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Главная трагедия в карьере Месси

вчера, 13:15

Одаренный человек попал в удобную для его стиля школу, прошел карьеру без травм и набрал клубных трофеев. Но «Соккер.ру» напоминает о ложке дегтя.

Аргентину бьют часто и больно

Капитан вернулся, а лучше не стало. Столько раз аргентинцы проигрывают, а каждый раз, словно неожиданность? Когда приезжали в Москву на гастроли в «Лужники», то катали обязательную программу, не рвались уничтожить команду Черчесова с крупным счетом. Или не могли? Месси ходил пешком по полю, а потом выдал пас, который позволил гостям выиграть 1:0. Но сборная России не показала, что ее испугала команда Аргентины. И Венесуэла вчера продолжила эту линию поведения, ведь Бразилия и  Колумбия уже после ЧМ-18 не проигрывали «альбиселесте». 

А теперь обратите внимание на цифры, забыв о товарищеском статусе свежей игры в Мадриде. У аргентинцев 26 матчей с Венесуэлой, 22 победы, 2 ничейных результата и 2 поражения. Шесть последних встреч – 2 ничьих, 2 поражения и всего 2 победы. Аргентина разучилась ломать средних соперников. Там нет таких талантливых и физически развитых ребят, как раньше. Всегда отличались грубостью, а в лучшие времена – жесткостью. Теперь это сборная, которая ставит три центральных, чтобы Рондону было удобно их огорчать. А страдает Месси, ведь кому нужно обсуждать Фойта, Меркадо или Паредеса, когда есть история Лионеля? 

Месси не умеет проигрывать

Не привык, не обучили, не в его характере брать реванши в стиле Роналду. Марадона извинялся за то, что рассказал о привычке Лионеля гонять в туалет перед матчами – скорее всего, рвота случалась не только во время поединков, ведь в «Барселоне» настолько боготворили Месси, что не догадались приставить к нему диетолога до тридцатилетия. Ребенок в душе питался всякой гадостью годами, являясь профессиональным спортсменом. 

А после второго поражения от Чили в финале Кубка Америки капитан Аргентины ревел так, что его с трудом успокоили. Неготовность проигрывать настолько сильно сказывается на лидере команды, что далеко не всегда он так хорош, как в бою против Мбаппе и Франции на ЧМ. В России в решающий момент сделал, что мог, но его сборная в целом была намного слабее будущих чемпионов мира. Но раньше не всегда тащил, понимает это и боится нового поражения. Такого, как вчера против Венесуэлы, только официального. 

У Марадоны была поддержка

Часто говорят: «А вот Диего был круче в сборной, тащил в финалы, это вам не Месси». Тащил, турнир в Мексике в 1986 году сложился так, что включения Армандо в плей-офф сделали его легендой, а Аргентину – чемпионами мира. Так возник миф, будто собралось десять бревен и один гений, а в результате слабая сборная стала первой на планете. Во-первых, речь о чемпионах мира 1978 года. Состав привезли совершенно другой, а вот вера, что могут выйти в финал, точно присутствовала. Во-вторых, Пассарелла, Бурручага, Вальдано тоже были звездами.

Марадону окружали опытные мастера, а чемпионат Аргентины середины восьмидесятых по классу был явно выше, чем сейчас. Следовательно, команда не состояла преимущественно из европейских легионеров. Марадона представлял «Наполи», Вальдано – «Реал», но поскольку рядом с молодыми Батистой или Диего были опытные названные выше, или Джусти с Брауном, «десятка» получил поддержку, без которой 3:2 с ФРГ в финале сыграть бы не смог. Месси не забил немцам в Бразилии, а в Мексике из тройки голов в финале только последний мяч после паса Марадоны. Лионель свои пасы в финалах тоже сделал, но Игуаин промахнулся. 

