«Реал» - «Барселона»: ожидание развязки

сегодня, 11:00

Очередное Эль Класико определит первого финалиста Кубка Испании. «Соккер.ру» готовится к интригующему противостоянию.

Даже если бы на кону не был выход в финал Кубка Испании, это сражение приковывало бы огромное внимание. Многие даже и не думают о том, что разыгрывается путевка в решающий матч за трофей – потому что битвы «Реала» и «Барселоны» ценны сами по себе, они вне времени. Но оценить обстановку перед встречей необходимо.

Текущее положение дел

После невнятной первой части сезона «Реал» с января начал заставлять окружающих себя уважать. Проиграв 6 января «Реалу Сосьедад» (0:2), мадридцы словно пересмотрели жизненный подход, какие-то ценности. Да, было еще поражение от «Леганеса» (0:1) в довольно позорном по степени апатии матче, однако то была ответная кубковая встреча после 3:0 в первой игре – могли себе позволить. Зато потом выкатили серию из пяти подряд побед, сыграли вничью с той же «Барселоной» (1:1) в первом полуфинале, одолели «Атлетико» (3:1) и «Аякс» (2:1), после чего от такого забега выдохлись и позволили себе проиграть дома скромной «Жироне» (2:1), не сумев собраться.

Восстановились в минувшем туре в игре с «Леванте» (2:1). Хотя в последних успехах «Реала» многие стали сомневаться, усматривая там руку судей. Ведь еще несколько недель назад мадридцы наперебой жаловались и плакали о том, как несправедливо с ними обходятся видеоассистенты, прикладывали остросоциальные ролики и фото в своем Твиттере, делали из себя обиженных и угнетенных. Но матчи с «Атлетико» и «Аяксом» ярко показали, кто есть угнетатели, если уж рассуждать такими категориями. Дошло до того, что перед игрой одним из главных вопросов Эрнесто Вальверде было замечание, боится ли он ВАР в игре с «Реалом»:

У нас нет никакой паники в отношении VAR , и «Барселона» относится к этому со спокойствием. Мы знаем, что в спорных ситуациях, возникающих в футболе и других видах спорта, в большей степени замешаны люди, нежели сам спорт. Мы должны постараться победить, особенно учитывая тот факт, что если мы не забьём, то не выйдем в финал. Завтрашняя игра является финалом, так как одна команда выйдет в другой финал, а вторая вылетит из турнира. Это будет значимая игра не потому, что это мой сотый матч у руля «Барселоны», а потому что она может отправить команду в финал. К тому же, это Эль Класико. Это будет сложный матч, потому что мы подходим к нему не в том состоянии, которого мы бы хотели, игра будет открытой. Мы понимаем уровень нашего соперника. Надеемся, что сможем пройти в финал, я полагаю, «Реал» думает так же про себя.

«Барселона» тоже чувствует себя сейчас уверенно на дистанции. Она так же позволяла себе один из матчей в Кубке Испании на предыдущих стадиях проигрывать. Но в чемпионате шла стабильно, если не считать ничьи с «Атлетиком» (0:0) и «Валенсией» (2:2), да в Лиге чемпионов в первом матче 1/8 финала с «Лионом» разошлись миром – 0:0. В последнем же туре «Барселона» размялась на крепкой «Севилье» (4:2), которая всегда фаворитам дает отчаянный бой.

История встреч

Летопись противостояния «Барселоны» и «Реала» знает великое множество различных ситуаций и случаев. Имеет смысл выделить последние тенденции. Как уже говорилось, в предыдущем матче на «Камп Ноу» случилась ничья со счетом 1:1 – тогда на быстрый гол Васкеса каталонцы ответили мячом Малкома во втором тайме. В первом же круге чемпионата в нынешнем сезоне «Барселона» разбила «Реал» со счетом 5:1 – на гол Марсело пришелся хет-трик Луиса Суареса с мячами Филиппе Коутиньо и Артуро Видаля.

В прошлом сезоне «Реалу» тоже не удалось победить «Барселону» - 0:3 дома и 2:2 на выезде. Последние победы мадридцев над каталонцами случились в противостоянии за Суперкубок Испании в 2017 году. Но даже в «Реале» не особо всерьез воспринимают те успехи. Все-таки это еще менее статусно, чем битвы в Кубке Короля или чемпионате. И если не считать этих игр в Суперкубке, то последняя победа «Реала» над «Барселоной» случилась в апреле 2016 года на «Камп Ноу». Крен в пользу каталонцев в последние годы сильный, а это дополнительная мотивация для «Реала» и Сантьяго Солари:

Мы сосредоточены только на игре. Хотим подготовиться к ней и получить от нее удовольствие. Нам пришлось многое преодолеть, чтобы попасть в эту стадию, мы получили хороший результат в первом матче, поэтому уверены в своих силах. Мы хотим продолжать борьбу в трех соревнованиях.

Ориентировочный состав «Реала»: Навас, Карвахаль, Варан, Рамос, Регилон, Кроос, Каземиро, Модрич, Васкес, Бензема, Винисиус.

Ориентировочный состав «Барселоны»: тер Штеген, Роберто, Умтити, Пике, Альба, Ракитич, Бускетс, Видаль, Месси, Суарес, Дембеле.

В целом оба тренера могут рассчитывать в этом противостоянии на своих сильнейших футболистов. Как раз вовремя восстановился Самуэль Умтити у «Барселоны». А вот восстановившегося Иско Солари в заявку не включил, что стало еще одним звоночком о том, что хавбеку с этим тренером не по пути. Любопытно, какие решения тренеры примут по ряду пар. Например, предпочтет ли Вальверде Дембеле или Коутиньо, а Солари – Бэйла или Винисиуса с Васкесом. Хотя последние события показывают, что Бэйла скорее используют как недовольного джокера.

Скорее всего, в запасе останется и Марсело, к игре которого есть претензии. И на Регилона обрушится серьезная ответственность – предстоит противостоять Месси. В локальных сражениях и в эффективном использовании шансов судьба противостояния и решится. При этом стоит ждать от «Барселоны» агрессивных действий на чужом поле с самого начала. Ведь мадридцы пока имеют мизерное преимущество по сумме двух встреч – гол Васкеса на выезде позволяет им чувствовать себя увереннее и не прижатыми к стене.

С другой стороны, необходимо грамотно использовать возможность играть по счету, когда твое преимущество – половина гола, а в соперниках - «Барселона». Есть риск начать не с той ноги и прозевать рывок каталонцев. Все же психологически ровнее выглядит именно «Барселона», поэтому от дебюта встречи во многом будет зависеть течение матча и исход противостояния.