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Короли пенальти в РПЛ. Чемпионы по голам с «точек»

вчера, 19:00

Два тура подряд «Локомотив» побеждает за счет удивительных пенальти. «Соккер.ру» изучает вопрос, подключая всех фаворитов.

«Локомотиву» снова повезло?

Не то чтобы действовали ужасно, но где голы с игры? В матче против «Краснодара» команда Сёмина в целом сработала лучше, а «Динамо» не провело дерби столетия. Но свои моменты с игры не реализовали именно чемпионы. И тогда судья Вилков усмотрел в попадании мяча в руку Каборе нарушение правил. Грубейшая ошибка!

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Егоров в результате согласился со всеми возмущенными зрителями – ни в случае прямого попадания мяча с такого расстояния и, тем более, после рикошета от ноги это не пенальти. Даже если мяч шел бы в створ ворот – не пенальти!

Каборе даже руку не поднимал. Другими словами, признали, что «Краснодар» лишили важного пункта, а «Локомотиву» добавили целых два. Более того, самый умно написанный футбольный закон Вселенной – регламент РПЛ, не позволяет отменить ошибочно показанную вторую желтую Каборе. И сегодня у Вилкова появился коллега…

Во втором тайме дерби, в котором у Маркова было два шикарных момента забить «Локомотиву» - не реализовал свои шансы форвард, при счете 0:0 Игнатьев выходил на ворота и почему-то упал. За его спиной был молодой Грулев, но правила не нарушал. Но у арбитра Еськова альтернативное мнение.

Не факт, что хавбек коснулся соперника. Фанаты «Локомотива» расскажут о «минимальном контакте на большой скорости»? Но пенальти ставят за явные фолы, а не додуманные. Если атакующий игрок заваливается без явной на то причины, то это в худшем для него случае желтая карточка за симуляцию, в лучшем – арбитр покажет руками «ножницы» и прикажет играть дальше.

Игнатьев не боролся за мяч, а сразу падал, толчка рукой не было. Ни один повтор, даже с замедлением картинки в несколько раз, не позволяет найти в действиях Грулева нарушение или хотя бы попытку оного. Почему динамовцы не протестовали? Ничего не меняется, если арбитр в РПЛ решил назначить решающий пенальти. Срочно нужны повторы, но их своевременное тестирование в стране, где проводили ЧМ-18 и использовали VAR, саботировали.

Следовательно, сезон насмарку и под аккомпанемент скандалов. Кому выгодно, что пенальти можно ставить как за явные фолы, так и за вымышленные? Тем, кто их часто реализует. Поскольку «Локомотив» дважды подряд подставили победами, подарив успехи со счетом 1:0, то суммируем реализованные пятью фаворитами удары с «точек» за 4 сезона до этого и за 20 туров сейчас – хочется увидеть весь список королей пенальти.

А по местам расставим по проценту – соотношения голов с пенальти от общего числа мячей, чтобы нивелировать разницу по результативности и вычислить настоящий «вес» одного пенальти. Важное уточнение – при такой оценке разница даже в 0.5 % большая, ведь выборка из 2-2.5 сотен голов для каждого клуба.

5 место. «Краснодар»

Вес голов с «точек»: 7.96 % от общего количества.

Количество мячей с пенальти: 18.

Поскольку «Динамо» пропустило один сезон, то его учитывать нелогично, сравнивая с лидерами. Но чтобы понять, насколько редко «Краснодару» позволяют забить с пенальти, можно привести процент пенальти у москвичей - 12.8. «Краснодар» за 5 лет на третьем месте по количеству голов среди фаворитов, лишь 8 из каждых 100 мячей «горожан» – с пенальти.

4 место. «Спартак»

Вес голов с «точек»: 8.01 % от общего количества.

Количество мячей с пенальти: 17.

Уже 18 с мячом Адриано в ворота «Ахмата». В этом сезоне проблемы «Спартака» по игре четко показывает количество пенальти – после 21 тура их 6 штук, рекорд среди всех команд. А вот когда играли успешнее, то как-то без одиннадцатиметровых обходились. Не все пенальти в пользу «Спартака» такие скользкие, как в случае с эпизодами в последних матчах «Локомотива», но «красно-белые» лишь немного оторвались от «Краснодара» - сравнительно редко получают пенальти в свою пользу. 

3 место. ЦСКА

Вес голов с «точек»: 9.54 % от общего количества.

Количество мячей с пенальти: 23.

