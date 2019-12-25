Кто догонит «джигитов»?

25 декабря 2019, 18:30

«Соккер.ру» продолжает следить за ходом чемпионата Турции.

Прошлый раз мы «наведывались» в турецкую Суперлигу в начале октября и застали там необычную картину. На первом месте уверенно шёл «Аланьяспор». За три без малого месяца ситуация изменилась. Клуб из Аланьи несколько просел в таблице. Однако на первом месте мы видим не представителя большой стамбульской тройки - «Галатасарай», «Фенербахче», «Бешикташ» и не «Трабзонспор». Даже не новодел «Башакшехир». Чемпионскую гонку возглавляет «Сивасспор».

Если учесть что позади почти весь первый круг (за исключением одного тура), то лидерство «джигитов» (или «храбрецов», кому как больше нравится) не просто стартовая сенсация. Это заявка на что-то серьёзное. Если не на чемпионство, то на выход в еврокубки. Возможно даже в Лигу чемпионов. Да и Лига Европы для «Сивасспора» тоже неплохо. За всю историю «джигиты» лишь раз играли в Европе, и то это был мутный Кубок Интертото. Выше четвёртого места «храбрецы» никогда не поднимались.

«Сивасспор» выдал мощный отрезок поздней осенью и в начале зимы. Семь побед подряд. Возможно, соперники, за исключением «Фенербахче», были не самые сложные. Однако в прошлом сезоне клуб из Сиваса финишировал только двенадцатым. А через каких-то то полгода он уже смотрит на оппонентов свысока. Да и победа над «Фенером» с результатом 3:1 дорогого стоит. В прошлое воскресенье турецкая публика, которой надоели три гранда, ждала от «Сивасспора» восьмой победы. Даром, что лидер играл не дома, а в столице с «Генчлербирлиги». Но «храбрецы» завершили встречу вничью. Более того, отыгрались на седьмой добавленной минуте - 2:2. Даже вратарю Мамаду Самассе пришлось «зависнуть» в чужой штрафной.

Взлёт «джигитов» можно объяснить приходом нового «предводителя» - летом команду возглавил 56-летний Риза Калимбай. Уроженец Сиваса, в прошлом известный полузащитник «Бешикташа». В качестве тренера Калимбай много где работал. Нигде не работал больше двух лет. Только на родине задержался на три года - с 2010-го по 2013-й год. После шестилетней паузы Риза вернулся домой, и произошло чудо. Уже в первом туре «Сивасспор» разгромил «Бешикташ» и заставил себя уважать. Ну и в дальнейшем команда Ризы Калимбая вела себя достойно, без явных срывов и спадов. Отсюда и успех. Пусть даже на промежуточном финише. «Джигиты» опережают «Башакшехир» на четыре очка, а это значит, что победитель первого круга уже известен.

Состав у «Сивасспора» звёздным назвать сложно. Во многом игру команды определяют африканцы (Аруна Коне, Исаак Кофи, Аарон Аппиндангойе) и афрофранцузы Мамаду Самасса, Мустафа Ятабаре (ныне нападающий сборной Мали). Есть несколько опытных турецких игроков - защитники Джанер Османпаша, Угур Чифтчи, полузащитники Эрдоган Йесилюрт, Мерт Яндаш, Хакан Арслан, Эмре Кылынч. В турецко-африканской компании неплохо чувствует себя бывший нападающий «Торпедо» Угу Виейра.

Ближе всех к лидеру находится «Башакшехир». Выронив в прошлом чемпионате титул в руки «Галатасарая», провалив старт нового сезона и пролетев мимо группового этапа Лиги чемпионов, самый молодой клуб Стамбула привёл себя в порядок. Команда, выступающая под руководством нового тренера Окана Бурука, вышла в весеннюю часть Лиги Европы, выставив вон гладбахскую «Боруссию» и наверстала упущенное в Суперлиге. «Башакшехир» - первый в списке преследователей «джигитов». Но вторая позиция вице-чемпиона выглядит весьма уязвимой. Рядом и «Трабзонспор», и «Фенербахче» с «Бешикташем», и герой старта «Аланьяспор».

«Фенербахче» после прошлогоднего провала выглядит куда убедительней. Однако «канарейки» в первом круге раздарили немало очков. Результат такой благотворительности – только четвертое место. Состав у «Фенера» сильный, но возрастной. И не всем удаётся выдержать темп. Опять же не все легионеры играют так, как хотел бы тренер Эрсун Янал. Например, бывший капитан «Вердера» Макс Крузе совершенно не вписался в игру. Словно его подменили по дороге из Бремена в Стамбул.

Сложным получается сезон у «Бешикташа». Невыразительный старт, потом серия из пяти побед. И в декабре два проигрыша - домашний от «Малатьяспора» и в дерби с «Фенербахче». Пока что «чёрные орлы» ещё меньше похожи на потенциального чемпиона, чем «канарейки». И дело даже не в семи очках, отделяющих 15-кратного чемпиона от лидера. Команда Абдуллы Авчи (в прошлом году он тренировал «Башакшехир») пока не нашла своей игры. Только нащупывает.

И совсем грустно выглядит чемпион. «Галатасарай» провалился в Лиге чемпионов и в родном чемпионате играет, мягко говоря, не по-чемпионски. Голы даются тяжело. Оборона играет с большими ошибками. Радамель Фалькао в Стамбул приехал. И что? В шести матчах один гол. Конечно, не связанный теперь европейскими делами «Джим-Бом» предпримет меры по защите чемпионского титула. Но в успех предприятия верится с трудом. Существует ощущение, что в Турции весной родится новый чемпион.

Надо вспомнить и наших игроков. Бывший вратарь сборной России Юрий Лодыгин перешёл из «Зенита» в «Газишехир» за игровой практикой. Но Юрий сыграл лишь в двух матчах за не самый сильный клуб, пропустил в них шесть мячей и присел на скамейку. Александр Епуряну стабильно выходит на поле в составе «Башакшехира», в отличие от пропавшего куда-то Сердара Таски. Не исключено, что оранжевую футболку снова наденет Фёдор Кудряшов. «Башакшехир» хочет возобновить сотрудничество с защитником сборной России. В составе «Сивасспора» иногда выходит на поле украинский полузащитник Сергей Рыбалка.

Возможно, что вскоре в турецком чемпионате появится Джано Ананидзе. Спартаковский полузащитник близок к переходу в «Денизлиспор». Речь идёт об аренде, и, возможно, уже в январе Джано будет выходить на поле в чёрно-зелёной футболке с петухом. «Денизлиспор» - новичок Суперлиги и занят решением одного вопроса - сохранением прописки. Пока клуб находится на 11 месте на приличном расстоянии от зоны вылета. И вряд ли приход Джано изменит положение «петухов» в худшую сторону.