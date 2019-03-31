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Готовьтесь, фанаты CR7. У Месси будет шестой «Золотой мяч»

вчера, 13:00

Лионель, если поймал свой ритм, редко сбавляет. «Соккер.ру» объясняет, почему звание лучшего игрока года получит аргентинец. 

Невероятные показатели ветерана

Бывший капитан «Барселоны» Луиш Фигу сказал, что Серхио Рамос заслуживает «Золотой мяч». Но разве в этом сезоне испанец играет лучше, чем Лионель Месси? Забивает с пенальти – да, но в обороне не совсем идеален. И разве «Реал» побеждал «Барселону», а Рамос был героем матчей против Лионеля? Даже если отвлечься от позиций, то ван Дейк, Мане, Роналду, Стерлинг, Мбаппе, Азар, Санчо, Левандовски или Агуэро – другие герои сезона, не добились ничего такого, чтобы поставить Месси ниже любого из списка. По показателям аргентинец именно первый. 31 гол и 12 ассистов в 27 матчах Ла Лиги. Попробуйте, повторите! Уже 8 голов и 3 голевые передачи в ЛЧ, за сезон 41 мяч за клуб и 17 созданных голов передачами. Сумасшедшая по эффективности, чистоте и классу игра. 

Готовность «Барселоны» к титулам

МЮ и «Ливерпуль» - крутые, но если достанутся каталонцам по пути в финал, то испанцы могут снова обыграть англичан. В прошлом сезоне, когда Месси поставили на пятое место в опросе на «Золотой мяч», его фанаты приводили как аргументы личные показатели. Но им говорили – в финале ЛЧ играли «Ливерпуль» и «Реал», Модрич красиво рубился на ЧМ в России, а победы Месси в Примере мало. Но в этот раз главный европейский турнир может выиграть или «Барселона», или команда, где нет Криштиану Роналду – хотя португалец спас «Ювентус» с «Атлетико». Но если у каталонцев будет хотя бы финал ЛЧ, победы в Ла Лиге и Кубке Короля, то шансы Месси вырастут. Судя по опыту и подходу Вальверде, они явно хотят вернуться в финал главного европейского турнира впервые с 2015 года. Будет сложно, но шансы есть, ведь «Рома» преподала правильный урок.  

Полный порядок в семье Месси

Брат по второму кругу не собирается перевозить в машине легкие наркотики и незарегистрированное оружие – уже делал это раньше, моветон повторяться. Отец получил свои проценты по новому контракту сына с «Барселоной» - миллионы евро, и успокоился. Суды основные прошли, штрафы Лионель заплатил. Глава семьи Месси – его жена Антонелла, осталась в Барселоне, как хотела, сыновья подрастают, муж послушный. А ведь маленькие дети, ссоры с подругой, буйные братья, судебные разбирательства или жадные отцы нередко отвлекают игроков. Сейчас у Месси всё в порядке. Тогда как Роналду, к сожалению, переживает за болеющую маму Марию Долорес. Оба умеют концентрироваться на футболе, но ведь живые люди.  

Кубок Америки не выбьет из колеи

Месси не любит матчи сборных. Но если на турнире во вражеской Бразилии, где выходили в финал ЧМ-14, «альбиселесте» при помощи Лионеля выиграют Кубок Америки с третьей попытки и впервые с 1993 года, то этот успех будет дополнительным аргументом в пользу Месси. Пусть не чемпионат мира, но тоже кубок. И дважды выходили в финалы, где встречали чилийцев, не бразильцев. А проиграют – форвард сделает всё, что должен, его лично винить не станут. Всякое случалось на ЧМ и Кубках Америки с Аргентиной, но Месси точно не является единственной проблемой команды, которая с ним не может обыграть Венесуэлу, хотя раньше их стабильно побеждали, избегая даже ничьих. Все смирились, что по сборной Лионеля оценивать не стоит.

