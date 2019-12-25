«Старая фирма» возрождается

25 декабря 2019, 16:09

«Соккер.ру» рассказывает о положении дел в шотландской Премьер-Лиге.

Неприятность, случившаяся с «Рейнджерс» в 2012 году, – банкротство и ссылка в третий дивизион, не только больно ударила по репутации «светло-синих». Весь шотландский чемпионат, даже весь шотландский футбол, получил серьёзную травму, от которой до сих пор толком не оправился. Это видно и по выступлениям шотландских клубов в еврокубках, и по сборной, которая ещё больше ослабла.

Лишившись главного недруга, «Селтик» смог установить свою гегемонию в шотландской Премьер-Лиге. «Кельты» выиграли восемь чемпионских титулов подряд. Если «Хупс» победят и в текущем чемпионате, то повторят рекорд «Джерс», установленный в девяностые годы. Но необходимо сделать оговорку. Команда Уолтера Смита ковала своё достижение в условиях соперничества с «Селтиком». Соседи же взяли четыре из восьми последних титулов в отсутствие главных конкурентов. Что несколько снижает пробу на золоте «кельтов».

Второе достижение – общее количество чемпионских титулов – остаётся за «Джерс». Их у «светло-синих» 54, что является не только национальным, но и мировым рекордом. «Хупс» подтянулись, у них теперь 50 побед в чемпионате. Но, сами понимаете, что если «Селтику» удастся превзойти недругов, это событие случится не раньше чем через пять лет. А скорее всего, позже.

«Рейнджерс» возрождался тяжело и мучительно. Даже выбравшись за четыре года в Премьер-Лигу, самый титулованный клуб не мог сражаться за первое место. Конечно, дерби двух глазвегианских команд – знаменитая «старая фирма» – носили ожесточённый характер, однако преимущество «кельтов» было очевидно. Но пришёл в клуб знаменитый Стивен Джеррард, и у сотен тысяч болельщиков «Джерс» появилась надежда, что солнце взойдёт над «Айброксом». У Стиви Джи пока получается неплохо. В прошлом году его команда пришла на финиш второй. И хотя отставание от чемпиона составило 9 очков, сезон был занесён в актив. Дважды в чемпионате «Рейнджерс» выходил победителем в «старой фирме».

В нынешнем сезоне «Селтик» идёт первым, опережая «светло-синих» на пять очков, сыграв при этом на матч больше. Поэтому отставание может быть и меньше, если брать в расчёт ещё и потерянные очки. Заканчивается второй круг и впереди почти половина пути. Как известно, чемпионат Шотландии разыгрывается в три с половиной круга. После трёх кругов лига делится пополам, образуя две шестёрки. Одна спорит за награды, вторая определяет неудачника в дополнительных турнирах. Всего 12 клубов проводят по 38 матчей – 33+5. В нынешнем чемпионате два гиганта встречались лишь раз. «Селтик» выиграл 2:0, причём сделал это на враждебном для него «Айброксе».

Из 18 встреч нынешнего сезона «кельты» выиграли 16, потеряв очки в 7-м и 8-м турах. Сначала сыграли в столице, а это Эдинбург, а не Глазго, вничью с «Хибернианом». Затем неожиданно проиграли в гостях бывшему столичному клубу «Ливингстону» 0:2. «Джерс», помимо проигранного дерби, тоже потеряли очки в столице – ничья с «Хартс» 1:1 – и не смогли выиграть в Абердине – 2:2. Две команды уже прилично оторвались от преследователей и никому не позволят вмешаться в спор, обещающий стать горячим.

