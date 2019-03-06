«Реал» - «Аякс»: удушение мадридцев

вчера, 02:10

Победитель трех последних розыгрышей Лиги чемпионов турнир покидает. «Соккер.ру» - о бесславном завершении пути «Реала».

Гений Тадича

Если у этой победы «Аякса» и есть имя, то оно – сербское. Душан Тадич выдал гениальный матч, один из лучших в своей карьере. 30-летний серб поздновато раскрылся, только лет пять-шесть назад заставил о себе говорить в «Твенте». Мог потенциально попасть в топ-клуб, но оказался в «Саутгемптоне», откуда без особой славы вернулся в Голландию, но уже в «Аякс». В Амстердаме он стал одним из дядек-заводил, которые формируют стержень команды. И матч с «Реалом» показал, зачем нужен такой опытный и талантливый трудяга.

Он приложил ногу ко всем голам в ворота мадридцев. В двух первых случаях он выкатил голевые передачи, причем вторую снабдил индивидуальным прорывом и «финтом Зидана», третий гол он забил сам, положив мяч идеально в девятку, а в случае с четвертым заработал штрафной в окружении группы неприятелей. Чтобы Шене уже поставил эффектную точку со стандарта. К этому еще можно добавить пяток-другой моментов, когда изумительные финты или передачи Тадича не доводились до результативного действия. Это была блестящая игра имени Душана и вдохновенного «Аякса».

Смесь поколений

«Аякс» принято считать эдаким озорным клубом подростков, где на молодецкой удали, на юношеском азарте и тинейджерском задоре творятся красивые вещи, но не приносящие ничего солидного и серьезного. По привычке и к нынешнему «Аяксу» почему-то примеряют эту формулу. Но сегодня амстердамцы сильно отличаются от предыдущих недавних формаций. За счет «ядерных» игроков в линиях. В атаке рядом с 21-22-летними мудрости добавляет тот же Тадич, иногда Хунтелара из пыльного шкафа достают.

В полузащите 32-летний Шене-бородач учит юнцов безусых распоряжаться мячом, помогает ему не по годам зрелый де Йонг. А в защите рядом с мощным, но молодым де Лигтом работает Блинд, который только в этой игре наподставлял свои бока под десяток ударов и прострелов, успевая еще и вперед похаживать. Нынешний «Аякс» неправильно называть юным. Он сохранил азарт молодежи, но добавил к нему хладнокровие опытных ребят, пусть порой и срывается в свои детские пляски – куда без этого, иначе играл бы идеально.

Самоотдача на пределе

Еще один залог успеха «Аякса» – это полнейшая самоотдача. Можно включить практически любой короткий отрезок матча, и вы увидите эпизод, эпизоды, где игроки амстердамцев превосходят в желании и стремлении бороться любого оппонента. Это и броски веры под ноги соперникам от де Лигта и Блинда, и отчаянные рывки немного неуклюжего, но жутко старательного и цепкого ван де Бека.

Да просто пересмотрите повтор третьего гола, который начался с безумного броска Мазрауи на фланге в ноги Регилону, которого он остановил, сохранил мяч (об этом отдельно – чуть ниже) в падении и начал выпад. В той атаке все превозмогали себя – ван де Бек кусался и царапался, партнеры уворачивались от подкатов и наскоков, Тадич раскачивал пару защитников. Все делали свою работу на 110 процентов. Абсолютно все.

Удача – куда без нее

Но мало бывает побед без удачи, без того, чтобы Фортуна благоволила. Однако сразу нужно отметить: кто будет обвинять «Аякс» в том, что он прошел в четвертьфинал только благодаря везению, должен пересмотреть игру в Амстердаме. И чем-то невезение «Аякса» отличается от этого невезения «Реала». Да, мадридцы потеряли уже в первом тайме Васкеса и Винисиуса.

Неизвестно, как сложилась бы игра с ними, однако Бэйл и Асенсио, сменившие их, на фоне остальных не казались слабыми звеньями, даже напротив. Марко и единственный гол «Реала» забил. Плюс было два попадания в каркас ворот – не без этого. Но удар в каркас – тот же промах. Их хватало у всех за эти два матча. Что же до момента с началом голевой комбинации на третий мяч «Аякса», который может рассматриваться как ключевой, то видеоассистенты Феликса Брыха пять минут смотрели повтор на предмет того, упустил ли Мазрауи мяч за боковую. Пять минут.

