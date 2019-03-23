Главная трагедия в карьере Месси

Одаренный человек попал в удобную для его стиля школу, прошел карьеру без травм и набрал клубных трофеев. Но «Соккер.ру» напоминает о ложке дегтя.
Аргентину бьют часто и больно
Капитан вернулся, а лучше не стало. Столько раз аргентинцы проигрывают, а каждый раз, словно неожиданность? Когда приезжали в Москву на гастроли в «Лужники», то катали обязательную программу, не рвались уничтожить команду Черчесова с крупным счетом. Или не могли? Месси ходил пешком по полю, а потом выдал пас, который позволил гостям выиграть 1:0. Но сборная России не показала, что ее испугала команда Аргентины. И Венесуэла вчера продолжила эту линию поведения, ведь Бразилия и Колумбия уже после ЧМ-18 не проигрывали «альбиселесте».
А теперь обратите внимание на цифры, забыв о товарищеском статусе свежей игры в Мадриде. У аргентинцев 26 матчей с Венесуэлой, 22 победы, 2 ничейных результата и 2 поражения. Шесть последних встреч – 2 ничьих, 2 поражения и всего 2 победы. Аргентина разучилась ломать средних соперников. Там нет таких талантливых и физически развитых ребят, как раньше. Всегда отличались грубостью, а в лучшие времена – жесткостью. Теперь это сборная, которая ставит три центральных, чтобы Рондону было удобно их огорчать. А страдает Месси, ведь кому нужно обсуждать Фойта, Меркадо или Паредеса, когда есть история Лионеля?
Месси не умеет проигрывать
Не привык, не обучили, не в его характере брать реванши в стиле Роналду. Марадона извинялся за то, что рассказал о привычке Лионеля гонять в туалет перед матчами – скорее всего, рвота случалась не только во время поединков, ведь в «Барселоне» настолько боготворили Месси, что не догадались приставить к нему диетолога до тридцатилетия. Ребенок в душе питался всякой гадостью годами, являясь профессиональным спортсменом.
А после второго поражения от Чили в финале Кубка Америки капитан Аргентины ревел так, что его с трудом успокоили. Неготовность проигрывать настолько сильно сказывается на лидере команды, что далеко не всегда он так хорош, как в бою против Мбаппе и Франции на ЧМ. В России в решающий момент сделал, что мог, но его сборная в целом была намного слабее будущих чемпионов мира. Но раньше не всегда тащил, понимает это и боится нового поражения. Такого, как вчера против Венесуэлы, только официального.
У Марадоны была поддержка
Часто говорят: «А вот Диего был круче в сборной, тащил в финалы, это вам не Месси». Тащил, турнир в Мексике в 1986 году сложился так, что включения Армандо в плей-офф сделали его легендой, а Аргентину – чемпионами мира. Так возник миф, будто собралось десять бревен и один гений, а в результате слабая сборная стала первой на планете. Во-первых, речь о чемпионах мира 1978 года. Состав привезли совершенно другой, а вот вера, что могут выйти в финал, точно присутствовала. Во-вторых, Пассарелла, Бурручага, Вальдано тоже были звездами.
Марадону окружали опытные мастера, а чемпионат Аргентины середины восьмидесятых по классу был явно выше, чем сейчас. Следовательно, команда не состояла преимущественно из европейских легионеров. Марадона представлял «Наполи», Вальдано – «Реал», но поскольку рядом с молодыми Батистой или Диего были опытные названные выше, или Джусти с Брауном, «десятка» получил поддержку, без которой 3:2 с ФРГ в финале сыграть бы не смог. Месси не забил немцам в Бразилии, а в Мексике из тройки голов в финале только последний мяч после паса Марадоны. Лионель свои пасы в финалах тоже сделал, но Игуаин промахнулся.
Лионель страдает из-за тренеров
Менотти не взял Марадону на ЧМ-78, но выиграл домашний турнир без юного Диего в заявке. Одного легендарного специалиста сменил другой, а Билардо тоже был великим аргентинским тренером, также справился с задачей. Причем после победы на ЧМ-86 полумертвая Аргентина еще и в финал ЧМ-90 выползла усилиями голкипера и слепых арбитров. То есть два выдающихся тренера с 1974 по 1990 год держали команду на плаву, а это полтора десятилетия!
