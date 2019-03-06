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«Реал» - «Аякс»: удушение мадридцев

вчера, 02:10
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Бэйл Гарет
Бэйл Гарет
Полузащитник
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Рамос Серхио
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Модрич Лука
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Победитель трех последних розыгрышей Лиги чемпионов турнир покидает. «Соккер.ру» - о бесславном завершении пути «Реала».

Гений Тадича

Если у этой победы «Аякса» и есть имя, то оно – сербское. Душан Тадич выдал гениальный матч, один из лучших в своей карьере. 30-летний серб поздновато раскрылся, только лет пять-шесть назад заставил о себе говорить в «Твенте». Мог потенциально попасть в топ-клуб, но оказался в «Саутгемптоне», откуда без особой славы вернулся в Голландию, но уже в «Аякс». В Амстердаме он стал одним из дядек-заводил, которые формируют стержень команды. И матч с «Реалом» показал, зачем нужен такой опытный и талантливый трудяга. 

Он приложил ногу ко всем голам в ворота мадридцев. В двух первых случаях он выкатил голевые передачи, причем вторую снабдил индивидуальным прорывом и «финтом Зидана», третий гол он забил сам, положив мяч идеально в девятку, а в случае с четвертым заработал штрафной в окружении группы неприятелей. Чтобы Шене уже поставил эффектную точку со стандарта. К этому еще можно добавить пяток-другой моментов, когда изумительные финты или передачи Тадича не доводились до результативного действия. Это была блестящая игра имени Душана и вдохновенного «Аякса». 

Смесь поколений 

«Аякс» принято считать эдаким озорным клубом подростков, где на молодецкой удали, на юношеском азарте и тинейджерском задоре творятся красивые вещи, но не приносящие ничего солидного и серьезного. По привычке и к нынешнему «Аяксу» почему-то примеряют эту формулу. Но сегодня амстердамцы сильно отличаются от предыдущих недавних формаций. За счет «ядерных» игроков в линиях. В атаке рядом с 21-22-летними мудрости добавляет тот же Тадич, иногда Хунтелара из пыльного шкафа достают. 

В полузащите 32-летний Шене-бородач учит юнцов безусых распоряжаться мячом, помогает ему не по годам зрелый де Йонг. А в защите рядом с мощным, но молодым де Лигтом работает Блинд, который только в этой игре наподставлял свои бока под десяток ударов и прострелов, успевая еще и вперед похаживать. Нынешний «Аякс» неправильно называть юным. Он сохранил азарт молодежи, но добавил к нему хладнокровие опытных ребят, пусть порой и срывается в свои детские пляски – куда без этого, иначе играл бы идеально. 

Самоотдача на пределе 

Еще один залог успеха «Аякса» – это полнейшая самоотдача. Можно включить практически любой короткий отрезок матча, и вы увидите эпизод, эпизоды, где игроки амстердамцев превосходят в желании и стремлении бороться любого оппонента. Это и броски веры под ноги соперникам от де Лигта и Блинда, и отчаянные рывки немного неуклюжего, но жутко старательного и цепкого ван де Бека. 

Да просто пересмотрите повтор третьего гола, который начался с безумного броска Мазрауи на фланге в ноги Регилону, которого он остановил, сохранил мяч (об этом отдельно – чуть ниже) в падении и начал выпад. В той атаке все превозмогали себя – ван де Бек кусался и царапался, партнеры уворачивались от подкатов и наскоков, Тадич раскачивал пару защитников. Все делали свою работу на 110 процентов. Абсолютно все. 

Удача – куда без нее

Но мало бывает побед без удачи, без того, чтобы Фортуна благоволила. Однако сразу нужно отметить: кто будет обвинять «Аякс» в том, что он прошел в четвертьфинал только благодаря везению, должен пересмотреть игру в Амстердаме. И чем-то невезение «Аякса» отличается от этого невезения «Реала». Да, мадридцы потеряли уже в первом тайме Васкеса и Винисиуса. 

Неизвестно, как сложилась бы игра с ними, однако Бэйл и Асенсио, сменившие их, на фоне остальных не казались слабыми звеньями, даже напротив. Марко и единственный гол «Реала» забил. Плюс было два попадания в каркас ворот – не без этого. Но удар в каркас – тот же промах. Их хватало у всех за эти два матча. Что же до момента с началом голевой комбинации на третий мяч «Аякса», который может рассматриваться как ключевой, то видеоассистенты Феликса Брыха пять минут смотрели повтор на предмет того, упустил ли Мазрауи мяч за боковую. Пять минут. 

