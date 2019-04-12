Нос Месси, гол Роналду, хет-трик Фелиша. Топ-10 событий еврокубковой недели

вчера, 15:30

Первые четвертьфинальные матчи ЛЧ и ЛЕ выявили героев, помогли достичь статистических вершин и не обошлись без скандалов. Дайджест событий евронедели – на «Соккер.ру».

10. «Челси» вырывает победу у «Славии»

«Славия» в предыдущем раунде избавила Лигу Европы от рекордсмена по числу побед в турнире – «Севильи». Чехи выиграли дуэль у андалусийцев с общим счетом 6:5, и «Челси» нужно было держать в уме, что от «Славии» можно ожидать подвоха. Однако Маурицио Сарри не выпустил в старте Канте и Азара, и «Челси» без лидеров играл со «Славией» на равных, разве что моменты «синих» были чуть острее. Развязка наступила в концовке, когда сначала Кепа Аррисабалага выручил «Челси» в непростой ситуации, а через несколько минут его соотечественник Маркос Алонсо принес английскому клубу победу кивком головы. Единственный мяч в этой встрече был забит на 86-й минуте.

9. Разбитый нос Лионеля Месси

Выносим этот эпизод в отдельный пункт, так как состояние носа Месси обсуждалось очень много. В матче с «Манчестер Юнайтед» Лионель получил удар от Криса Смоллинга, который клянется, что нанес увечье обладателю пяти «Золотых мячей» неспециально. Распухший нос не помешал Лео провести на поле весь матч, да и участию аргентинца в следующих встречах ничто не грозит. Месси – достояние футбола, поэтому и внимание к состоянию его здоровья особое.

8. Победа «Валенсии» над «Вильярреалом» в концовке с участием Черышева

Левантийское дерби получилось что надо! «Валенсия» уже в дебюте получила право на пенальти, и хотя Дани Парехо не смог переиграть Андреса Фернандеса с «точки», подоспевший на добивание Гедеш открыл счет. «Вильярреал» ответил симметрично еще в первом тайме, только Санти Касорла реализовал пенальти чисто. В дальнейшем «желтая субмарина», игравшая дома, наращивала преимущество, а Нето раз за разом спасал «Валенсию», но в концовке все перевернулось! На 90-й и 90+2-й минутах «Лос Чес» забили два мяча и выиграли 3:1. В обоих мячах поучаствовал вышедший на замену Денис Черышев: в первом случае в развитие голевой атаки он мудро пропустил мяч на Гайя, сделав «но-тач-пас», а на Гедеша самолично вырезал роскошный голевой «банан». Помните же, что Денис выступает за «Валенсию» на правах аренды из «Вильярреала»? Вот такой привет передал россиянин своему клубу по праву контракта.

7. Перестрелка «Бенфики» и «Айнтрахта» с хет-триком Жоау Фелиша

Ход сражения «Бенфики» и «Айнтрахта» предопределил фол Н’Дика в собственной штрафной площади на 20-й минуте матча. Защитник «Айнтрахта» цинично толкнул соперника и за умышленность действия был наказан не только пенальти, но и удалением. В меньшинстве немцы сражались, как могли, сравняли счет в первом тайме, потом позволили «Бенфике» выйти вперед, а в начале второй половины получили два гола подряд. Три из четырех голов португальских «орлов» забил 19-летний Жоау Фелиш, ставший самым молодым автором хет-трика в Лиге Европы. «Айнтрахт» мог получить и пятый мяч, но вместо этого забил. Поражение со счетом 2:4 оставляет немецкому клубы шансы на продолжение борьбы, «Бенфика» победила, но не смогла похоронить соперника, игравшего три четверти матча в меньшинстве.

6. 199-й автогол в Лиге чемпионов

На 12-й минуте матча «Манчестер Юнайтед» - «Барселона» мяч влетел в ворота хозяев, и сначала показалось, что это Луис Суарес прервал свою затянувшуюся серию без гостевых голов в Лиге чемпионов. Но не тут-то было! Оказывается, это Люк Шоу забил в свои ворота, и его автогол стал 199-м в истории Лиги чемпионов. Кстати, на «Олд Траффорд» не раз забивались знаковые автоголы. Но кто же станет автором 200-го, и состоится ли он в этом сезоне?

