Буффон задумался о завершении карьеры

ПСЖ и голкипер команды Джанлуиджи Буффон заморозили переговоры о продлении контракта.
Ранее этот вопрос считался практически решенным, однако неудачная игра 41-летнего вратаря в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с МЮ (1:3) заставила стороны задуматься о целесообразности продолжения сотрудничества.
На данный момент Буффон подумывает о завершении карьеры, хотя окончательное решение еще не принято.
После перехода в ПСЖ, особенно после нескольких интервью, Буффон сильно упал в моих глазах.
После перехода в ПСЖ, особенно после нескольких интервью, Буффон сильно упал в моих глазах.