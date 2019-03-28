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Буффон задумался о завершении карьеры

вчера, 00:52

ПСЖ и голкипер команды Джанлуиджи Буффон заморозили переговоры о продлении контракта.

Ранее этот вопрос считался практически решенным, однако неудачная игра 41-летнего вратаря в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с МЮ (1:3) заставила стороны задуматься о целесообразности продолжения сотрудничества.

На данный момент Буффон подумывает о завершении карьеры, хотя окончательное решение еще не принято. 

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Все комментарии
valt134
valt134
   133 / 804
вчера в 22:00
Вот она,цена одной неудачной игры...
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Neymar 10
   39 / 804
вчера в 19:41
да скорей бы уже . шкафчик почистить не забудь перед приходом Алиссона .
Скорее перед приходом Дыртуа
Red_team
Red_team ответил Neymar 10
   99 / 804
вчера в 19:01
да скорей бы уже . шкафчик почистить не забудь перед приходом Алиссона .
"перед приходом Алиссона" - губу закатать не хочешь? Разве только на пенсии придет как и Буффон =)
Erlov
Erlov
   108 / 804
вчера в 17:46
Пора.
Neymar 10
Neymar 10
   442 / 804
вчера в 16:11
да скорей бы уже . шкафчик почистить не забудь перед приходом Алиссона .
Палыч82
Палыч82
   253 / 804
вчера в 13:57
Не задумываться пора, а реализовывать. Впрочем уже напиарился до того, что его регулярно незаслуженно в киперы сборной всех времен и народов ставят
Байкал-38
Байкал-38
   68 / 804
вчера в 08:27
Давно пора! Провести такую отличную карьеру и под конец зашквариться по полной, это надо ещё уметь!
После перехода в ПСЖ, особенно после нескольких интервью, Буффон сильно упал в моих глазах.
Misha_g
Misha_g
   506 / 804
вчера в 06:55
Зря он в ПСЖ перешёл..... Лучше бы подался в МЛС, и накопил бы себе на старость лет и играл бы в свое удовольствие без всякого давления..... (хотя денег у него наверное по сравнению с обычным людом море)
ЮЗИК
ЮЗИК
   101 / 804
вчера в 05:35
Пришло время
Lewa2708
Lewa2708
   178 / 804
вчера в 05:31
Если еще и есть желание играть, то только в МЛС
neomessi
neomessi
   163 / 804
вчера в 04:59
Ему бы вернуться в Юве!!!
cska plus
cska plus
   10 / 804
вчера в 04:51
Станет чемпионом Франции и уйдёт с честью, браво Буффоннищще!
КЭТиК
КЭТиК
   119 / 804
вчера в 04:51
Похоже уже пора.
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 03:32
Честно говоря, уже пора года как два.НО! Должен закончить карьеру в Юве. Пусть даже не первым вратарем, но на год подписаться и выйти в последнем матче.
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   46 / 804
вчера в 03:22
Самое время.
Любитель тухлых побед
Любитель тухлых побед
   36 / 804
вчера в 01:48
Пора уже.
kotmyshka
kotmyshka
   113 / 804
вчера в 01:40
легенда при жизни...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   55 / 804
вчера в 01:34
Пора уходить, а то, когда Джиджи для бразильского укатывателя газонов ЗМ выпрашивает, это дикий зашкварище
Сантус
Сантус
   84 / 804
вчера в 01:25
Мужик и воротник достойный,зря слишком акцентировал внимание и претензии на ушастого,появились поводы для иронии и насмешек...а так...пора....
dzvinka
dzvinka
   60 / 804
вчера в 01:18
щас уже побоку, прозевал момент, и давно.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил mangoх12
   153 / 804
вчера в 01:13
Вы что-то путаете,он в ЦСКА не играл...
амурец
амурец
   126 / 804
вчера в 01:10
давно об этом надо было подумать
mangoх12
mangoх12
   30 / 804
вчера в 01:07
столько лет кабинету отдал , а мог бы титулы собирать
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