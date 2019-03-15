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«Краснодару» не хватило 30 секунд

вчера, 00:10

Обидно. Очень обидно. Ощущение как после фильма, где все заканчивается неожиданно плохо. «Соккер.ру» - о вылете «Краснодара», который поверил в чудо.

По ходу противостояния «Краснодар» не расценивался нисколько как клуб, способный дать бой «Валенсии», скорее как темная лошадка, несмотря на второе место в РПЛ. «Валенсия» себе имя заработала, «Краснодар» пока над этим работает. Но после нынешней еврокубковой кампании его будет помнить куда больше людей. Ведь на предыдущей стадии, где жребий столкнул с «Байером», в «быков» тоже никто не верил. Но они прошли. Как могли пройти и эту именитую «Валенсию», но не хватило каких-то 30 секунд.

По ходу матча крепла уверенность в том, что «Краснодар» способен это сделать. Да чего там – «быки» просто были острее «Валенсии», которая изначально выбрала более контратакующую модель. «Летучие мыши» умеют бороться на контратаках, поэтому не стеснялись отдавать контроль противнику, действуя на опыте и резкости. Однако интенсивности игры «Краснодара» хватало, чтобы не только нагнетать давление на ворота Нето, но и успевать защищать владения Матвея Сафонова.

Динамическое напряжение витало в воздухе на протяжении всего матча. При этом ощущалось, что «Валенсия» имеет резервы, имеет запас ресурса для того, чтобы прибавить, тогда как «Краснодар», который испытывает кадровые проблемы, который потерял еще по ходу первого тайма Ари из-за травмы, что немного скомкало игру в конце первой половины, действовал на пределе.

В какой-то момент в самой концовке, когда почти все замены «быками» были проведены, над стадионом нависла тишина ненадолго. И на поле тоже она воцарилась – «Краснодар» будто потерял все силы и не мог сделать решающего рывка, чтобы добраться до ворот Нето, хотя они были так близки к этому на протяжении всей игры. И тут случился этот волшебный удар Магомеда-Шапи Сулейманова, который в приятном смысле поверг в шок и заставил поверить в чудо. «Краснодар» за пять минут до конца основного времени вышел вперед.

Оставалось потерпеть совсем немного, но именно потерпеть. Ни физических, ни моральных сил на то, чтобы играть структурно четко и сдерживать «Валенсию», уже не хватало. «Быки» просто откатились и отмахивались, выжидая время. А «летучие мыши», у которых к тому моменту для свежести атак вышли джокеры Родриго Морено, Кевин Гамейро и Гонсалу Гедеш, показали как раз тот ресурс, тот запас, который подспудно чувствовался порой в их игре.

Они поднажали и забили, когда секундомер показывал, что осталось играть всего 30 секунд добавленного времени – столько не хватило «быкам» для шага в четвертьфинал. Голы можно разбирать долго, детально. Сулейманов забил, например, когда Денис Черышев не накрыл его у угла штрафной. А гол Гедеша сложился из проигранных хозяевами микроэпизодов.

Сначала тот же Черышев в центре поля здорово придавил Виктора Классона, выцарапав для «Валенсии» мяч, потом Гамейро как-то слишком легко ушел от Кристиана Рамиреса на фланге, а гости придавили линию обороны «Краснодара» к воротам, оставив пространство для подключения Гедеша, на которого бросился Сулейманов, оказавшийся в обороне, однако просто пролетел мимо. И вот он – гол. Чуть больше концентрации на любом из этапов, и неприятностей можно было избежать. Но задним числом удобно рассуждать.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 14 (4) – 10 (4)

По точным ударам у команд равенство. И в целом игра смотрелась обоюдоострой, моменты возникали у обоих ворот регулярно, подходов было немало. Все же чуть напористее и опаснее выглядели хозяева, но им и нужнее было.

Владение мячом (точность передач): 57% (84%) - 43% (74%)

Соотношение этих цифр красноречиво показывает стремление «Валенсии» сыграть на контратаках и старания «Краснодара» продавить соперника на протяжении всего матча. «Быки» неплохо действовали на перехватах, играя интенсивно, но и гости показали невысокую точность в том числе из-за обилия быстрых вертикальных передач на большие дистанции. Всего «Краснодар» сделал 537 передач, из них 449 – точных. У «Валенсии» всего 381 передача, 283 – точных.