Опытные арбитры за это время могли бы принять четкое решение. На телевизионных повторах могло показаться, что мяч выкатился, однако не нужно обладать глубочайшими познаниями в геометрии, чтобы понимать, что на «зеленке» за белой линией была только нижняя часть мяча, а учитывается его проекция, то есть смотреть следовало по той части «экватора» мяча, которая ближе всего к полю, проецируя ее вниз до газона. Вспомните, сколько раз автоматическая система взятия ворот принимала решения в ту или иную сторону, ориентируясь на считанные миллиметры проекции мяча, задевающей линию. Здесь нет оснований не доверять судьям, потратившим пять минут именно на выяснение того, куда та самая проекция падала.

Нехватка Рамоса

Найдутся и те, кто назовут случившееся с «Реалом» кармой, поскольку совершенно очевидно, что в этой игре мадридцам не хватало Рамоса. Во всех его ипостасях: и как морального лидера на поле, и как человека, способного повести вперед в критической ситуации и забить, и как просто надежного защитника. Ведь первые два гола, которые во многом определили исход противостояния, были забиты в том числе из-за образования в центре обороны дыры, куда просачивались пасы Тадича. Конечно, Рамос не панацея, но с ним шансов избежать этих ляпов было бы больше.

А что касается кармы, то речь о дисквалификации Серхио после предыдущего матча. Он ведь признался, что заработал свою «лишнюю» желтую карточку в конце матча в Амстердаме нарочно, чтобы отбыть дисквалификацию в ответной игре и быть чистым с точки зрения карточек к четвертьфиналу. Довольно циничный и высокомерный по отношению к «Аяксу» подход, за который была наказана его команда, а сам Рамос в следующий раз в четвертьфинале сыграет, возможно, через год. Да, он потом отрицал такие намерения, но сказанное есть сказанное. И УЕФА расценил его поступок как намеренное получение карточки.

Бесхребетность «Реала»

Продолжая тему лидера. Точнее, отсутствия лидера. На протяжении всей игры не покидало ощущение, что у этого «Реала» не за кого зацепиться глазом. Нет игрока, который ведет, который привлекает. Им могли в свое время становиться Роналду, Рамос, да даже Марсело. А тут – пустота. Модрич старался успевать везде, но один из его напарников по полузащите нигде не успевал (Каземиро), а второй больше вредил (Кроос). С таким настроем партнеров и враги не нужны.

В атаке все играли сами по себе, исключая в ряде эпизодов Асенсио. Даже Карвахалю и Регилону приходилось прибегать в центр нападения – не от хорошей жизни. Да и в защите всё сыпалось. А Начо в конце матча вовсе бухнул игру для «Реала» с размаху в грязь, если можно было сделать хуже. Он сначала нагло нарочно свалил в центре поля Дольберга. Потом так же нарочно на глазах у судьи обрушил ван де Бека на фланге и толкнул Зийеха в лицо. Каждый раз Начо делал это демонстративно, перед судьей, так что тот не мог мириться с подобным неуважением к игре и к себе, удалив защитника. В общем, если чего-то Начо и нахватался у Рамоса, то явно не тех качеств. Это как минимум некрасиво и несолидно, не говоря о большем.

Ложка дегтя

Впрочем, нельзя считать, что «Аякс» предстал даже в этом матче с разгромной победой идеальной командой. У амстердамцев по ходу встречи проскакивали проблемы, с которыми они на ходу боролись, как бы ломая себя самих. Во-первых, это наслаждение игрой ради игры. Да, без этого «Аякс» не был бы так красив и ярок. Но иногда красота была избыточной и могла приводить к опасным контратакам. «Реал» в нормальном состоянии или другой классный клуб за это наказали бы.

Во-вторых, это заигрывание в контроль мяча на своей половине поля. Особенно этим грешил де Йонг, которому просто не терпелось покрасоваться своим мастерством перед переходом в «Барселону». В основном ему удавалось на грани потери уходить от прессинга, дергать удачу за хвост, он действительно много и полезно отрабатывал, но эти его трюки могли дорого стоить. Можно вспомнить выход Модрича и Бензема на ворота в конце матча – из-за такой увлеченности Френки.

В-третьих, неспособность играть по счету. «Аякс» по ходу игры несколько раз пытался менять свой режим, сбрасывать темп, играть в позиционных атаках, отступать в оборону в несколько рядов. Но всякий раз при таких попытках «Реал» обрушивал мощное давление и приближался к голу. И амстердамцам приходилось снова заводить свою азартную игру вперед. Да, здорово, что команда так умеет переключаться, когда нужно. Но неспособность отыгрывать размеренный футбол может однажды подвести – когда силы кончатся, например, или когда противник будет более зубастым. «Аяксу» есть над чем работать, но в нынешней 1/8 финала Лиги чемпионов он уже заслужил звание героя и порадовал выдающимся футболом.