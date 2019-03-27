Стал известен новый оклад Игнатьева в «Краснодаре»

Сегодня форвард «Краснодара» Иван Игнатьев подписал новый контракт с клубом.
Сообщается, что соглашение рассчитано на три с половиной года, а зарплата 20-летнего игрока составит 700 тысяч рублей в месяц (с возможным увеличением до 1,5 миллионов).
В текущем сезоне футболист провел 12 матчей в РПЛ, забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.
И чего добился Игнатьев?
И чего добился Игнатьев?
потом превращаются в кокош.суперталантище
потом превращаются в кокош.суперталантище
если заиграет как ТОП игрок, тогда и зарплата будет как у ТОП игрока, а пока есть что есть, мог бы и не подписывать новый контракт, я думаю его никто не заставлял.
Наша молодёжь привыкла к большим бабкам, а потом играть переставала. Поэтому и натурализуют всех подряд, потому что молодых толковых нет.
если заиграет как ТОП игрок, тогда и зарплата будет как у ТОП игрока, а пока есть что есть, мог бы и не подписывать новый контракт, я думаю его никто не заставлял.
Наша молодёжь привыкла к большим бабкам, а потом играть переставала. Поэтому и натурализуют всех подряд, потому что молодых толковых нет.
ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