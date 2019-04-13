​«Боруссия», не кисни! Нельзя отдавать «салатницу» в Мюнхен

вчера, 18:55

В сотой игре «Баварии» против «Боруссии» Д в Бундеслиге опытные размазали молодых 5:0. «Соккер.ру» объясняет, почему это плохо.

Победы «Баварии» всем наскучили

Разгром случился, а поход за титулом продолжается, впереди еще шесть туров. И переизбрание чемпиона на новый срок будет значить, что никакие выводы в самой «Баварии» не сделаны, хотя о них заявят. Победы внутри Германии стали будничными, а в ЛЧ давно не было хотя бы финала. Однообразные чемпионства наскучили всем, кроме фанатов клуба из Мюнхена. Или им тоже, пусть и немножко? «Ювентус» и ПСЖ выигрывают национальные первенства каждый год. У итальянцев серия составит 8 лет с новым титулом, у парижан 6 из 7 трофеев. «Бавария» третья такая в Европе.

Не упустят лидерство - возьмут 7 «салатницу» подряд. И это ужасно для немецкого футбола и лично клуба из Мюнхена. У «Баварии» есть маньяки – Киммих, Алькантара или Левандовски точно заслужили титул. Но, как видим по игре Нойера, Хуммельса, Боатенга, Алабы или Роббена, сами чемпионы прежнего кайфа от побед в Бундеслиге не получают. У них и раньше были «чемпионства на автомате», но тогда не могли найти достойного соперника. Теперь оппонент нарисовался, и стирать его с футбольной карты Европы не хочется, пусть 5:0 – отражение разница в опыте. Но сама «Бавария» устала от чемпионств, которые часто легко давались и ничему не учили.

Дортмунд может потерять мотивацию

Важно не сломаться! При этом Дортмунду, как Порту, Лиссабону или Амстердаму, не в новинку воспитать крутых футболистов, чтобы потом с ними понемножку расставаться. Сейчас «Боруссия» безуспешно пытается убедить Санчо остаться. Но если они не завоюют чемпионство, то Хакими, Геррейру, Алькасер или Аканджи, как только получат крутые предложения – задумаются о будущем. Одновременно пока не сказать, что весь состав готов уйти, как у того же «Аякса».

Конечно, Витсель явно счастлив в Дортмунде – и получил поддержку публики. А место в Лиге чемпионов от «Боруссии» Д никуда не денется, пусть и станут только вице-чемпионами. Но амбициозным игрокам второй позиции в Германии мало. Вспомните, четыре года назад на каком месте был «Вольфсбург» - уничтожен, после сама «Боруссия» - пропустили вперед «Лейпциг», затем «Шальке» - незавидная судьба. Чтобы двигаться вперед, Дортмунду важно поверить, что могут быть святее папы Римского – опередить «Баварию» на длительной дистанции.

Банда Фавра наработала на «салатницу»

Фанаты «Баварии» будут долго упрекать соперника очными матчами, ведь в Мюнхене «Боруссия» Д показала и незрелость, и неумение верить в себя. Также была в прошлом победа баварцев со счетом 6:0, что не мешает уважать Дортмунд за то, какой путь прошли. Или отдавать должное тренеру. Люсьен Фавр к 60 годам успел поработать в восьми разных клубах, и хотя с «Цюрихом» был дважды чемпионом Швейцарии, с «Боруссией» М или «Ниццой» шансы покорить одну из топ-5 лиг были невысокими.

А ведь швейцарец – крутой тренер, незлой, понимающий, умеющий поставить атакующий футбол. Точно заслужил первую в жизни «салатницу», хотя его ребята и умудрились проиграть вечным неудачникам из «Тоттенхэма» в ЛЧ , а потом «Баварии». Но сезон не закончился, а в Бундеслиге Ройс, Санчо, Витсель, Пищек, Хакими, Делейни, Геррейру, Алькасер и многие другие не сдавались столько раз, и так часто вырывали победы, что даже после провала не имеют права раскисать. Бросили вызов монстру, проиграли битву, не войну. Бюрки, Загаду или Аканджи должны собраться.

Ковач не идеал тренера для «Баварии»

К хорвату мегазвезды не пойдут, а они команде постаревших легенд нужны. Нико Ковач в матчах против Юргена Клоппа, или даже против Тен Хаага в группе Лиги чемпионов не показал, что готов к работе в самой «Баварии». Его взяли авансом, ожидая, что Хенесс и Румменигге справятся и подтянут неопытного тренера правильными решениями, а звездные футболисты сами разберутся – как с «Боруссией» Д. Но кошелек прошлым летом не использовали, поэтому получился сезон, где к «Баварии» объективно много вопросом.

Ковач выпутался из передряги, когда был на грани увольнения. А если еще и «Боруссию» Д опередит – сохранит отрыв в один пункт, то высока вероятность, что Хенесс оставит хорвата. Ведь будет полностью уверен в лояльности. Получится, что тренер должен руководству, раз его не уволили и на нового наставника летом не заменят. Но такой ход невыгоден «Баварии», которая нуждается в перестройке, и куда более глубокой, чем многим кажется. Для Ковача максимум это Йович вместо Левандовски – если Роберт захочет в Лондон, Мадрид или Париж.