Опытные арбитры за это время могли бы принять четкое решение. На телевизионных повторах могло показаться, что мяч выкатился, однако не нужно обладать глубочайшими познаниями в геометрии, чтобы понимать, что на «зеленке» за белой линией была только нижняя часть мяча, а учитывается его проекция, то есть смотреть следовало по той части «экватора» мяча, которая ближе всего к полю, проецируя ее вниз до газона. Вспомните, сколько раз автоматическая система взятия ворот принимала решения в ту или иную сторону, ориентируясь на считанные миллиметры проекции мяча, задевающей линию. Здесь нет оснований не доверять судьям, потратившим пять минут именно на выяснение того, куда та самая проекция падала. 

Нехватка Рамоса 

Найдутся и те, кто назовут случившееся с «Реалом» кармой, поскольку совершенно очевидно, что в этой игре мадридцам не хватало Рамоса. Во всех его ипостасях: и как морального лидера на поле, и как человека, способного повести вперед в критической ситуации и забить, и как просто надежного защитника. Ведь первые два гола, которые во многом определили исход противостояния, были забиты в том числе из-за образования в центре обороны дыры, куда просачивались пасы Тадича. Конечно, Рамос не панацея, но с ним шансов избежать этих ляпов было бы больше. 

А что касается кармы, то речь о дисквалификации Серхио после предыдущего матча. Он ведь признался, что заработал свою «лишнюю» желтую карточку в конце матча в Амстердаме нарочно, чтобы отбыть дисквалификацию в ответной игре и быть чистым с точки зрения карточек к четвертьфиналу. Довольно циничный и высокомерный по отношению к «Аяксу» подход, за который была наказана его команда, а сам Рамос в следующий раз в четвертьфинале сыграет, возможно, через год. Да, он потом отрицал такие намерения, но сказанное есть сказанное. И УЕФА расценил его поступок как намеренное получение карточки

Бесхребетность «Реала»

Продолжая тему лидера. Точнее, отсутствия лидера. На протяжении всей игры не покидало ощущение, что у этого «Реала» не за кого зацепиться глазом. Нет игрока, который ведет, который привлекает. Им могли в свое время становиться Роналду, Рамос, да даже Марсело. А тут – пустота. Модрич старался успевать везде, но один из его напарников по полузащите нигде не успевал (Каземиро), а второй больше вредил (Кроос). С таким настроем партнеров и враги не нужны. 

В атаке все играли сами по себе, исключая в ряде эпизодов Асенсио. Даже Карвахалю и Регилону приходилось прибегать в центр нападения – не от хорошей жизни. Да и в защите всё сыпалось. А Начо в конце матча вовсе бухнул игру для «Реала» с размаху в грязь, если можно было сделать хуже. Он сначала нагло нарочно свалил в центре поля Дольберга. Потом так же нарочно на глазах у судьи обрушил ван де Бека на фланге и толкнул Зийеха в лицо. Каждый раз Начо делал это демонстративно, перед судьей, так что тот не мог мириться с подобным неуважением к игре и к себе, удалив защитника. В общем, если чего-то Начо и нахватался у Рамоса, то явно не тех качеств. Это как минимум некрасиво и несолидно, не говоря о большем. 

Ложка дегтя

Впрочем, нельзя считать, что «Аякс» предстал даже в этом матче с разгромной победой идеальной командой. У амстердамцев по ходу встречи проскакивали проблемы, с которыми они на ходу боролись, как бы ломая себя самих. Во-первых, это наслаждение игрой ради игры. Да, без этого «Аякс» не был бы так красив и ярок. Но иногда красота была избыточной и могла приводить к опасным контратакам. «Реал» в нормальном состоянии или другой классный клуб за это наказали бы. 

Во-вторых, это заигрывание в контроль мяча на своей половине поля. Особенно этим грешил де Йонг, которому просто не терпелось покрасоваться своим мастерством перед переходом в «Барселону». В основном ему удавалось на грани потери уходить от прессинга, дергать удачу за хвост, он действительно много и полезно отрабатывал, но эти его трюки могли дорого стоить. Можно вспомнить выход Модрича и Бензема на ворота в конце матча – из-за такой увлеченности Френки. 