5. «Арсенал» сильнее «Наполи»

Самая яркая афиша 1/4 финала Лиги Европы сходу себя не оправдала. В первом матче между «Арсеналом» и «Наполи» преимущество англичан было столь существенным, а итальянцы были настолько беспомощными, что смотреть в какой-то момент стало даже скучно. Констатируем уверенную победу «Арсенала» со счетом 2:0 и надеемся, что ответная встреча заставит прилипнуть к экрану. Будничность им не к лицу.

4. Заявка «Ливерпуля» на выход в полуфинал и VAR -скандал

Еще один вполне будничный матч еврокубковой недели состоялся на «Энфилде», где «Ливерпуль» забил два безответных мяча в ворота «Порту». Тем более, ожидалось, что «красные» уже в первом матче с «драконами» сделают заявку на выход в полуфинал. Все было бы очень просто и очевидно, если бы не одно «но». Вернее, два «но». На них после матча обратил внимание Икер Касильяс. Действительно, у португальцев есть причины быть недовольными судейством, ведь Александер-Арнольд касался рукой мяча в своей штрафной площади, а Салах, пусть и не умышленно, жестко сыграл в ногу Данило. Эти эпизоды проворонил не только главный арбитр Матеу Лаос, но и его помощники в «будке справедливости». VAR снова заставил о себе говорить в критическом ключе.

3. Первая победа Барселоны на «Олд Траффорд»

План «Манчестер Юнайтед» по нейтрализации «Барселоны» и Месси в целом сработал, хотя «красные дьяволы» заплатили высокую цену, не нанеся ни единого удара в створ ворот соперника. Такое на «Олд Траффорд» с ними произошло впервые с 2005 года. Ну, а «Барселона» вообще впервые в истории сумела выиграть у МЮ в «Театре Мечты». Теперь у «Барсы» есть победы над «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов на четырех разных стадионах: «Камп Ноу» (дома), «Олд Траффорд» (в гостях), римский «Олимпико» (финал ЛЧ 2008/09), «Уэмбли» (финал ЛЧ 2010/11).

2. 24-й гол Роналду в четвертьфиналах Лиги чемпионов и 125-й в турнире

Роналду и «Аякс» сыграли вничью в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Амстердамский клуб по игре превзошел «Ювентус», нанеся 19 ударов против 7 у «Ювентуса», и 6 в створ против одного. Это единственное попадание в зону ответственности Онаны на счету Роналду, и это гол. Гол, который стал для Криштиану 24-м в четвертьфиналах Лиги чемпионов, португалец забил больше, чем двое его ближайших преследователя вместе взятые – у Месси и Рауля 20 голов на общем счету. У Роналду грандиозное преимущество по голам в решающих стадиях Лиги чемпионов (четвертьфиналы, полуфиналы, финалы) над Месси – 41 гол против 16. Ну, и в общем зачете Криштиану лидирует: теперь у него 125 голов, у идущего вторым Месси - 108.

1. Победа «Тоттенхэма» в первом еврокубковом матче на новом стадионе с травмами ведущих игроков

«Манчестер Сити», как и год назад, в четвертьфинале Лиги чемпионов нарвался на соотечественников. И «горожане» снова начали с поражения, пусть и не с такого чувствительного, как прошлой весной на «Энфилде». А ведь все могло сложиться иначе, реализуй Серхио Агуэро пенальти в дебюте встречи. Жозе Моуриньо даже назвал этот эпизод поворотным моментом в истории «Тоттенхэма» - мол, новый стадион принял команду и сразу принялся ей помогать.

Льорис отбил удар, а дальше уже «шпоры» действовали острее и сумели выиграть в концовке: единственный мяч забил Сон на 78-й минуте. Вот только в ответной встрече «Тоттенхэму» точно придется обойтись без Кейна, который выбыл на срок до трех месяцев, и, возможно, без Алли. У Деле подозрение на перелом руки. Если в Манчестере не сможет сыграть еще и он, лондонцам придется совсем тяжко.