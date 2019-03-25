Топ-10 бесполезных футболистов РПЛ

вчера, 19:45

Кто получает зарплату, а не зарабатывает? От кого устали болельщики? Кто не приносит пользу своему клубу в силу определенных причин? «Соккер.ру» созвал десятку лишних.

10. Мигел Кардозу («Динамо»; Португалия)

Дебют Кардозу в стартовом составе «Динамо» получился многообещающим: гол в ворота действующего чемпиона «Локомотива» уже на 5-й минуте. После этого португалец еще месяц по инерции выходил в стартовом составе, пока Дмитрий Хохлов не усадил Мигела в запас, где ему самое место. После матча со «Спартаком», в котором купленный прошлым летом за 500 тысяч евро португалец отыграл второй тайм, член попечительского совета ВФСО «Динамо» Сергей Степашин дал исчерпывающий комментарий: «Команде не хватает классных игроков. Играют „кардозы“ всякие, которых привез спортивный директор Широков». За трансфер Кардозу действительно ответит Широков, ведь это он привез Мигела в Москву, где у португальца пока лучше всего выходит покупать водку и шапки-ушанки для родственников.

9. Огнен Ожегович («Арсенал»; Сербия)

Сербский форвард приехал в «Арсенал» из белградского «Партизана», вопрос в том – зачем? У самих такой «древесины» вагоны. Семь матчей и один гол за две трети сезона, причем свой мяч Огнен забил добиванием после пенальти, который не реализовал. Ожегович обещал, что «весной все увидят настоящего Огнена!» Увидели в первом тайме против «Ростова», и это было ужасно. Вероятно, Огнен просто слабый форвард для нашего чемпионата.

8. Алан Дзагоев ( ЦСКА ; Россия)

Есть заслуги перед клубом, их у Алана никто не отнимет, а есть факты: в этом сезоне Дзагоев сыграл за ЦСКА 597 минут и отметился одной результативной передачей. Да, здоровье снова подводит, но команде от этого разве легче? Предполагалось, что после ухода на пенсию братьев Березуцких и Игнашевича, прощания с Вернблумом и Натхо именно Дзагоев станет одним из лидеров, но от Алана мало помощи.

7. Александр Бухаров («Рубин»; Россия)

Бухаров ужасен, кажется, Александра уже даже Бердыев не вылечит – лекарства закончились. 34-летний форвард принял участие в 16 матчах нынешнего сезона, в основном выходил на замены, но все же набегал 624 минуты. Результативных действий – ноль.

6. Абель Эрнандес ( ЦСКА ; Уругвай)

Риск ЦСКА был понятен: покупали номинально классного форварда, прилипшего к больничной койке, в расчете на то, что в дружелюбной атмосфере команды и мягком московском климате уругваец перестанет «ломаться». Не перестал. ЦСКА просто нет смысла тянуть на себе обузу. Абель к концу марта лишь четыре раза появился в стартовом составе, даже забил пару мячей. Талантов у Эрнандеса никто не отнимет, он мастер, вот только болеет слишком часто, что делает его малополезным армейцам, у которых каждый боец на счету.

5. Дмитрий Тарасов («Локомотив»; Россия)

Настоящий чемпион и пример успешного мужчины, который разрушает стереотипы о футболистах, почти не играя в футбол. В РПЛ в этом сезоне Тарасов набегал аж 96 минут, наиболее эпично он появился на поле в матче с «Зенитом», чтобы уже через четыре минуты увидеть перед собой красную карточку. Язык не поворачивается сказать, что Дмитрий «играет» в этом сезоне. «Доигрывает» - куда более подходящее слово для того, чтобы охарактеризовать его выступления.

4. Александр Кокорин («Зенит»; Россия) и Павел Мамаев («Краснодар»; Россия)

Если уж речь идет о бесполезных футболистах из заявок команд РПЛ , то никак нельзя обойти стороной этих парней, оказавшихся под стражей после своих пьяных выходок. Кокорин и Мамаев числятся в своих командах, но Семак и Мусаев не могут на них рассчитывать, так как свобода Саши и Паши ограничена органами правопорядка. Отсюда следует, что Кокорин и Мамаев бесполезны как члены своих команд. Причина у них особенная, но факт остается фактом.

3. Матиас Краневиттер («Зенит»; Аргентина)

А вы действительно футболист, мистер Краневиттер? Приглашение этого аргентинца с опытом выступлений за сборную Аргентины и «Атлетико» Диего Симеоне обернулось для «Зенита» полным провалом. 8 миллионов евро было уплачено за Матиаса, около 2 миллионов евро он получает за год, а профит нулевой, если не сказать отрицательный. «Сине-бело-голубые» проиграли 16 матчей с Краневиттером на поле за полтора года, за это время Матиас показал всем, как можно симулировать игру в футбол и оставаться в серьезном клубе на большой зарплате.

2. Педро Роша («Спартак»; Бразилия)

У «Спартака» тоже есть жертва трансфера, за который всем причастным должно быть стыдно. 12 миллионов евро, второй по дороговизне игрок в спартаковской истории. Эти деньги проще было в прямом смысле выбросить на ветер – вдруг попали бы в руки хорошим людям и пошли на благое дело. А так имеем дело с нападающим, который забил целый один гол за полтора года, зато папа поставил ему памятник на родине. В нынешнем сезоне Роша принял участие в пяти матчах (лишь два в основе), но больше может и не сыграть. Кажется, Олег Кононов уже разочаровался в бразильце, раз в игре с «Зенитом» предпочел бросить в бой молодых Ломовицкого и Глушенкова, но не 12-миллионого Рошу.

1. Клаудио Маркизио («Зенит»; Италия)