В-третьих, неспособность играть по счету. «Аякс» по ходу игры несколько раз пытался менять свой режим, сбрасывать темп, играть в позиционных атаках, отступать в оборону в несколько рядов. Но всякий раз при таких попытках «Реал» обрушивал мощное давление и приближался к голу. И амстердамцам приходилось снова заводить свою азартную игру вперед. Да, здорово, что команда так умеет переключаться, когда нужно. Но неспособность отыгрывать размеренный футбол может однажды подвести – когда силы кончатся, например, или когда противник будет более зубастым. «Аяксу» есть над чем работать, но в нынешней 1/8 финала Лиги чемпионов он уже заслужил звание героя и порадовал выдающимся футболом.

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Все комментарии
Кёниг
Кёниг
   714 / 977
сегодня в 03:00
А Рамос будет говорить, что без него ничего не могут!
obana777
obana777 ответил Lews Therin Telamon
   208 / 977
вчера в 22:07
Хочется взять и подарить тебе орфографический словарь, подождёшь до 8-го числа?
А что толку от орфографического словаря человеку, который не умеет читать?
SDSPanther
SDSPanther ответил Lews Therin Telamon
   399 / 977
вчера в 17:25
Посмотрим как он решит в одиночку судьбу против Атлетико )))) ..Решала )))))
Deville
Deville
   409 / 977
вчера в 16:09
как говорится убили негра замочили его с*ки.

аякс молодая команда должны выйти в полуфинал.
Мирон Витальевич
Мирон Витальевич
вчера в 14:40
"Но удар в каркас – тот же промах."

Воистину так.
Shineheart
Shineheart ответил Crooclin
вчера в 14:34
Вылетит Юве, вылетит Ливерпуль и МЮ - вот тогда Лига Чемпионов будет очень даже симпатична)
И Барсу туда же)
Roger Young
Roger Young
   273 / 977
вчера в 13:05
молодцы. По моему Аякс сейчас даже лучше, чем в 2017 когда вышел в финал ЛЕ.
egoos
egoos
   486 / 977
вчера в 12:41
А многие так радовались получив в соперники АЯКС.
Никколо Макиавелли
Никколо Макиавелли ответил 25процентный клоун
   342 / 977
вчера в 12:07
Одна. Краснодар явно не потянул, им бы Валенсию пройти, а вот Спартак действительно, не заметил бы обоих участников матча
Crooclin
Crooclin
   839 / 977
вчера в 11:13
Вылетит Юве, вылетит Ливерпуль и МЮ - вот тогда Лига Чемпионов будет очень даже симпатична)
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   291 / 977
вчера в 10:44
Наконец то вынесли мусор, три года лежал, вонять начал :))) Теперь ждем вынос юве матрасом, поскольку в юве тоже бактерия завелась от сливок, и пока она не заразила других их тоже надо вынести, тогда вылечится =D
25процентный клоун
25процентный клоун
   2 / 977
вчера в 10:18
Жаль что в нашем чемпионате только две команды уровня Аякса ,которые играли в выходные на Спартак арене ,остальное автобусы и кабинеты
DXTK
DXTK
   261 / 977
вчера в 10:16
слил Реал игру, видно у переса денег не осталось, с них и три купленных ЛЧ хватит.

Три позора на бернабеу за две недели, равноценны трем подряд победам в ЛЧ.

