Короли пенальти в РПЛ. Чемпионы по голам с «точек»

вчера, 19:00

Два тура подряд «Локомотив» побеждает за счет удивительных пенальти. «Соккер.ру» изучает вопрос, подключая всех фаворитов.

«Локомотиву» снова повезло?

Не то чтобы действовали ужасно, но где голы с игры? В матче против «Краснодара» команда Сёмина в целом сработала лучше, а «Динамо» не провело дерби столетия. Но свои моменты с игры не реализовали именно чемпионы. И тогда судья Вилков усмотрел в попадании мяча в руку Каборе нарушение правил. Грубейшая ошибка!

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Егоров в результате согласился со всеми возмущенными зрителями – ни в случае прямого попадания мяча с такого расстояния и, тем более, после рикошета от ноги это не пенальти. Даже если мяч шел бы в створ ворот – не пенальти!

Каборе даже руку не поднимал. Другими словами, признали, что «Краснодар» лишили важного пункта, а «Локомотиву» добавили целых два. Более того, самый умно написанный футбольный закон Вселенной – регламент РПЛ , не позволяет отменить ошибочно показанную вторую желтую Каборе. И сегодня у Вилкова появился коллега…

Во втором тайме дерби, в котором у Маркова было два шикарных момента забить «Локомотиву» - не реализовал свои шансы форвард, при счете 0:0 Игнатьев выходил на ворота и почему-то упал. За его спиной был молодой Грулев, но правила не нарушал. Но у арбитра Еськова альтернативное мнение.

Не факт, что хавбек коснулся соперника. Фанаты «Локомотива» расскажут о «минимальном контакте на большой скорости»? Но пенальти ставят за явные фолы, а не додуманные. Если атакующий игрок заваливается без явной на то причины, то это в худшем для него случае желтая карточка за симуляцию, в лучшем – арбитр покажет руками «ножницы» и прикажет играть дальше.

Игнатьев не боролся за мяч, а сразу падал, толчка рукой не было. Ни один повтор, даже с замедлением картинки в несколько раз, не позволяет найти в действиях Грулева нарушение или хотя бы попытку оного. Почему динамовцы не протестовали? Ничего не меняется, если арбитр в РПЛ решил назначить решающий пенальти. Срочно нужны повторы, но их своевременное тестирование в стране, где проводили ЧМ -18 и использовали VAR , саботировали.

Следовательно, сезон насмарку и под аккомпанемент скандалов. Кому выгодно, что пенальти можно ставить как за явные фолы, так и за вымышленные? Тем, кто их часто реализует. Поскольку «Локомотив» дважды подряд подставили победами, подарив успехи со счетом 1:0, то суммируем реализованные пятью фаворитами удары с «точек» за 4 сезона до этого и за 20 туров сейчас – хочется увидеть весь список королей пенальти.

А по местам расставим по проценту – соотношения голов с пенальти от общего числа мячей, чтобы нивелировать разницу по результативности и вычислить настоящий «вес» одного пенальти. Важное уточнение – при такой оценке разница даже в 0.5 % большая, ведь выборка из 2-2.5 сотен голов для каждого клуба.

5 место. «Краснодар»

Вес голов с «точек»: 7.96 % от общего количества.

Количество мячей с пенальти: 18.

Поскольку «Динамо» пропустило один сезон, то его учитывать нелогично, сравнивая с лидерами. Но чтобы понять, насколько редко «Краснодару» позволяют забить с пенальти, можно привести процент пенальти у москвичей - 12.8. «Краснодар» за 5 лет на третьем месте по количеству голов среди фаворитов, лишь 8 из каждых 100 мячей «горожан» – с пенальти.

4 место. «Спартак»

Вес голов с «точек»: 8.01 % от общего количества.

Количество мячей с пенальти: 17.

Уже 18 с мячом Адриано в ворота «Ахмата». В этом сезоне проблемы «Спартака» по игре четко показывает количество пенальти – после 21 тура их 6 штук, рекорд среди всех команд. А вот когда играли успешнее, то как-то без одиннадцатиметровых обходились. Не все пенальти в пользу «Спартака» такие скользкие, как в случае с эпизодами в последних матчах «Локомотива», но «красно-белые» лишь немного оторвались от «Краснодара» - сравнительно редко получают пенальти в свою пользу.

3 место. ЦСКА

Вес голов с «точек»: 9.54 % от общего количества.

Количество мячей с пенальти: 23.

