Игнатьев и «Краснодар»: хэппи-энд с продолжением

вчера, 19:00

«Соккер.ру» констатирует, что в российском футболе ни дня без веселья. «Краснодар» сообщил о новом контракте с Игнатьевым, а Иван не сразу понял, о чем речь.

О пользе искусства фотографии

«Краснодар» обожает закрытость, поскольку так устроен Галицкий. В клубе нет пока человека, который объяснил бы Сергею Николаевичу, что бывают случаи, когда просьба о приватности неуместна до того, как смачно подал правду и вышел победителем из скандальной истории.

«Горожане» сегодня официально сообщили, что подписали новый контракт с Игнатьевым. Круто, отличная новость! Но в сообщении не было фотографии, где счастливый Иван позирует с ручкой и стопкой бумаг, имитирующей контракт, и не было сказано о сроках соглашения. Зато прозвучала просьба не звонить Ивану. Мол, скандал - дела семейные.

Все бы хорошо, но Игнатьева стоило предупредить. Поднял трубку за рулем при первом же звонке и не понял, о чем спрашивают? Форвард не был в курсе, что подписал новый контракт? Или же кто-то решил вложить в уста игрока слова, которые противоречат официальной позиции «Краснодара»? А третий вариант - Иван не умеет четко формулировать.

Не можем отбрасывать любой из путей, и получилось комично. Хотя ситуация предупреждается элементарно. В случае с указанием сроков контракта (сумма, разумеется, является внутренним делом клуба) и размещением фотографии, на которой Игнатьев подписывает бумаги, никаких сомнений просьба не беспокоить Ивана, который умеет ляпнуть лишнее, не вызвала бы.

В 2019 году мало заявить о важном событии, его нужно проиллюстрировать. В переход Роналду до фото и видео из Турина не все фанаты «Реала» верили и высмеивали инсайдеров. И тут всего лишь Иван Игнатьев, но очень важный и поучительный для всей РПЛ случай.

О пользе искусства педагогики

Лет десять назад в Краснодаре жил-был клуб, неофициальные представители которого прямо на базе, судя по жалобе в УЕФА от футболиста Никезича, угрожали прострелить черногорцу колени и избивали, пока не подписал нужные бумаги. Так что Игнатьеву повезло, отвечал сегодня на звонки не из багажника в неизвестном лесу.

Впрочем, в багажники с телефонами не пускают. А если без черного юмора, то Сафонов, Шапи-Сулейманов и Игнатьев не могут не быть балбесами в тех или иных ситуациях. Им мало лет. У каждого амбиции и возможность заработать много денег всего за год или два. Но эти балбесы - детки «Краснодара». И если к ним не проявить отеческую мудрость, как позже работать с молодыми воспитанниками?

Все идет по плану, ничего дикого не произошло. В мире лимита подростки будут брыкаться и бесить футбольных родителей. И требовать много денег будут. Игнатьев и Шапи-Сулейманов захотели надбавки, ведь появлялись в основе и забивали мячи, а вокруг вьются агенты, которые шепчут: «У Антона Миранчука зарплата намного больше!». «Краснодар» же предложил условия в стиле МЮ - заслужить увеличение оклада на поле.

Иван, похоже, согласился. В английском клубе, если Игнатьеву будет интересно, некто Рэшфорд – четвертое место на чемпионате мира, победа в Лиге Европы, 44 мяча и 161 матч за МЮ (у Ивана 27 и 9 пока), получает прямо сейчас в 6-7 раз меньше, чем лавочник Алексис Санчес. А еще Маркус платит британские налоги! Своим и молодым в МЮ много не предлагают, чтобы не развращать и сохранять искренность отношений. Воспитанники должны демонстрировать любовь к родным клубам.

Рэшфорду в любой момент поднимут зарплату, поскольку заслуживает, но Маркусу не видать оклада, как у Погба – выдадут двукратное увеличение, не больше. Игнатьеву подняли зарплату сейчас или в 3.5 (если верить Аршавину), или в 7 раз. И Гиггзу, и Скоулзу, и Бекхэму в возрасте Игнатьева не платили больше, чем Кантона. Так что соглашение с 700 тысячами рублей в месяц с возможностью поднять оклад вдвое – нормальное временное решение.

Ведь «Краснодар» пока не знает, будет ли Игнатьев через полгода результативным? Ивану для начала надо приходить на тренировки вовремя. А если увидят прогресс – дадут больше. Сразу вывалить воспитаннику миллионную зарплату нельзя, ведь в таком случае растет шанс, что Игнатьев забросит футбол, а потом все из «Краснодара-2» и молодежки, кто засветится в первом составе, захотят столько же или больше. В результате развалится система, которая позволяет Галицкому тратить на клуб ровно столько, сколько может позволить.

О пользе скорой смены лимита

В истории конфликтов Ивана и клуба должен побеждать российский футбол. Будь Дюков чуть более дерзким, намекнул бы публично на переформатирование лимита, дав клубам право дышать в вопросах продления контрактов россиян свободнее. Например, Глушаков бы иначе относился к работе, понимай, что следующая станция – Самара.