Пришедший после Басиле хотя бы подарил победы на Кубке Америки – если бы Месси дважды выиграл континентальное первенство, ему бы стало легче, но все тренеры после Альфио и Копы не покоряли. Не все были такими ужасными, как Пассарелла - придирался к Батистуте и компании из-за длинных волос. Или как Марадона – без комментариев. Но даже у Бьелсы ничего толком не получилось. А летом провалился еще один эксцентричный тактический фрик – Сампаоли. Может, Аргентине пора подумать о наставнике-иностранце?
Месси уступает даже Роналду
Очевидно, что опытные аргентинские тренеры боятся связываться со сборной. А Симеоне слишком молодой и успешный наставник, чтобы рисковать репутацией. Диего в будущем окажется в сборной, но у Месси есть только настоящее. Совокупность разных причин привела к тому, что Лионель остался без трофеев в футболке сборной, но вряд ли стоит проводить параллели с Португалией его вечного соперника. Тоже кому только не проигрывали с Роналду на поле, но мудрый Сантуш, тактика игры на отбой, сильный вратарь и везучий Эдер принесли титул.
Криштиану помог на Евро и не спас на ЧМ, но и Месси сборную Аргентины не раз выручал. Впрочем, трагическая история с проигранными финалами и яркими влетами успешным сборным или даже соперникам, которые намного, намного слабее как футболисты, но сильнее духом, является одной из центральных в легкой карьере Лионеля. Речь о футболисте, которому природа подарила всё. Роскошные тренеры и напарники, в том числе многие из них – в сборной, но не подарила везения в национальной команде. Месси – олимпийский чемпион Пекина, но с такой игрой, как сейчас у Аргентины, в Катаре у него нет шансов.
У Аргентины остались две лазейки
Нет тренера, уходят сломленные поражениями ветераны, нет великого молодого поколения. «Альбиселесте» упустили шанс взять большой трофей с Месси на поле. Впрочем, у них будут два подряд Кубка Америки в этом году в Бразилии, через год в Колумбии и дома в Аргентине. Если поражение от Венесуэлы станет пинком, который придаст ускорения, то сборная Меркадо, Паредеса и парочки Мартинесов может удивить в официальных матчах вопреки ожиданиям. В этом и ключ. Чтобы капитан Месси не плакал после матчей Аргентины, а его земляки не сыпали проклятиями, им нужна сильная команда, которую Лионель будет направлять, как происходит в «Барселоне».
Но пока тренером Аргентины является неопытный Скалони, бывший форвард «Зенита» Рондон будет уничтожать оборону Аргентины вместе с Мурильо, а Месси из Мадрида в Барселону поедет в расстроенных чувствах. Лидер вернулся в сборную после паузы, но снова знакомый результат – болезненное поражение. Это как старый анекдот, рассказанный в сотый раз. Уже не смешно, а немножко грустно за тех, кто его рассказывает – великую футбольную нацию. Получив одного из сильнейших футболистов, которых только видели в истории, Аргентина не сумела сформировать вокруг него чемпионскую команду.
Причем вчера Венесуэла смотрелась как команда круче соперника, хотя Месси и выдал парочку фирменных передач. И может завершить международную карьеру на мажорной ноте. Благодаря бардаку в зоне КОНМЕБОЛ и пяти Кубкам Америки за девять лет у него будет еще две финальные попытки. Как думаете, Месси станет чемпионом Южной Америки в 2019 или 2020 годах или не судьба?
Еще раз надо посмотреть,начало не очень внимательно смотрел,смысл фильма сильный.
Например депутаты ДУМЫ после пенсионной реформы доказывали,что они дозу приняли и словесно издевались над пенсионерами,чтобы понравиться вождю.
Актер Бейл земляк Бейля отлично сыграл роль и похожь на Бейла.В последние 10лет первый раз посмотрел фильм.Желаю тебе часто совершать эмоциональных преступлений,я всю жизнь совершаю.Спасибо за фильм!
Еще раз надо посмотреть,начало не очень внимательно смотрел,смысл фильма сильный.
Например депутаты ДУМЫ после пенсионной реформы доказывали,что они дозу приняли и словесно издевались над пенсионерами,чтобы понравиться вождю.
Актер Бейл земляк Бейля отлично сыграл роль и похожь на Бейла.В последние 10лет первый раз посмотрел фильм.Желаю тебе часто совершать эмоциональных преступлений,я всю жизнь совершаю.Спасибо за фильм!