Забавно, что ЦСКА получил целых 9 голов с пенальти именно в сезоне, когда проиграл титул «Зениту». Вообще рекордсмены по количеству голов с «точек» неудачно играют. А вот после того мощного выступления у них больше 4 мячей с «точек» за сезон не было. Учитываем, что у ЦСКА никто не умеет быть «палачом» – много нереализованных ударов. Но «удельный вес» таких голов от общего количества выше, чем у «красно-белых» или «горожан» - 9.54 %.

2 место. «Зенит»

Вес голов с «точек»: 10.57 % от общего количества.

Количество мячей с пенальти: 26.

Думали, это чемпионы? Нет, как видите. У «Зенита» за счет сезона с 9 голами с «точек» рекорд за пять лет по общему количеству – 23 гола, но нужно учитывать, что за пять сезонов именно команда из Санкт-Петербурга первая по общему количеству мячей. Следовательно, процент голов с пенальти от общего количеству чуть ниже, чем у победителя. Хотя можно и сказать, что «чемпионство» в сомнительной категории разделено между двумя клубами – зависит от критериев оценки.

1 место. «Локомотив»

Вес голов с «точек»: 10.98 % от общего количества.

Количество мячей с пенальти: 20.

Уже 21 гол – догоняют ЦСКА . Но нынешний мяч Антона не учитываем, поскольку не все сыграли текущий тур. Но поскольку «Локомотив» в топ-5 самая нерезультативная команда, то «удельный вес» пенальти в пользу «железнодорожников» оказывается самым высоким. И когда 11 из 100 голов с «точек», вероятность, что этот момент окажется решающим, выше. Что и доказано последними турами. Два пенальти – две важные победы, других голов в матчах с «Краснодаром» и «Динамо» не было.

Через пенальти в Лигу чемпионов?

Чтобы всем стали понятны результаты. Где у «Краснодара» или «Спартака» по 8 шансов изменить счет важного матча ударом с пенальти, там у «Зенита» - 10-11, у «Локомотива» - 11 возможностей. Огромная разница, когда идет настолько отчаянная борьба за места в ЛЧ в каждом сезоне.

«Локомотив» за два матча получил 6 пунктов вместо 2, а это – большая фора. Кстати, если вам интересно, то в целом ни один фаворит РПЛ не получает в свою пользу рекордное для Европы количество пенальти. У «Реала» в Ла Лиге этого сезона 18.36 % мячей с «точек» - помогают Рамосу коллекционировать голы. Но там и скандалы, и мастерство.

И ничего хорошего, если ваша команда часто забивает с пенальти в России, нет. Высока вероятность, что часть из таких голов «левые». Но даже когда глава арбитров официально признает ошибку – а Егоров так иногда поступает, как после «Краснодара», результат матча не меняется. Фактически узаконен инструмент дарования пунктов одной из команд при ничейном счете?

РПЛ от этого страдает, бросается тень на разные клубы. Игры особенной нет – результат есть, но приключения в ЛЧ показали, что привыкать жить по правилам РПЛ не стоит. Рано или поздно нарвешься на тех, кто привык побеждать без пенальти. Скорее всего, Егоров извинится за действия Еськова в дерби. Но «Динамо» или конкурентам «Локомотива» от этого какая выгода?

С повторами на арбитров хотя бы будет оказано двойное давление в аналогичных эпизодах. Ведь Вилков и Еськов идеально видели моменты. Как можно ошибиться, если столько лет работаешь арбитром и правильно занял позицию? Два странных победных пенальти в двух турах подряд для любого из фаворитов РПЛ – перебор. И «Локомотив» не случайно в рейтинге оказался первым.

При этом в чемпионских сезонах ЦСКА и «Зенит» забили по 4 пенальти, «Спартак» и «Локомотив» - по 2. Победителям РПЛ удары с «точки» в больших количества не нужны, так что спорные пенальти чаще признак проблем с игрой, чем доказательство превосходства. Рекорд за 5 лет поставили «Зенит» и ЦСКА – по 9 реализованных пенальти, в сезоне, именно в неудачных для них сезонах.

Так что «Локомотиву» рано радоваться, победы за счет пенальти не всегда приносят успехи в сезоне в самом конце. Даже когда чистые, как «пенка» «Спартака» в Грозном. Например, на данный момент у команд Кононова и Сёмина 54 % и 45 % голов соответственно после разных стандартов. А пропустили оба клуба больше, чем «Динамо» - не повод для гордости.

У двух фаворитов и последних чемпионов России сейчас половина голов со стандартов. Ужас, и это два претендента на Лигу чемпионов!