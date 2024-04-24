Эдегор сотворил симфонию на «Эмирейтс». У «Арсенала» – крупнейшая победа в истории дерби с «Челси»

Победа в дерби – плюсик в карму.
5:0 в дерби – это всегда больно, независимо от разрыва в турнирном положении. «Канониры» вчера морально растоптали «Челси» на «Эмирейтс». На поле была одна команда, а гости делали то, что им позволяли делать.
Ставка на Хаверца, возвращение Партея, у обоих – топ-матч
Начать стоит со стартовых составов. Мы отмечали, что главный вопрос – какое сочетание выберет Артета в группе атаки. Вместо Жезуса на острие всё чаще выходил Кай Хаверц – немец предлагает больше конкретики в завершении. При этом Габриэла можно задействовать левым вингером, на ту же позицию ещё есть Троссард. В итоге испанский менеджер сделал ставку на Кая-центрфорварда и Леандро-вингера (справа – Сака).
Вытекающий из этого следующий вопрос – кто заполнит пробел от перемещения Кая из центра поля? Артета остановился на Партее. Для Томаса это был крайне важный матч – тренер пытался вплести его в обновлённую структуру, где центр поля уже занят Райсом, Хаверцом и Эдегором. Отправил на правый фланг обороны. Но затем ганец получил серьёзную травму и суммарно пропустил 8 месяцев, после чего возвращаться на поле особенно трудно. Теперь опорник, наконец, получил возможность выйти с первых минут.
Сразу отметим – оба выдали шикарный матч. Партей отлично вписался в связку с Эдегором и Райсом – располагался глубже, чем обычно играет Хаверц. Благодаря этому развязались руки у Деклана. При этом не было ущерба качеству – Томас выдавал огромный объём работы без мяча, терроризировал Галлахера в прессинге, своими действиями образовывал коридоры в обороне «синих». Плюс хавбек поучаствовал в обоих первых мячах – момент с голом Троссарда начался с его передачи на Райса в касание. Деклан уже в штрафной ассистировал на Леандро. Во втором тайме «канониры» разыграли» угловой, Райс сделал сильную передачу в частокол ног – и в этой мешанине Партей успел зряче в касание отдать на Уайта.
С пользой самого Хаверца всё ясно – он становился наконечником во множестве эпизодов и отметился дублем.
Артета раздавил «Челси» прессингом
Микель выиграл тренерскую дуэль у Почеттино – это стало ясно в первые же минуты. «Челси» просто не успевал за темпом, который навязывали хозяева. Без мяча Эдегор поднимался к Хаверцу – они в «4-4-2» давили на центральных защитников и сразу сбивали атаки соперника на фланги, где атлетичные Сака и Троссард добивались отбора. «Синие» пытались решить эту проблему – к бровке смещался свободный художник Галлахер. Но за Конором везде следовал либо Райс, либо Партей. В итоге «аристократы» более-менее зацепились за мяч лишь к 12-й минуте. И показательно, что тот эпизод – просто распасовка между защитниками в течение минуты-полутора (с последующим перехватом).
Ещё одной опцией в преодолении первой линии прессинга был Энцо Фернандес. Аргентинец в начальной стадии атак опускался к центральным защитникам, чтобы стягивать кого-то из игроков соперника или становиться свободным адресатом. Но Энцо просто оставляли, перекрывая остальные зоны. Резюмируя, «Челси» больше владел мячом, но «Арсенал» сделал это владение стерильным. «Канонирам» же было достаточно и того времени, которое они проводили с мячом. Это преимущество и послужило базой для феерического разгрома.
Симфония передач от Райса и Эдегора
То же самое можно сказать и об игре Райса с Эдегором. Понятно, что их действиями мы восхищались неоднократно – уже на старте сезона было ясно, что это элитная связка в центре поля. Но в дерби, да ещё и накалённом чемпионской гонкой, они снова показали свой уровень.
Оба приносят огромную пользу сразу в нескольких стадиях игры. Без мяча Эдегор (отмечали выше) задаёт начало прессингу, поднимаясь к Хаверцу, Райс смещается в зоны борьбы за мяч, цепляется за спорные мячи. Это позволяет «пушкарям» быстрее возвращать владение и проводить острые атаки.
В их развитии у этих двоих тоже ключевая роль – именно они раздают передачи в финальную треть. Конкретно в матче с «Челси» норвежец на пару с англичанином сочинили симфонию. Райс отдал Троссарду на первый гол, Мартин разогнал второй (разыграл угловой и отдал на Сака в штрафную). До этого (на 51-й минуте) Эдегор отдавал тончайший пас на Кая, отрезав почти всех от эпизода. После – радиоуправляемая передача по дуге на Кая Хаверца точно в ногу. Немцу оставалось только не промазать. И такой же ассист-шедевр норвежца на Бена Уайта в моменте с 5-м голом – мягкий заброс, который позволил защитнику пробить в касание.
С ходу даже не назовешь, кто настолько же вовлечён в построение атак команды, настолько чувствует перемещения одноклубников и действует в такт.
Восхищался Мартином и сам Артета:
Мы все сошлись во мнении, что это футболист с огромным талантом, который может развиваться вместе с нами. Мы были убеждены, что он может привнести в команду что-то особенное. Всегда стоит вопрос: как ты собираешься справляться с ролью капитана? Мартин преодолел это естественным образом, его все любят.
Можно говорить о кризисном состоянии «Челси» – сейчас это и правда не грозная сила. Но в нестабильности и их опасность. «Аристократы» уже отбирали очки у «Сити», «Тоттенхэма». «Арсеналу» важно, что они прошли это испытание, когда права на ошибку уже нет. Но и расслабляться не стоит, остаётся проблема реализации. Самая крупная победа «пушкарей» над «Челси» в истории могла быть еще крупнее, если бы Хаверц реализовал все моменты, которые для него создал центр поля.
так пушкари добыли достаточно легкой победы над принципиальным соперником.
без Палмера Челси совсем беззубый хищник.
до перерыва. да, имели моментов и даже срвнять счет.
но в 2 тайме Арсенал просто переехал как танк по синим.
порадовала игра опорника пушкарей Томаса Партеи.
вместе с Декланом Райсом и Мартином Эдегором отлично отыграл в центре полузащиты.
лучший игрок матча защитник Бен Уайт, провел великий матч!
старались Деклан Райс и Леандро Троссард.
дубль Кая Хаверца как раз то, что и ждали болельщики Арсенала от него на Эмирейтс!
Эдегор настоящее сердце команды!
и все таки Арсеналу нужен нападающий.
идеальный вариант -Зиркзее из Болоньи.
так пушкари добыли достаточно легкой победы над принципиальным соперником.
без Палмера Челси совсем беззубый хищник.
до перерыва. да, имели моментов и даже срвнять счет.
но в 2 тайме Арсенал просто переехал как танк по синим.
порадовала игра опорника пушкарей Томаса Партеи.
вместе с Декланом Райсом и Мартином Эдегором отлично отыграл в центре полузащиты.
лучший игрок матча защитник Бен Уайт, провел великий матч!
старались Деклан Райс и Леандро Троссард.
дубль Кая Хаверца как раз то, что и ждали болельщики Арсенала от него на Эмирейтс!
Эдегор настоящее сердце команды!
и все таки Арсеналу нужен нападающий.
идеальный вариант -Зиркзее из Болоньи.