Все участники лимитной аферы вели бы себя так, как часто игроки ЦСКА . Думаете, у Головина изначально был шикарный оклад? Нет, и у Чалова не самая высокая зарплата среди форвардов РПЛ . Но к футболистам ЦСКА агенты боятся подкатывать с предложениями золотых гор. Отсюда не видим массового бегства от «армейцев» в «Зенит». А из «Ростова» или «Рубина» бегают.

И разве деньги принесли Новосельцеву или Набиуллину футбольное счастье? Надо быть умнее, и тот же Игнатьев как форвард – самый ликвидный товар на рынке, должен учиться у Чалова. Сначала забить немало, а потом начать сотрудничество с иностранным агентством для представления в других странах. Нападающий ЦСКА планирует рассматривать предложения из топ-5, если таковые поступят. Дзюба, как помните, летом тоже мечтал о АПЛ , но потом честно признал – подвел агент, который обещал, но не сделал.

Таких историй – начиная от динамовского Соловьева и заканчивая Самсоновым в самом «Краснодаре» (закончил карьеру в «Факеле» задолго до 30 лет), в российском футболе много. Футболистов убеждают, что у них все козыри на руках и можно диктовать клубу какие угодно условия. Но не учитывают, что российский футбол не становится богаче. И народ не на стороне молодых ребят с сотнями тысяч зарплаты в месяц.

Платить немного молодым воспитанникам – мировая практика. «Краснодар» ее не изобрел. Ведь подросток может вчера играть круто, а завтра – никак. Авторитета в команде нет, стабильности не может быть по определению. Талантливых ребят нужно мотивировать пунктом об увеличении оклада и бонусами за голы, например, но сразу топить в деньгах не стоит. Так что если Игнатьев подписал контракт на 700 тысяч рублей в месяц с правом заработать оклад в 1.5 млн – все стороны поступили верно.

О пользе поиска компромиссов

«Спартак» и разные агенты от Ивана не отстанут. Парень молодой и соглашение не означает, что не уедет летом в другой клуб за деньги. Но Галицкий мечтает об основе из воспитанников. Для реализации плана нужно единство внутри клуба. Поведение Мамаева – Павел не подумал, что подставляет команду, авария Смолова или выходки самого Игнатьева напоминают, как тяжело работать с детьми лимита.

Создаешь условия, даешь деньги, о которых эти же ребята в других профессиях не могли мечтать, а что получаешь в ответ? Не такой уж и выдающийся футбол. Поэтому Игнатьеву не стоит сравнивать свою зарплату с окладами Ари, Классона или даже Скопинцева, поскольку у него своя история. Рэшфорд не считает деньги Алексиса Санчеса, а рубится за родной «Манчестер Юнайтед». Так создают успешные клубы, так растут большие футболисты.

У Роналду первым авто был страшненький «Фиат», и ничего – выжил. Игнатьев сегодня со второй попытки отказался давать комментарии – позиция правильная, хотя подача информации клубом явно подкачала. И если форвард вернется в основу с голами – конфликт будет исчерпан. Единственный выгодный для российского футбола вариант. Тут еще повезло, что Ивана пробовал подцепить на крючок агент, а не «Зенит» или «Спартак».

У клубов разных ресурсов больше, а бесплатно такого парня с радостью забрали бы многие. Но «Краснодар» должен защищать своих воспитанников адекватными контрактами, и все может разрешиться в пользу футбола. Игнатьеву нужно развиваться в команде, где его видят на поле. Разумеется, когда станет взрослым сильным форвардом, ему поднимут зарплату и сам выберет, где ему лучше играть.

Но молодым российским игрокам нового поколения полезно вбить в голову простую мысль, что в РПЛ у клубов нет доходов, как в АПЛ . Хотят, чтобы лига прогрессировала? Должны друг друга слышать. Адекватный контракт Игнатьева с «Краснодаром» - хорошая новость, ведь клуб получает гарантию, что нападающего не увезут в Москву за копейки, а Игнатьев получает немалые для 20-летнего деньги и право играть в основе.

Если Ивана не представлял агент при подписании контракта, то это тоже круто. Если выбрал между футболом и крутым «бумером» игру, чтобы заработать в будущем на не одну такую машину – получится одна из самых светлых и приятных историй последнего времени. Осталось тренеру Мусаеву использовать усиление из дубля на поле – нужны голы Игнатьева по пути в ЛЧ . А большие деньги, если форвард продолжит прогрессировать, от него не уйдут.

«Краснодару» важно, чтобы в команду верили и воспитанники, и покупные игроки. Контракт Игнатьева без дикого оклада, который раззадорил бы аппетиты всех воспитанников – положительный момент. Тем более, что-то подсказывает, что бонусы там такие, что сама зарплата – формальная цифра, выгодная клубу для отчетов в УЕФА . Иван не проиграет, даже если сделал пару шагов назад по сравнению с другими россиянами в составе «горожан», ведь получает право на честный разбег. Урвать и убежать – плохая тактика.