«Краснодар» покинул Лигу Европы, но недаром в конце матча, когда счет уже стал равным, с трибун разносилось «Молодцы!» Команда Мурада Мусаева заслужила такое отношение своей работой, своим старанием и верностью своим атакующим принципам. Даже странно видеть, что сейчас «Краснодар» переживает свою антирекордную серию – 10 официальных матчей без побед. По футболу «быков» сложно сказать, что они не выигрывают так долго – с декабря. С той поры у «Краснодара» было семь ничьих и три поражения. Собственно, так удалось даже «Байер» пройти – за счет двух ничьих с немецкой командой.

А по ходу этого матча закрадывалась парадоксальная мысль при взгляде на то, как «Краснодар» оказывал давление на «Валенсию». Хотелось, чтобы «быки» забили, но сделали это как можно позже, не торопились с забитым мячом. Потому что после гола краснодарцев испанцы наверняка включились бы по полной, что и произошло. По существу, «Краснодар» практически выполнил этот идеальный план – гол был забит на 85-й минуте. Но и это оказалось слишком рано – на 30 секунд раньше, к сожалению.

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Все комментарии
112910415
112910415
   114 / 1078
вчера в 21:44
Достойно ! Молодцы !
Просто Краснодарский
Просто Краснодарский
   447 / 1078
вчера в 20:15
не хватило большего
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов ответил yasukuni
   634 / 1078
вчера в 17:49
Поменьше бы восторгов. Как раз гол Шапи показывает, что нечего нашим клубам в Европе делать. С виду - очень красиво, в дальнюю девятку, в обвод вратаря. Класс! По факту - на дурака забил. Пересмотрите видео. Шапи три метра идет, не поднимая головы, таращится только на мяч, где соперник, где ворота - понятия не имеет. Ударил на авось - залетело. И вообще, вспомните, когда в последний раз наши ногомячеры из штрафной по воротам в касание били?! Нет, обязательно нужно остановить мяч, подработать, а уж потом... Вот потому они ногомячеры, а НЕ футболисты.
вот если интересно глянь, 5 минут с игры молодёжки (до 15 лет)
реализация, конечно хромает, но сам факт количества и качества моментов, как будто команды с разных дивизионов играли.
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов ответил yasukuni
   634 / 1078
вчера в 17:37
Поменьше бы восторгов. Как раз гол Шапи показывает, что нечего нашим клубам в Европе делать. С виду - очень красиво, в дальнюю девятку, в обвод вратаря. Класс! По факту - на дурака забил. Пересмотрите видео. Шапи три метра идет, не поднимая головы, таращится только на мяч, где соперник, где ворота - понятия не имеет. Ударил на авось - залетело. И вообще, вспомните, когда в последний раз наши ногомячеры из штрафной по воротам в касание били?! Нет, обязательно нужно остановить мяч, подработать, а уж потом... Вот потому они ногомячеры, а НЕ футболисты.
Пересмотри больше матчей Краснодара, например домашний, в группе с Севильей, там есть гол со "стеночками" в одно касание. Всему своё время, это понятно, что Краснодар - не Барселона. Но клуб созданный буквально 10 лет назад развивается семимильными шагами, тот же Шапи сейчас - свой первый "Месси" для Краснодара, воспитанник академии, который забивает очень важные и красивые мячи (выходя на замену!) Да, ему не хватает стабильности, играя с первых минут от как будто теряется и не так ярок... но ему всего 19 лет, ещё всё впереди.

Видел недавно нарезку с матча 2004 г.р. между Краснодаром и Динамо Киевом. Смотрел с "открытым" ртом буквально, не ожидал такой разницы в классе в пользу Краснодара, их академия - это нечто.
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
   634 / 1078
вчера в 17:27
Как я и предполагал, Краснодар в итоге вылетел (но с отличной игрой и хорошими шансами), чуток им не хватает для перехода на качественно новый уровень игры. Конкретно в этом сезоне не хватило (увы, на золото в чемпионате, думаю тоже не дотянут пока) глубины состава. Сейчас бы очень пригодился команде нападающий уровня Смолова, в своей лучшей форме. Потеря Мамаева в центее поля тоже сказалась. Но, что отрадно, клуб на правильном пути развития.

