Главная трагедия в карьере Месси

вчера, 13:15

Одаренный человек попал в удобную для его стиля школу, прошел карьеру без травм и набрал клубных трофеев. Но «Соккер.ру» напоминает о ложке дегтя.

Аргентину бьют часто и больно

Капитан вернулся, а лучше не стало. Столько раз аргентинцы проигрывают, а каждый раз, словно неожиданность? Когда приезжали в Москву на гастроли в «Лужники», то катали обязательную программу, не рвались уничтожить команду Черчесова с крупным счетом. Или не могли? Месси ходил пешком по полю, а потом выдал пас, который позволил гостям выиграть 1:0. Но сборная России не показала, что ее испугала команда Аргентины. И Венесуэла вчера продолжила эту линию поведения, ведь Бразилия и Колумбия уже после ЧМ -18 не проигрывали «альбиселесте».

А теперь обратите внимание на цифры, забыв о товарищеском статусе свежей игры в Мадриде. У аргентинцев 26 матчей с Венесуэлой, 22 победы, 2 ничейных результата и 2 поражения. Шесть последних встреч – 2 ничьих, 2 поражения и всего 2 победы. Аргентина разучилась ломать средних соперников. Там нет таких талантливых и физически развитых ребят, как раньше. Всегда отличались грубостью, а в лучшие времена – жесткостью. Теперь это сборная, которая ставит три центральных, чтобы Рондону было удобно их огорчать. А страдает Месси, ведь кому нужно обсуждать Фойта, Меркадо или Паредеса, когда есть история Лионеля?

Месси не умеет проигрывать

Не привык, не обучили, не в его характере брать реванши в стиле Роналду. Марадона извинялся за то, что рассказал о привычке Лионеля гонять в туалет перед матчами – скорее всего, рвота случалась не только во время поединков, ведь в «Барселоне» настолько боготворили Месси, что не догадались приставить к нему диетолога до тридцатилетия. Ребенок в душе питался всякой гадостью годами, являясь профессиональным спортсменом.

А после второго поражения от Чили в финале Кубка Америки капитан Аргентины ревел так, что его с трудом успокоили. Неготовность проигрывать настолько сильно сказывается на лидере команды, что далеко не всегда он так хорош, как в бою против Мбаппе и Франции на ЧМ . В России в решающий момент сделал, что мог, но его сборная в целом была намного слабее будущих чемпионов мира. Но раньше не всегда тащил, понимает это и боится нового поражения. Такого, как вчера против Венесуэлы, только официального.

У Марадоны была поддержка

Часто говорят: «А вот Диего был круче в сборной, тащил в финалы, это вам не Месси». Тащил, турнир в Мексике в 1986 году сложился так, что включения Армандо в плей-офф сделали его легендой, а Аргентину – чемпионами мира. Так возник миф, будто собралось десять бревен и один гений, а в результате слабая сборная стала первой на планете. Во-первых, речь о чемпионах мира 1978 года. Состав привезли совершенно другой, а вот вера, что могут выйти в финал, точно присутствовала. Во-вторых, Пассарелла, Бурручага, Вальдано тоже были звездами.

Марадону окружали опытные мастера, а чемпионат Аргентины середины восьмидесятых по классу был явно выше, чем сейчас. Следовательно, команда не состояла преимущественно из европейских легионеров. Марадона представлял «Наполи», Вальдано – «Реал», но поскольку рядом с молодыми Батистой или Диего были опытные названные выше, или Джусти с Брауном, «десятка» получил поддержку, без которой 3:2 с ФРГ в финале сыграть бы не смог. Месси не забил немцам в Бразилии, а в Мексике из тройки голов в финале только последний мяч после паса Марадоны. Лионель свои пасы в финалах тоже сделал, но Игуаин промахнулся.

Лионель страдает из-за тренеров

Менотти не взял Марадону на ЧМ -78, но выиграл домашний турнир без юного Диего в заявке. Одного легендарного специалиста сменил другой, а Билардо тоже был великим аргентинским тренером, также справился с задачей. Причем после победы на ЧМ -86 полумертвая Аргентина еще и в финал ЧМ -90 выползла усилиями голкипера и слепых арбитров. То есть два выдающихся тренера с 1974 по 1990 год держали команду на плаву, а это полтора десятилетия!

Пришедший после Басиле хотя бы подарил победы на Кубке Америки – если бы Месси дважды выиграл континентальное первенство, ему бы стало легче, но все тренеры после Альфио и Копы не покоряли. Не все были такими ужасными, как Пассарелла - придирался к Батистуте и компании из-за длинных волос. Или как Марадона – без комментариев. Но даже у Бьелсы ничего толком не получилось. А летом провалился еще один эксцентричный тактический фрик – Сампаоли. Может, Аргентине пора подумать о наставнике-иностранце?

Месси уступает даже Роналду

Очевидно, что опытные аргентинские тренеры боятся связываться со сборной. А Симеоне слишком молодой и успешный наставник, чтобы рисковать репутацией. Диего в будущем окажется в сборной, но у Месси есть только настоящее. Совокупность разных причин привела к тому, что Лионель остался без трофеев в футболке сборной, но вряд ли стоит проводить параллели с Португалией его вечного соперника. Тоже кому только не проигрывали с Роналду на поле, но мудрый Сантуш, тактика игры на отбой, сильный вратарь и везучий Эдер принесли титул.

Криштиану помог на Евро и не спас на ЧМ , но и Месси сборную Аргентины не раз выручал. Впрочем, трагическая история с проигранными финалами и яркими влетами успешным сборным или даже соперникам, которые намного, намного слабее как футболисты, но сильнее духом, является одной из центральных в легкой карьере Лионеля. Речь о футболисте, которому природа подарила всё. Роскошные тренеры и напарники, в том числе многие из них – в сборной, но не подарила везения в национальной команде. Месси – олимпийский чемпион Пекина, но с такой игрой, как сейчас у Аргентины, в Катаре у него нет шансов.

У Аргентины остались две лазейки

Нет тренера, уходят сломленные поражениями ветераны, нет великого молодого поколения. «Альбиселесте» упустили шанс взять большой трофей с Месси на поле. Впрочем, у них будут два подряд Кубка Америки в этом году в Бразилии, через год в Колумбии и дома в Аргентине. Если поражение от Венесуэлы станет пинком, который придаст ускорения, то сборная Меркадо, Паредеса и парочки Мартинесов может удивить в официальных матчах вопреки ожиданиям. В этом и ключ. Чтобы капитан Месси не плакал после матчей Аргентины, а его земляки не сыпали проклятиями, им нужна сильная команда, которую Лионель будет направлять, как происходит в «Барселоне».

Но пока тренером Аргентины является неопытный Скалони, бывший форвард «Зенита» Рондон будет уничтожать оборону Аргентины вместе с Мурильо, а Месси из Мадрида в Барселону поедет в расстроенных чувствах. Лидер вернулся в сборную после паузы, но снова знакомый результат – болезненное поражение. Это как старый анекдот, рассказанный в сотый раз. Уже не смешно, а немножко грустно за тех, кто его рассказывает – великую футбольную нацию. Получив одного из сильнейших футболистов, которых только видели в истории, Аргентина не сумела сформировать вокруг него чемпионскую команду.