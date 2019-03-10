Фаворит регионального уровня

вчера, 18:51

Трудно оспорить нестабильность лидера РПЛ . «Соккер.ру» не радует, что неважный футбол Семака оказывается самым успешным в лиге.

Идеально, когда чемпионы лиг играют мощно, красиво и диктуют моду. «Зенит» пару сезонов пробовал покорить вершину, часто атакуя, как «Краснодар». Но с аналогичным успехом – занимали места ниже второго. А затем наличие Дзюбы в основе привело к навесам, забросам и верховым передачам.

В результате ушел один тренер, выгнали второго, а Семаку достался набор футболистов, который тренер отчаянно тасует, чтобы получать победы хотя бы через раз. Но домашнее поражение от «Вильярреала» - аутсайдера испанской лиги, которому «Спартак» дома не уступил, вернуло всех к тому, что и так знали.

Пока у «Зенита» нет крутой игры, хотя есть реакция на неудачи. Почему первые в таблице? Во многом заслуга конкурентов – допустили лидерство петербуржцев. Обратите внимание, как в РПЛ встречают многолетнего фаворита в этом сезоне. Как только «Зениту» не мешают играть в своем вяловатом стиле с всплесками – набирают очки, независимо от качества футбола.

Такой лидер – упрек остальным. Ведь как только есть реальное сопротивление, всегда теряют очки. Поэтому вопросы к «Зениту» и Семаку накопились, и вряд ли минимальная победа против «Уфы» их отменяет, ведь успехи даются непросто и чередуются с поражениями.

Дзюба продуктивнее в трио или в дуэте?

Похоже, в роли ведомого форварда, то есть не в трио в линию с вингерами. Тяжелому форварду без особой разницы, был ли на поле Кокорин или любой другой, поскольку видели, как чемпион по борьбе на втором этаже рубился в разных связках. Его роль не меняется – дерись и сбрасывай, а на голы претендует по остаточному принципу. Фактически сейчас Артем – обслуга для Азмуна, лишь формально выше по схеме.

«Зенит» не играет на Дзюбу, как «Бавария» на Левандовски. Но если разница между схемой с тремя форвардами – двумя вингерами, и одним напарником за спиной с забегами на передовую и двумя хавбеками по флангам. Сегодня с «Уфой» пробовали сыграть с Азмуном в роли второго форварда, а также Кузяевым и Ригони по флангам. У Далера не получилось, а остальные принимали участие в голах. Может, логичнее было бы работать чисто «4-3-2-1»? Семак боится так играть, и причину назовем чуть ниже.

Лунев вообще сильный вратарь?

Андрей заслуживает уважения, поскольку поднялся с футбольного дна до самой вершины, если говорим о российском футболе. Но есть большие вопросы по школе. Лунева воспитали в школе «Торпедо». Но каких выдающихся современных вратарей, взращенных клубом с великой историей, назовете? Луневу 27 лет, но часто работает так, словно ему двадцать лет и впереди полно времени.

Например, чтобы совершать ошибки на выходах, играть руками за штрафной площадью, пытаться ловить мячи, которые нужно отбивать. А самое главное, в чем основной вратарь сборной России после ухода Акинфеева отстает – управление защитой. Паникует «Зенит» у своих ворот, Андрей не вселил уверенность, невзирая на опытность Ивановича и Ракицкого. Странно смотрятся почти все голы в ворота фаворита в этом сезоне, и Лунев нервничает.

Проблемы в защите от латералей?

Вот поэтому нет схемы «4-3-2-1». Многие видят очевидные ошибки центральных защитников – в разное время «привозили» Иванович, Маммана, Нету, Мевля, в Лиге Европы Ракицкий уже успел отличиться. Но обратите внимание, почему соперники оказываются перед центральными защитниками – вокруг них пустые зоны, и свободного пространства в основном много.

А когда соперник забивает без пространства – легко допускают навесы с флангов. Анюков и Смольников справа, Набиуллин и Жирков слева не играют так, чтобы провести параллели с прошлогодним Кришито, ведь Доменико успевал всюду, а латерали сейчас и атакуют не очень продуктивно – явно не так, как Фернандес из ЦСКА , и обороняются плохо. Ругают чаще центрбеков, но смотрите, откуда начинаются атаки.

Где же плотность в опорной зоне?

Футболисты «Уфы» били по воротам, находясь перед штрафной площадью. У «Вильярреала» из тринадцати ударов в Санкт-Петербурге десять – из чужой опорной зоны. И у минского «Динамо», если вспомните, были удачные дальние выстрелы в первом поединке. У «Зенита» в центре играли Паредес, Нобоа, Кузеяв, Маркизио, Ерохин, Краневиттер, Эрнани, Оздоев и Барриос – девять человек, а порядка нет и близко.

Кириченко совершенно не испугался связки Нобоа и Барриоса, его команда активно работала, хотя всегда был шанс прозевать контратаку «Зенита». Но когда вспомните все матчи и пропущенные мячи, то увидите, откуда растут ноги удачных атак соперников. Барриос, к сожалению, не стал петербуржским Канте – пока ему сложно после удалого открытого аргентинского футбола работать в Европе. Причем что плохо – к марту месяцу не выбрали идеальную связку в центре поля. Эксперименты продолжаются.

Когда будет зрелый выход в атаку?

Забавно, но даже против минского «Динамо» в ответном матче не было конкретного атакующего вектора, невзирая на 8 забитых мячей. Выжимали каждый гол, дрались, нервничали. Почти в каждом поединке – и против «Фенербахче» дома, и с «Ростовом». Семак правильно говорит, что нет хладнокровия и последнего паса. Но откуда его взять, если Паредес ушел, Маркизио потерялся, а Нобоа только вернулся?

Нет Ерохина, не всегда хорош Дриусси – а это два лучших ассистента команды в РПЛ . Эксперт Аршавин куда лучше оценивает среднюю игру «Зенита», чем его команда выходит в атаку. Не как фавориты забивают. «Рубин» обыграли после того, как Дзюба обокрал соперника. Многим забивали примерно в таком же стиле, как «Уфе» - фактически без явных моментов. Чем опасен такой стиль? Невозможностью изменить игру, если матч складывается неудачно.

У «Зенита» пока нет командой игры?

Поставленной - нет. Аргумент, что ее и не может быть, когда тасуют состав, принимается. Но отсутствие стиля мешает. Кризисному «Спартаку» фаворит один гол запихнуть осенью не смог – не наиграл. «Анжи», «Динамо» и ЦСКА уступали, создавая моменты низкого качества. С «Арсеналом» не контролировали перестрелку, а с «Вильярреалом» дома нанесли вдвое меньше точных ударов, чем соперник. Единственное исключение по сценарию – поражение от «Рубина», но и там шикарной четкой игры в атаке не увидели.

«Зенит» играет урывками, и это тревожит Семака. Знакомая ему «Уфа» ошиблась сразу после гола, а более искушенный враг закрылся бы и выждал. Лидер РПЛ сейчас находится на седьмой строчке по пасам под удар – командным моментам! Причем единственные в топ-10, кто создает целых 2.4 момента после длинных передач (читай, навесы на Дзюбу). Примитивность огорчает. Ведь есть вратарь, который дергается. На поле оборона, у которой нет скорости и реакции на контратаки. Опорная зона, через которую все ходят, как по родному дому.

Нет последнего паса, а в атаке ставка на яркие единичные отрезки – прямо сейчас на включения Азмуна. Волна идет, но вялая. «Зенит» побеждает намного чаще, чем показывает чемпионский футбол.