Эдегор сотворил симфонию на «Эмирейтс». У «Арсенала» – крупнейшая победа в истории дерби с «Челси»

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сегодня, 10:24

Победа в дерби – плюсик в карму.

5:0 в дерби – это всегда больно, независимо от разрыва в турнирном положении. «Канониры» вчера морально растоптали «Челси» на «Эмирейтс». На поле была одна команда, а гости делали то, что им позволяли делать.

Ставка на Хаверца, возвращение Партея, у обоих – топ-матч

Начать стоит со стартовых составов. Мы отмечали, что главный вопрос – какое сочетание выберет Артета в группе атаки. Вместо Жезуса на острие всё чаще выходил Кай Хаверц – немец предлагает больше конкретики в завершении. При этом Габриэла можно задействовать левым вингером, на ту же позицию ещё есть Троссард. В итоге испанский менеджер сделал ставку на Кая-центрфорварда и Леандро-вингера (справа – Сака).

Вытекающий из этого следующий вопрос – кто заполнит пробел от перемещения Кая из центра поля? Артета остановился на Партее. Для Томаса это был крайне важный матч – тренер пытался вплести его в обновлённую структуру, где центр поля уже занят Райсом, Хаверцом и Эдегором. Отправил на правый фланг обороны. Но затем ганец получил серьёзную травму и суммарно пропустил 8 месяцев, после чего возвращаться на поле особенно трудно. Теперь опорник, наконец, получил возможность выйти с первых минут.

Сразу отметим – оба выдали шикарный матч. Партей отлично вписался в связку с Эдегором и Райсом – располагался глубже, чем обычно играет Хаверц. Благодаря этому развязались руки у Деклана. При этом не было ущерба качеству – Томас выдавал огромный объём работы без мяча, терроризировал Галлахера в прессинге, своими действиями образовывал коридоры в обороне «синих». Плюс хавбек поучаствовал в обоих первых мячах – момент с голом Троссарда начался с его передачи на Райса в касание. Деклан уже в штрафной ассистировал на Леандро. Во втором тайме «канониры» разыграли» угловой, Райс сделал сильную передачу в частокол ног – и в этой мешанине Партей успел зряче в касание отдать на Уайта.

С пользой самого Хаверца всё ясно – он становился наконечником во множестве эпизодов и отметился дублем.

Артета раздавил «Челси» прессингом

Микель выиграл тренерскую дуэль у Почеттино – это стало ясно в первые же минуты. «Челси» просто не успевал за темпом, который навязывали хозяева. Без мяча Эдегор поднимался к Хаверцу – они в «4-4-2» давили на центральных защитников и сразу сбивали атаки соперника на фланги, где атлетичные Сака и Троссард добивались отбора. «Синие» пытались решить эту проблему – к бровке смещался свободный художник Галлахер. Но за Конором везде следовал либо Райс, либо Партей. В итоге «аристократы» более-менее зацепились за мяч лишь к 12-й минуте. И показательно, что тот эпизод – просто распасовка между защитниками в течение минуты-полутора (с последующим перехватом).

Ещё одной опцией в преодолении первой линии прессинга был Энцо Фернандес. Аргентинец в начальной стадии атак опускался к центральным защитникам, чтобы стягивать кого-то из игроков соперника или становиться свободным адресатом. Но Энцо просто оставляли, перекрывая остальные зоны. Резюмируя, «Челси» больше владел мячом, но «Арсенал» сделал это владение стерильным. «Канонирам» же было достаточно и того времени, которое они проводили с мячом. Это преимущество и послужило базой для феерического разгрома.

Симфония передач от Райса и Эдегора

То же самое можно сказать и об игре Райса с Эдегором. Понятно, что их действиями мы восхищались неоднократно – уже на старте сезона было ясно, что это элитная связка в центре поля. Но в дерби, да ещё и накалённом чемпионской гонкой, они снова показали свой уровень.

Оба приносят огромную пользу сразу в нескольких стадиях игры. Без мяча Эдегор (отмечали выше) задаёт начало прессингу, поднимаясь к Хаверцу, Райс смещается в зоны борьбы за мяч, цепляется за спорные мячи. Это позволяет «пушкарям» быстрее возвращать владение и проводить острые атаки.

В их развитии у этих двоих тоже ключевая роль – именно они раздают передачи в финальную треть. Конкретно в матче с «Челси» норвежец на пару с англичанином сочинили симфонию. Райс отдал Троссарду на первый гол, Мартин разогнал второй (разыграл угловой и отдал на Сака в штрафную). До этого (на 51-й минуте) Эдегор отдавал тончайший пас на Кая, отрезав почти всех от эпизода. После – радиоуправляемая передача по дуге на Кая Хаверца точно в ногу. Немцу оставалось только не промазать. И такой же ассист-шедевр норвежца на Бена Уайта в моменте с 5-м голом – мягкий заброс, который позволил защитнику пробить в касание.

С ходу даже не назовешь, кто настолько же вовлечён в построение атак команды, настолько чувствует перемещения одноклубников и действует в такт.

Восхищался Мартином и сам Артета:

Мы все сошлись во мнении, что это футболист с огромным талантом, который может развиваться вместе с нами. Мы были убеждены, что он может привнести в команду что-то особенное. Всегда стоит вопрос: как ты собираешься справляться с ролью капитана? Мартин преодолел это естественным образом, его все любят.

Можно говорить о кризисном состоянии «Челси» – сейчас это и правда не грозная сила. Но в нестабильности и их опасность. «Аристократы» уже отбирали очки у «Сити», «Тоттенхэма». «Арсеналу» важно, что они прошли это испытание, когда права на ошибку уже нет. Но и расслабляться не стоит, остаётся проблема реализации. Самая крупная победа «пушкарей» над «Челси» в истории могла быть еще крупнее, если бы Хаверц реализовал все моменты, которые для него создал центр поля.