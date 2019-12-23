«Лацио» - самый успешный в Италии. После «Юве»

вчера, 12:16

У «Соккер.ру» есть доказательства и факты: именно «Лацио» на втором месте по трофеям в эпоху доминирования «Ювентуса».

Что случилось воскресным вечером?

Вчера в Эр-Рияде встречались чемпион и обладатель Кубка Италии сезона 2018/19. Во второй раз подряд матч за Суперкубок Италии в коммерческих целях проводится в Саудовской Аравии: год назад «Ювентус» играл с «Миланом» в Джидде, а теперь бессменный чемпион встретился с «Лацио» в столичном Эр-Рияде и проиграл.

Маурицио Сарри выстроил «Старую Синьору» по схеме 4-3-1-2, выставив в атаке Роналду с Игуаином, а Дибала сыграл «под» парой форвардов. Забегая вперед, скажу, что добиться игрового баланса в этом матче «Ювентус» так и не сумел, в то время как «Лацио», игравший по схеме 3-5-2, получил превосходство в центре поля и особенно на флангах.

«Ювентус» в два раза больше владел мячом, но что толку от «саррибола», если его команда в лучшем случае завершала свои атаки ударами из-за пределов штрафной площади, проникновения внутрь давались с огромным трудом. «Лацио», в свою очередь, быстро проходил центр поля, так как контрпрессинг у «бьянконери» хромал на обе ноги. Пусть у «орлов» нередко случались потери в их выпадах, но они видели цель и двигались к ней.

Отчасти течение матча предопределил быстрый гол Луиса Альберто, он как будто убедил «Лацио» в правильности выбранного плана, и хотя перед самым перерывом «Ювентус» отыгрался, когда Дибала сработал на добивании после коварного удара Роналду, римляне сумели добавить во втором тайме и справедливо вырвали победу голом Лулича. Гол Катальди со штрафного перед самым финальным свистком уже ничего не решал, зато празднично украсил Суперкубок Италии. 3:1 в пользу «Лацио»!

Немного цифр

64.6% на 35.4% - преимущество «Ювентуса» во владении мячом, подопечные Маурицио Сарри выполнили 91% точных передач, в то время как «лациале» ограничились 82%, которых им хватило для победы. Что касается ударов, то здесь почти равенство: 17-16 в пользу «Лацио», но если мы отсеем все лишнее и взглянем только на попадания в створ, то обнаружим двукратное превосходство «орлов»: 8-4. При этом 7 из 8 ударов футболисты «Лацио» нанесли из штрафной площадки, а восьмой — это результативный удар Катальди со штрафного.

Между командами сложилось полное равенство по части отборов (14-14), выигранных верховых единоборств (15-15), угловых (5-5) и нарушений правил (13-13). Что касается перехватов и дриблинга, то здесь наблюдаются незначительные расхождения: игроки «Юве» чуть чаще удачно обводили соперников (11-9), зато «орлы» немного лучше читали игру, что дало им фору в два перехвата (12-10). Команды получили по 3 предупреждения, причем «Ювентус» свою долю «горчичников» разделил между двумя игроками, поэтому Бентанкур в самой концовке был удален с поля.

Под копирку

«Лацио» не был фаворитом матча за Суперкубок Италии, но победу команды Симоне Индзаги сложно назвать случайной или незаслуженной, исходя из того, что происходило на поле. Но есть еще кое-что: «Лацио» во второй раз за две недели обыграл «Ювентус»! До декабря у «Старой Синьоры» не было ни одного поражения в сезоне, а теперь уже два: оба от «Лацио», оба со счетом 1:3. Во встрече 7-го декабря в рамках Серии A туринцы даже вели в счете после гола Роналду, но ушли на перерыв при счете 1:1.

В середине второго тайма решающий гол тогда забил Милинкович-Савич, а точку «орлы» тоже поставили в дебрях добавленного времени. И без удаления в составе «Ювентуса» тоже не обошлось, правда, тогда Хуан Куадрадо за фол последней надежды был изгнан с поля раньше, и это повлияло на ход матча. Картина была аналогичной и в деталях: двукратное превосходство «Юве» во владении, двукратное преимущество «Лацио» по ударам. Сарри перед битвой за Суперкубок Италии не извлек урок из предыдущей встречи с Симоне Индзаги.

Роналду впервые за 6 лет проиграл в финале

Поражение в Эр-Рияде прервало внушительную серию Криштиану Роналду, который до поражения от «Лацио» в суперкубковой схватке выиграл 12 финалов подряд, включая четыре финала Лиги чемпионов в составе «Реала», а также решающие матчи Евро-2016 и Лиги Наций со сборной Португалии! В последний раз КриРо досталась утешительная медалька, которую так хочется сорвать с себя, в мае 2013-го, когда «Реал» не справился с «Атлетико» в финале Кубка Короля (1:2). В том матче португалец открыл счет, а в концовке основного времени увидел перед собой красную карточку.

Что говорят в Италии?

«Ювентус», мягко говоря, не хвалят. Общее настроение лучше всего отражают широко растиражированные и попавшие даже на обложки некоторых изданий слова Лапо Элькана, внука Джанни Аньелли и двоюродного брата Андреа Аньелли: «Позор „Юве“. Поздравления „Лацио“». Симоне Индзаги называют волшебником, много сравнений с игрой двухнедельной давности в Риме, которые напрашиваются сами собой. Как и в прошлом году, была критика от правозащитников и тех, кто считает, что Саудовская Аравия использует футбол в своих политических целях, но это тема для большого и отдельного разговора.

Только у «Ювентуса» за последние 8 лет больше трофеев, чем у «Лацио»

Когда мы говорим о новейших временах в итальянском футболе, то все понимают, что гегемон «Ювентус» притягивает к себе трофеи, словно магнитом. Но ведь «Старая Синьора» только Скудетто никому не отдает, Кубки и Суперкубки иногда достаются другим клубам. И да, если вынести за скобки «Ювентус», то «Лацио» за время доминирования «бьянконери» собрал самую обширную коллекцию трофеев, в то время как у «Интера» и «Ромы» на этом отрезке истории нет вообще ни шиша.

Титулы за последние 8 лет (Серия A, Кубок, Суперкубок) — всего 24 трофея

«Ювентус» - 16 трофеев (8 Скудетто + 4 Кубка Италии + 4 Суперкубка Италии)

«Лацио» - 4 трофея (2 Кубка Италии + 2 Суперкубка Италии)

«Наполи» - 3 трофея (2 Кубка Италии + Суперкубок)

«Милан» - 1 трофей (Суперкубок Италии)