«Селтиком» снова руководит Нил Леннон, сменивший Брендана Роджерса, уехавшего в «Лестер». Последнего до сих пор склоняют на трибунах «Селтик Парк» на все лады. Леннона же, редкого североирландца-католика, тут, наоборот, любят. Тем более что Нил в бытность футболистом носил капитанскую повязку, а в качестве тренера четыре раз покорял вершину. Состав «Селтика», может, и не звёздный, но сильные игроки имеются. Бывший вратарь сборной Англии Фрэйзер Форстер, хорватский защитник Йозо Шимунович, Мориц Бауэр, игравший на правом фланге обороны «Рубина», неувядаемый Скотт Браун, самый молодой участник последнего чемпионата мира австралиец Даниэл Арзани, его старший товарищ по сборной Том Рогич. В атаке выделяются нападающий сборной Шотландии Ли Гриффитс и лучший бомбардир Одсонн Эдуар, про которого забыли в штабе сборной Франции. Очень интересный футболист Райан Кристи, действующий на позиции атакующего полузащитника. Есть ощущение, что скоро он переберётся немного южнее.

У Джеррарда составчик не столь силён, однако в нём больше личностей. Например, 37-летний нападающий Джермейн Дефо, игравший со Стиви Джи в сборной Англии. В английской Премьер-Лиге Джермейну тяжеловато, зато Премьер-Лига шотландская для него – самое оно. Ветеран забил 11 мячей и делит второе место в споре бомбардиров с одноклубником Альфредо Морелосом и соотечественником Сэмом Косгроувом. Выше только Эдуар. Вторая яркая личность – колумбиец Морелос, уже несколько лет становящийся самым метким в рядах «светло-синих». Настоящим капитаном стал правый защитник Джеймс Тавернье, не нашедший должного применения своим силам в Англии. Ворота защищает Аллан МакГрегор, игравший за «Джерс» ещё до катастрофы. 37-летний МакГрегор – не только реликт старой команды, но и один из немногих шотландцев в составе 54-кратных чемпионов. В составе преобладают англичане – 10 человек, а местных жителей всего пятеро. Возможно, не всем болельщикам это по душе, однако даже самые пристрастные хранители шотландских традиций не могут оспорить факта, что при Джеррарде «Рейнджерс» прогрессирует. А это главное.

За третье место ведут борьбу «Абердин» и «Мазервелл». «Донз» и «Веллз» оторвались от пелотона и, наверное, по итогам трёх кругов попадут в верхнюю шестёрку. Сейчас вперёд вырвался «Мазервелл». Но соперники примерно равны, и борьба за третье место обещает быть непредсказуемой.

Далее расположилась довольно большая группа команд, которые вряд ли смогут принять участие в делёжке пирога. В лучшем случае это пятое и шестое места, плюс собственная безопасность. Но и тут идут отчаянные разборки и кипят страсти. Осенью сменили тренеров «Хиберниан» и «Килмарнок», которые и считаются главными претендентами на выход в большую шестёрку. Но прилично выглядят «Ливингстон», нанесший единственное поражение «Селтику», и новичок Премьер-Лиги, самый северный её представитель «Росс Каунти».

В борьбе за выживание участвуют четыре коллектива. Весьма необычно видеть в этой компании столичный «Хартс». Ещё больший сюрприз со знаком минус – последнее место этой команды. В прошлом сезоне «сердца» были шестыми, а по ходу турнира даже шли впереди всех. Но в нынешнем сезоне клуб из Эдинбурга играет отвратительно, и две смены тренеров пока не помогли. «Хартс» смотрится менее убедительно, чем «Хэмилтон», и тем более слабее «Сент-Миррена» и «Сент-Джонстона». Стоит напомнить, что, согласно регламенту, двенадцатая команда вылетает напрямую, а одиннадцатое место играет в переходных матчах со второй командой первого дивизиона. Победителя второго по силам эшелона несложно предугадать. «Данди Юнайтед» оторвался от преследователей и вряд ли упустит своё.

Сильнейшие клубы ещё не вступили в борьбу за Кубок Шотландии, но в Кубке Лиги уже определился победитель. «Селтик» Нила Леннона снова победил «Рейнджерс» Стивена Джеррарда. Единственный гол на счету французского защитника «кельтов» Кристофера Жюльена.