Забавно, что ЦСКА получил целых 9 голов с  пенальти именно в сезоне, когда проиграл титул «Зениту». Вообще рекордсмены по количеству голов с «точек» неудачно играют. А вот после того мощного выступления у них больше 4 мячей с «точек» за сезон не было. Учитываем, что у ЦСКА никто не умеет быть «палачом» – много нереализованных ударов. Но «удельный вес» таких голов от общего количества выше, чем у «красно-белых» или «горожан» - 9.54 %.

2 место. «Зенит»

Вес голов с «точек»: 10.57 % от общего количества.

Количество мячей с пенальти: 26.

Думали, это чемпионы? Нет, как видите. У «Зенита» за счет сезона с 9 голами с «точек» рекорд за пять лет по общему количеству – 23 гола, но нужно учитывать, что за пять сезонов именно команда из Санкт-Петербурга первая по общему количеству мячей. Следовательно, процент голов с пенальти от общего количеству чуть ниже, чем у победителя. Хотя можно и сказать, что «чемпионство» в сомнительной категории разделено между двумя клубами – зависит от критериев оценки.

1 место. «Локомотив»

Вес голов с «точек»: 10.98 % от общего количества.

Количество мячей с пенальти: 20.

Уже 21 гол – догоняют ЦСКА. Но нынешний мяч Антона не учитываем, поскольку не все сыграли текущий тур. Но поскольку «Локомотив» в топ-5 самая нерезультативная команда, то «удельный вес» пенальти в пользу «железнодорожников» оказывается самым высоким. И когда 11 из 100 голов с «точек», вероятность, что этот момент окажется решающим, выше. Что и доказано последними турами. Два пенальти – две важные победы, других голов в матчах с «Краснодаром» и «Динамо» не было.

Через пенальти в Лигу чемпионов?

Чтобы всем стали понятны результаты. Где у «Краснодара» или «Спартака» по 8 шансов изменить счет важного матча ударом с пенальти, там у «Зенита» - 10-11, у «Локомотива» - 11 возможностей. Огромная разница, когда идет настолько отчаянная борьба за места в ЛЧ в каждом сезоне.

«Локомотив» за два матча получил 6 пунктов вместо 2, а это – большая фора. Кстати, если вам интересно, то в целом ни один фаворит РПЛ не получает в свою пользу рекордное для Европы количество пенальти. У «Реала» в Ла Лиге этого сезона 18.36 % мячей с «точек» - помогают Рамосу коллекционировать голы. Но там и скандалы, и мастерство.

И ничего хорошего, если ваша команда часто забивает с пенальти в России, нет. Высока вероятность, что часть из таких голов «левые». Но даже когда глава арбитров официально признает ошибку – а Егоров так иногда поступает, как после «Краснодара», результат матча не меняется. Фактически узаконен инструмент дарования пунктов одной из команд при ничейном счете?

РПЛ от этого страдает, бросается тень на разные клубы. Игры особенной нет – результат есть, но приключения в ЛЧ показали, что привыкать жить по правилам РПЛ не стоит. Рано или поздно нарвешься на тех, кто привык побеждать без пенальти. Скорее всего, Егоров извинится за действия Еськова в дерби. Но «Динамо» или конкурентам «Локомотива» от этого какая выгода?

С повторами на арбитров хотя бы будет оказано двойное давление в аналогичных эпизодах. Ведь Вилков и Еськов идеально видели моменты. Как можно ошибиться, если столько лет работаешь арбитром и правильно занял позицию? Два странных победных пенальти в двух турах подряд для любого из фаворитов РПЛ – перебор. И «Локомотив» не случайно в рейтинге оказался первым.

При этом в чемпионских сезонах ЦСКА и «Зенит» забили по 4 пенальти, «Спартак» и «Локомотив» - по 2. Победителям РПЛ удары с «точки» в больших количества не нужны, так что спорные пенальти чаще признак проблем с игрой, чем доказательство превосходства. Рекорд за 5 лет поставили «Зенит» и ЦСКА – по 9 реализованных пенальти, в сезоне, именно в неудачных для них сезонах.

Так что «Локомотиву» рано радоваться, победы за счет пенальти не всегда приносят успехи в сезоне в самом конце. Даже когда чистые, как «пенка» «Спартака» в Грозном. Например, на данный момент у команд Кононова и Сёмина 54 % и 45 % голов соответственно после разных стандартов. А пропустили оба клуба больше, чем «Динамо» - не повод для гордости.

У двух фаворитов и последних чемпионов России сейчас половина голов со стандартов. Ужас, и это два претендента на Лигу чемпионов!