Лионель страдает из-за тренеров

Менотти не взял Марадону на ЧМ-78, но выиграл домашний турнир без юного Диего в заявке. Одного легендарного специалиста сменил другой, а Билардо тоже был великим аргентинским тренером, также справился с задачей. Причем после победы на ЧМ-86 полумертвая Аргентина еще и в финал ЧМ-90 выползла усилиями голкипера и слепых арбитров. То есть два выдающихся тренера с 1974 по 1990 год держали команду на плаву, а это полтора десятилетия!

Пришедший после Басиле хотя бы подарил победы на Кубке Америки – если бы Месси дважды выиграл континентальное первенство, ему бы стало легче, но все тренеры после Альфио и Копы не покоряли. Не все были такими ужасными, как Пассарелла - придирался к Батистуте и компании из-за длинных волос. Или как Марадона – без комментариев. Но даже у Бьелсы ничего толком не получилось. А летом провалился еще один эксцентричный тактический фрик – Сампаоли. Может, Аргентине пора подумать о наставнике-иностранце?

Месси уступает даже Роналду

Очевидно, что опытные аргентинские тренеры боятся связываться со сборной. А Симеоне слишком молодой и успешный наставник, чтобы рисковать репутацией. Диего в будущем окажется в сборной, но у Месси есть только настоящее. Совокупность разных причин привела к тому, что Лионель остался без трофеев в футболке сборной, но вряд ли стоит проводить параллели с Португалией его вечного соперника. Тоже кому только не проигрывали с Роналду на поле, но мудрый Сантуш, тактика игры на отбой, сильный вратарь и везучий Эдер принесли титул.

Криштиану помог на Евро и не спас на ЧМ, но и Месси сборную Аргентины не раз выручал. Впрочем, трагическая история с проигранными финалами и яркими влетами успешным сборным или даже соперникам, которые намного, намного слабее как футболисты, но сильнее духом, является одной из центральных в легкой карьере Лионеля. Речь о футболисте, которому природа подарила всё. Роскошные тренеры и напарники, в том числе многие из них – в сборной, но не подарила везения в национальной команде. Месси – олимпийский чемпион Пекина, но с такой игрой, как сейчас у Аргентины, в Катаре у него нет шансов. 

У Аргентины остались две лазейки

Нет тренера, уходят сломленные поражениями ветераны, нет великого молодого поколения. «Альбиселесте» упустили шанс взять большой трофей с Месси на поле. Впрочем, у них будут два подряд Кубка Америки в этом году в Бразилии, через год в Колумбии и дома в Аргентине. Если поражение от Венесуэлы станет пинком, который придаст ускорения, то сборная Меркадо, Паредеса и парочки Мартинесов может удивить в официальных матчах вопреки ожиданиям. В этом и ключ. Чтобы капитан Месси не плакал после матчей Аргентины, а его земляки не сыпали проклятиями, им нужна сильная команда, которую Лионель будет направлять, как происходит в «Барселоне». 

Но пока тренером Аргентины является неопытный Скалони, бывший форвард «Зенита» Рондон будет уничтожать оборону Аргентины вместе с Мурильо, а Месси из Мадрида в Барселону поедет в расстроенных чувствах. Лидер вернулся в сборную после паузы, но снова знакомый результат – болезненное поражение. Это как старый анекдот, рассказанный в сотый раз. Уже не смешно, а немножко грустно за тех, кто его рассказывает – великую футбольную нацию. Получив одного из сильнейших футболистов, которых только видели в истории, Аргентина не сумела сформировать вокруг него чемпионскую команду. 

Причем вчера Венесуэла смотрелась как команда круче соперника, хотя Месси и выдал парочку фирменных передач. И может завершить международную карьеру на мажорной ноте. Благодаря бардаку в зоне КОНМЕБОЛ и пяти Кубкам Америки за девять лет у него будет еще две финальные попытки. Как думаете, Месси станет чемпионом Южной Америки в 2019 или 2020 годах или не судьба? 