А че месси играет с игроками из фнл там тоже у него напарники норм ди мария отаменди маскерано был игуаин агуэро дибала и варатар тоже класный ромеро но не везёт им проста вот может это проклятие жены икарди😂😂
А че месси играет с игроками из фнл там тоже у него напарники норм ди мария отаменди маскерано был игуаин агуэро дибала и варатар тоже класный ромеро но не везёт им проста вот может это проклятие жены икарди😂😂
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А Ди мария, Агуэро, Игу, Маскерано, это что не звезды которые своими голевыми показателями бьют рекорды в Европе, а не в Америке, если кого то это не устраивает.
Чушь какая-та я не статья, в которой вновь виноват Игуаин, состав, который почти без звезд дважды обыграл Мексику, причем в сухую, а не проигрывал Венисуэле которая классом ниже.
В случае с Месси, люди уже 13 лет ищут дешевые оправдания его игре в сборной, то тренер, то состав, то Игуаин, дошли даже до обсурда винить федерацию футбола, которая видимо тоже выходит на поле играть вместе с Месси.
_____________
А Ди мария, Агуэро, Игу, Маскерано, это что не звезды которые своими голевыми показателями бьют рекорды в Европе, а не в Америке, если кого то это не устраивает.
Чушь какая-та я не статья, в которой вновь виноват Игуаин, состав, который почти без звезд дважды обыграл Мексику, причем в сухую, а не проигрывал Венисуэле которая классом ниже.
В случае с Месси, люди уже 13 лет ищут дешевые оправдания его игре в сборной, то тренер, то состав, то Игуаин, дошли даже до обсурда винить федерацию футбола, которая видимо тоже выходит на поле играть вместе с Месси.
Месси это не нап и не игрок который и создает и завершает.
Месси это не нап и не игрок который и создает и завершает.
Но по поводу вчерашнего матча, справедливости ради нужно заметить, что у Аргентины был второй состав. Я только трёх игроков оттуда знал. Зачем надо было выпускать Месси с этим дублем, не пойму.
Но по поводу вчерашнего матча, справедливости ради нужно заметить, что у Аргентины был второй состав. Я только трёх игроков оттуда знал. Зачем надо было выпускать Месси с этим дублем, не пойму.
Смеёшся??? Персофаны и поклонники боготворят Лео даже при проигрыше, даже без голов и передач в финале/полуфинале. И ты думаешь что при выигрыше "никто бы не вспомнил про Лео"???)) Что за глупость??
Виноват конечно не только Месси! Но при выигрышах большинство хвалит только одного Лео, вот поэтому в ответ при проигрышах хейтят только Месси.
Смеёшся??? Персофаны и поклонники боготворят Лео даже при проигрыше, даже без голов и передач в финале/полуфинале. И ты думаешь что при выигрыше "никто бы не вспомнил про Лео"???)) Что за глупость??
Виноват конечно не только Месси! Но при выигрышах большинство хвалит только одного Лео, вот поэтому в ответ при проигрышах хейтят только Месси.
Так Зидан в третьей десятке на 22 месте лучших тренеров за все время в истории футбола а Гвардиола входит в пятерку после Михилса, Ферги, Сакки и Кройфа. и это по версии франц футбола.
Барслона по системе выигранных кубоков и трофеев на первом месте, недавно на соккере была статья об этом.
Так Зидан в третьей десятке на 22 месте лучших тренеров за все время в истории футбола а Гвардиола входит в пятерку после Михилса, Ферги, Сакки и Кройфа. и это по версии франц футбола.
Барслона по системе выигранных кубоков и трофеев на первом месте, недавно на соккере была статья об этом.
И Месси, и Роналду лучшие игроки нашего времени. Но они даже вместе не дали футболу столько, сколько дал Кройф.
И Месси, и Роналду лучшие игроки нашего времени. Но они даже вместе не дали футболу столько, сколько дал Кройф.
Короче, ему не суждено что либо выиграть со сборной.
Короче, ему не суждено что либо выиграть со сборной.
уж очень необъективно и по-черкизонски шаблонно)
уж очень необъективно и по-черкизонски шаблонно)
Но лучше-то нет никого !
Но лучше-то нет никого !