Хотим подготовиться к ней и получить от нее удовольствие. Нам пришлось многое преодолеть, чтобы попасть в эту стадию, мы получили хороший результат в первом матче, поэтому уверены в своих силах. Мы хотим продолжать борьбу в трех соревнованиях.

Ориентировочный состав «Реала»: Навас, Карвахаль, Варан, Рамос, Регилон, Кроос, Каземиро, Модрич, Васкес, Бензема, Винисиус.

Ориентировочный состав «Барселоны»: тер Штеген, Роберто, Умтити, Пике, Альба, Ракитич, Бускетс, Видаль, Месси, Суарес, Дембеле.

В целом оба тренера могут рассчитывать в этом противостоянии на своих сильнейших футболистов. Как раз вовремя восстановился Самуэль Умтити у «Барселоны». А вот восстановившегося Иско Солари в заявку не включил, что стало еще одним звоночком о том, что хавбеку с этим тренером не по пути. Любопытно, какие решения тренеры примут по ряду пар. Например, предпочтет ли Вальверде Дембеле или Коутиньо, а Солари – Бэйла или Винисиуса с Васкесом. Хотя последние события показывают, что Бэйла скорее используют как недовольного джокера. 

Скорее всего, в запасе останется и Марсело, к игре которого есть претензии. И на Регилона обрушится серьезная ответственность – предстоит противостоять Месси. В локальных сражениях и в эффективном использовании шансов судьба противостояния и решится. При этом стоит ждать от «Барселоны» агрессивных действий на чужом поле с самого начала. Ведь мадридцы пока имеют мизерное преимущество по сумме двух встреч – гол Васкеса на выезде позволяет им чувствовать себя увереннее и не прижатыми к стене. 

С другой стороны, необходимо грамотно использовать возможность играть по счету, когда твое преимущество – половина гола, а в соперниках - «Барселона». Есть риск начать не с той ноги и прозевать рывок каталонцев. Все же психологически ровнее выглядит именно «Барселона», поэтому от дебюта встречи во многом будет зависеть течение матча и исход противостояния.

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Hamman
Hamman
   256 / 883
сегодня в 11:12
    Funny_Smailik
    Funny_Smailik
       230 / 883
    сегодня в 11:01
    Успехов и удачи Барселоне! Надеюсь мы накажем мадридских девок :)
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