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амурец
амурец
   118 / 979
сегодня в 01:34
статья явно бредовая Марадоне окружали мастера, а Месси бедный один иащит сборную дичь какая то, вспомнили про промах Игуаина в финале, а про промази самого Месси в финале чего то не заикнулись, в чем согласен с автором так это в том что Аргентине нужен тренер который не испугается ввернуть Месси, и тогда Арги заиграют
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил peleneym
   159 / 979
вчера в 22:31
В Аргентине почти на каждой игре новый тренер и ещё федерация почему-то вмешивается в состав. А Месси в течение 1-2 игр со всеми должен находить общий язык и забивать,и забивать. Вообще-то времена сборных уходят. Их игры-это утеха для патриотов с голыми торсами. Барселона может обыграть любую сборную, за исключением может быть Бразилии, 5-кратных чемпионов.
Барса сильнее чем сб Бразилии,так как Барса тоже сборная разных стран.
peleneym
peleneym
   818 / 979
вчера в 22:23
В Аргентине почти на каждой игре новый тренер и ещё федерация почему-то вмешивается в состав. А Месси в течение 1-2 игр со всеми должен находить общий язык и забивать,и забивать. Вообще-то времена сборных уходят. Их игры-это утеха для патриотов с голыми торсами. Барселона может обыграть любую сборную, за исключением может быть Бразилии, 5-кратных чемпионов.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил инвайт
   159 / 979
вчера в 20:08
Сколько же у тебя орфографических ошибок, это ужас какой-то.
Он не буквоед,он любитель футбола.Видел отличников,которые не разбираются ни в жизни ни в футболе,хотя орфографических ошибок ноль
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Red_team
   159 / 979
вчера в 20:06
Да нет у меня к нему прям ненависти, просто раздражает, что ему на каждом шагу поют бесконечные дифирамбы и возводят в статус чуть ли не Бога. Но доходит дело до сборной и оказывается что Бог то картонный, но персофаны и тут умудряются его оправдать всем чем не попадя. К тому же уже даже Барса порой без него лучше играет чем с ним
Хоть запушенный случай но я посмотрел фильм,которого ты посоветовал.Очень понравился,и решил не допускать эмециональных преступлений на счет Барсы и Месси.
Еще раз надо посмотреть,начало не очень внимательно смотрел,смысл фильма сильный.
Например депутаты ДУМЫ после пенсионной реформы доказывали,что они дозу приняли и словесно издевались над пенсионерами,чтобы понравиться вождю.
Актер Бейл земляк Бейля отлично сыграл роль и похожь на Бейла.В последние 10лет первый раз посмотрел фильм.Желаю тебе часто совершать эмоциональных преступлений,я всю жизнь совершаю.Спасибо за фильм!
Красный навсегда
Красный навсегда
   898 / 979
вчера в 16:29
Марадону окружали опытные мастера
А че месси играет с игроками из фнл там тоже у него напарники норм ди мария отаменди маскерано был игуаин агуэро дибала и варатар тоже класный ромеро но не везёт им проста вот может это проклятие жены икарди😂😂
NGY
NGY
   59 / 979
вчера в 16:25
Марадону окружали опытные мастера, а чемпионат Аргентины середины восьмидесятых по классу был явно выше, чем сейчас.
_____________

А Ди мария, Агуэро, Игу, Маскерано, это что не звезды которые своими голевыми показателями бьют рекорды в Европе, а не в Америке, если кого то это не устраивает.

Чушь какая-та я не статья, в которой вновь виноват Игуаин, состав, который почти без звезд дважды обыграл Мексику, причем в сухую, а не проигрывал Венисуэле которая классом ниже.

