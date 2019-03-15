«Краснодару» не хватило 30 секунд

вчера, 00:10

Обидно. Очень обидно. Ощущение как после фильма, где все заканчивается неожиданно плохо. «Соккер.ру» - о вылете «Краснодара», который поверил в чудо.

По ходу противостояния «Краснодар» не расценивался нисколько как клуб, способный дать бой «Валенсии», скорее как темная лошадка, несмотря на второе место в РПЛ . «Валенсия» себе имя заработала, «Краснодар» пока над этим работает. Но после нынешней еврокубковой кампании его будет помнить куда больше людей. Ведь на предыдущей стадии, где жребий столкнул с «Байером», в «быков» тоже никто не верил. Но они прошли. Как могли пройти и эту именитую «Валенсию», но не хватило каких-то 30 секунд.

По ходу матча крепла уверенность в том, что «Краснодар» способен это сделать. Да чего там – «быки» просто были острее «Валенсии», которая изначально выбрала более контратакующую модель. «Летучие мыши» умеют бороться на контратаках, поэтому не стеснялись отдавать контроль противнику, действуя на опыте и резкости. Однако интенсивности игры «Краснодара» хватало, чтобы не только нагнетать давление на ворота Нето, но и успевать защищать владения Матвея Сафонова.

Динамическое напряжение витало в воздухе на протяжении всего матча. При этом ощущалось, что «Валенсия» имеет резервы, имеет запас ресурса для того, чтобы прибавить, тогда как «Краснодар», который испытывает кадровые проблемы, который потерял еще по ходу первого тайма Ари из-за травмы, что немного скомкало игру в конце первой половины, действовал на пределе.

В какой-то момент в самой концовке, когда почти все замены «быками» были проведены, над стадионом нависла тишина ненадолго. И на поле тоже она воцарилась – «Краснодар» будто потерял все силы и не мог сделать решающего рывка, чтобы добраться до ворот Нето, хотя они были так близки к этому на протяжении всей игры. И тут случился этот волшебный удар Магомеда-Шапи Сулейманова, который в приятном смысле поверг в шок и заставил поверить в чудо. «Краснодар» за пять минут до конца основного времени вышел вперед.

Оставалось потерпеть совсем немного, но именно потерпеть. Ни физических, ни моральных сил на то, чтобы играть структурно четко и сдерживать «Валенсию», уже не хватало. «Быки» просто откатились и отмахивались, выжидая время. А «летучие мыши», у которых к тому моменту для свежести атак вышли джокеры Родриго Морено, Кевин Гамейро и Гонсалу Гедеш, показали как раз тот ресурс, тот запас, который подспудно чувствовался порой в их игре.

Они поднажали и забили, когда секундомер показывал, что осталось играть всего 30 секунд добавленного времени – столько не хватило «быкам» для шага в четвертьфинал. Голы можно разбирать долго, детально. Сулейманов забил, например, когда Денис Черышев не накрыл его у угла штрафной. А гол Гедеша сложился из проигранных хозяевами микроэпизодов.

Сначала тот же Черышев в центре поля здорово придавил Виктора Классона, выцарапав для «Валенсии» мяч, потом Гамейро как-то слишком легко ушел от Кристиана Рамиреса на фланге, а гости придавили линию обороны «Краснодара» к воротам, оставив пространство для подключения Гедеша, на которого бросился Сулейманов, оказавшийся в обороне, однако просто пролетел мимо. И вот он – гол. Чуть больше концентрации на любом из этапов, и неприятностей можно было избежать. Но задним числом удобно рассуждать.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 14 (4) – 10 (4)

По точным ударам у команд равенство. И в целом игра смотрелась обоюдоострой, моменты возникали у обоих ворот регулярно, подходов было немало. Все же чуть напористее и опаснее выглядели хозяева, но им и нужнее было.

Владение мячом (точность передач): 57% (84%) - 43% (74%)

Соотношение этих цифр красноречиво показывает стремление «Валенсии» сыграть на контратаках и старания «Краснодара» продавить соперника на протяжении всего матча. «Быки» неплохо действовали на перехватах, играя интенсивно, но и гости показали невысокую точность в том числе из-за обилия быстрых вертикальных передач на большие дистанции. Всего «Краснодар» сделал 537 передач, из них 449 – точных. У «Валенсии» всего 381 передача, 283 – точных.

«Краснодар» покинул Лигу Европы, но недаром в конце матча, когда счет уже стал равным, с трибун разносилось «Молодцы!» Команда Мурада Мусаева заслужила такое отношение своей работой, своим старанием и верностью своим атакующим принципам. Даже странно видеть, что сейчас «Краснодар» переживает свою антирекордную серию – 10 официальных матчей без побед. По футболу «быков» сложно сказать, что они не выигрывают так долго – с декабря. С той поры у «Краснодара» было семь ничьих и три поражения. Собственно, так удалось даже «Байер» пройти – за счет двух ничьих с немецкой командой.

А по ходу этого матча закрадывалась парадоксальная мысль при взгляде на то, как «Краснодар» оказывал давление на «Валенсию». Хотелось, чтобы «быки» забили, но сделали это как можно позже, не торопились с забитым мячом. Потому что после гола краснодарцев испанцы наверняка включились бы по полной, что и произошло. По существу, «Краснодар» практически выполнил этот идеальный план – гол был забит на 85-й минуте. Но и это оказалось слишком рано – на 30 секунд раньше, к сожалению.