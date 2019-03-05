«Боруссия» - «Тоттенхэм»: с прицелом на чудо

вчера, 10:45

Перед дортмундской «Боруссией» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» стоит сложная задача. «Соккер.ру» - о возможном спасении «шмелей».

Предыстория

«Боруссия» поставила себя в тяжелейшую ситуацию в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Лондоне, заставив всех экспертов да и простых болельщиков поверить, что шансов на проход в четвертьфинал нет. Уже после первой встречи. Ту игру дортмундцы могли спасти. Причем речь не о том даже, чтобы победить, а хотя бы о забитом на выезде мяче. Согласитесь, что даже поражение 1:3 не делает выход в следующий раунд безнадежной задачей.

И у «Боруссии» были шансы. Как были они для того, чтобы не пропускать третий и даже второй мяч. Ведь до 83-й минуты «шпоры» вели со счетом 1:0. Вполне «рабочий» счет для проигрывающих в двухматчевом противостоянии. «Боруссия» проявила свою невесть откуда взявшуюся наивность и неопытность, своими единичными ошибками умудрилась в целом приемлемую, пусть и не самую приятную, ситуацию сделать катастрофической. Впрочем, упускать возможности – это в тренде нынешней «Боруссии».

Текущее положение дел

После той встречи и «Тоттенхэм», и «Боруссия» не могли похвастаться успехами. «Шпоры» в какой-то момент рассматривались как команда, которая способна воспользоваться внезапными осечками «Ливерпуля» и «Манчестер Сити», если таковые будут, и вырваться чуть ли не в лидеры. Теперь же «Тоттенхэм» изо всех сил обороняет свое третье место от посягательств «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала». Началось все с поражения от «Бернли» (1:2), потом был проигрыш «Челси» (0:2) и ничья с «Арсеналом» (1:1) – одно очко в трех турах.

Парадоксально, что началось все как раз с возвращения в строй Харри Кейна, которого ждали как спасителя. На деле получилось, что без него «Тоттенхэм» отыграл отрезок куда успешнее. Конечно, тут вряд ли есть прямая связь, но совпадение любопытное. «Боруссия» тоже несла потери. Она в принципе подошла еще к первой игре с «Тоттенхэмом» не с лучшим балансом, теряя очки в чемпионате. После поражения в Лондоне ситуация не изменилась, не улучшилась.

После ничьей с «Нюрнбергом» (0:0), вскрыть оборону которого все 90 минут тщетно пытались дортмундцы, случилась победа над «Байером» (3:2), а потом поражение от «Аугсбурга» (1:2) на ровном месте. Снова и снова «Боруссию» подводят ее ошибки. И они уже дорого стоят, поскольку «Бавария» догнала дортмундцев, некогда имевших солидный отрыв. Словом, и «Тоттенхэм», и «Боруссия» переживают не лучший период.

Ориентировочный состав «Боруссии»: Бюрки, Хакими, Аканджи, Диалло, Геррейру, Дилейни, Витсель, Санчо, Гетце, Ройс, Алькасер.

Ориентировочный состав «Тоттенхэма»: Льорис, Орье, Алдервейрелд, Санчес, Вертонген, Сиссоко, Дайер, Винкс, Эриксен, Кейн, Сон.

Серьезных потерь ни у одной из команд нет, значит, выбор состава целиком будет зависеть от тренерской задумки и выбранной тактики. «Тоттенхэм», разумеется, находится в выгодном положении, поскольку имеет большую фору в три мяча. «Шпоры» сейчас не в лучшей оборонительной форме, однако у них не будет необходимости рисковать и раскрываться, а в таких условиях защищаться проще, уверенности больше.

К тому же с такими невероятно быстрыми и техничными форвардами, как Кейн и Сон, можно вообще вперед никого, кроме них, не отряжать и рассчитывать на то, что они будут цепляться за длинные передачи из глубины и удирать в контратаки. Такой метод работает, а «шпоры» его опробовали ранее, пусть и не так часто – но более подходящих условий не придумать. «Боруссия» вынуждена будет раскрываться. Она и без такой необходимости не может похвастаться очень надежной защитой, совершает слишком много ошибок на ровном месте, о чем чуть ли не каждую неделю твердит Фавр, сожалея именно не об упущенных моментах в атаке, а об обилии помарок при игре в тылу.

Остроту-то создавать получается, но все достижения впереди нивелируются провалами в обороне. А более тяжелых условий, чем созданы сейчас, не придумать. Если бы в гостях был забит хоть один гол – другой коленкор. Но сыграть нынешним дортмундцам на ноль против нынешнего «Тоттенхэма» - это очень тяжело. А один пропущенный хозяевами гол приведет к тому, что забивать нужно будет уже пять. Единственным шансом «Боруссии» может стать стартовый рывок при поддержке сумасшедших фанатов. Если дортмундцы забьют быстрый гол, а то и два, включится дополнительный кураж, который может поколебать уверенность «Тоттенхэма», не блещущего сейчас хладнокровием.

Слова перед игрой

Люсьен Фавр (главный тренер «Боруссии»):

Мы понимаем, что у нас сложная задача, но никто не знает, что может произойти в ответной игре. Наша главная задача - показать максимум. Всё возможно. Мы должны сыграть умно.

Марко Ройс (полузащитник «Боруссии»):

Я убежден, что мы в состоянии сотворить невозможное. Нам необходимо найти правильный баланс между защитой и атакой. И постараться забить голы в нужный момент. Мы должны сохранять позитивный настрой.

Маурисио Почеттино (главный тренер «Тоттенхэма»):

Нас ждет тяжелая игра. Мы должны забыть результат первого поединка. Важно начать игру в хорошем темпе. Мы должны бороться с самого начала. Это ключ к успеху.

Харри Кейн (нападающий «Тоттенхэма»):

Мы играли в Дортмунде ранее, у «Боруссии» прекрасные болельщики. Да, у нас есть неплохое преимущество в счете, но работа еще не сделана. Мы должны быть крайне внимательны, если хотим выйти в четвертьфинал.

Как видим, все сходятся во мнении, что еще не все решено, что у «Боруссии» есть шанс. И многое будет зависеть не только от того, насколько безошибочно сыграют команды, сколько от настроя: куража и злости хозяев, внимательности и сосредоточенности гостей.