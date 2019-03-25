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Топ-10 бесполезных футболистов РПЛ

вчера, 19:45
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Кокорин Александр
Кокорин Александр
Нападающий
Мамаев Павел
Мамаев Павел
Полузащитник
Дзагоев Алан
Дзагоев Алан
Полузащитник

Кто получает зарплату, а не зарабатывает? От кого устали болельщики? Кто не приносит пользу своему клубу в силу определенных причин? «Соккер.ру» созвал десятку лишних.

10. Мигел Кардозу («Динамо»; Португалия)

Дебют Кардозу в стартовом составе «Динамо» получился многообещающим: гол в ворота действующего чемпиона «Локомотива» уже на 5-й минуте. После этого португалец еще месяц по инерции выходил в стартовом составе, пока Дмитрий Хохлов не усадил Мигела в запас, где ему самое место. После матча со «Спартаком», в котором купленный прошлым летом за 500 тысяч евро португалец отыграл второй тайм, член попечительского совета ВФСО «Динамо» Сергей Степашин дал исчерпывающий комментарий: «Команде не хватает классных игроков. Играют „кардозы“ всякие, которых привез спортивный директор Широков». За трансфер Кардозу действительно ответит Широков, ведь это он привез Мигела в Москву, где у португальца пока лучше всего выходит покупать водку и шапки-ушанки для родственников.  

9. Огнен Ожегович («Арсенал»; Сербия)

Сербский форвард приехал в «Арсенал» из белградского «Партизана», вопрос в том – зачем? У самих такой «древесины» вагоны. Семь матчей и один гол за две трети сезона, причем свой мяч Огнен забил добиванием после пенальти, который не реализовал. Ожегович обещал, что «весной все увидят настоящего Огнена!» Увидели в первом тайме против «Ростова», и это было ужасно. Вероятно, Огнен просто слабый форвард для нашего чемпионата.

8. Алан Дзагоев (ЦСКА; Россия)

Есть заслуги перед клубом, их у Алана никто не отнимет, а есть факты: в этом сезоне Дзагоев сыграл за ЦСКА 597 минут и отметился одной результативной передачей. Да, здоровье снова подводит, но команде от этого разве легче? Предполагалось, что после ухода на пенсию братьев Березуцких и Игнашевича, прощания с Вернблумом и Натхо именно Дзагоев станет одним из лидеров, но от Алана мало помощи. 

7. Александр Бухаров («Рубин»; Россия)

Бухаров ужасен, кажется, Александра уже даже Бердыев не вылечит – лекарства закончились. 34-летний форвард принял участие в 16 матчах нынешнего сезона, в основном выходил на замены, но все же набегал 624 минуты. Результативных действий – ноль. 

6. Абель Эрнандес (ЦСКА; Уругвай)

Риск ЦСКА был понятен: покупали номинально классного форварда, прилипшего к больничной койке, в расчете на то, что в дружелюбной атмосфере команды и мягком московском климате уругваец перестанет «ломаться». Не перестал. ЦСКА просто нет смысла тянуть на себе обузу. Абель к концу марта лишь четыре раза появился в стартовом составе, даже забил пару мячей. Талантов у Эрнандеса никто не отнимет, он мастер, вот только болеет слишком часто, что делает его малополезным армейцам, у которых каждый боец на счету.

5. Дмитрий Тарасов («Локомотив»; Россия)

Настоящий чемпион и пример успешного мужчины, который разрушает стереотипы о футболистах, почти не играя в футбол. В РПЛ в этом сезоне Тарасов набегал аж 96 минут, наиболее эпично он появился на поле в матче с «Зенитом», чтобы уже через четыре минуты увидеть перед собой красную карточку. Язык не поворачивается сказать, что Дмитрий «играет» в этом сезоне. «Доигрывает» - куда более подходящее слово для того, чтобы охарактеризовать его выступления. 

4. Александр Кокорин («Зенит»; Россия) и Павел Мамаев («Краснодар»; Россия)

Если уж речь идет о бесполезных футболистах из заявок команд РПЛ, то никак нельзя обойти стороной этих парней, оказавшихся под стражей после своих пьяных выходок. Кокорин и Мамаев числятся в своих командах, но Семак и Мусаев не могут на них рассчитывать, так как свобода Саши и Паши ограничена органами правопорядка. Отсюда следует, что Кокорин и Мамаев бесполезны как члены своих команд. Причина у них особенная, но факт остается фактом. 

