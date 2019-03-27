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Стал известен новый оклад Игнатьева в «Краснодаре»

вчера, 14:17

Сегодня форвард «Краснодара» Иван Игнатьев подписал новый контракт с клубом.

Сообщается, что соглашение рассчитано на три с половиной года, а зарплата 20-летнего игрока составит 700 тысяч рублей в месяц (с возможным увеличением до 1,5 миллионов).

В текущем сезоне футболист провел 12 матчей в РПЛ, забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.

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Все комментарии
handreb
handreb
   71 / 835
вчера в 19:50
За что? Бюджет средней школы за три года.
la_masia
la_masia ответил Rattlehead
   184 / 835
вчера в 19:04
И где сейчас Кокорин?
И чего добился Игнатьев?
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   677 / 835
вчера в 18:49
еще ничего не сделал ,а денег требует
потом превращаются в кокош.суперталантище
Rattlehead
Rattlehead ответил la_masia
   446 / 835
вчера в 18:27
Я смотрю комментаторы тут зажратые...700 тысяч для них не деньги, половина сидит на мамкиной шее... если заиграет как ТОП игрок, тогда и зарплата будет как у ТОП игрока, а пока есть что есть, мог бы и не подписывать новый контракт, я думаю его никто не заставлял. Наша молодёжь привыкла к большим бабкам, а потом играть переставала. Поэтому и натурализуют всех подряд, потому что молодых толковых нет.
В сравнении с з/п Кокорина, получавшего в том же возрасте в 40 раз больше, 700 тысяч деревянных явно не тянет на большие деньги для основного футболиста одного из лидеров РПЛ.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   185 / 835
вчера в 18:22
Пока на эти деньги и тянет.
la_masia
la_masia
   184 / 835
вчера в 17:01
Я смотрю комментаторы тут зажратые...700 тысяч для них не деньги, половина сидит на мамкиной шее...
если заиграет как ТОП игрок, тогда и зарплата будет как у ТОП игрока, а пока есть что есть, мог бы и не подписывать новый контракт, я думаю его никто не заставлял.
Наша молодёжь привыкла к большим бабкам, а потом играть переставала. Поэтому и натурализуют всех подряд, потому что молодых толковых нет.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   352 / 835
вчера в 15:45
Да как то не интересно.
mondial18
mondial18
   123 / 835
вчера в 15:37
10 т. баксов -копейки по сегодняшним меркам
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   225 / 835
вчера в 15:26
Ну и зачем ему играть?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   19 / 835
вчера в 15:07
Дожали таки паренька...
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   76 / 835
вчера в 14:45
100 штук его потолок!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   55 / 835
вчера в 14:42
А ЗОЛОТАЯ КАРТА МАГНИТА ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ?

ГЫ-ГЫ
OLESOCC
OLESOCC
   309 / 835
вчера в 14:34
Сука, такие деньги. За что???
STVA 1
STVA 1
   70 / 835
вчера в 14:24
Главное для Быков , что подписал.
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