Нет ярко выраженного конкурента

Роналду выиграет, только если «Ювентус» возьмет победу в финале Лиги чемпионов, Скудетто никого не впечатлит. Слепой жребий позволяет избежать матча Криштиану против Лионеля до решающей игры на «Ванда Метрополитано», но по опыту  прошлых матчей итальянцев с испанцами в финалах можно сказать, что против «Барселоны» один Роналду может не справиться так, как справился с «Атлетико». И в целом у Криштиану меньше голов, он старше, берет больше пауз, индивидуальные цифры у Месси намного лучше – и в чемпионате, и в ЛЧ. Лионель умеет держать заданный темп, а Мбаппе, Агуэро или любой другой ему не равны по разным причинам. Даже если МС или «Ливерпуль» выиграют ЛЧ, Агуэро или ван Дейку с Мане будет сложно победить в голосовании такого Месси, как сейчас. 

В 2019-м не будет мундиалей или Евро

Через год шансы Месси автоматически упадут, поскольку чемпионат Европы  может подарить нового чемпиона и яркую игру его лидера. У Лионеля будет лишь очередной Кубок Америки и Лига чемпионов. В молодости получалось брать «Золотые мячи», невзирая на победителей чемпионатов мира или чемпионатов Европы в лице коллег по «Барселоне», Снейдера или Рибери, но сейчас к Месси относятся строже, поскольку пиковую игру видели и хотят повторения банкета – усилий, рывка, невзирая на возраст. Летом Лионелю 32 года, а поскольку он не выдающийся атлет, то в 2019 году его идеальный шанс. Лигу Наций может выиграть Роналду, но у мини-турнира нет статуса, который перебьет победу в ЛЧ или хотя бы сказочную игру Месси в этом турнире. 

У Лионеля осталось много поклонников

Среди тех, у кого есть право голоса в опросах ФИФА или при определении обладателя «Золотого мяча 2019». Даже те, кто поставил Месси на пятое место, в итоге поняли, что Модрич не тот, кто остается на самой вершине надолго – и дело не только в возрасте или статусе Хорватии как команды-сенсации. А вот Лионель из тех, кто постоянно возвращается на самую вершину и никогда не останавливается в работе над собой. Их таких пока только двое, но фанаты аргентинца помнят, какой камбэк устроил Роналду – отыгрался, хотя отставал по «Золотым мячам» 4:1. Но теперь появятся желающие поставить точку и отдать Месси рекордную шестую награду, чтобы в большом противостоянии был счет 6:5 и появился лидер. 

Месси мечтает взять новый «Золотой мяч»

Видно, что вернул мотивацию. Отношение к моментам, штрафным, голам и победам показательное. Невзирая на появление Мбаппе, крутую игру команд Клоппа и Гвардиолы – хотя там именно команды, Салах или Агуэро не в статусе единственных и неповторимых, Месси остается Месси, а Роналду – Роналду. Даже сетка ЛЧ создана так, чтобы у них был стимул помечтать о финале «Ювентус» - «Барселона». Не исключено, что нам не суждено увидеть матч. Ведь сама по себе ЛЧ слишком крутая, чтобы быть до запятой предсказуемой, особенно после стольких побед Зидана. Но когда в 31 год маленький человек в 27 турах чемпионата Испании забивает 31 гол, отдавая 12 ассистов, то остается лишь аплодировать. 

Если не отмечать первого в истории футбола нападающего с десятью подряд сезонами, в которых забивал от 40 голов за клуб (например, у Пеле не подряд, а за всю карьеру только 8 таких сезонов вне Европы), то зачем вообще индивидуальные награды? Месси делает то, что до него никому не удавалось. Пусть они с Роналду старенькие для футбола, но до сих пор лучшие. И из Лиги чемпионов не вылетели, как Мбаппе или Гризманн, что для голосования на «Золотой мяч» в 2019 году критически важно. Месси – король футбола, снова и вновь. Хотя на пороге лишь апрель, в форварде можно не сомневаться. 

