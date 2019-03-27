Стал известен новый оклад Игнатьева в «Краснодаре»

вчера, 14:17

Сегодня форвард «Краснодара» Иван Игнатьев подписал новый контракт с клубом.

Сообщается, что соглашение рассчитано на три с половиной года, а зарплата 20-летнего игрока составит 700 тысяч рублей в месяц (с возможным увеличением до 1,5 миллионов).