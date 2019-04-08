Деградация лидеров РПЛ. Миф или реальность?

сегодня, 13:00

В последние три сезона не прекращаются разговоры о том, что лучшие команды РПЛ сильно сдали. «Соккер.ру» проверяет теорию о деградации лидеров, вооружаясь цифрами.

Наверное, мало кто будет спорить с тем, что в чемпионате России сейчас не «Золотой век» и даже не «Серебряный век», за рубеж, разделивший новейшую историю РПЛ на «до» и «после» стоит признать лето 2016 год, когда из «Зенита» уехал Халк. За ним потянулись и другие звезды, сейчас наша лига не может похвастаться россыпью таких классных футболистов, которые играли в РПЛ еще недавно: тот же Халк, Гарай, Витсель, Вальбуэна, Муса, Промес и другие.

Пиковые мощности упали, но значит ли это, что срезался только уровень топ-клубов, что они стали ближе по возможностям к середнякам, потому что больше не могут позволить звезд, которые делали разницу, взламывали массированные обороны и приносили очки? Или падение пропорционально затронуло все уголки РПЛ ? Иными словами, качество футбола, результативность и пресловутый класс снизился повсеместно, и лидеры, став слабее, сохранили свое положение за счет общей деградации. Выяснить это нам поможет анализ турнирных таблиц за предыдущие сезоны.

Сила лидера

Естественно, так как в нынешнем сезоне сыграно 22 тура (результатом сегодняшнего матча «Оренбург» - «Ахмат» можно пренебречь, кардинальных изменений в расклад он не внесет), возьмем таблицы предыдущих чемпионатов на аналогичной отсечке для чистоты эксперимента. Начнем с изучения позиций лидера турнирной таблицы. Нас интересует общее количество набранных очков, отрыв ближайшего преследователя, от 5-го места, замыкающего зону еврокубков, от 8-й строчки – середина таблицы, и от 14-й – последнего условно спасительного места, явных аутсайдеров в расчет не берем. Рассматриваем все полноценные сезоны, сыгранные по системе «осень-весна».

Лидеры РПЛ и крепость их позиций после 22 туров в сезонах «осень-весна»

Сезон Лидер Всего очков Отрыв от 2-го места Отрыв от 5-го места Отрыв от 8-го места Отрыв от 14-го места Суммарный отрыв 2012/2013 ЦСКА 52 +8 +15 +18 +35* +76 2013/2014 «Локомотив» 47 +3 +7 +18 +29 +57 2014/2015 «Зенит» 54 +10 +15 +23 +35 +83 2015/2016 «Ростов» 44 +1 +6 +10 +27 +44 2016/2017 «Спартак» 51 +8 +18 +19 +34 +79 2017/2018 «Локомотив» 49 +8 +10 +22 +27 +67 2018/2019 «Зенит» 45 +4 +9 +15 +25 +53

*Жирным шрифтом выделено максимальное значение в столбцах, курсивом – минимальное.

- По абсолютному показателю у «Зенита» второй худший показатель среди лидеров РПЛ после 22 туров, у «Ростова» в сезоне 2015/16 было на очко больше, и «желто-синие» тогда не стали чемпионами.

- Если вынести за скобки сезон с лидерством «Ростова», то показатели лидера неуклонно падают в четвертой кряду кампании: 54 – 51 – 49 – 45.

- Отрыв «Зенита» от второго места (+4 очка) в тройке худших показателей наравне с результатами «Локомотива» (2013/14 - +3) и «Ростова» (2015/16 - +1). Из представленных лидеров после 22 туров РПЛ только эти команды не стали чемпионами.

- По отрыву от пятого места «Зенит» снова в топ-3 худших в той же компании. Все остальные лидеры к этой стадии сезона создавали двукратный отрыв от 5-й строчки.

- У «Зенита» второй худший показатель отрыва от 8-го места и худший – от 14-го.

- По суммарному отрыву от второго, пятого, восьмого и четырнадцатого мест у «сине-бело-голубых» второй худший показатель после «Ростова». Просто сравните текущее значение (+53) с показателем «Зенита» из сезона 2014/15 (+83) – разница в 30 очков! Этот «Зенит» не играет как чемпион.

Вывод: цифры говорят, что «Зенит» входит в тройку слабейших лидеров РПЛ по результатам за семь сезонов, проведенных по системе «осень-весна». Где-то команда Семака чуть лучше «Локомотива»-2013/14 и «Ростова»-2015/16, где-то чуть хуже, но нужно заметить, что эти-то две команды до чемпионства не дотянули, а на «Зенит» сейчас многие уверенно вешают корону. Небезосновательно, ведь конкуренты еще хуже. Или это тоже миф? Чуть ниже проверим. И да, в последних пяти сезонах налицо постепенное снижение «доли лидера на рынке».

Первая пятерка. Сильнее, выше, больше очков

Второй этап исследования – сравнение результатов команд, идущих в первой пятерке. Количество набранных очков команд, занимающих места с 1-го по 5-е, поможет ответить на вопрос – ослабли ли ведущие клубы РПЛ относительно середняков или стали хуже вместе со всеми?

Очки, набранные пятью лидирующими командами РПЛ после 22 туров

Сезон 1-е место 2-е место 3-е место 4-е место 5-место Сумма очков первой пятёрки 2012/2013 52 44 42 38 37 213 2013/2014 47 44 40 40 40 211 2014/2015 54 44 43 39 39 219 2015/2016 44 43 41 40 38 206 2016/2017 51 43 43 35 33 205 2017/2018 49 41 41 40 39 210 2018/2019 45 41 40 39 36 201

Сумма очков первой пятерки в нынешнем сезоне рекордно низкая – всего 201 балл. Это говорит об уменьшении разрыва между топ-командами, которые собираются на вершине таблицы и середняками/борцами за выживание. Причины такого процесса могут быть разные: либо «низы» вдруг начали уметь больше, чем прежде, либо «верхи» разучились. В случае РПЛ выбираем второй вариант: середняки и аутсайдеры все так же играют в оборонительный футбол, защищаются массированно, на такую игру класс отдельных исполнителей имеет меньше влияния, чем на футбол команд, стремящихся атаковать. Лидеры РПЛ утратили выдающиеся созидательные инструменты, вследствие чего победы стали даваться им труднее.