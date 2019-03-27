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Игнатьев и «Краснодар»: хэппи-энд с продолжением

вчера, 19:00

«Соккер.ру» констатирует, что в российском футболе ни дня без веселья. «Краснодар» сообщил о новом контракте с Игнатьевым, а Иван не сразу понял, о чем речь.

О пользе искусства фотографии

«Краснодар» обожает закрытость, поскольку так устроен Галицкий. В клубе нет пока человека, который объяснил бы Сергею Николаевичу, что бывают случаи, когда просьба о приватности неуместна до того, как смачно подал правду и вышел победителем из скандальной истории.

«Горожане» сегодня официально сообщили, что подписали новый контракт с Игнатьевым. Круто, отличная новость! Но в сообщении не было фотографии, где счастливый Иван позирует с ручкой и стопкой бумаг, имитирующей контракт, и не было сказано о сроках соглашения. Зато прозвучала просьба не звонить Ивану. Мол, скандал - дела семейные.

Все бы хорошо, но Игнатьева стоило предупредить. Поднял трубку за рулем при первом же звонке и не понял, о чем спрашивают? Форвард не был в курсе, что подписал новый контракт? Или же кто-то решил вложить в уста игрока слова, которые противоречат официальной позиции «Краснодара»? А третий вариант - Иван не умеет четко формулировать.

Не можем отбрасывать любой из путей, и получилось комично. Хотя ситуация предупреждается элементарно. В случае с указанием сроков контракта (сумма, разумеется, является внутренним делом клуба) и размещением фотографии, на которой Игнатьев подписывает бумаги, никаких сомнений просьба не беспокоить Ивана, который умеет ляпнуть лишнее, не вызвала бы.

В 2019 году мало заявить о важном событии, его нужно проиллюстрировать. В переход Роналду до фото и видео из Турина не все фанаты «Реала» верили и высмеивали инсайдеров. И тут всего лишь Иван Игнатьев, но очень важный и поучительный для всей РПЛ случай.   

О пользе искусства педагогики

Лет десять назад в Краснодаре жил-был клуб, неофициальные представители которого прямо на базе, судя по жалобе в УЕФА от футболиста Никезича, угрожали прострелить черногорцу колени и избивали, пока не подписал нужные бумаги. Так что Игнатьеву повезло, отвечал сегодня на звонки не из багажника в неизвестном лесу.

Впрочем, в багажники с телефонами не пускают. А если без черного юмора, то Сафонов, Шапи-Сулейманов и Игнатьев не могут не быть балбесами в тех или иных ситуациях. Им мало лет. У каждого амбиции и возможность заработать много денег всего за год или два. Но эти балбесы - детки «Краснодара». И если к ним не проявить отеческую мудрость, как позже работать с молодыми воспитанниками?

Все идет по плану, ничего дикого не произошло. В мире лимита подростки будут брыкаться и бесить футбольных родителей. И требовать много денег будут. Игнатьев и Шапи-Сулейманов захотели надбавки, ведь появлялись в основе и забивали мячи, а вокруг вьются агенты, которые шепчут: «У Антона Миранчука зарплата намного больше!». «Краснодар» же предложил условия в стиле МЮ - заслужить увеличение оклада на поле.

Иван, похоже, согласился. В английском клубе, если Игнатьеву будет интересно, некто Рэшфорд – четвертое место на чемпионате мира, победа в Лиге Европы, 44 мяча и 161 матч за МЮ (у Ивана 27 и 9 пока), получает прямо сейчас в 6-7 раз меньше, чем лавочник Алексис Санчес. А еще Маркус платит британские налоги! Своим и молодым в МЮ много не предлагают, чтобы не развращать и сохранять искренность отношений. Воспитанники должны демонстрировать любовь к родным клубам.

Рэшфорду в любой момент поднимут зарплату, поскольку заслуживает, но Маркусу не видать оклада, как у Погба – выдадут двукратное увеличение, не больше. Игнатьеву подняли зарплату сейчас или в 3.5 (если верить Аршавину), или в 7 раз. И Гиггзу, и Скоулзу, и Бекхэму в возрасте Игнатьева не платили больше, чем Кантона. Так что соглашение с 700 тысячами рублей в месяц с возможностью поднять оклад вдвое – нормальное временное решение.