Фанаты из Дортмунда заслужили трофей

Не то чтобы в Мюнхене плохо болели, но одна из веских причин побед «Боруссии» - публика на «Сигнал Идуна Парк». Как разгромные – 4:1, 5:1 или 7:0, так и непростые – 4:3, 3:2 или 2:1, успехи давались им благодаря невероятной поддержке. Фанаты придумывают кореографию, которая потом обсуждается всем миром. Невероятно поют и отлично чувствуют команду. У «шмелей» состав из молодых чемпионов, и если на выезде порой не хватает опыта – выиграли 1 матч из 5 последних, то дома никому в Бундеслиге не проигрывали.

Клуб из Дортмунда состоит из чемпионов по работе над собой. Бюрки вылез из-за спины Вайденфеллера. Еще один швейцарец – Аканджи, проводит первый ход в топ-5. Загаду нашли в запасе ПСЖ , Витселя вернули из Китая. В Алькасера поверили, в отличие от «Барселоны». А вот «Бавария» - команда высокомерной улыбки на лицах Левандовски, Рибери или Хенесса. Ведь из года в год допускают одни и те же ошибки, но остаются на плаву. «Бавария» в рамках задач на сезон сделала меньше, чем «Боруссия» Д – «шмели» заработали на 15 очков больше, чем за 28 туров год назад. А «Бавария» деградировала на 5 пунктов.

Титул «Баварии» не перезагрузит систему

Еще одна победа «Баварии» - седьмая по счету, будет означать, что в Германии, где нет иностранного капитала от шейхов, американских корпораций или миллиардеров других стран, закрепился финансовый диктатор, которого попросту никто не может достать. В Дортмунде делали заявление, что теперь в «Баварию» футболистов не продают – верное запоздалое решение, если получится удержаться на трансферной перекладине не только на словах. И если по ходу такого веселого для «Боруссии» сезона отдадут чемпионство – деморализации в рядах не избежать.

Касается всех клубов. «Лейпциг» из-за попытки вкачать иностранные деньги в клуб как раз фанаты в Германии не очень любят, но и у «Баварии» нет такой поддержки, как у «Реала» и «Барселоны» по разным уголкам Испании. Чемпионство «Боруссии» Д точно не обрадует фанатов «Шальке», но парадокс в том, что 5:0 в матче главных конкурентов – худший результат для всех. Для немецкого футбола, Дортмунда и лично «Баварии». Хенесс и Румменигге снова будут думать, что они – теневое европейское футбольное правительство. А что бывает, когда немцы себя переоценивают, история научила много раз и в разных сферах.

«Боруссия» привыкла к осечкам

И это их минус. Дортмунд добавил свежую кровь – необстрелянные сломались под натиском чемпиона, который сам хочет революции без революций. А так бывает редко, и вряд ли получится у чемпиона Германии. В Мюнхене отдали колоссальные деньги за игрока «Атлетико», который или будет напарником Зюле в центре – при живом Хуммельсе, или его приход означает, что Алаба устал и уходит. У Алькантары, Роббена, Рибери и Левандовски по разным причинам тоже могут появиться или уже давно были мысли о смене клуба. Ведь «Бавария» является набором больших профессионалов, но давно потеряли вдохновение.

«Боруссию» обошли, как роботы, параллельно начудив в Лиге чемпионов. Дортмунд выступил не лучше, но таков итог безальтернативного правления «Баварии» в Бундеслиге. Впервые с 2006 года ни один немецкий клуб не прошел в четвертьфинал ЛЧ , а представителя Германии в Лиге Европы уничтожает 19-летний паренек. Провал сборной в России тоже не случайность, провалы клубов – закономерность, хотя еще два года назад было предупреждение, когда наставили антирекордов в еврокубках. Дортмундская «Боруссия» близко не идеал, хотя команда задорная и искренняя. Но чемпионство «Баварии» в 2019 году или даже «золотой» дубль – худшее, что может случиться с немецким футболом и самим великим клубом из Мюнхена.

Бундеслигу спасет только титул преследователя вечного чемпиона. Такая развязка перезапустит турнир и убедит многих, что «Баварию» можно обыграть если не лицом к лицу, то в борьбе за «салатницу». А если Мюнхен снова будет первым, то шансы Бундеслиги выйти за пределы Германии как интересного миру проекта стремятся к нулю. Баварцы никогда не были любимчиками публики – хотя их уважали в начале века, а симпатичная «Боруссия» Д не справилась с нагрузками. Немецкий футбол проиграл. Хотя маленький шанс, что лидеры поменяются местами, остается – между командами разрыв в один пункт. Фавру нужна серия побед и ничья Ковача. Шансов очень мало, но чудо теоретически возможно.