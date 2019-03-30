В Англии его многие ненавидят. И многие ошибаются

вчера, 13:00

Продолжается забег «Сити» и «Ливерпуля», а «Соккер.ру» предлагает рассказ о человеке, который поиграл за двух фаворитов АПЛ .

Стереотип 1. «Стерлинг – ярый борец с расизмом, вроде Яя Туре»

Легендарный ивуариец, обвинявший в расизме многих, начиная с фанатов ЦСКА и заканчивая Гвардиолой, давно взрослый мальчик. Имеет право выражать позицию по любому поводу и так, как считает нужным. А остальные имеют право форму его подачи оценивать.

Товарищ Яя, как и Кевин-Принс Боатенг, который уходил с поля после оскорблений с трибун в Италии в футболке «Милана», допускают, по мнению тренера сборной Камеруна и великого футболиста Зеедорфа, одну общую ошибку.

У Кларенса все права оценивать молодых коллег имеются, голландец считает, что нельзя уходить с поля, надо отвечать на оскорбление голами и победами. Клопп того же мнения: если парочка человек на трибунах ведет себя непристойно, нельзя давать им власть – возможность сорвать матч и убрать с поля одну из команд. Умнее выиграть.

Стерлинг, в отличие от ряда его коллег, которых не стоит объединять убеждениями лишь на основании расы, в эпизоде с черногорцами, как и в случае с фанатами «Челси», которые его оскорбляли, ведет себя рассудительно. Отвечает на вопрос невероятно спокойно, а его позицию на выкрики и провокации может описать жест удивления – пожимание плечами.

В 21 веке нужно объяснять, что невоспитанно оскорблять из-за внешности? Также Рахим спокойно отметил, что лично не слышал оскорблений от черногорцев, но их подтвердили другие игроки сборной Англии, поэтому решил потроллить драчунов после гола. Но поведение Стерлинга во всех эпизодах, связанных с расистскими выпадами в клубе и сборной, без истерик.

Рахим никогда не бил себя кулаком в грудь и не объявлял борцом за права чернокожих, новым Мартином Лютером Кингом, начиная речи словами: «У меня есть мечта». Хотя бы потому, что Стерлинг прекрасно понимает свой статус – богатый успешный атлет в стране, где расизм вне закона. Когда Антон Фердинанд обвинял Джона Терри, был спор, кому верить?

Сейчас же Рахим на 100 % прав, ведь тему не педалирует. Спокойно отреагировал на попытки вывести англичан из равновесия, а после матча с «Челси» стабильно колотит голы. Более того, Стерлинг специально говорит, что в вопросе расизма от фанатов не собирается стать «лидером мнений». Никого голословно не обвиняет, просит не путать враждебность и ругательства с трибун с реальными проявлениями расизма.

Стереотип 2. «Ямаец отбирает места у английских игроков»

Рики Джервейс – актер, создатель сериала «Офис», ведущий эпохальных церемоний вручения премии «Эмми» и просто поживший адекватный дядька, рассказал, что в 2019 году в Великобритании комик может выйти на сцену с фразой «достали эти иммигранты», и сразу получит порцию смеха и аплодисментов, словно после шикарного панча. «А шутка, собственно, где?» – спрашивает Джервейс.

Шутка была у Джимми Карра – еще одного юмориста, когда придумал твист: «Вот моя позиция по иммиграции? Все эти болгары и румыны приезжают в Лондон и отбирают работу… у наших поляков». Старушка Европа, из которой старушка Великобритании никак толком не может выйти, не привыкла ухаживать за стариками, делать ремонты, сортировать мясо или стричь газоны.

Не желают небедные европейцы пачкать руки, а мнение каждый имеет. Одновременно легко объяснить, почему глупо сердиться, например, на уроженца Ямайки с мусульманским именем Рахим (дело не в религии, Стерлинг христианин, просто зовут Рахим Шакил) за то, что «отобрал» в сборной Англии место. Если приезжает иностранец, чаще даже не зная английский язык, и сразу отбирает у вас работу, то проблема скорее в вас как в работнике.

Тот же Стерлинг с пяти лет жил в пригороде Лондона. Его мама много трудилась (воспитывала четверых детей без мужа – отца Рахима застрелили на Ямайке, когда ему было 2 года), а сын тем временем прогуливал школу. Начал воровать, был исключен из школы и попал в заведение для «трудных подростков». Только там нашел себя в футболе. Путь с самых низов. Стоит ли удивляться, что в спорте пробиваются дети иммигрантов, а не среднего класса? Причем конкретно Стерлинг далеко не святой – классический «гопникус вульгарис».