Только играя на пределе и максимуме своих возможностей можно прогрессировать. А играя так, как это делают Спартак, Локомотив (вспомните их провалы в еврокубках после чемпионских сезонов). Зенит и ЦСКА, хоть и набирают в Европе очков больше остальных наших клубов, но никакого развития после триумфов в кубке УЕФА не произошло. Лично я ждал прогресса от них до уровня постоянного участника плэй-офф ЛЧ, но кроме пары заходов ничего не было. Сейчас снова нет и того.

Надеюсь, Краснодар не свернёт с правильного курса развития команды, несмотря на то, что пока не удаётся выиграть свой первый трофей. С таким прогрессом, это будет всего лишь вопрос времени и за чемпионским сезоном точно не последует позорное выступление в ЛЧ.
mars6791
mars6791
   551 / 1078
вчера в 16:22
Краснодар молодцы, ничего после таких матчей и растут в мастерстве. Сильно раздражал комментатор (не знаю по имени), просто истерил в эфире, так нельзя. Потом не понял похвалы в моменте с не засчитанным голом Ари (сыграл рукой), как бы за такие вещи можно и карточку схлопотать на ровном месте, да и просто не честно.
борька
борька
   305 / 1078
вчера в 13:03
Опять чего то не хватает, и занять не где!
NGY
NGY ответил yasukuni
   121 / 1078
вчера в 12:12
Ровно наоборот! Игрок должен смотреть на поле, на соперника, оценивать ситуацию и действовать по ней, а мяч чувствовать НЕ глядя! Смешно Шапи с топами сравнивать, но посмотри, как ведут себя Криш, Месси и другие. Они также носом поле вспахивают или все-таки нет?
Тебе это чувство видимо не знакомо.

Слепой человек у себя в доме знает каждую стену, каждый уголок и может спокойно перемещаться в ней.
Так же игрок, все время проводящий на поле, знает её вдоль и поперек и чувствует каждую ее деталь, а ворота тем более.
Правдин Семён
Правдин Семён ответил m40
   264 / 1078
вчера в 10:47
А причём здесь Спартак? Или лишь бы ляпнуть?Статья о Краснодаре.Не лезли бы ваши с грязью -не было бы негатива от таких , как я.Я сам из Краснодара. Прогресс у быков есть год от года,бесспорно.Но проход Байера-удача,а не закономерность.А Спартак действительно ниже уровнем,чем принято думать. Только оголтелые фанаты считают иначе. Кононов -не тренер.Из игроков 3-4 человека держат планку,остальные играют от случая к случаю или просто отбывают номер.Так что Спартак выступил почти на своём уровне.
DAD81
DAD81
   990 / 1078
вчера в 10:46
Краснодар показал хороший футбол. Молодцы! Жаль, что маленькое чудо не произошло.
Derranius
Derranius
   1000 / 1078
вчера в 10:45
но гляньте на динамо киев. вот кому реально было плохо вчера)
Derranius
Derranius
   1000 / 1078
вчера в 10:35
это фиаско. ну просто жесть. не везёт нам с испанцами. обидно до безобразия
Рourquoi pas...
Рourquoi pas... ответил Василий Иванов 1
вчера в 10:29
Единственный футбольный клуб России, за который не стыдно
Еще за Коней не стыдно. С Реалом бились на совесть )))
Рourquoi pas...
Рourquoi pas...
вчера в 10:23
Краснодар сыграл хорошо. Добавить нечего!
Mi6
Mi6
   513 / 1078
вчера в 10:07
Не повезло
yasukuni
yasukuni ответил NGY
вчера в 08:53
Ты наверное футбол в нападении не играл. Игрок нападения нутром чувствует где ворота, для этого достаточно и одного взгляда в сторону ворот, а потом начинаешь анализировать, сколько ты сделал шагов и уже примерно знаешь где ворота.
Ровно наоборот! Игрок должен смотреть на поле, на соперника, оценивать ситуацию и действовать по ней, а мяч чувствовать НЕ глядя!