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kingoffam
kingoffam ответил pomor45
   180 / 816
сегодня в 02:45
Футбол в России ветшает на глазах. Просто дико повезло на домашнем чемпионате, который изрядно приукрасил серую картину действительности. Невозможно понять эти бестолковые (иначе не назовёшь) действия по созданию искусственной интриги в ЧР, если все их последствия незамедлительно предстают в еврокубках. Там мы наблюдаем полную беспомощность призёров ЧР и кое-какое брыкание 4 и 5 мест на начальных стадиях ЛЕ. Это происходит потому, что это и есть настоящий максимальный уровень ЧР - 1/4 ЛЕ. И создание впечатления высого уровня ЧР иммитацией интриги ЧР, создаваемой усилиями судей в угоду тщеславному руководству, совершенно бесполезно. Это дымовая завеса, как назло усиленная неожиданной удачей на ЧМ: вместо отрезвляющего рассола получили изрядную порцию хмельного. Футбольная фортуна надсмеялась над пустоголовыми руководителями, неумелыми тренерами и слабыми игроками, но никто ничего не понял и довольные "достигнутым" продолжают усугублять ситуацию: раздают звания, награды, премии и создают видимость напряжённости ЧР, выдавая регресс за прогресс. К очередным ЕК придём ещё более слабыми и серыми, чем были. Нужен мощный подсрачник в виде провала отбора на ЧЕ и последующий ЧМ. Только тогда можно будет надеяться на начло хоть какого-то реального прогресса.
Ну хоть кто-то толковое написал про футбол.Надоело читать один и тот же бред.Респект за пост.
mikysss
mikysss
   407 / 816
вчера в 23:39
бредовая статья
Аксинья
Аксинья ответил NYJ
   31 / 816
вчера в 21:57
Ничья более справедливый итог. Можно очень долго рассуждать не только про этот пенальти, но и в целом про уровень нашего футбола в контексте договорных матчей и т.п. Локомотив далеко не первая команда в пользу которой ставят такие пенальти, давайте без напоминаний. Хотелось бы, чтобы чемпионом становилась та команда, которая объективно этого заслуживает. Болею за Локомотив, но чемпионства в этом сезоне заслуживает Краснодар
Для того чтобы стать чемпионом Краснодару нужен тренер, а не марионетки в руках Галицкого...Разбирайтесь в чемпионстве без этого клуба...
Аксинья
Аксинья ответил mondial18
   31 / 816
вчера в 21:54
Пенальти пенальтям рознь , есть те которые делают результат а есть те которые ничего не решают
Пенальти пенальтям рознь, есть те которые действительно даются за дело, а есть те которые судьи высасывают из пальца...И как тут не может закрасться мысль о преднамеренных действиях и подкупе...
NYJ
NYJ
   547 / 816
вчера в 21:35
А вывод по статье один - "кто бы говорил"
NYJ
NYJ
   547 / 816
вчера в 21:32
Ничья более справедливый итог. Можно очень долго рассуждать не только про этот пенальти, но и в целом про уровень нашего футбола в контексте договорных матчей и т.п. Локомотив далеко не первая команда в пользу которой ставят такие пенальти, давайте без напоминаний. Хотелось бы, чтобы чемпионом становилась та команда, которая объективно этого заслуживает. Болею за Локомотив, но чемпионства в этом сезоне заслуживает Краснодар
МКС
МКС
   104 / 816
вчера в 21:32
Вот и весь судейский беспредел