В случае с Месси, люди уже 13 лет ищут дешевые оправдания его игре в сборной, то тренер, то состав, то Игуаин, дошли даже до обсурда винить федерацию футбола, которая видимо тоже выходит на поле играть вместе с Месси.
Самедов Агил
Самедов Агил
   169 / 979
вчера в 15:58
Одна история не завершена....перед чм1986 сборная Аргентины отправилось в какую то деревню в храм там помалились, и обещали вернуться туда снова если кубок возьмут...кубок взяли а туда ни вернулись.....это конечно бред из бредятина но месси нужно собрать команду и отвести туда попросить прощения....может и проканает
League1
League1 ответил DXTK
   99 / 979
вчера в 15:49
А кто лучший кабинетный Реал со своими тремя купленными победами в ЛЧ с Зиданом? Так Зидан в третьей десятке на 22 месте лучших тренеров за все время в истории футбола а Гвардиола входит в пятерку после Михилса, Ферги, Сакки и Кройфа. и это по версии франц футбола. Барслона по системе выигранных кубоков и трофеев на первом месте, недавно на соккере была статья об этом.
Слабый футболист меси. Он конечно не мешает барсе. Но и без него барса отлично справляется. А про его роль в сборной... Что там говорить, все и так всё видят сами.
Конный кружок по интересам
Конный кружок по интересам ответил myst5
   403 / 979
вчера в 15:37
Чушь несешь, там Ибра не клал, Анри не клал, а Погребняк бы клал?
Месси это не нап и не игрок который и создает и завершает.
инвайт
инвайт ответил DXTK
   69 / 979
вчера в 15:31
Месси никому ничего не должен доказывать, это Марадону сравнивают с Месси, или Пеле чтобы еще как то нам напомнить о нем и его победе 86 года на ЧМ, да и короля чтобы не забывали, ведь давно корона лучшего перешал в 21 веке к Месси. А что Пеналду, его вообще никто не с кем не сравнивал, даже с Эйсебио, потому что никому и в голову не придет гелия с равнивать с великими игроками. Дельфину суждено быть вторым, просто не повезло португальцу родится в одну эпоху с аргентинцем, он свой финал ЧЕ выиграл сидя на пятой точке, когда Эдер подарил ему золото, а как играли европейские бразильцы на том турнире то блевать хочется, как и ныряка, который только в третьем матче забил два гола 40 летнему вратарю сборной Венгрии, заняв еще 3 мест в группе и только благодаря новому регламенту пролезли в плейофф, ну и валлийцам с одним Бэйлом забивал. Роналду на ЧМ 14 был признан худшим игроком ЧМ, Месси был лучшим дошел до финала, просто два кривоопых урода Игуаин и Паласио один на один не забили, немцам тогда повезло, но они конечно заслужили после сенсации с бразилами 7:1. На ЧМ в России сборная аргентина была уже поломана их физруком когда благодаря именно Месси и его голам попали на этот турнир. Проиграли они Хорватам, ну так они же не зря прошли в финал. Даже в матче проигранном плейофф будущим ЧМ Франции 3:4 Месси был лучшим игроком в составе. а Пеналду забивал никакующей испании три мяча, да что их даже Россия вынесла с турнира оставшись без тренера, Перес хорошо постарался. Да и в группе с португезами была только испания и два середняка из пустыни братьи и знакомые дружка гелия Бадра мороканцы и иран. а у Аргентине были Исландия, которая на Евро 16 сделала сенсацию выбив Англичан, да и Нигерия, которая часто играет на мундиалях. А после пеналду пропал в игре с Уругваем. Аргентина проиграла будещему чемпиону мира и серебряным медалистамЕвро 16 Французам, А кому сильнейшая сборная европы проиграла - Уругваю. А вчера даже Украинцев не смогли обыграть и это официальная игра, а выводы по товарникам с Венесуэлой делать не надо. Месси в последнее время тащит как может да проиграл финал ЧМ и два кубка америки но играл от и до а не как пеналду. PS Кройф тоже не выигрывал ЧМ или ЧЕ, а входит в пятерку великих игроков и тренеров, как и вся сборная голандии на мундиалях, подарившая миру тотальный футбол. И по своему вкладу в развитие футбола Йохан сделал больше чем Диего Марадона, а значит он должен стоять выше аргентинца в списке великих игроков. Точно также сегодня делает и Месси став лучшем. и Потом почему то от Месси ждут чуда и тыкают пальцем, а Пеналду вообще не говорили как он позорился до Евро 16 со своей сборной проиграв еще в 2004 году на домашнем евро Грекам ))))))
Сколько же у тебя орфографических ошибок, это ужас какой-то.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
   330 / 979
вчера в 15:29
Тут и сравнивать нечего, посмотрите статистику игр за сборную у Месси и Роналду. Она в пользу Роналду.

