Готовьтесь, фанаты CR7. У Месси будет шестой «Золотой мяч»

вчера, 13:00

Лионель, если поймал свой ритм, редко сбавляет. «Соккер.ру» объясняет, почему звание лучшего игрока года получит аргентинец.

Невероятные показатели ветерана

Бывший капитан «Барселоны» Луиш Фигу сказал, что Серхио Рамос заслуживает «Золотой мяч». Но разве в этом сезоне испанец играет лучше, чем Лионель Месси? Забивает с пенальти – да, но в обороне не совсем идеален. И разве «Реал» побеждал «Барселону», а Рамос был героем матчей против Лионеля? Даже если отвлечься от позиций, то ван Дейк, Мане, Роналду, Стерлинг, Мбаппе, Азар, Санчо, Левандовски или Агуэро – другие герои сезона, не добились ничего такого, чтобы поставить Месси ниже любого из списка. По показателям аргентинец именно первый. 31 гол и 12 ассистов в 27 матчах Ла Лиги. Попробуйте, повторите! Уже 8 голов и 3 голевые передачи в ЛЧ , за сезон 41 мяч за клуб и 17 созданных голов передачами. Сумасшедшая по эффективности, чистоте и классу игра.

Готовность «Барселоны» к титулам

МЮ и «Ливерпуль» - крутые, но если достанутся каталонцам по пути в финал, то испанцы могут снова обыграть англичан. В прошлом сезоне, когда Месси поставили на пятое место в опросе на «Золотой мяч», его фанаты приводили как аргументы личные показатели. Но им говорили – в финале ЛЧ играли «Ливерпуль» и «Реал», Модрич красиво рубился на ЧМ в России, а победы Месси в Примере мало. Но в этот раз главный европейский турнир может выиграть или «Барселона», или команда, где нет Криштиану Роналду – хотя португалец спас «Ювентус» с «Атлетико». Но если у каталонцев будет хотя бы финал ЛЧ , победы в Ла Лиге и Кубке Короля, то шансы Месси вырастут. Судя по опыту и подходу Вальверде, они явно хотят вернуться в финал главного европейского турнира впервые с 2015 года. Будет сложно, но шансы есть, ведь «Рома» преподала правильный урок.

Полный порядок в семье Месси

Брат по второму кругу не собирается перевозить в машине легкие наркотики и незарегистрированное оружие – уже делал это раньше, моветон повторяться. Отец получил свои проценты по новому контракту сына с «Барселоной» - миллионы евро, и успокоился. Суды основные прошли, штрафы Лионель заплатил. Глава семьи Месси – его жена Антонелла, осталась в Барселоне, как хотела, сыновья подрастают, муж послушный. А ведь маленькие дети, ссоры с подругой, буйные братья, судебные разбирательства или жадные отцы нередко отвлекают игроков. Сейчас у Месси всё в порядке. Тогда как Роналду, к сожалению, переживает за болеющую маму Марию Долорес. Оба умеют концентрироваться на футболе, но ведь живые люди.

Кубок Америки не выбьет из колеи

Месси не любит матчи сборных. Но если на турнире во вражеской Бразилии, где выходили в финал ЧМ -14, «альбиселесте» при помощи Лионеля выиграют Кубок Америки с третьей попытки и впервые с 1993 года, то этот успех будет дополнительным аргументом в пользу Месси. Пусть не чемпионат мира, но тоже кубок. И дважды выходили в финалы, где встречали чилийцев, не бразильцев. А проиграют – форвард сделает всё, что должен, его лично винить не станут. Всякое случалось на ЧМ и Кубках Америки с Аргентиной, но Месси точно не является единственной проблемой команды, которая с ним не может обыграть Венесуэлу, хотя раньше их стабильно побеждали, избегая даже ничьих. Все смирились, что по сборной Лионеля оценивать не стоит.