Ведь «Краснодар» пока не знает, будет ли Игнатьев через полгода результативным? Ивану для начала надо приходить на тренировки вовремя. А если увидят прогресс – дадут больше. Сразу вывалить воспитаннику миллионную зарплату нельзя, ведь в таком случае растет шанс, что Игнатьев забросит футбол, а потом все из «Краснодара-2» и молодежки, кто засветится в первом составе, захотят столько же или больше. В результате развалится система, которая позволяет Галицкому тратить на клуб ровно столько, сколько может позволить.

О пользе скорой смены лимита

В истории конфликтов Ивана и клуба должен побеждать российский футбол. Будь Дюков чуть более дерзким, намекнул бы публично на переформатирование лимита, дав клубам право дышать в вопросах продления контрактов россиян свободнее. Например, Глушаков бы иначе относился к работе, понимай, что следующая станция – Самара.

Все участники лимитной аферы вели бы себя так, как часто игроки ЦСКА. Думаете, у Головина изначально был шикарный оклад? Нет, и у Чалова не самая высокая зарплата среди форвардов РПЛ. Но к футболистам ЦСКА агенты боятся подкатывать с предложениями золотых гор. Отсюда не видим массового бегства от «армейцев» в «Зенит». А из «Ростова» или «Рубина» бегают.

И разве деньги принесли Новосельцеву или Набиуллину футбольное счастье? Надо быть умнее, и тот же Игнатьев как форвард – самый ликвидный товар на рынке, должен учиться у Чалова. Сначала забить немало, а потом начать сотрудничество с иностранным агентством для представления в других странах. Нападающий ЦСКА планирует рассматривать предложения из топ-5, если таковые поступят. Дзюба, как помните, летом тоже мечтал о АПЛ, но потом честно признал – подвел агент, который обещал, но не сделал.

Таких историй – начиная от динамовского Соловьева и заканчивая Самсоновым в самом «Краснодаре» (закончил карьеру в «Факеле» задолго до 30 лет), в российском футболе много. Футболистов убеждают, что у них все козыри на руках и можно диктовать клубу какие угодно условия. Но не учитывают, что российский футбол не становится богаче. И народ не на стороне молодых ребят с сотнями тысяч зарплаты в месяц.

Платить немного молодым воспитанникам – мировая практика. «Краснодар» ее не изобрел. Ведь подросток может вчера играть круто, а завтра – никак. Авторитета в команде нет, стабильности не может быть по определению. Талантливых ребят нужно мотивировать пунктом об увеличении оклада и бонусами за голы, например, но сразу топить в деньгах не стоит. Так что если Игнатьев подписал контракт на 700 тысяч рублей в месяц с правом заработать оклад в 1.5 млн – все стороны поступили верно.

О пользе поиска компромиссов

«Спартак» и разные агенты от Ивана не отстанут. Парень молодой и соглашение не означает, что не уедет летом в другой клуб за деньги. Но Галицкий мечтает об основе из воспитанников. Для реализации плана нужно единство внутри клуба. Поведение Мамаева – Павел не подумал, что подставляет команду, авария Смолова или выходки самого Игнатьева напоминают, как тяжело работать с детьми лимита.

Создаешь условия, даешь деньги, о которых эти же ребята в других профессиях не могли мечтать, а что получаешь в ответ? Не такой уж и выдающийся футбол. Поэтому Игнатьеву не стоит сравнивать свою зарплату с окладами Ари, Классона или даже Скопинцева, поскольку у него своя история. Рэшфорд не считает деньги Алексиса Санчеса, а рубится за родной «Манчестер Юнайтед». Так создают успешные клубы, так растут большие футболисты.

У Роналду первым авто был страшненький «Фиат», и ничего – выжил. Игнатьев сегодня со второй попытки отказался давать комментарии – позиция правильная, хотя подача информации клубом явно подкачала. И если форвард вернется в основу с голами – конфликт будет исчерпан. Единственный выгодный для российского футбола вариант. Тут еще повезло, что Ивана пробовал подцепить на крючок агент, а не «Зенит» или «Спартак».

У клубов разных ресурсов больше, а бесплатно такого парня с радостью забрали бы многие. Но «Краснодар» должен защищать своих воспитанников адекватными контрактами, и все может разрешиться в пользу футбола. Игнатьеву нужно развиваться в команде, где его видят на поле. Разумеется, когда станет взрослым сильным форвардом, ему поднимут зарплату и сам выберет, где ему лучше играть.

Но молодым российским игрокам нового поколения полезно вбить в голову простую мысль, что в РПЛ у клубов нет доходов, как в АПЛ. Хотят, чтобы лига прогрессировала? Должны друг друга слышать. Адекватный контракт Игнатьева с «Краснодаром» - хорошая новость, ведь клуб получает гарантию, что нападающего не увезут в Москву за копейки, а Игнатьев получает немалые для 20-летнего деньги и право играть в основе.

