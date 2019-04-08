Своя атмосфера. Особенности топ-5 чемпионатов и РПЛ

Вы знаете, в каком чемпионате команды чаще всего делят очки? В какой стране больше шансов выиграть у гостей, а где доминируют хозяева? «Соккер.ру» нашел ответы.
Чемпионат Англии
Победы хозяев: 48.8%
Победы гостей: 33.3%
Ничьи: 17.9%
Больше всего ничьих: «Саутгемптон» (9)
Меньше всего ничьих: «Тоттенхэм» (1)
В Английской Премьер-Лиге почти половина матчей остается за хозяевами, а треть поединков выигрывают гости. Запомним это соотношение и будем примерять на следующие исследуемые турниры, ведь АПЛ считается образцом неуступчивости, бескомпромиссности и борьбы. Доля ничьих едва не дотягивает до 18%, то есть даже не каждый пятый матч в чемпионате Англии заканчиваетcя дележкой очков. Правда, нужно подчеркнуть, что это не вполне типичная картина, в текущем розыгрыше аномально низкое количество ничейных результатов, по итогам прошлого сезона, к примеру, их было 26%.
Чемпионат Испании
Победы хозяев: 42%
Победы гостей: 28%
Ничьи: 30%
Больше всего ничьих: «Валенсия» (16)
Меньше всего ничьих: «Реал» (3)
В Испании уже совсем другая картина по сравнению с АПЛ: здесь ничьи – это 30% результатов в чемпионате. Миролюбивые исходы «отъели» примерно поровну от хозяйских и гостевых викторий, если продолжать параллели с чемпионатом Англии. Тренд на ничьи открылся на Пиренеях только в нынешнем сезоне, в предыдущем розыгрыше Примеры цифры были гораздо скромнее: ничьи составляли 22.6% от общего числа исходов.
Чемпионат Италии
Победы хозяев: 43.5%
Победы гостей: 28.5%
Ничьи: 28%
Больше всего ничьих: «Торино» (13)
Меньше всего ничьих: «Ювентус» (3)
Как видим, чемпионаты Испании и Италии имеют много общего между собой. В этих первенствах результаты распределяются примерно одинаковым образом. Хозяева побеждают на 15% чаще гостей, а не выявляются победители в 28% встреч, это почти три ничьи в среднем на каждый тур. В Серии A уважают ничейные исходы, за последние пять лет этот показатель не опускался ниже 25%.
Чемпионат Германии
Победы хозяев: 45.2%
Победы гостей: 31%
Ничьи: 23.8%
Больше всего ничьих: «Хоффенхайм», «Фрайбург» (11)
Меньше всего ничьих: «Бавария», «Фортуна» (4)
Бундеслига по бескомпромиссности ближе всех подбирается к Английской Премьер-Лиге, правда, у немцев, как и у англичан, в этом сезоне перевыполняется план по бескомпромиссности, обычно в Бундеслиге 25-27% ничейных исходов. Отмечу также, что гости в чемпионате Германии побеждают чаще, чем в Италии и Испании, но до показателей АПЛ все же не дотягивают.
Чемпионат Франции
Победы хозяев: 42.6%
Победы гостей: 28.2%
Ничьи: 29.2%
Больше всего ничьих: «Реймс», «Анже» (14)
Меньше всего ничьих: ПСЖ (3)
Во Франции, как и в Испании, количество ничьих перекрывает число гостевых побед. Примера, Серия A, Лига 1 по структуре результатов очень похожи друг на друга. Кстати, статистику исходов в матчах того или иного чемпионата можно использовать в качестве дополнительного фактора при ставках. У каждого турнира свои внутренние законы, которые отображаются на карте результатов.
Чемпионат России
Победы хозяев: 42.6%
Победы гостей: 30%
Ничьи: 28.4%
Больше всего ничьих: «Рубин» (12)
Меньше всего ничьих: «Зенит», «Крылья Советов» (3)
РПЛ становится в одну линию с испанской Примерой, итальянской Серией A и французской Лигой 1. У нас тоже достаточно много ничейных результатов, причем это стабильный показатель: 27.9% в сезоне-2017/18, 27.1% в 2016/17, те же 27.9% в кампании 2015/16. И так далее. А вот гости у нас побеждают даже несколько чаще, чем в Италии, Испании и Франции. Впрочем, как известно, все познается в сравнении, поэтому давайте посмотрим на цифры всех упомянутых чемпионатов в сводной таблице.
|
Чемпионат
|
Победы хозяев
|
Ничьи
|
Победы гостей
|
Англия
|
48.8%
|
17.9%
|
33.3%
|
Испания
|
42%
|
30%
|
28%
|
Италия
|
43.5%
|
28%
|
28.5%
|
Германия
|
45.2%
|
23.8%
|
31%
|
Франция
|
42.6%
|
29.2%
|
28.2%
|
Россия
|
42.6%
|
28.4%
|
30%
- В Англии феноменально низкое количество ничьих в этом году, по сравнению с прошлогодним показателем матчей без победителя стало на 8% меньше. Если бы не это обстоятельство, АПЛ не так выбивалась бы из общего ряда чемпионатов, где тенденции результатов примерно одинаковы.
- Из-за рекордно малого количество ничьих в АПЛ больше побед и у хозяев, и у гостей, если сравнивать с другими чемпионатами «Большой пятерки» и РПЛ – 48.8% и 33.3% соответственно.
- В чемпионатах Испании, Италии, Германии, Франции и России процент хозяйских побед держится в радиусе 42%-45.2%. Разброс – 3.2%. Если вынести за скобки и Бундеслигу, то в четырех из шести рассматриваемых турниров хозяева побеждают с частотой 42%-43.5%. То есть радиус побед укладывается в 1.5%.
- В чемпионатах Испании, Италии, Германии, Франции и России процент гостевых побед держится в радиусе 28%-31%. Разброс – 3%. Без Германии Примера, Серия A, Лига 1 и РПЛ уложатся в 2%. А если убрать еще и наш чемпионат, то выяснится, что в Испании, Италии и Франции гости побеждают почти одинаково часто – от 28% до 28.5%.
- Несмотря на существенную разницу в обликах чемпионатов – имеется в виду результативность, количество и силу топ-клубов, наличие звезд в составах команд, в РПЛ играют вничью почти с такой же регулярностью, как в Испании, Франции и Италии – от 28% до 30% матчей в этих первенствах не выявляют победителей.