Аргентинец настроен на шестой «Золотой мяч», его разозлили результаты прошлого года. Видим классическую попытку реванша от футболиста, за которым никто не успевает. Но Лионель знает, что для рекордной победы ему нужно провести выдающийся год, просто так шестой «Золотой мяч» не отдадут даже форварду, на которого защитники реагируют, как кролики на удава. 

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калач
калач
сегодня в 09:13
Рон обычный голово*б + бьет пенки ВСЁ
А Месси создает голы сам с нуля, забивает со штрафных
alex lebedev 1
alex lebedev 1 ответил Real_Naiman
   113 / 856
вчера в 21:46
В смысле выйгранная командой? Лч только командой и выйгрывают не один игрок же. Рон выйграл с командой но сделал большой вклад в выйгрыш. Затащил против псж, баварий и юве! А где был месси против ромы? И именно рон должен был брать золотой мяч а не модричь.
где он затащил против баварии? не пришей ладошке уй, как и с ливером. На псж оторвался по стандарту - пеналь (левый), замыкание, голевая от вратаря. крутой матч провел только один - в турине. ну и в группе на мертвой боруссии и апоэле оторвался. по сути отличие от месси - сыграно лучше на матч в 1.4. на этом все. ла лигу зато месси затащил полностью, а роналду далеко был.
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   404 / 856
вчера в 21:46
Удачи Барсе в ЛЧ! Даешь ТРЕБЛ! =)
Real_Naiman
Real_Naiman ответил alex lebedev 1
   781 / 856
вчера в 21:43
В смысле выйгранная командой? Лч только командой и выйгрывают не один игрок же. Рон выйграл с командой но сделал большой вклад в выйгрыш. Затащил против псж, баварий и юве! А где был месси против ромы? И именно рон должен был брать золотой мяч а не модричь.
alex lebedev 1
alex lebedev 1 ответил Bullкин
   113 / 856
вчера в 21:38
Кто пустил в редакцию гномолиза?
    Bullкин
    Bullкин
       383 / 856
    вчера в 21:32
    Кто пустил в редакцию гномолиза?
    alex lebedev 1
    alex lebedev 1 ответил Crooclin
       113 / 856
    вчера в 21:20
    Аха...Финал Барса - Юве, Месси и Роналду делают по хеттрику и Суарес ставит точку с передачи Месси) Это классика!
    да не нужен там этот ювентус) вот мс-барса будет забойный, атакующий финал на встречных курсах)
    Crooclin
    Crooclin
       338 / 856
    вчера в 21:16
    Аха...Финал Барса - Юве, Месси и Роналду делают по хеттрику и Суарес ставит точку с передачи Месси)
    Это классика!
    alex lebedev 1
    alex lebedev 1 ответил Олег Гусов
       113 / 856
    вчера в 21:11
    Месси пусть отчитается за предыдущие ЗМ , из которых , как минимум, три ему подарили ! Он обделался в ДВУХ ФИНАЛАХ Сopa America и в ФИНАЛЕ ЧМ в Бразилии ! За последние три года уже со стадии четвертьфиналов Лигу Чемпионов Месси досматривает по телевизору ! Великие футболисты подтверждали своё величие не только на клубном уровне , но и на уровне сборных , а некоторые ещё и в разных топ чемпионатах. Чемпионат мира в России в очередной раз показал истиную "звездность" Месси - любимчика тинейджеров , учащихся средних и старших классов , любителей аквариумных рыбок и прочего специфического контингента , что за пределами Барселоны он - никто и звать его - никак !
    как там роналда подтвердила свой уровень в сборной?) апсиралась с середняками до финала, а финал досматривал на лавке?
    alex lebedev 1
    alex lebedev 1 ответил Олег Гусов
       113 / 856
    вчера в 21:10