Всё как по учебнику. В биографии есть мелкое воровство, исключение из обычной школы, беременность школьной подруги и рождение дочери – в 17 лет стал отцом и поначалу забывал, когда день рождения Мелоди Роуз (татуировку в ее честь сделал, а поздравил в Твиттере на неделю раньше). Также другую подругу семь лет назад ударил по лицу, хотя в ходе судебного разбирательства выяснили, что барышня сделала всё, чтобы приукрасить эпизод ради компенсации.

Но тот Рахим, судя по игре и поведению, остался в прошлом. А этот Стерлинг по делу в основе сборной, хотя еще прошлым летом его ненавидела половина Англии. Сильно ругали за промахи на чемпионате мира, словно для британцев полуфиналы таких турниров случаются каждые четыре года, а не раз в тридцать лет. Рахим не идеальная машина реализации моментов, но и в первую серьезную футбольную школу попал поздновато.

Почему к нему придираются чаще, чем к другим? Из-за статуса иммигранта и зарплаты – с 180 тысяч фунтов в неделю оклад вырос до 300. Его деньги заботят британских фанатов и особенно желтую прессу. А поскольку у Рахима бурная личная жизнь – хватало женщин, не считая постоянной подруги, то Стерлинг нередко бывал на первых полосах. Странные у этих звезд АПЛ привычки. То выбирать в любовницы подруг напарников по клубу, то жен родных братьев, то изменять беременным невестам. Явно не примеры для подражания.

Например, Рахим однажды разозлил жрицу любви в США , когда отказался платить 4 тысяч долларов и оценил качество услуг на 2 тысячи – ради мести всё рассказала СМИ . А вот претензии из-за того, что мультимиллионер первым делом покупает маме и сестре дорогие дома, смотрится странно. Рахим ведь не ворует деньги, а зарабатывает. О домах и квартирах ребят из разных стран в Лондоне таблоиды так часто не пишут, хотя там происхождение средств часто понятное: мама - коррупция, папа – министр из Бурумундии.

Стереотип 3. «Рахим – предатель и переоцененный футболист»

Стерлинг ушел из «Ливерпуля» (к слову, воспитанник КПР , не «красных») в «Сити», где получил много денег и возможность выигрывать трофеи. Но удерживали ли его в Ливерпуле? Не в правилах «красных» отказываться, если за вингера, например, за Коутиньо, предлагают хорошие деньги. Если «Реалу» нужен будет Мане – тоже отпустят. Суареса никто силой не держал, такова политика клуба.

Наоборот, фанаты «Ливерпуля» смеялись, что «Сити» отдал большие деньги, 49 млн фунтов. А Рахим пошел туда, где отучивают быть эгоистом. Стерлинг здесь и сейчас – очень крутой футболист. Когда впервые за 9 лет игрок английской сборной делает хет-трик на «Уэмбли», когда в последних 5 матчах за клуб и сборную вингер собирает 10 голов и 2 ассиста, то в последнюю очередь нужно отвлекаться на дома для матери и сестры, а также на скандалы на трибунах.

Стерлинг побеждает и идет дальше, в его подходе определенно больше достоинства, чем позерства. Раньше Рахим вел себя так, как молодой рэпер – больше понтов, чем хитов. Сейчас первые остаются за закрытыми дверьми. Из парня, который проигрывал Зинченко в футбольный симулятор, а в наказание лаял на четвереньках, изображая пса, вырос лидер английской сборной. Оставляет прекрасное впечатление за год до Евро-2020.

Рахиму всего 24, через лет шесть станет претендентом на звание лучшего футболиста, рожденного на Ямайке, не считая Боба Марли. Отвечает на любые провокации голами, а говорить о нем, как о зазнавшемся переоцененном футболисте, теперь несправедливо. Стереотипы нужно разрушать, поскольку Стерлинга меняется. А что достойно и без закатывания глаз реагирует на провокации с трибун – дополнительный плюс.

Гвариола растит большого мастера, отдельные англичане зря предвзяты к Рахиму из-за цвета кожи, места рождения и зарплаты в «Манчестер Сити». А «горожане» ценят Стерлинга – у него появляется стимул работать еще усерднее. У вингера второй сезон подряд больше 20 голов и 10 ассистов за клуб и сборную. Не заметить, что уже звезда мирового масштаба, может только тот, кто интересуется футболом время от времени.

У Стерлинга, как и у всего МС , случаются необъяснимо слабые матчи. Но в 2019 году на счету 13 голов и 5 ассистов – ямайский англичанин в сумасшедшей форме. Из переоцененного игрока из-за особенностей рынка, где каждый второй с английским паспортом сразу вдвое дороже, под руководством Гвардиолы вырос человек, который стал чаще думать о футболе – и Саутгейт с этим согласен.