Но по поводу вчерашнего матча, справедливости ради нужно заметить, что у Аргентины был второй состав. Я только трёх игроков оттуда знал. Зачем надо было выпускать Месси с этим дублем, не пойму.
Jum13
Jum13
   14 / 979
вчера в 15:24
Перосфаны гнома негодуют )))
Artuom
Artuom ответил DXTK
   220 / 979
вчера в 15:13
вот ты услышал звон да не понял откуда он. Кройфа я сравнил с Марадоной, а Месси сранивал по игре в сборной, что два великих игрока разных времен не брали ЧМ, но при этом играли за Барселону. и являются лучшими.
Так вот именно ты сравнил то что Кройф не брал ЧМ и Месси не брал. Вот только их вклад разный, Йохан значительно больше заслуживал, потому что больше давал сборной чем Лео!
DXTK
DXTK ответил Artuom
   195 / 979
вчера в 15:10
Кройфа даже не упоминай!!! Йохан выкладывался по полной и за клубы, и за сборную. Тащил круче сборную чем Месси и Роналду вместе взятые! Вот поэтому хоть он и не выиграл трофеи его никто и не ругает. Месси не дал сборной и десятой части того что давал Кройф, поэтому даже не думай Лео как то с Йоханом сравнивать, это проявление неуважения к Кройфу. По игре за клуб - ещё можешь сравнивать, но не за сборную! И Месси, и Роналду лучшие игроки нашего времени. Но они даже вместе не дали футболу столько, сколько дал Кройф.
вот ты услышал звон да не понял откуда он. Кройфа я сравнил с Марадоной, а Месси сранивал по игре в сборной, что два великих игрока разных времен не брали ЧМ, но при этом играли за Барселону. и являются лучшими.
Artuom
Artuom ответил neomessi
   220 / 979
вчера в 15:08
Еслиб Арги стали бы чемпионами на ЧМ14 тогда все говорили бы о том что сб.Аргентина была самая сильная в истории. И никто бы не вспомнил про Лео. А когда отступилась сборная, все начали винит в этом Лео. Короче, ему не суждено что либо выиграть со сборной.
"И никто бы не вспомнил про Лео."

Смеёшся??? Персофаны и поклонники боготворят Лео даже при проигрыше, даже без голов и передач в финале/полуфинале. И ты думаешь что при выигрыше "никто бы не вспомнил про Лео"???)) Что за глупость??

Виноват конечно не только Месси! Но при выигрышах большинство хвалит только одного Лео, вот поэтому в ответ при проигрышах хейтят только Месси.
Red_team
Red_team ответил DXTK
   114 / 979
вчера в 15:06
Месси никто не считает "богом", он футбольный гений, а "Бог" в футболе был один - Мэтт Ле Тиссье, который получил прозвище от фанов и им восхищался в свое время Хави игрок Барселоны.
    DXTK
    DXTK ответил League1
       195 / 979
    вчера в 15:04
    Барса не лучшая команад, но и неслабая. Ещё и сильней бывает, когда меси нет в составе.
    А кто лучший кабинетный Реал со своими тремя купленными победами в ЛЧ с Зиданом?

    Так Зидан в третьей десятке на 22 месте лучших тренеров за все время в истории футбола а Гвардиола входит в пятерку после Михилса, Ферги, Сакки и Кройфа. и это по версии франц футбола.