    Месси пусть отчитается за предыдущие ЗМ , из которых , как минимум, три ему подарили ! Он обделался в ДВУХ ФИНАЛАХ Сopa America и в ФИНАЛЕ ЧМ в Бразилии ! За последние три года уже со стадии четвертьфиналов Лигу Чемпионов Месси досматривает по телевизору ! Великие футболисты подтверждали своё величие не только на клубном уровне , но и на уровне сборных , а некоторые ещё и в разных топ чемпионатах. Чемпионат мира в России в очередной раз показал истиную "звездность" Месси - любимчика тинейджеров , учащихся средних и старших классов , любителей аквариумных рыбок и прочего специфического контингента , что за пределами Барселоны он - никто и звать его - никак !
    перед тобой что ли? твой идол пусть за 2013 и 2016 отчитается
    alex lebedev 1
    alex lebedev 1 ответил League1
       113 / 856
    вчера в 21:09
    Роналду из-за меськи поддался было на эту дешевизну. Сейчас у него другие приоритеты.
    ахах, смешно)) приоритеты - выйти на пару матчей, боднуть мяч с метра и бить в грудь себя, что все сделал он. знаем, проходили)
    Lionel Messi-10
    Lionel Messi-10
       78 / 856
    вчера в 20:18
    Многое будет зависеть от ЛЧ
    А так думаю все нормальные люди согласны, что на сегодняшний день Лео фаворит за ЗМ
    Олег Гусов
    Олег Гусов
       439 / 856
    вчера в 20:07
    Месси пусть отчитается за предыдущие ЗМ , из которых , как минимум, три ему подарили ! Он обделался в ДВУХ ФИНАЛАХ Сopa America и в ФИНАЛЕ ЧМ в Бразилии ! За последние три года уже со стадии четвертьфиналов Лигу Чемпионов Месси досматривает по телевизору !
    Великие футболисты подтверждали своё величие не только на клубном уровне , но и на уровне сборных , а некоторые ещё и в разных топ чемпионатах. Чемпионат мира в России в очередной раз показал истиную "звездность" Месси - любимчика тинейджеров , учащихся средних и старших классов , любителей аквариумных рыбок и прочего специфического контингента , что за пределами Барселоны он - никто и звать его - никак !
    RedRedTeam
    RedRedTeam
       431 / 856
    вчера в 18:19
    За ЗМ уже перес заплатил, отдаст модричу или куртуа.
    SDSPanther
    SDSPanther
       559 / 856
    вчера в 18:14
    Этот пень вообще мамой клялся что в МЮ перейдет ... Тряпка , трепло.... У МЮ кризис .... А ему нужна команда которая 100% занимает первое место в лиге - без конкуренции .... А сейчас такие только Мюнхен Юва Псж И Барса )))) ... Мюнхену он не нужен у ПСЖ после Неймара денег нет ну а Барса ..... тут без комов.... Остаётся только Юва ))))
    Олег Кожан
    Олег Кожан
       681 / 856
    вчера в 18:14
    жду батл в финале сепаров и старушку, в очередной раз гном против пеналду))))
    SDSPanther
    SDSPanther ответил League1
       559 / 856
    вчера в 18:10
    Ты лучше помолчи , умнее будешь казаться..... По статистике Месси топам больше голов забивает ... Загугли .... В отличие от Пеналду )))
    League1
    League1 ответил alex lebedev 1
       103 / 856
    вчера в 18:04
    рональда тот же осасунщик в прошлом и сасуоловец сейчас, не забывай
    Роналду из-за меськи поддался было на эту дешевизну. Сейчас у него другие приоритеты.
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
       104 / 856
    вчера в 17:24
    Станислав Горин очень справедливый и мудрый человек,его уважают все адекватные болельщики.
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
       104 / 856
    вчера в 17:22
    Даже когда Месси спит,он лучший.Если голосование было бы всех любителей футбола земли несомненно на первом месте был бы Месси.Модрич мол лучший но даже школьники знают,что Месси на голову лучше,чем Модрич
