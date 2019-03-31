«Ливерпуль» спасает свои чемпионские шансы

вчера, 23:00

Матч «Ливерпуля» с «Тоттенхэмом» воспринимался поклонниками «Манчестер Сити» как потенциально переломный. «Соккер.ру» - об игре, которая сохранила чемпионскую интригу.

Чем ближе развязка сезона, тем более тщательно подсчитывают в Англии каждое очко. Все меньше мест, где «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» могут оступиться. Поэтому каждый следующий поединок — потенциальная ловушка. И игра «красных» с «Тоттенхэмом» была такой ловушкой для команды Юргена Клоппа.

На эту встречу «Манчестер Сити» и его поклонники возлагали большие надежды, поскольку «шпоры» как представители нынешней футбольной элиты Англии не могли не дать бой «Ливерпулю». Ценность каждого бала обусловлена тем, что при прочих равных «Сити» опережает «Ливерпуль» всего на одно очко. Но матчи этих команд сейчас рассинхронизированы. Поэтому, например, эта победа «красных» над «Тоттенхэмом» автоматически выводит Клоппа и его дружину на первое место, что должно давить на «Сити».

Проблема «горожан» в том, что «Тоттенхэм» подошел к матчу с «Ливерпулем» в весьма загнанном состоянии. Команда Маурисио Почеттино, который, кстати, сам на тренерской скамейке из-за дисквалификации присутствовать не мог, руководя процессами по телефону, надорвалась и выдает худший отрезок в сезоне. В пяти последних турах «шпоры» набрали только одно очко. И уже позволили себя настичь дружной ватаге из «Арсенала», «Манчестер Юнайтед» и «Челси», хотя казалось, что уж третье место «Тоттенхэму» будет гарантировано. Теперь остаться бы в зоне Лиги чемпионов.

Форма формой, но на «Ливерпуль» «шпоры» и в таком состоянии могли настроиться как следует — еще злее стать. Однако же первый тайм показал, что прогнозы специалистов оправдываются. Они достаточно однозначно предсказывали доминирование «Ливерпуля». «Красные» оказывали давление, играли динамичнее, попросту лучше, больше успевая за единицу времени. Как логичное следствие — быстрый гол Роберто Фирмино.

Дальше «Ливерпуль» мог идти по накатанной, но он бы не был собой, если бы предал свою традицию, посвященную нервотрепке. После перерыва «Тоттенхэм» мобилизовался, вспомнив, как он умеет играть и как умеет заставлять соперников захлебываться, накатывая волну атаки за волной. «Ливерпуль» старался удержать баланс, однако контроль над территорией перешел гостям, и они его воплотили в гол, промучившись до 70-й минуты.

Комбинация, кстати, получилась изумительной и необычной — из центра поля быстрый розыгрыш штрафного оформил Харри Кейн, который великолепно заметил подключение партнера на дальней бровке. Да и прострел-удар Кристиана Эриксена под ногу Лукасу Моуре — отдельная находка. Все же скорее это был пас, чем неудавшийся удар, что только добавляет восторгов игре датчанина в этом эпизоде.

Вот дальше начались психологические игры. По-хорошему ничья не устраивала ни одних, ни других. Но мы вспомним, что «Тоттенхэм» в гостях, что ему приходилось по ходу матча отыгрываться, что он в плохой форме — словом, на ничью «шпоры» согласились бы скорее, чем «Ливерпуль». «Красным» ни в коем случае нельзя было делить очки - «Сити» увеличил бы свое преимущество в чемпионской гонке, вероятно, закрыв бы ее.

Но эти мотивационные факторы сыграли в обратную сторону. «Ливерпуль» внезапно засуетился и занервничал, понимая, что времени мало, а надо что-то срочно придумать. Такое у него бывает порой — на этом очки и терял. Игра расстраивается, рассыпается, Мохамед Салах и другие пытаются как-то вытаскивать за счет индивидуального мастерства, сваливаясь к нему в ущерб командным действиям. А «шпоры», которым осаду отбивать бы, напротив, раскрепостились и начали проводить просто великолепные контратаки, умнейшие розыгрыши комбинаций с невероятными голевыми моментами, которые губили так же легко, как создавали.

Несмотря на этот содержательный переворот, мотивационный фактор все равно как-то на уровне стечения обстоятельств сыграл более весомую роль. Не самый удачный розыгрыш углового, повторная подача-свечка вряд ли несли бы угрозу, если бы защитники «Тоттенхэма» не потеряли Салаха, хотя была уйма времени взяться за него плотнее. Да и удар-скидка у египтянина не очень получились — Уго Льорис парировал. Но аккурат в ногу набегавшему на ворота Тоби Алдервейрелду, который не мог в такой ситуации не стать автором автогола.

Сколько всего совпало, чтобы «Ливерпуль» забил победный мяч, особенно на фоне шикарных комбинаций «Тоттенхэма», который закончились ничем, ровно перед этой ситуацией. Невольно в мистику поверишь.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 14 (3) — 11 (2)

Напряжения в матче было гораздо больше, чем можно представить, исходя из этих цифр. Они не отражают всей динамики и угроз, которые потенциально возникали у ворот. Основным стрелком был Салах, который нанес пять ударов. Голом не отметился, но, по сути, именно его действия привели к победному взятию ворот. У «шпор» Кейн как-то потерялся в плане остроты, зато чаще других бил Моура — три раза.

Владение мячом (точность передач): 48,6% (80%) - 51,4% (81%)

Обе команды показали высокий стандарт культуры паса — точность хорошая, несмотря на приличную скорость и активный взаимный прессинг. Это выгодно отличает такие «смотрибельные» матчи. По владению мячом все объяснимо: «Тоттенхэм» дольше проигрывал, ему приходилось чаще проявлять инициативу.

Юрген Клопп (главный тренер «Ливерпуля»):

Я не особо понял, как был забит победный гол. Я видел только удар головой и всё. Понятия не имею, как мяч оказался в воротах. Мы хорошо отыграли в первом тайме, у нас было много моментов. Во втором тайме стало потяжелее. Соперник заиграл активнее. Мы не сразу смогли к этому привыкнуть. После того, как пропустили, мы снова включились. У нас были хорошие моменты. Безусловно, мы можем играть лучше. Но не стоит забывать, что мы конкурируем в борьбе за чемпионство с лучшей командой в мире («Манчестер Сити»), а сегодня нам противостояла одна из лучших команд планеты. Это нелегко.

Маурисио Почеттино (главный тренер «Тоттенхэма»):

Мы все разочарованы, но есть и положительные моменты - то, как мы играли во втором тайме. Безусловно, нам не повезло. Никто не хочет проигрывать, но это поражение отличное от тех, что мы потерпели в играх против «Саутгемптона» и «Бернли». Радоваться, конечно, нечему. Нужно двигаться дальше.