PS Аякс просто поздравим с выходом в 1/4 заслужили, еще в первом матче должны были кабинет выносить. Хороший камбек удался.
neverwin
neverwin
   881 / 977
вчера в 10:13
Надо переиграть матч)
25процентный клоун
25процентный клоун
   2 / 977
вчера в 10:07
Аякс напомнил Краснодар . стыдно за армейцев,рано корону повесили,король то голый
ESPANOL
ESPANOL
   146 / 977
вчера в 10:07
Все очень просто! Игроки Реала за три последних года уже привыкли, что если что, то судьи помогут и Перес подберет соперника такого, какого нужно. Когда в Амстердаме судья в очередной раз помог отскочить, Рамос решил, что с двеннадцатым игроком его команды и в этом сезоне все в ажуре, поэтому смело словил желтую и пропуск следующей игры. Но судейский беспредел уже начинает выглядеть слишком подозрительно и цинично, поэтому Барсе и Аяксу в ответке явно не мешали играть, ну если только в некоторых эпизодах (неназначение явного пенальти на Модриче, игру рукой Карвахаля, не удаление Рамоса). А основное состоит в том, что все поняли, Реал нужно и можно обыграть только реально превзойдя его во всех компонентах, даже в наглости, чтобы даже необьективность судей не помогла. Барса и Аякс великолепно это продемонстрировали. Те, кто бредит Роном, вспоминают его игру пршлых лет, но это утопия! Нынешний Рон только бы усугубил поражения, т к вся команда пахала бы только на него, а он давно уже сбитый летчик.
NK_505s
NK_505s ответил Lews Therin Telamon
   640 / 977
вчера в 09:59
Продажа Роналду (лидера и человека, могущего решить исход матча в одиночку), неоднозначные управленческие решения (вроде назначения Солари, пусть он и выдал лучший старт в тренерской истории Реала), общий командный настрой (такое ощущение, что большинству мадридцев после трёх побед подряд в ЛЧ футбол попросту приелся, а на Крооса так вообще больно смотреть) - всё это привело к закономерному итогу: чемпионат проигран, кубок тоже помахал ручкой, а ЛЧ пообещала присылать открытки.
посмотрим в ответном матче Юве-Атлетико, как он решит, в первом матче уже решил 2:0 проиграли) да и с Аталантой в кубке 1/4 решил 3:0 проиграли
дурман
дурман
   166 / 977
вчера в 09:49
Я восхищен, АЯКС просто молодцы. Удачи
ОППАОПА
ОППАОПА
   807 / 977
вчера в 09:07
теперь 3 подряд ЛЧ , конечно ,если играть 13 игр в сезоне и то с натяжкой , можно с уверенностью 99.9 победить в ЛЧ . Так то Зидан( в мудрости ему не занимать ,как тренер сомнительно ИМХО) это понимал , что фартануло и свалил из схемы . 70 -90 х КЧ считали так себе турнир , победа хорошо ,проигрыш не страшно а вот Чемпионат , где в каждую неделю пахать -престиж , особенно АПЛ . Итог реал был уже мертвым после Жозе , сейчас этот позорный клуп добивают кому не лень , они т.е клуп заслужил это после ген Франко , он с под ружье добывал результат , теперь им показывают ,как надо это ДЕЛАТЬ !
Lews Therin Telamon
Lews Therin Telamon
   554 / 977
вчера в 08:55
Продажа Роналду (лидера и человека, могущего решить исход матча в одиночку), неоднозначные управленческие решения (вроде назначения Солари, пусть он и выдал лучший старт в тренерской истории Реала), общий командный настрой (такое ощущение, что большинству мадридцев после трёх побед подряд в ЛЧ футбол попросту приелся, а на Крооса так вообще больно смотреть) - всё это привело к закономерному итогу: чемпионат проигран, кубок тоже помахал ручкой, а ЛЧ пообещала присылать открытки.
Lews Therin Telamon
Lews Therin Telamon ответил RedRedTeam
   554 / 977
вчера в 08:42
Судья какой то неадеквать ни разу непомог. Зачем такого поставили? Из за него реал невозмет 4-лч
Хочется взять и подарить тебе орфографический словарь, подождёшь до 8-го числа?
RedRedTeam
RedRedTeam ответил zakirjan_87
   569 / 977
вчера в 08:35
Вчерашние вечные фанатики реала уже кричать что они были за АЯКС с 18-века.
RedRedTeam
RedRedTeam
   569 / 977
вчера в 08:25
Судья какой то неадеквать ни разу непомог. Зачем такого поставили?
Из за него реал невозмет 4-лч
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   172 / 977
вчера в 08:11
Реал против молодёжи играть не может!
GKN
GKN
   326 / 977
вчера в 08:08
Роналду надо возвращать
OLESOCC
OLESOCC ответил Persenchik
   263 / 977
вчера в 06:58
Рецепт для выздоровления клуба Реал(Мадрид) прост. На скамеечку всех этих понтушек. На скамеечку всех этих Серджио Рамосов, Модричей, Кроосов и т.д. И они снова вернутся прежними. Мастеровитыми, крепкими футболистами. Или не вернутся. Тогда за ворота их, на вольные хлеба. :-)
Рамос и здесь пригодился, маладэць!!!
Persenchik
Persenchik
   652 / 977
вчера в 06:47
Рецепт для выздоровления клуба Реал(Мадрид) прост. На скамеечку всех этих понтушек. На скамеечку всех этих Серджио Рамосов, Модричей, Кроосов и т.д. И они снова вернутся прежними. Мастеровитыми, крепкими футболистами. Или не вернутся. Тогда за ворота их, на вольные хлеба. :-)
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
   30 / 977
вчера в 06:31
В следующей стадии Аякс уже вылетит!
амурец
амурец
   202 / 977
вчера в 06:25
Ну что же Реал провалил этот сезон, но Реал есть Реал, он вернётся, а Аякс заслужил 1/4
DVL
DVL
   529 / 977
вчера в 05:53
Аякс чудо, сотворил сказку. Заслуженная победа.
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