    alex lebedev 1
    alex lebedev 1 ответил RamonCSKA
       113 / 856
    вчера в 17:07
    обычные столбы столько клепают голов, с метра голы уже не считаются???)) все видели настоящего Месси в сборной без поддержки барселоны по факту Месси гениальный игрок, но когда надо включить характер и вести за собой он исчезает
    конечно, голы считаются. так мюллер тоже забивал много, еще и в финале чм, но лучшим в его время был кройф
    alex lebedev 1
    alex lebedev 1 ответил RamonCSKA
       113 / 856
    вчера в 17:07
    обычные столбы столько клепают голов, с метра голы уже не считаются???)) все видели настоящего Месси в сборной без поддержки барселоны по факту Месси гениальный игрок, но когда надо включить характер и вести за собой он исчезает
    а роналда в сборной кто, когда играют нормально против него? а где этот тащер был в финалах против по-настоящему заряженных атлетов? правильно, нигде. в обоих матчах характер рамос показал.
    alex lebedev 1
    alex lebedev 1 ответил League1
       113 / 856
    вчера в 17:05
    Не может осасунщик быть лучше. На то он и осасунщик.
    рональда тот же осасунщик в прошлом и сасуоловец сейчас, не забывай
    Gallardo10
    Gallardo10
       670 / 856
    вчера в 17:04
    Для начала нужно пройти МЮ, а далее по сетке. Если команда будет играть в свой яркий, атакующий, удушающий футбол как раньше, то ЛЧ возьмет 100%.! Ну и ЗМ тоже конечно мимо не пройдет! У команда есть все на это, и резервный состав, и опыт и можно дать фору в чемпионате, выпустив полу резервный состав. Конечно время покажет! Forca Barca!
    SDSPanther
    SDSPanther ответил RamonCSKA
       559 / 856
    вчера в 16:50
    Ха ха ха... Образ жизни говоришь ???? Ну насмешил)))) ... Тогда тебе тогоже желаю ... Кикбоксера сзади в придачу ... )))))) Ну сказанул ))))) ... А насчет какой он человек - я скажу .... Самолюбивый игоистичный заднеприводный плаксивый симулянт (думаю достаточно) .... Ты хоть раз видел что бы Месси так унижался катаясь по полю без причин .... Ты видел что бы Месси предъявлял притензии когда его напарник выходя один на один забивал , а он говорил что нужно было ему пас давать .... Месси хотя бы его хвалил в прессконференциях, а этот петушок только может унижать после проигрыша свою команду говоря , ЕСЛИ БЫ В РЕАЛЕ ВСЕ ИГРАЛИ ТАК КАК Я МЫ БЫ НЕ ПРОИГРЫВАЛИ.... Только Месси пробивая пенальти отдал назад пас (первый раз такое видел)... Так что ты мне еще хочешь сказать????? Твои факты как у Шишани 15 летнего ( только не обижайся ) .... )))))))
    plusnindimon
    plusnindimon
       664 / 856
    вчера в 16:50
    лизнул так лизнул...
    eleven LC
    eleven LC
       158 / 856
    вчера в 16:21
    Если Барселона выиграет лигу чемпионов то конечно зм получит Месси и по праву!
    Мне пофиг кому дадут мяч но победы Барсы в лч я не желаю!
    BagioR
    BagioR
       491 / 856
    вчера в 16:19
    Глор барсы решил статейку написать
    RamonCSKA
    RamonCSKA ответил alex lebedev 1
       147 / 856
    вчера в 16:16
    обычные столбы столько клепают голов, с метра голы уже не считаются???))
    все видели настоящего Месси в сборной без поддержки барселоны
    по факту Месси гениальный игрок, но когда надо включить характер и вести за собой он исчезает
    вхсо 111
    вхсо 111
       111 / 856
    вчера в 16:16
    По сути у Рона их уже 6 д/б.
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