3. Матиас Краневиттер («Зенит»; Аргентина)

А вы действительно футболист, мистер Краневиттер? Приглашение этого аргентинца с опытом выступлений за сборную Аргентины и «Атлетико» Диего Симеоне обернулось для «Зенита» полным провалом. 8 миллионов евро было уплачено за Матиаса, около 2 миллионов евро он получает за год, а профит нулевой, если не сказать отрицательный. «Сине-бело-голубые» проиграли 16 матчей с Краневиттером на поле за полтора года, за это время Матиас показал всем, как можно симулировать игру в футбол и оставаться в серьезном клубе на большой зарплате. 

2. Педро Роша («Спартак»; Бразилия)

У «Спартака» тоже есть жертва трансфера, за который всем причастным должно быть стыдно. 12 миллионов евро, второй по дороговизне игрок в спартаковской истории. Эти деньги проще было в прямом смысле выбросить на ветер – вдруг попали бы в руки хорошим людям и пошли на благое дело. А так имеем дело с нападающим, который забил целый один гол за полтора года, зато папа поставил ему памятник на родине. В нынешнем сезоне Роша принял участие в пяти матчах (лишь два в основе), но больше может и не сыграть. Кажется, Олег Кононов уже разочаровался в бразильце, раз в игре с «Зенитом» предпочел бросить в бой молодых Ломовицкого и Глушенкова, но не 12-миллионого Рошу. 

1. Клаудио Маркизио («Зенит»; Италия)

Кажется, мы стали забывать о самом высокооплачиваемом футболисте РПЛ. Непорядок! Маркизио перешел в «Зенит» на правах свободного агента и подмахнул контракт на царских условиях – по слухам, около 6 миллионов евро в год. Рисовалась оптимистичная картина: Клаудио становится одним из вожаков команды, внедряет в «Зените» победный код «Ювентуса», но вместо этого Маркизио дерется с Дриусси, конфликтует с Семаком и радеет душой за «Зенит» только два раза в месяц, когда приходит СМС-оповещение от банка. Скорее всего, летом санкт-петербуржцы постараются избавиться от бесполезного итальянца.