Смешно Шапи с топами сравнивать, но посмотри, как ведут себя Криш, Месси и другие. Они также носом поле вспахивают или все-таки нет?
NGY
NGY
   121 / 1078
вчера в 08:43
Шапи надо в сборную вызывать, такой игрок пригодится ей.
NGY
NGY ответил yasukuni
   121 / 1078
вчера в 08:42
Поменьше бы восторгов. Как раз гол Шапи показывает, что нечего нашим клубам в Европе делать. С виду - очень красиво, в дальнюю девятку, в обвод вратаря. Класс! По факту - на дурака забил. Пересмотрите видео. Шапи три метра идет, не поднимая головы, таращится только на мяч, где соперник, где ворота - понятия не имеет. Ударил на авось - залетело. И вообще, вспомните, когда в последний раз наши ногомячеры из штрафной по воротам в касание били?! Нет, обязательно нужно остановить мяч, подработать, а уж потом... Вот потому они ногомячеры, а НЕ футболисты.
Ты наверное футбол в нападении не играл.

Игрок нападения нутром чувствует где ворота, для этого достаточно и одного взгляда в сторону ворот, а потом начинаешь анализировать, сколько ты сделал шагов и уже примерно знаешь где ворота.
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 1078
вчера в 08:33
Согласен,рановато забили,лучше бы на 92ой забили
Роман Романов
Роман Романов
вчера в 07:29
Да что тут говорить.... Разнервничался после 1-1 и долго не мог уснуть
papic337
papic337 ответил blitz
   207 / 1078
вчера в 07:21
Все равно Краснодар молодцы!
В отличие от позорного лазурного недоразумения с берегов Невы.
m40
m40 ответил Правдин Семён
вчера в 06:57
Так то оно так, может и выше прыгнули, а может заслуженно прошли, прогрессируя год от года. Но вот как Спартак выступил нижже своих возможностей вместо 1 занял четыертое место? Или это его настоящий уровень?
yasukuni
yasukuni
вчера в 06:48
Поменьше бы восторгов. Как раз гол Шапи показывает, что нечего нашим клубам в Европе делать. С виду - очень красиво, в дальнюю девятку, в обвод вратаря. Класс!

По факту - на дурака забил. Пересмотрите видео. Шапи три метра идет, не поднимая головы, таращится только на мяч, где соперник, где ворота - понятия не имеет. Ударил на авось - залетело.

И вообще, вспомните, когда в последний раз наши ногомячеры из штрафной по воротам в касание били?! Нет, обязательно нужно остановить мяч, подработать, а уж потом... Вот потому они ногомячеры, а НЕ футболисты.
GKN
GKN
   225 / 1078
вчера в 05:40
Молодцы! Бились до конца. Чуть не повезло.
Правдин Семён
Правдин Семён
   264 / 1078
вчера в 02:32
Не было бы правила выездного гола-не играл бы Краснодар с Валенсией.И 100% Валенсию Байер бы порвал.Так что не о чем тут жалеть:быки прыгнули выше головы.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   17 / 1078
вчера в 01:40
И всё же день закончился позитивом. Клуб, вымотавший так много нервов осенью, повержен. Мои пламенные приветы тем, кто за севилью болел против Краснодара, а в итоге они даже Стандард и Славию одолеть не могут.

Славия сделала своё благое дело. Закамбэчили.
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
   547 / 1078
вчера в 01:08
Единственный футбольный клуб России, за который не стыдно
-Хостинский-
-Хостинский-
   369 / 1078
вчера в 01:01
Гол Шапи будет голом недели в Лиге Европы 100%
Шикарный нацеленный удар, жаль что не победный
Не стыдно, совсем не стыдно, но в глубине души очень обидно
Вся концентрация на чемпионате
Mauricio Gugelmin
Mauricio Gugelmin
   100 / 1078
вчера в 00:35
Очень жаль, но это футбол, всякое бывает! Главное, что на юге России строится приличная, яркая и качественная команда. Если всё пойдёт по плану, завоевание третьего европейского трофея клубами РФПЛ возможно именно там!
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
   19 / 1078
вчера в 00:34
Быки давно не выигрывали и забыли вкус победы... Пора прерывать эту серию, подтягивать реализацию и готовиться к ЛЧ!)
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