Браво Чистяков

Назвал все судейские команды

Заметте Зенит с ЦСКА на первых ролях

Стыдно за вас кабинетных
pomor45
pomor45 ответил Олег Борткевич
   132 / 816
вчера в 21:27
Судейский корпус прогнил также, как и российские чиновники. Т.е. им есть с кого брать пример.Как бы избавиться от всех обнаглевших захребетников?
Если любить футбол на халяву, то никогда не избавиться. Дешёвое зрелище не может быть качественным.
pomor45
pomor45
   132 / 816
вчера в 21:20
Футбол в России ветшает на глазах. Просто дико повезло на домашнем чемпионате, который изрядно приукрасил серую картину действительности. Невозможно понять эти бестолковые (иначе не назовёшь) действия по созданию искусственной интриги в ЧР, если все их последствия незамедлительно предстают в еврокубках. Там мы наблюдаем полную беспомощность призёров ЧР и кое-какое брыкание 4 и 5 мест на начальных стадиях ЛЕ. Это происходит потому, что это и есть настоящий максимальный уровень ЧР - 1/4 ЛЕ. И создание впечатления высого уровня ЧР иммитацией интриги ЧР, создаваемой усилиями судей в угоду тщеславному руководству, совершенно бесполезно. Это дымовая завеса, как назло усиленная неожиданной удачей на ЧМ: вместо отрезвляющего рассола получили изрядную порцию хмельного. Футбольная фортуна надсмеялась над пустоголовыми руководителями, неумелыми тренерами и слабыми игроками, но никто ничего не понял и довольные "достигнутым" продолжают усугублять ситуацию: раздают звания, награды, премии и создают видимость напряжённости ЧР, выдавая регресс за прогресс. К очередным ЕК придём ещё более слабыми и серыми, чем были. Нужен мощный подсрачник в виде провала отбора на ЧЕ и последующий ЧМ. Только тогда можно будет надеяться на начло хоть какого-то реального прогресса.
mondial18
mondial18
   81 / 816
вчера в 21:16
Пенальти пенальтям рознь , есть те которые делают результат а есть те которые ничего не решают
Лев Тусеев
Лев Тусеев
   678 / 816
вчера в 20:54
Сайт спартаковский по ходу стал, все статьи хрюкают и рахнут предвзятостью...а то, что у Локо в начале чемпионата пару побед чистых отняли тут не упоминают.
Олег Борткевич
Олег Борткевич
   677 / 816
вчера в 20:48
Судейский корпус прогнил также, как и российские чиновники. Т.е. им есть с кого брать пример.Как бы избавиться от всех обнаглевших захребетников?
sashasokol
sashasokol ответил serh62
вчера в 20:35
И это пишет болельщик команды, которая (включая вратаря) установила ряд антирекордов в ЕК. Всем понятно, что ни один клуб РФПЛ эти антирекорды никогда не побьет)))
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   109 / 816
вчера в 20:26
В своё время в Зените был Спивак. А в советские времена - Казачёнок!
112910415
112910415
   85 / 816
вчера в 20:03
да воздастся каждому по заслугам !
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   78 / 816
вчера в 20:02
Стыдно за Локо!
Саня Локомотив
Саня Локомотив
   141 / 816
вчера в 19:55
Автор если у тебя бомбит кое что,необязательно это вываливать на всеобщее обозрение,к тому же уйма ошибок,которые не соответствуют действительности...Какой ужас...
serh62
serh62 ответил andrefino13
   56 / 816
вчера в 19:52
А давайте отменим пенальти в РПЛ, и разрешим в штрафной беспредел, закончим с футболом, так и не начав, зато стадионы будут битком.
а с футболом уже закончено. сегодняшние игры локо и спартака это подтверждают. все делается в угоду этим клубам. хочется что бы эти два клуба все таки попали в евро осень. что бы их вышвырнули оттуда как всегда.
serh62
serh62
   56 / 816
вчера в 19:50
нужно как некогда Тарасов, увел команду с площадки в знак протеста, но......вероятно у кочегаров и свинопасов большое влияние наверху. и это ничего не даст
andrefino13
andrefino13
   179 / 816
вчера в 19:49
А давайте отменим пенальти в РПЛ, и разрешим в штрафной беспредел, закончим с футболом, так и не начав, зато стадионы будут битком.
andrefino13
andrefino13
   179 / 816
вчера в 19:46
Когда-то и Барселону ругали, что они через пенальти побеждают... Не намекаю ни на что.
Питермен
Питермен
   10 / 816
вчера в 19:39
Лапочкин - король пенальти.
Федун - император пенальти и удалений
Leningrad 84
Leningrad 84
   79 / 816
вчера в 19:39
Неплохо было бы еще учесть и левые удаления (через вторые желтые карточки) для полной картины маслом...
вавппрр
вавппрр
   767 / 816
вчера в 19:16
Ты лучше 12 рот закрой если не чего не знаешь про футбол
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   3 / 816
вчера в 19:10
Более того, спартак называют образцом игры без пенальти, вот это просто без комментариев!
☆☆☆☆☆☆☆☆
Через пенальти в Лигу чемпионов?
Чтобы всем стали понятны результаты. Где у «Краснодара» или «Спартака» по 8 шансов изменить счет важного матча ударом с пенальти, там у «Зенита» - 10-11, у «Локомотива» - 11 возможностей. Огромная разница, когда идет настолько отчаянная борьба за места в ЛЧ в каждом сезоне.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   3 / 816
вчера в 19:08
Запредельное кощунство и цинизм! Уже состоялся позорный матч федунятника в Грозном, и об этом молчок.
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