Если Ивана не представлял агент при подписании контракта, то это тоже круто. Если выбрал между футболом и крутым «бумером» игру, чтобы заработать в будущем на не одну такую машину – получится одна из самых светлых и приятных историй последнего времени. Осталось тренеру Мусаеву использовать усиление из дубля на поле – нужны голы Игнатьева по пути в ЛЧ. А большие деньги, если форвард продолжит прогрессировать, от него не уйдут.

«Краснодару» важно, чтобы в команду верили и воспитанники, и покупные игроки. Контракт Игнатьева без дикого оклада, который раззадорил бы аппетиты всех воспитанников – положительный момент. Тем более, что-то подсказывает, что бонусы там такие, что сама зарплата – формальная цифра, выгодная клубу для отчетов в УЕФА. Иван не проиграет, даже если сделал пару шагов назад по сравнению с другими россиянами в составе «горожан», ведь получает право на честный разбег. Урвать и убежать – плохая тактика.

Выйти на стабильный уровень ЛЧ и прославится тем, что в двадцать лет между футболом и деньгами выбрал игру, куда почетнее. И стратегически правильнее, ведь где все те, кто преждевременно убегал в Москву или Санкт-Петербург за деньгами? Нет их ни в сборной, ни в основах ведущих клубах.

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Все комментарии
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   132 / 835
сегодня в 01:36
Итог статьи: все в академии должны понять, что валить надо до того как голы начнешь забивать, иначе до 24 лет рабство, либо в лес поедешь или в багажнике найдут.
Надеюсь что все таки это был взаимовыгодный контракт, а не в одно жало.
Шуnя771
Шуnя771
   91 / 835
сегодня в 00:59
Много неизвестных...
Сетка между ног
Сетка между ног ответил 25процентный клоун
   15 / 835
вчера в 23:41
Раньше в одном флаконе было, потом гинер остался без поддержки абрамовича, нужен был план б
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Сетка между ног
   8 / 835
вчера в 23:38
Гинер и Игнатьева контролирует ,они с Галицким междусобойчик сыграют опять,у одного еврокубки у другого перспективная молодежь и конкурентно способная команда при минимуме вложений
Сетка между ног
Сетка между ног ответил 25процентный клоун
   15 / 835
вчера в 23:01
Гинер может запретить, он контролирует арутюняна
Ваня лучший
Ваня лучший ответил andrefino13
   48 / 835
вчера в 22:49
В Зените чуть по другому, заставить подписать выгодный контракт и сгноить на лавке.)))
Так так и задумывается. А как иначе ослабить конкурента. Сейчас там на контрактах 35 человек в основе. Из них 6 в аренде, но платит всем Газпром. А что их (деньжищи) жалеть? Они ж казенные.
Правдин Семён
Правдин Семён
   304 / 835
вчера в 22:27
Размазали кашу по тарелке.Реальной информации нет.
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 835
вчера в 21:51
хэппи энд у Ивановича,Маркизио,Жиркова,Дзюбы,но не у Игнатьева
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 835
вчера в 21:49
у пацана не было выбора,агенты ему все разжевали,поэтому и согласился на безсовестно ничтожный контракт
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Groove000
   8 / 835
вчера в 21:47
ты о чем? о какой точке? Глушаков единственный кто отобрал у болота 2 очка в этом году
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 835
вчера в 21:45
главное бакланам и 43 наколотит
Groove000
Groove000
   218 / 835
вчера в 21:22
Про Глушака прямо в точку, ахахха)
Bagula
Bagula
   111 / 835
вчера в 21:03
Краснодар медленно превращается в тарасовских, вместо того, чтобы прогрессировать.
kingoffam
kingoffam
   165 / 835
вчера в 20:36
Тут ведь как-кому хеппи,а кому енд.
andrefino13
andrefino13
   346 / 835
вчера в 19:30
Статья классная, очень с автором согласен.
andrefino13
andrefino13 ответил Питермен
   346 / 835
вчера в 19:29
В Зените чуть по другому, заставить подписать выгодный контракт и сгноить на лавке.)))
112910415
112910415
   98 / 835
вчера в 19:21
очень правильный текст !
Питермен
Питермен
   13 / 835
вчера в 19:03
Хэппи энд, это когда футболиста сгноили в дубле, затравили в прессе и заставили подписать кабальный контракт какие-то мошенники?
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