    Барслона по системе выигранных кубоков и трофеев на первом месте, недавно на соккере была статья об этом.
    Artuom
    Artuom ответил DXTK
       220 / 979
    вчера в 15:04
    Месси никому ничего не должен доказывать, это Марадону сравнивают с Месси, или Пеле чтобы еще как то нам напомнить о нем и его победе 86 года на ЧМ, да и короля чтобы не забывали, ведь давно корона лучшего перешал в 21 веке к Месси. А что Пеналду, его вообще никто не с кем не сравнивал, даже с Эйсебио, потому что никому и в голову не придет гелия с равнивать с великими игроками. Дельфину суждено быть вторым, просто не повезло португальцу родится в одну эпоху с аргентинцем, он свой финал ЧЕ выиграл сидя на пятой точке, когда Эдер подарил ему золото, а как играли европейские бразильцы на том турнире то блевать хочется, как и ныряка, который только в третьем матче забил два гола 40 летнему вратарю сборной Венгрии, заняв еще 3 мест в группе и только благодаря новому регламенту пролезли в плейофф, ну и валлийцам с одним Бэйлом забивал. Роналду на ЧМ 14 был признан худшим игроком ЧМ, Месси был лучшим дошел до финала, просто два кривоопых урода Игуаин и Паласио один на один не забили, немцам тогда повезло, но они конечно заслужили после сенсации с бразилами 7:1. На ЧМ в России сборная аргентина была уже поломана их физруком когда благодаря именно Месси и его голам попали на этот турнир. Проиграли они Хорватам, ну так они же не зря прошли в финал. Даже в матче проигранном плейофф будущим ЧМ Франции 3:4 Месси был лучшим игроком в составе. а Пеналду забивал никакующей испании три мяча, да что их даже Россия вынесла с турнира оставшись без тренера, Перес хорошо постарался. Да и в группе с португезами была только испания и два середняка из пустыни братьи и знакомые дружка гелия Бадра мороканцы и иран. а у Аргентине были Исландия, которая на Евро 16 сделала сенсацию выбив Англичан, да и Нигерия, которая часто играет на мундиалях. А после пеналду пропал в игре с Уругваем. Аргентина проиграла будещему чемпиону мира и серебряным медалистамЕвро 16 Французам, А кому сильнейшая сборная европы проиграла - Уругваю. А вчера даже Украинцев не смогли обыграть и это официальная игра, а выводы по товарникам с Венесуэлой делать не надо. Месси в последнее время тащит как может да проиграл финал ЧМ и два кубка америки но играл от и до а не как пеналду. PS Кройф тоже не выигрывал ЧМ или ЧЕ, а входит в пятерку великих игроков и тренеров, как и вся сборная голандии на мундиалях, подарившая миру тотальный футбол. И по своему вкладу в развитие футбола Йохан сделал больше чем Диего Марадона, а значит он должен стоять выше аргентинца в списке великих игроков. Точно также сегодня делает и Месси став лучшем. и Потом почему то от Месси ждут чуда и тыкают пальцем, а Пеналду вообще не говорили как он позорился до Евро 16 со своей сборной проиграв еще в 2004 году на домашнем евро Грекам ))))))
    Кройфа даже не упоминай!!! Йохан выкладывался по полной и за клубы, и за сборную. Тащил круче сборную чем Месси и Роналду вместе взятые! Вот поэтому хоть он и не выиграл трофеи его никто и не ругает. Месси не дал сборной и десятой части того что давал Кройф, поэтому даже не думай Лео как то с Йоханом сравнивать, это проявление неуважения к Кройфу. По игре за клуб - ещё можешь сравнивать, но не за сборную!

