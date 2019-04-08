Своя атмосфера. Особенности топ-5 чемпионатов и РПЛ

сегодня, 19:30

Вы знаете, в каком чемпионате команды чаще всего делят очки? В какой стране больше шансов выиграть у гостей, а где доминируют хозяева? «Соккер.ру» нашел ответы.

Чемпионат Англии

Победы хозяев: 48.8%

Победы гостей: 33.3%

Ничьи: 17.9%

Больше всего ничьих: «Саутгемптон» (9)

Меньше всего ничьих: «Тоттенхэм» (1)

В Английской Премьер-Лиге почти половина матчей остается за хозяевами, а треть поединков выигрывают гости. Запомним это соотношение и будем примерять на следующие исследуемые турниры, ведь АПЛ считается образцом неуступчивости, бескомпромиссности и борьбы. Доля ничьих едва не дотягивает до 18%, то есть даже не каждый пятый матч в чемпионате Англии заканчиваетcя дележкой очков. Правда, нужно подчеркнуть, что это не вполне типичная картина, в текущем розыгрыше аномально низкое количество ничейных результатов, по итогам прошлого сезона, к примеру, их было 26%.

Чемпионат Испании

Победы хозяев: 42%

Победы гостей: 28%

Ничьи: 30%

Больше всего ничьих: «Валенсия» (16)

Меньше всего ничьих: «Реал» (3)

В Испании уже совсем другая картина по сравнению с АПЛ : здесь ничьи – это 30% результатов в чемпионате. Миролюбивые исходы «отъели» примерно поровну от хозяйских и гостевых викторий, если продолжать параллели с чемпионатом Англии. Тренд на ничьи открылся на Пиренеях только в нынешнем сезоне, в предыдущем розыгрыше Примеры цифры были гораздо скромнее: ничьи составляли 22.6% от общего числа исходов.

Чемпионат Италии

Победы хозяев: 43.5%

Победы гостей: 28.5%

Ничьи: 28%

Больше всего ничьих: «Торино» (13)

Меньше всего ничьих: «Ювентус» (3)

Как видим, чемпионаты Испании и Италии имеют много общего между собой. В этих первенствах результаты распределяются примерно одинаковым образом. Хозяева побеждают на 15% чаще гостей, а не выявляются победители в 28% встреч, это почти три ничьи в среднем на каждый тур. В Серии A уважают ничейные исходы, за последние пять лет этот показатель не опускался ниже 25%.

Чемпионат Германии

Победы хозяев: 45.2%

Победы гостей: 31%

Ничьи: 23.8%

Больше всего ничьих: «Хоффенхайм», «Фрайбург» (11)

Меньше всего ничьих: «Бавария», «Фортуна» (4)

Бундеслига по бескомпромиссности ближе всех подбирается к Английской Премьер-Лиге, правда, у немцев, как и у англичан, в этом сезоне перевыполняется план по бескомпромиссности, обычно в Бундеслиге 25-27% ничейных исходов. Отмечу также, что гости в чемпионате Германии побеждают чаще, чем в Италии и Испании, но до показателей АПЛ все же не дотягивают.

Чемпионат Франции

Победы хозяев: 42.6%

Победы гостей: 28.2%

Ничьи: 29.2%

Больше всего ничьих: «Реймс», «Анже» (14)

Меньше всего ничьих: ПСЖ (3)

Во Франции, как и в Испании, количество ничьих перекрывает число гостевых побед. Примера, Серия A, Лига 1 по структуре результатов очень похожи друг на друга. Кстати, статистику исходов в матчах того или иного чемпионата можно использовать в качестве дополнительного фактора при ставках. У каждого турнира свои внутренние законы, которые отображаются на карте результатов.

Чемпионат России

Победы хозяев: 42.6%

Победы гостей: 30%

Ничьи: 28.4%

Больше всего ничьих: «Рубин» (12)

Меньше всего ничьих: «Зенит», «Крылья Советов» (3)

РПЛ становится в одну линию с испанской Примерой, итальянской Серией A и французской Лигой 1. У нас тоже достаточно много ничейных результатов, причем это стабильный показатель: 27.9% в сезоне-2017/18, 27.1% в 2016/17, те же 27.9% в кампании 2015/16. И так далее. А вот гости у нас побеждают даже несколько чаще, чем в Италии, Испании и Франции. Впрочем, как известно, все познается в сравнении, поэтому давайте посмотрим на цифры всех упомянутых чемпионатов в сводной таблице.

Чемпионат Победы хозяев Ничьи Победы гостей Англия 48.8% 17.9% 33.3% Испания 42% 30% 28% Италия 43.5% 28% 28.5% Германия 45.2% 23.8% 31% Франция 42.6% 29.2% 28.2% Россия 42.6% 28.4% 30%

- В Англии феноменально низкое количество ничьих в этом году, по сравнению с прошлогодним показателем матчей без победителя стало на 8% меньше. Если бы не это обстоятельство, АПЛ не так выбивалась бы из общего ряда чемпионатов, где тенденции результатов примерно одинаковы.

- Из-за рекордно малого количество ничьих в АПЛ больше побед и у хозяев, и у гостей, если сравнивать с другими чемпионатами «Большой пятерки» и РПЛ – 48.8% и 33.3% соответственно.

- В чемпионатах Испании, Италии, Германии, Франции и России процент хозяйских побед держится в радиусе 42%-45.2%. Разброс – 3.2%. Если вынести за скобки и Бундеслигу, то в четырех из шести рассматриваемых турниров хозяева побеждают с частотой 42%-43.5%. То есть радиус побед укладывается в 1.5%.

- В чемпионатах Испании, Италии, Германии, Франции и России процент гостевых побед держится в радиусе 28%-31%. Разброс – 3%. Без Германии Примера, Серия A, Лига 1 и РПЛ уложатся в 2%. А если убрать еще и наш чемпионат, то выяснится, что в Испании, Италии и Франции гости побеждают почти одинаково часто – от 28% до 28.5%.