Ученик превзошел учителя. Снова

вчера, 22:51

Фрэнк Лэмпард во второй раз в тренерской карьере выбил из седла Жозе Моуриньо. «Соккер.ру» всё видел!

Лэмпард vs Моуриньо — 2:0

Трудно удержаться от простой констатации факта: Фрэнк Лэмпард уже во второй раз в своей пока непродолжительной тренерской карьере обыгрывает Жозе Моуриньо, у которого наверняка многому научился во время совместной работы в «Челси». В сентябре 2018 года в третьем раунде Кубка Лиги сошлись «Дерби Каунти» под руководством Лэмпарда и «Манчестер Юнайтед» Моуриньо. Жозе выставил второй состав в том матче на «Олд Траффорд», команды сыграли 2:2, а в серии пенальти сильнее оказались футболисты «Дерби» — 8:7.

На этот раз Лэмпард выиграл у Моуриньо уже в рамках АПЛ , и победа уложилась в основное время: «Челси» забил два безответных мяча в гостевой игре против «Тоттенхэма», дублем отметился Виллиан, а один из подопечных португальца получил красную карточку, как и в матче МЮ – «Дерби». «Шпоры» впервые после назначения Особенного главным тренером сыграли на ноль в атаке, а «Челси» и «Тоттенхэм» продлили свою бескомпромиссную серию без ничьих до 10 матчей.

Предматчевый выбор тренеров

Как и предполагалось, Моуриньо не стал менять победное сочетание из успешных матчей с «Бернли» и «Вулверхэмптоном», выставив ровно то же сочетание в ровно той же схеме, только опорные полузащитники Дайер и Сиссоко как будто получили задание играть еще ближе к оборонительной линии. Жозе на матч с «Челси» избрал закрытый и контратакующий вариант ведения игры, и это, прямо скажем, ожидалось. В итоге Фрэнк Лэмпард без проблем разбил план своего учителя и проявил куда больше смелости и хитрости при выборе стратегии для «Челси».

Зная, как сыграет Моуриньо (увы, это читалось не только специалистами, но и журналистами), Лэмпард вогнал «синих» в схему с тремя центральными защитниками (Томори — Рюдигер — Зума), оставил в запасе «режиссера» Жоржиньо, доверив центр поля Канте и Ковачичу. Алонсо и Аспиликуэта заняли позиции на флангах, а Виллиан, Маунт и Абрахам сформировали атакующий блок. Лэмпард одержал победу в тренерской дуэли еще до стартового свистка, и это стало важным фактором итогового успеха, запечатленного на табло.

Типичное поражение Моуриньо

До сих пор Жозе в «Тоттенхэме» был душевным дядькой, иногда даже рубаха-парнем, но в матче с «Челси» пахнуло той затхлой усталостью и безыдейностью, которая сопровождала Моуриньо в заключительной стадии его второго пришествия в «Челси» и в последние месяцы работы в «Манчестер Юнайтед». Кричать «Караул!» пока не будем, но синдром неприятный и типичный для «позднего» Моуриньо. Жозе почему-то постоянно стал забывать, что успехи бегут от предсказуемых, он ведь и сам в бурном начале своей тренерской карьеры брал неожиданными решениями и тактической эквилибристикой, а сейчас подставил Лэмпарду щеку, не удосужившись изобрести большой план для большой игры.

В АПЛ категорически нельзя плыть по течению, ведь каждая команда на ладони у конкурентов: аналитики вытаскивают на свет малейшие детали, докапываются до истин и расшифровывают «код игры» любой сложности. Единственный путь — никогда не переставать шифроваться, быть на шаг впереди, стремиться к тому, чтобы вывести игру своей команды на такой уровень, когда можно будет больший упор делать на свои сильные качества. Такое в Англии сейчас могут позволить себе только «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», именно поэтому они немного в другой лиге. А Моуриньо три игры подряд продает одни хот-доги, даже не пытаясь экспериментировать с соусами. Его модель едва не дала сбой в игре с «Вулверхэмптоном», там победу вырвал Вертонген, а против «Челси» пришлось платить по счетам.

«Челси» был лучше во всем

Достаточно сказать, что «Тоттенхэм», играя на своем поле, выжал из себя пять жалких ударов по воротам Аррисабалаги, лишь однажды попав в створ. У «Челси» 13 ударов и 3 попадания. «Синие» больше владели мячом (55% на 45%), точнее играли в пас (82% на 78%), чаще шли в дриблинг и не уступили «шпорам» в различных элементах борьбы. Да, оба гола «Челси» стали следствием стандартов — углового и пенальти, но эти моменты были созданы за счет серьезного игрового перевеса, тем более первый гол Виллиана был забит уже на 12-й минуте, что позволяло отталкиваться от него в дальнейшей игре. Допускаю, «Челси» хватило бы и одного мяча, но для пущей уверенности команды Фрэнка Лэмпарда голкипер «Тоттенхэма» Газзанига позволил «синим» уйти на перерыв при счете 2:0, допустив грубейшую ошибку на ровном месте.

Сона удалили по делу?

Мало того, что «Тоттенхэм» сыграл слабо, так еще и грубые индивидуальные ошибки отдельных игроков «шпор» стали царскими подарками для «Челси». Газзанига привез пенальти, а Сон совершил неспортивное действие в стычке с Рюдигером. Нечто подобное мы уже видели в чемпионате России, когда полузащитника «Крыльев Советов» Срджана Мияиловича досрочно отправили в раздевалку за движение ногой в сторону спартаковца Понсе. Кореец тоже отборолся с Рюдигером, прилег на газон, а потом зачем-то подбросил ноги в воздух, попал шипами по животу немецкому защитнику, который продемонстрировал, как ему больно. Здоровью Антонио ничего не угрожало, но сама механика движения Сона — неспортивная, и даже если форвард на секунду потерял контроль над собой, махнув ногами со злобы на соперника, на себя и на весь мир, сделал он это в неподходящее время и в неподходящем месте. Красная карточка по делу.