    И Месси, и Роналду лучшие игроки нашего времени. Но они даже вместе не дали футболу столько, сколько дал Кройф.
    League1
    League1 ответил DXTK
       99 / 979
    вчера в 14:56
    смотрю персофанки гелия и халвы согласны и признали, что Барса лучший клуб мира, особенно после очередного глумления на бернабеу за одну неделю))))) И когда Месси уйдет мы и без него будем Реал, как ты правильно отметил, нагибать во всех позах это у сине-гранатовых в крови унижать халву.
    Барса не лучшая команад, но и неслабая. Ещё и сильней бывает, когда меси нет в составе.
    DXTK
    DXTK ответил Red_team
       195 / 979
    вчера в 14:55
    Да нет у меня к нему прям ненависти, просто раздражает, что ему на каждом шагу поют бесконечные дифирамбы и возводят в статус чуть ли не Бога. Но доходит дело до сборной и оказывается что Бог то картонный, но персофаны и тут умудряются его оправдать всем чем не попадя. К тому же уже даже Барса порой без него лучше играет чем с ним
    Месси никто не считает "богом", он футбольный гений, а "Бог" в футболе был один - Мэтт Ле Тиссье, который получил прозвище от фанов и им восхищался в свое время Хави игрок Барселоны.
    DXTK
    DXTK ответил волгoдoн
       195 / 979
    вчера в 14:47
    ну значит одно из двух,ты либо слишком ненавидишь Месси,либо у тебя от его упоминания люто свербит) уж очень необъективно и по-черкизонски шаблонно)
    Он фанат МЮ, а у них после двух проигрышей Барсе в ЛЧ с Месси и Гвардиолой в составе не прилично так полыхает, как и у многих фантов АПЛ клубов, возьми Челси или Арсенал, теперь Пеп МС тренирует и продолжает их оставлять вторыми.........
    Red_team
    Red_team ответил волгoдoн
       114 / 979
    вчера в 14:46
    ну значит одно из двух,ты либо слишком ненавидишь Месси,либо у тебя от его упоминания люто свербит) уж очень необъективно и по-черкизонски шаблонно)
    Да нет у меня к нему прям ненависти, просто раздражает, что ему на каждом шагу поют бесконечные дифирамбы и возводят в статус чуть ли не Бога. Но доходит дело до сборной и оказывается что Бог то картонный, но персофаны и тут умудряются его оправдать всем чем не попадя. К тому же уже даже Барса порой без него лучше играет чем с ним
    Naimi Nabi
    Naimi Nabi
       914 / 979
    вчера в 14:45
    икарди дибала где они?
    neomessi
    neomessi
       219 / 979
    вчера в 14:45
    Еслиб Арги стали бы чемпионами на ЧМ14 тогда все говорили бы о том что сб.Аргентина была самая сильная в истории. И никто бы не вспомнил про Лео. А когда отступилась сборная, все начали винит в этом Лео.
    Короче, ему не суждено что либо выиграть со сборной.
    волгoдoн
    волгoдoн ответил Red_team
       129 / 979
    вчера в 14:42
    Ты чет напутал, никогда не был его фаном, даже во время его пребывания в МЮ. Я фан брутальных игроков типа Кантона, Роя Кина... =)
    ну значит одно из двух,ты либо слишком ненавидишь Месси,либо у тебя от его упоминания люто свербит)
    уж очень необъективно и по-черкизонски шаблонно)
    112910415
    112910415
       93 / 979
    вчера в 14:41
    Месси не идеален, конечно.
    Но лучше-то нет никого !
    Red_team
    Red_team ответил волгoдoн
       114 / 979
    вчера в 14:39
    ты же вроде кристинин персофан,или нет?
    Ты чет напутал, никогда не был его фаном, даже во время его пребывания в МЮ. Я фан брутальных игроков типа Кантона, Роя Кина... =)
    DXTK
    DXTK ответил League1
       195 / 979
    вчера в 14:39
    Барса без меси даже получше играет. Так чта правильно говорит Красная команда. Если уж кого и бояться, так это барсу.
    смотрю персофанки гелия и халвы согласны и признали, что Барса лучший клуб мира, особенно после очередного глумления на бернабеу за одну неделю))))) И когда Месси уйдет мы и без него будем Реал, как ты правильно отметил, нагибать во всех позах это у сине-гранатовых в крови унижать халву.
    chubuka
    chubuka
    вчера в 14:38
    Почему, если сборная проигрывает виноват один игрок? Не может один игрок будь то Месси или Роналду отвечать за результат одной команды, там кроме них еще 10 игроков!!! А тролят только их!!!
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