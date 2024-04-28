«Динамо» блестяще нейтрализовало «Зенит». У чемпиона худший матч в атаке в РПЛ за пять лет

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вчера, 22:34

У Семака два поражения подряд.

«Зенит» не готов сминать соперников

Хотя «Динамо» вылетело от петербуржцев из Пути РПЛ в Кубке России, не стоит забывать результат первого прошлогоднего матча стадии плей-офф. Сначала москвичи победили, а потом уступили в Санкт-Петербурге. Также были успехи в чемпионате, особенно в столице. Поэтому не удивляет опасливость «Зенита» в гостях. Вот только раньше чемпионы могли гонять даже неудобных соперников на приличных скоростях, причем с частой сменой подходов.

Сегодня никакого явного голевого преимущества и контроля игры со стороны «Зенита» не было. Серия последних матчей – минимальные победы, ничья против «Спартака» и поражение от «Рубина», подтверждают тезис о средней готовности фаворита. Кризиса пока нет, поскольку налицо преимущество в командном классе. Но есть повторяющиеся монотонные действия. Также не хватает акцентных ударов. Шунину за целый матч хватило одного сейва для «сухаря».

«Зенит» пока пользуется робким стилем оппонентов. У «Динамо» тоже не было множества явных моментов у ворот Кержакова, хотя три удара в створ выдумали. А если бы Дуглас Сантос не успел перекрыть собственную ошибку у штрафной площади, то поединок без ворот мог развернуться в пользу хозяев московского стадиона намного раньше. Сегодня на практике доказали давнишнюю догадку. Достаточно команде Семака немножко сбавить – видна разница.

Соперники чувствуют фальшивые ноты чемпионского оркестра, как акула фиксирует кровь в воде. «Динамо» не настолько зубастая команда, как древняя рыба, но сегодня тренер Личка пытался цепляться за проблемы «Зенита» на флангах. Если бы камерунский вингер Нгамалё отработал на уровне с колумбийцем Карраскалем, который успевал обыгрывать и даже прикрывать полуфланг, замедляя атаки гостей, план Лички мог сработать ещё до решающего гола.

Семак не перестроил игру в перерыве

«Зенит» в новом календарном году намного опаснее после отдыха в раздевалке. Объяснение на поверхности. Поскольку Нино, Эракович, Мостовой и Артур не такие высококлассные мастера, как их предшественники, то приходится брать паузы для изучения соперников. Расшатывают линии, вносят коррективы в составе. Могут сработать замены – сегодня перешли на «4-4-2», ведь у «Зенита» не худшая скамейка в РПЛ . Хотя в целом мастеров стало меньше.

Семак всегда надеется выждать, увидеть явную ошибку соперника и использовать её. Так было, например, против «Спартака», когда ужасный для «Зенита» первый тайм с ошибочной схемой сменился удачной второй половиной, когда Педро реализовал два момента. Но юные футболисты нестабильные, а ветераны гостей не в лучшей форме. Сегодня непросто давалась игра Венделу и Клаудиньо. Барриос тоже не царил в центре поля, Вильмар сбавил.

Личка использовал схему со сменой позиций Лаксальта, Фомина и Чавеса в центре поля, а защита «Зенита» потратила много ресурсов и сил, чтобы надежно закрывать Тюкавина. В итоге всё свелось к разговору о надежности линии обороны «Динамо» и реализации хозяев. У этой команды несколько режимов работы у своих ворот. И почти все они включают вольницу для соперника. По допущенным ударам в чемпионате московский клуб на предпоследнем месте.

Хуже только бывшая команда Лички – «Оренбург». А вот «Зенит» с отрывом лучший по допущенным ударам. Но здесь объяснения не нужны. Команда Семака защищается древним бразильским методом – атакой и контролем мяча. Чем дольше фаворит катает снаряд по полю, тем чаще приходится нервничать сопернику. «Динамо» после перерыва важно было подготовиться к атакам «Зенита», которые подкрепляла усталость игроков хозяев.

«Динамовцы» круто распределили силы

Игра не была такой дикой, как дерби «Спартака» и «Локомотива» с огромным количеством атак в обе стороны. В шахматном футболе важна любая мелочь. «Динамо» выручила одна коренная особенность Тюкавина. Юный форвард всегда играет в стиле «бульдога». Грызется за мячи, но также хладнокровно реагирует на осечки. Сегодня Константин не сумел сразу принять мяч после паса напарника головой, но не паниковал и спокойно обыграл Кержакова – скауты в восторге.

Не дрогнули – важный вывод из игры «Динамо» против «Зенита». Каждый знал, что делать. Пусть во втором тайме обе команды позволили себе слишком много странных поперечных передач, даря мяч сопернику, в итоге ключевую ошибку допустили гости. Важно похвалить оборону Шунина. С ветераном в воротах они сыграли надежно и просто. Сначала в схеме с четверкой защитников, а потом с пятеркой в концовке. Один удар «Зенита» в створ – доказательство успеха.

«Зенит» проиграл дважды подряд, то есть подарил конкурентам фору в шесть пунктов. «Краснодару» завтра жизненно важно обыграть в гостях крепкую команду из Самары. «Крылья Советов» могут дать бой, но теперь судьба чемпионства зависит не только от поединков Семака, что делает концовку в РПЛ намного интереснее. Понятно, что если бы у «Динамо» все были такими эффективными, как нынешний Тюкавин, то именно москвичи четко лидировали бы в таблице.