Нет ярко выраженного конкурента

Роналду выиграет, только если «Ювентус» возьмет победу в финале Лиги чемпионов, Скудетто никого не впечатлит. Слепой жребий позволяет избежать матча Криштиану против Лионеля до решающей игры на «Ванда Метрополитано», но по опыту прошлых матчей итальянцев с испанцами в финалах можно сказать, что против «Барселоны» один Роналду может не справиться так, как справился с «Атлетико». И в целом у Криштиану меньше голов, он старше, берет больше пауз, индивидуальные цифры у Месси намного лучше – и в чемпионате, и в ЛЧ . Лионель умеет держать заданный темп, а Мбаппе, Агуэро или любой другой ему не равны по разным причинам. Даже если МС или «Ливерпуль» выиграют ЛЧ , Агуэро или ван Дейку с Мане будет сложно победить в голосовании такого Месси, как сейчас.

В 2019-м не будет мундиалей или Евро

Через год шансы Месси автоматически упадут, поскольку чемпионат Европы может подарить нового чемпиона и яркую игру его лидера. У Лионеля будет лишь очередной Кубок Америки и Лига чемпионов. В молодости получалось брать «Золотые мячи», невзирая на победителей чемпионатов мира или чемпионатов Европы в лице коллег по «Барселоне», Снейдера или Рибери, но сейчас к Месси относятся строже, поскольку пиковую игру видели и хотят повторения банкета – усилий, рывка, невзирая на возраст. Летом Лионелю 32 года, а поскольку он не выдающийся атлет, то в 2019 году его идеальный шанс. Лигу Наций может выиграть Роналду, но у мини-турнира нет статуса, который перебьет победу в ЛЧ или хотя бы сказочную игру Месси в этом турнире.

У Лионеля осталось много поклонников

Среди тех, у кого есть право голоса в опросах ФИФА или при определении обладателя «Золотого мяча 2019». Даже те, кто поставил Месси на пятое место, в итоге поняли, что Модрич не тот, кто остается на самой вершине надолго – и дело не только в возрасте или статусе Хорватии как команды-сенсации. А вот Лионель из тех, кто постоянно возвращается на самую вершину и никогда не останавливается в работе над собой. Их таких пока только двое, но фанаты аргентинца помнят, какой камбэк устроил Роналду – отыгрался, хотя отставал по «Золотым мячам» 4:1. Но теперь появятся желающие поставить точку и отдать Месси рекордную шестую награду, чтобы в большом противостоянии был счет 6:5 и появился лидер.

Месси мечтает взять новый «Золотой мяч»

Видно, что вернул мотивацию. Отношение к моментам, штрафным, голам и победам показательное. Невзирая на появление Мбаппе, крутую игру команд Клоппа и Гвардиолы – хотя там именно команды, Салах или Агуэро не в статусе единственных и неповторимых, Месси остается Месси, а Роналду – Роналду. Даже сетка ЛЧ создана так, чтобы у них был стимул помечтать о финале «Ювентус» - «Барселона». Не исключено, что нам не суждено увидеть матч. Ведь сама по себе ЛЧ слишком крутая, чтобы быть до запятой предсказуемой, особенно после стольких побед Зидана. Но когда в 31 год маленький человек в 27 турах чемпионата Испании забивает 31 гол, отдавая 12 ассистов, то остается лишь аплодировать.

Если не отмечать первого в истории футбола нападающего с десятью подряд сезонами, в которых забивал от 40 голов за клуб (например, у Пеле не подряд, а за всю карьеру только 8 таких сезонов вне Европы), то зачем вообще индивидуальные награды? Месси делает то, что до него никому не удавалось. Пусть они с Роналду старенькие для футбола, но до сих пор лучшие. И из Лиги чемпионов не вылетели, как Мбаппе или Гризманн, что для голосования на «Золотой мяч» в 2019 году критически важно. Месси – король футбола, снова и вновь. Хотя на пороге лишь апрель, в форварде можно не сомневаться.

Аргентинец настроен на шестой «Золотой мяч», его разозлили результаты прошлого года. Видим классическую попытку реванша от футболиста, за которым никто не успевает. Но Лионель знает, что для рекордной победы ему нужно провести выдающийся год, просто так шестой «Золотой мяч» не отдадут даже форварду, на которого защитники реагируют, как кролики на удава.