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Все комментарии
СаняШумок
СаняШумок
   734 / 859
сегодня в 02:39
В принципе, по делу,кроме Конеевских Дзагоева и Эрнандеса... бывают хрустальные парни,но пользу приносят... вклад Дзаги в Цска и Сборную существенен,а Эрнандес может еще сможет)Краневиттер и правду Кран,гнать его из футбола надо с такой игрой. Маркизио реально разочаровал, потому как процент отдачи отрицательный.
СаняШумок
СаняШумок ответил xajaks
   734 / 859
сегодня в 02:36
у Маркизио контракт до лета,зачем пытаться избавиться?
да вроде на два года подписывали
Заполярный
Заполярный ответил h8you
   150 / 859
сегодня в 01:24
а что за драка дриусси и маркизио?первый раз слышу
А они там постоянно дерутся, то дюба то иванович...... не зря орлов говорил, что они там петушатся после матча
dimagas1
dimagas1 ответил Serg_Diamond
   231 / 859
сегодня в 01:03
А вот если, к примеру, автору статьи кто-нибудь сломает ноги, на какой позиции рейтинга бесполезности журналистов он окажется? Нет, просто интересно...
Журналюге ноги не нужны)))Руки важнее)))
Kuprin
Kuprin
   228 / 859
сегодня в 00:14
зачем травмированныъ то считать ?
Сетка между ног
Сетка между ног ответил Ваня лучший
   14 / 859
вчера в 23:45
Я никогда такого про Кутепова не говорил, а пока правда такова, что Промес рвал Францию с Голландией, а магнуссен и прочие бездари проигрывают Франции с Исландией! Гыгыгы!
Правдин Семён
Правдин Семён ответил ЦСКА 06
   200 / 859
вчера в 23:17
Можно так преподнести.Я выразил свое мнение.
xajaks
xajaks
вчера в 22:48
у Маркизио контракт до лета,зачем пытаться избавиться?
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
   428 / 859
вчера в 22:38
стыдно за бомжей
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   75 / 859
вчера в 22:31
А вот если, к примеру, автору статьи кто-нибудь сломает ноги, на какой позиции рейтинга бесполезности журналистов он окажется? Нет, просто интересно...
Ваня лучший
Ваня лучший ответил ZjzoRe
   48 / 859
вчера в 22:27
Не надо ему ничего объяснять - бесполезно. Он уверен, что Погба в подметки не годится Глушакову, Кутепов лучший стопер мира. Это неизлечимо надо не надо обращать внимание
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 859
вчера в 22:23
Стыдно за пупсиков.Гыгыгы
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
   761 / 859
вчера в 22:20
Маркизио реально разочаровал
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
   83 / 859
вчера в 22:08
Свиней нужно отправить в ТОП-10 самых позорных клубов мира.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил Правдин Семён
   340 / 859
вчера в 22:08
Дзагоев и Абель хрустальные и не играют почти значит бесполезные. Роша 100 % бесполезный. Мельгарехо неплохой игрок, им можно латать дыры в команде. Маркизио бесполезный так как он даже на рекламу не способен
ZjzoRe
ZjzoRe ответил Сетка между ног
   392 / 859
вчера в 21:59
Слабо, очень слабо! А где дырофеев, влашич ,чалов, фернандес, ахметов? Вся заявка цска или зенита могла бы быть в этом списке!((((
спартачи - или кто ты там - такие смешные. Назвать лучшего бомбардира чемпионата бесполезным - вот она объективность)
sir_Alex
sir_Alex ответил Lucho Gonzalez
   18 / 859
вчера в 21:50
В этом топ-10 должен быть весь состав спартака, кроме Дениски Глушака, от этого хоть в бане есть польза
Лично проверял? Ахахахахаха!!! 🤣😂😅
h8you
h8you
   569 / 859
вчера в 21:48
а что за драка дриусси и маркизио?первый раз слышу
ЯНикПоменял
ЯНикПоменял
   769 / 859
вчера в 21:41
Маловато спартачей. )
Правдин Семён
Правдин Семён
   200 / 859
вчера в 21:21
Эрнандес,Дзагоев-не по делу (не бесполезные, а хрустальные ).Кокорин и Мамаев тоже (не бесполезные, а глупые ).Маркизио?Скорее PR/реклама, чем трансфер -тоже мимо.Роша -пока да,но с оговоркой.Мельгарехо тоже числился бесполезным и увяз в запасе,как вдруг (при Массимо )-стал весьма неплохо играть.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 859
вчера в 21:19
Есть целый клуб бесполезный. Спартак называется. гыгыгы
Adonius
Adonius
   79 / 859
вчера в 21:02
Весь спартак получает огромную зарплату, являясь бесполезным балластом, позорящим Родину и футбол.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
   318 / 859
вчера в 20:58
По-моему, проще составить ТОП-10, хотя это будет очень трудно, полезных игроков, а остальные бесполезные
Nikola45
Nikola45
   36 / 859
вчера в 20:58
У Чердака крышу снесло! )) Это как деньги считать в чужом кармане! Ладно бы из Тарасятника был! Нет из армии!
Юрниекс
Юрниекс
   94 / 859
вчера в 20:57
Свиньям проще..Выгонят из футбола,в любой цирк возьмут,клоунами...
МапС
МапС
   155 / 859
вчера в 20:40
А про №8 ни слова... А надо бы !
parallels
parallels
   13 / 859
вчера в 20:34
стыдно за розовых!
parallels
parallels
   13 / 859
вчера в 20:33
сборная самых бесполезных игроков чемпионата на одном фото.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   40 / 859
вчера в 20:31
В этом топ-10 должен быть весь состав спартака, кроме Дениски Глушака, от этого хоть в бане есть польза
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
   309 / 859
вчера в 20:25
Есть тут один пользователь,пишет глупости Питерман.А автор писерман далёкий от футбола.
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